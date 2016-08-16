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10 أفكار مذهلة للديكور بالطوب

أميرة قاسم أميرة قاسم
Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura غرفة الميديا
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الطوب هو أحد أهم مواد البناء والتي تصنع بشكل أساسي من الطين، لكن استخدامه يتخطى البناء ويشمل زخرفة المنازل ليضفي عليها لمسة ريفية مميزة. استخدام الطوب في المطابخ شائع للغاية، خاصة حول الأفران والشواية الداخلية، لكنه بدأ يظهر من جديد في أقطاعات مختلفة من المنزل مثل غرف المعيشة، وغرف التأمل والمنتجعات الصحية. الميزة الرئيسية لاستخدام الطوب في الديكور هو البساطة والشعور بالدفء الذي تضفيه على المكان، كما أنه يمكن ان يتناغم مع أحدث التصميمات الحداثية وأكثر الألوان جرأة دون أن تفقد رونقها، لذا سنأخذك في جولة لتتعرف على بعض استخدامات الطوب في الديكورات الداخلية للمنزل، حتى تلك التي تعتمد على الطابع الحداثي في التصميم.

1.المطبخ

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

استخدام الطوب في ديكورات المطبخ هو الأكثر انتشارا،فهو يصنع جوا مليء بالدف والراحة والحميمة بالمكان، وكأنك في مطبخ المزرعة حيث يجتمع الأهل والأصدقاء للتسامر ومشاركة الوجبات التقليدية اللذيذة.

في هذا المطبخ مثلا؛ ابتعد التصميم عن التقليدية تماما، حيث دمج بين الطوب والصلب، مبتكرا بذلك جوا جديدا ورحابة بالمكان.اقرأ أيضا :
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2. غرفة طعام خارجية

CASA EN LA HORQUETA, Fainzilber Arqts. Fainzilber Arqts. حدائقمواقد وشوايات
Fainzilber Arqts.

Fainzilber Arqts.
Fainzilber Arqts.
Fainzilber Arqts.

الطوب أيضا اختيار مثاليا للقطاعات الخارجية من المنزل، في المشهد هنا نرى الجدران بالكامل من الطوب، وحتى الأرضيات، ولخلق مزيد من التناغم مع الطبيعة صنعت السقف من الخشب.

3. غرفة معيشة

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura غرفة الميديا
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

التصميمات المعاصرة تصبح مذهلة مع الطوب وهذا التصميم خير دليل على ذلك، في هذه الغرفة التي تجمع بين كونها غرفة المعيشة ومسرح منزلي لم يطلى الحائط الجانبي للغرفة بالكامل ليتناغم مع الأثاث الخشبي الكلاسيكي ذي اللون الغامق والأرضيات، كما أظر التباين بين الطوب واللون الأبيض في الأريكة وطاولة التلفاز الجمال في الغرفة أكثر. أطافت إضاءة الليد بالأعلى طولا للحائط، وأعطت لمدخل الغرفة جوا مميزا لتعبر عن إمكانية المزج بين الطابع الحداثي والريفي بالتصميم بجمال وإبداع.

4. غرفة طعام

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO غرفة السفرة
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

غرفة الطعام الداخلية أيضا ممكن أن تكتسب طابع الدفء والرحابة بلمسات الطوب كما في الصورة، حيث يظهر التناغم القوي بين حائط الطوب والأثاث الخشبي الذي يملأ الغرفة.

يظهر جمال الحائط هنا، تلك المرآة المستطيلة ذات الإطار الكلاسيكي الذي يعزز الأسلوب الاستعماري في تصميم الغرفة.

5. مسرح منزلي

Design Brasileiro, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة الميديا طوب
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

يمكن استخدام الطوب كخلفية رائعة للمسرح المنزلي، فسر جمال هذه الغرفة مثلا هو الجمع بين جدار الطوب وبقية الجدران البيضاء التي تمنع الغرفة مزيد من الاتساع والبراح، أيضا استخدام إضاءة الليد حول الجدار الطوبي وكأنها برواز وهمي للحائط يخفف من بدائية خامة الطوب ليجعلا أكثر تناسقا مع بقية الخامات المعاصرة بالغرفة.

كما أن السجادة الملونة، والزهور والنباتات تضفي حيوية على المساحة صغيرة التي تمتلئ بالأهل والأصدقاء لمشاهدة الأفلام.

6. حوائط فاصلة

MS apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca غرفة المعيشة
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

اختيار الطوب لبناء جدار فاصل فكرة مثالية وكلاسيكية للغاية، في الصورة هنا يقوم الجدار بوظيفتين حيويتين، الأولى كدعم للمسرح المنزلي بغرفة المعيشة ليعلق عليه التلفاز، والثاني للفصل بين غرفتي الطعام والمعيشة، اللافت للنظر هنا هو سمك الجدار البسيط حتى يحافظ على اتساع المكان. أيضا اختيار هذه الدرجة للون الطوب تعد اختيارا ذكيا ليتماشى مع ألوان الأرضيات والأثاث بالغرفة.

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7. غرفة نوم

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias غرفة نوم
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

الصورة هنا لغرفة نوم بمنزل على الشاطئ يتبع النمط الاستوائي في التصميم، الذي يميزه التداخل الرائع بين الألوان والطبيعة. الحميمة هنا تظهر بوضوح في تصميم الغرفة، بداية من الإضاءة الخافتة في أحد أركان الغرفة، مرورا بلون النافذة الأصفر الذي يميز يمنح الغرفة حيوية، نهاية بلون الكومود بجوار السرير والذي يتباين بشكلٍ رائع مع الجدران الطوب المميزة للغرفة.

8. غرفة أطفال.

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat غرفة الاطفال
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

يعد استخدام الطوب في غرف الأطفال اختيار بعيدا وقد يستغربه البعض، لكن في هذا التصميم جُمع بين العديد من الأفكار والأدوات لملئ الغرفة بالحيوية والنشاط، إضافة إلى الرحابة والدفء الذي يصنعهما الطوب. الغرفة هنا ليست غرفة أطفال تقليدية، فالسرير هنا مجرد مرتبة على الأرض ولكن بألوان زاهية، إضافة إلى خيمة اللعب ذات الألوان المتداخلة التي تتناغم بخفة مع لون الإطار التركوازي للسقف، كما أن سلك الإضاءة المعلق بكامل الغرفة صنع جوا سحريا بها يتلاءم كثيرا مع فقرة قصص ما قبل النوم للأطفال.

9. موقد الخشب

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores مطبخ
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

ديكورات الطوب مثالية أيضا في تصميم مواقد الخشب، فإذا كنت ممن يتحلون بالجرأة وقمت بتأسيس موقد خشب بمطبخك الداخلي، أو حتى في حديقة المنزل، سيكون اختيار الطوب لتغطية الموقد اختيار عمليا لتحمله الشديد للحرارة، جميلا لتناغمه القوي مع الطابع الريفي الذي يمنحه موقد الخشب للمكان، والذي يذكرك بخبز الجدة وكعكتها التي لا يضاهيها شيء في الطعم.

10. ركن شواء

homify بلكونة أو شرفة طوب
homify

homify
homify
homify

ركن الشواء في كثير من الأحيان يُبنى من الطوب والذي في الغالب يكون بقطاع خارجي للمنزل، وكما أشرنا سابقا يضيف الطوب لمسة لطيفة وحميمة للمكان وهو ما يتلاءم مع جوء الشواء حيث يتجمع الأهل والأصدقاء.

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