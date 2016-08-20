6 مطابخ متكاملة.. صغيرة ومبهرة!

مع ازدياد قدرة مُصممي الديكور الرائعة على الإبداع بأفكارهم المبتكرة وتطور التصميمات يوم بعد يوم بما يتناسب مع كل المساحات.. لم تَعدُ المساحات الصغيرة أزمة مُلِحة بعد اليوم تؤرق الكثيرين!، لأن التعامل معها بشكل ذكي تغلب بنجاح فائق على أي مساحة مهما كانت صغيرة.
ومن هنا.. نعرض لكم 6 نماذج متكاملة ومبهرة للمطابخ والتي رغم صغر حجمها تظهر بمظهر مريح ومنمق شديد الترتيب لتؤكد لنا الإبداع اللامتناهي!
ألوانة الزاهية والمبهجة بدورها تغنيك عن الالتفات لمساحته الصغيرة!، فقليلًا ما نجد مطبخًا صغيرًا بإطلالة مبهرة في ذات الوقت، ولكن هذا النموذج الموضح هنا، استطاع ببراعة أن يجمع كل الصفات المميزة في إطلالة واحدة وهي: دقة وجمال التصميم، روعة الألوان، وشدة التنظيم والترتيب، كل ذلك في مساحة مناسبة!
من خلال هذا النموذج يمكننا أن نعود مرة أخرى لفن استغلال المساحات، والذي يتجلى بوضوح في مزج غرفة الطعام مع المطبخ بتصميم جميل وأنيق من خلال نصف حائط بسيط يعلوه لوح خشبي يلتف حوله أربعة كراسي مرتفعة بتصميم راقي وسحر اللون الكاكي.
فضلًا عن أناقة هذا التصميم، إلا أنه عملي ومريح في الوقت ذاته؛ نظرًا لأنه يُمَكّن قاطن المنزل من تحضير وإعداد كل ما يخص الطعام في مكان واحد دون الاضطرار لنقل الطعام لغرفة السفرة -في حال إن كانت منفصلة-، ثم إعادة الأطباق والأغراض مرة أخرى بعد الانتهاء من تناول الطعام وهكذا!
صحيح أن المساحة هنا صغيرة، لكنها متناسقة ومتكاملة أيضًا، لم تختلف في أناقتها عن التصميم السابق، بل لكل منهم طابعه الخاص. تصميم الوحدات رائع في هذا المطبخ وقادر على استيعاب كافة الأغراض بشكل منمق وجذاب، بداية من الوحدات العلوية جهة اليمين التي تحوى الميكرويف بإحدى الأرفف المفتوحة، مرورًا بالأرفف المكشوفة في زاوية المطبخ والمستخدم بعضها في وضع بعض قصاري الزرع لتجميل إطلالته أكثر، نهاية بتصميم الوحدات في الجهة اليسرى وما تتضمنه من شفاط للبوتجاز بتصميم عملي وأنيق يضمن الحفاظ على الوحدات العلوية.
نجح خبراء الديكور في تصميم هذا المطبخ باستغلال مساحته الصغيرة بشكل أمثل وتوفير مساحة فضاء بالمنتصف تعطي الحرية الكاملة لمستخدم المطبخ أثناء إعداد الطعام أو القيام باعمال المطبخ اليومية.
الجمع بين البساطة والحس الريفي مع لمسة من الحداثة كان واضحًا في هذا النموذج، أما تداخل الألوان التقليدية مع اللجوء للبرتقالي الداكن الممثل في الخشب، قد جعل المطبخ مثيرًا للإعجاب رغم بساطته! فبات بنهاية المطاف بمظهر لا يُنسى..
لم يعتمد المهندس المعماري هنا على الأرفف أو الوحدات المغلقة في التصميم الداخلي لهذا المطبخ، بل أصر على أن يتحلى بالبساطة التي دومًا ما تناسب الحس الريفي، فكما نرى هنا اكتفى برفين خشبيين أحدهما بين الثلاجة والبوتجاز بحجم مناسب يسكن به الحوض استانلس صغير، يطل على نافذة صغيرة يغلفها الزجاج ويعلوها رف صغير بنفس حجمها متراص فوقه أغلب أغراض الطعام.
تصميم عصري مميز بخامة الأكريلك اعتادنا رؤيته مؤخرًا نظرًا لكونه عملي وتتنوع ألوانه عن غيره من الخامات الأخرى التي لا تتوفر بها تلك الميزة الهامة. الوحدات هنا بلونها الأحمر تعد بمثابة إضافة كبيرة ومؤثرة في المطبخ، وتفاعلها مع اللون الرمادي يعتبر أمرًا ملفتًا للاهتمام.
نموذج آخر من غرفة الطعام المدموجة بالمطبخ والذي نجح المهندس المعماري من خلاله في إثبات قدرته الرائعة على التصميم والتعامل مع المساحات. فـفي الواقع، من الواضح أن مساحة المطبخ محدودة للغاية، فنجد المطبخ بتصميم طولي نسبيًا، ولكنه مستغل استغلال عملي بكل المقاييس بحيث لا تشعر بضيق المساحة أو عدم الراحة على الإطلاق!
هنا لدينا مزيج جميل ومتناسق بين اللونين الأسود والأبيض اللذان أضافا بسحرهما لمسة مذهلة وبسيطة على المطبخ بديكوراته ومحتوياته، فضلًا عن تلك الطاولة الزجاجية بكراسيها البراقة التي التحمت بطاولة المطبخ وأغنت قاطنو المنزل عن إقامة غرفة سفرة منفصلة خارجية.
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