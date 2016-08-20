6 مطابخ متكاملة.. صغيرة ومبهرة!

من خلال هذا النموذج يمكننا أن نعود مرة أخرى لفن استغلال المساحات، والذي يتجلى بوضوح في مزج غرفة الطعام مع المطبخ بتصميم جميل وأنيق من خلال نصف حائط بسيط يعلوه لوح خشبي يلتف حوله أربعة كراسي مرتفعة بتصميم راقي وسحر اللون الكاكي.

فضلًا عن أناقة هذا التصميم، إلا أنه عملي ومريح في الوقت ذاته؛ نظرًا لأنه يُمَكّن قاطن المنزل من تحضير وإعداد كل ما يخص الطعام في مكان واحد دون الاضطرار لنقل الطعام لغرفة السفرة -في حال إن كانت منفصلة-، ثم إعادة الأطباق والأغراض مرة أخرى بعد الانتهاء من تناول الطعام وهكذا!