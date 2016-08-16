10 أفكار مذهلة للديكور بالطوب

استخدام الطوب في ديكورات المطبخ هو الأكثر انتشارا،فهو يصنع جوا مليء بالدف والراحة والحميمة بالمكان، وكأنك في مطبخ المزرعة حيث يجتمع الأهل والأصدقاء للتسامر ومشاركة الوجبات التقليدية اللذيذة.

في هذا المطبخ مثلا؛ ابتعد التصميم عن التقليدية تماما، حيث دمج بين الطوب والصلب، مبتكرا بذلك جوا جديدا ورحابة بالمكان.اقرأ أيضا :

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