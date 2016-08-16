10 أفكار مذهلة للديكور بالطوب

الطوب هو أحد أهم مواد البناء والتي تصنع بشكل أساسي من الطين، لكن استخدامه يتخطى البناء ويشمل زخرفة المنازل ليضفي عليها لمسة ريفية مميزة. استخدام الطوب في المطابخ شائع للغاية، خاصة حول الأفران والشواية الداخلية، لكنه بدأ يظهر من جديد في أقطاعات مختلفة من المنزل مثل غرف المعيشة، وغرف التأمل والمنتجعات الصحية. الميزة الرئيسية لاستخدام الطوب في الديكور هو البساطة والشعور بالدفء الذي تضفيه على المكان، كما أنه يمكن ان يتناغم مع أحدث التصميمات الحداثية وأكثر الألوان جرأة دون أن تفقد رونقها، لذا سنأخذك في جولة لتتعرف على بعض استخدامات الطوب في الديكورات الداخلية للمنزل، حتى تلك التي تعتمد على الطابع الحداثي في التصميم.
استخدام الطوب في ديكورات المطبخ هو الأكثر انتشارا،فهو يصنع جوا مليء بالدف والراحة والحميمة بالمكان، وكأنك في مطبخ المزرعة حيث يجتمع الأهل والأصدقاء للتسامر ومشاركة الوجبات التقليدية اللذيذة.
في
هذا المطبخ مثلا؛ ابتعد التصميم عن
التقليدية تماما، حيث دمج بين الطوب
والصلب، مبتكرا بذلك جوا جديدا ورحابة
بالمكان.اقرأ أيضا :
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الطوب أيضا اختيار مثاليا للقطاعات الخارجية من المنزل، في المشهد هنا نرى الجدران بالكامل من الطوب، وحتى الأرضيات، ولخلق مزيد من التناغم مع الطبيعة صنعت السقف من الخشب.
التصميمات المعاصرة تصبح مذهلة مع الطوب وهذا التصميم خير دليل على ذلك، في هذه الغرفة التي تجمع بين كونها غرفة المعيشة ومسرح منزلي لم يطلى الحائط الجانبي للغرفة بالكامل ليتناغم مع الأثاث الخشبي الكلاسيكي ذي اللون الغامق والأرضيات، كما أظر التباين بين الطوب واللون الأبيض في الأريكة وطاولة التلفاز الجمال في الغرفة أكثر. أطافت إضاءة الليد بالأعلى طولا للحائط، وأعطت لمدخل الغرفة جوا مميزا لتعبر عن إمكانية المزج بين الطابع الحداثي والريفي بالتصميم بجمال وإبداع.
غرفة الطعام الداخلية أيضا ممكن أن تكتسب طابع الدفء والرحابة بلمسات الطوب كما في الصورة، حيث يظهر التناغم القوي بين حائط الطوب والأثاث الخشبي الذي يملأ الغرفة.
يظهر جمال الحائط هنا، تلك المرآة المستطيلة ذات الإطار الكلاسيكي الذي يعزز الأسلوب الاستعماري في تصميم الغرفة.
يمكن استخدام الطوب كخلفية رائعة للمسرح المنزلي، فسر جمال هذه الغرفة مثلا هو الجمع بين جدار الطوب وبقية الجدران البيضاء التي تمنع الغرفة مزيد من الاتساع والبراح، أيضا استخدام إضاءة الليد حول الجدار الطوبي وكأنها برواز وهمي للحائط يخفف من بدائية خامة الطوب ليجعلا أكثر تناسقا مع بقية الخامات المعاصرة بالغرفة.
كما أن السجادة الملونة، والزهور والنباتات تضفي حيوية على المساحة صغيرة التي تمتلئ بالأهل والأصدقاء لمشاهدة الأفلام.
اختيار الطوب لبناء جدار فاصل فكرة مثالية وكلاسيكية للغاية، في الصورة هنا يقوم الجدار بوظيفتين حيويتين، الأولى كدعم للمسرح المنزلي بغرفة المعيشة ليعلق عليه التلفاز، والثاني للفصل بين غرفتي الطعام والمعيشة، اللافت للنظر هنا هو سمك الجدار البسيط حتى يحافظ على اتساع المكان. أيضا اختيار هذه الدرجة للون الطوب تعد اختيارا ذكيا ليتماشى مع ألوان الأرضيات والأثاث بالغرفة.
الصورة هنا لغرفة نوم بمنزل على الشاطئ يتبع النمط الاستوائي في التصميم، الذي يميزه التداخل الرائع بين الألوان والطبيعة. الحميمة هنا تظهر بوضوح في تصميم الغرفة، بداية من الإضاءة الخافتة في أحد أركان الغرفة، مرورا بلون النافذة الأصفر الذي يميز يمنح الغرفة حيوية، نهاية بلون الكومود بجوار السرير والذي يتباين بشكلٍ رائع مع الجدران الطوب المميزة للغرفة.
يعد استخدام الطوب في غرف الأطفال اختيار بعيدا وقد يستغربه البعض، لكن في هذا التصميم جُمع بين العديد من الأفكار والأدوات لملئ الغرفة بالحيوية والنشاط، إضافة إلى الرحابة والدفء الذي يصنعهما الطوب. الغرفة هنا ليست غرفة أطفال تقليدية، فالسرير هنا مجرد مرتبة على الأرض ولكن بألوان زاهية، إضافة إلى خيمة اللعب ذات الألوان المتداخلة التي تتناغم بخفة مع لون الإطار التركوازي للسقف، كما أن سلك الإضاءة المعلق بكامل الغرفة صنع جوا سحريا بها يتلاءم كثيرا مع فقرة قصص ما قبل النوم للأطفال.
ديكورات الطوب مثالية أيضا في تصميم مواقد الخشب، فإذا كنت ممن يتحلون بالجرأة وقمت بتأسيس موقد خشب بمطبخك الداخلي، أو حتى في حديقة المنزل، سيكون اختيار الطوب لتغطية الموقد اختيار عمليا لتحمله الشديد للحرارة، جميلا لتناغمه القوي مع الطابع الريفي الذي يمنحه موقد الخشب للمكان، والذي يذكرك بخبز الجدة وكعكتها التي لا يضاهيها شيء في الطعم.