20 تصميم ثلاثي الأبعاد لواجهات منازل ملهمة

قبل البدء في بناء منزلك أو حتى تجديده يساعدك التصميم ثلاثي الأبعاد الذي يقوم به مهندس الديكور على أن تستحضر صورة المنزل النهائية وكأنها على الطبيعة.
هذه الميزة الهائلة لم تكن متوفرة في السابق حين كان مهندسو الديكور يقدمون الرسومات الدوية والتي لا تعطيك نظرة متكاملة عما سيكون عليه منزلك.
الآن مع تنوع خامات وأشكال وأنواع وألوان مواد البناء، يمكنك أن تصنع صورة طبق الأصل من المنزل بفضل تقنية التصميم ثلاثي الأبعاد، لتحصل على الصورة التي ترضيك قبل البدء في التنفيذ.
تصميم بسيط لوجهة المنزل وعملي للغاية، البطل هنا هو تصميم الجراج الخارجي، جمال التصميم هنا ينبع من التناغم القوي بين الألوان والخامات المستخدمة.
يخدمك التصميم الثلاثي الأبعاد في تصور تصميمات الإضاءة الممكنة ودراسة أي الاختيارات المتاحة أفضل، وإمكانية تغييرها حسب رغبتك.
في الصورة تصميم حداثي لواجهة خلفية لمنزل من طابقين، حداثة التصميم تظهر من خلال تلاحم الحديقة وحمام السباحة مع قطاع غرف المعيشة والطعام بالمنزل. التصميم يوضح كل تفاصيل الواجهة بدءا من الإضاءة وحتى استغلال المساحات الخارجية في كلا الطابقين.
في هذا التصميم، يدرس المصمم إمكانية الدمج بين الخامات المختلفة مثل الزجاج والخشب والحوائط ذات الألواح المتراصة والمغلقة في وئام تام.
يظهر في التصميم هنا واجهة منزل من ثلاثة مستويات، يغلب عليها عنصر الزجاج، فالحوائط الخارجية هنا مجرد ألواح زجاجية، مستبدلا النوافذ والشرفات بها.
الشرفة في هذا التصميم تظهر بوضوح، حيث خُصصت مساحة بروز خاصة بها على المستويين الأول والثاني، بعضها مغلق بالكامل مثل الدور الثاني، أو مفتوحة كما بالدور الأول.
واجهة مغلقة لمنزل تحت مستوى الشارع، لذلك تجد ارتفاع الواجهة لا يتعدى طابق واحد.
من أهم المميزات التي يوفرها لك التصميم الثلاثي الأبعاد هو تحقيق التناسق بين الحديقة والشرفة في الألوان، ودور الإضاءة في إبراز جمالهما.
في الصورة تصميم لمنزل بسيط في المساحة مكون من طابقين، اعتمد التصميم هنا على غلط كافة الشرفات والاكتفاء بالنوافذ لاستغلال المساحة بالداخل.
يتيح لك التصميم الثلاثي الأبعاد دراسة المزج بين الأحجار، والزجاج، والخشب وكأن الصورة واقع أمامك كما في هذا التصميم.
يدرس هذا التصميم إمكانية تنفيذ واجهة مفتوحة على الحديقة لمنزل من طابقين، في الطابق العلوي تجد شرفة واسعة تحيط بها النباتات.
هنا مثلا يدرس المصمم إمكانية تنفيذ واجهة تتبع النمط التبسيطي من حيث الارتفاع والخامات التي جمعت بين الخشب والمعدن.
التناسق في تصميم هذه الواجهة يتجلى في الجزئين ذي اللون البني، الأول جاء على شكل مربع بارز بينما الشكل الآخر جاء بشكل مربع غير مكتمل وكأنه ظل للمربع في الدور العلوي.
واجهة منزل مميزة للغاية حيث اعتمدت التصميم الخطي، مع حديقة داخلية مسورة وتطل عليها غرف المعيشة، بينما في الدور الأعلى غرف النوم ذات الحوائط الخشبية والزجاجية المغطاة بالستائر لحماية الخصوصية.
من أهم المميزات التي يوفرها لك التصميم الثلاثي الأبعاد هو حسن اختيار اللون المناسب للواجهة، أو التناسق بينها، خاصة إذا كنت ممن يفكرون في اختيار ألوان جريئة.
تصميم هذه الواجهة جاء ممتدا بشكل أفقي، وهو ما أعطي انطباعا كبيرا باتساع المنزل بالداخل.
إذا كانت ممن يبحثون عن الخصوصية، فتصميم هذه الواجهة يحقق لك رغباتك حيث جاءت مغلقة بالكامل خالية من اي مواد كاشفة من الزجاج.
الواجهة هنا ذات بروزات مختلفة كثيرة ومتنوعة، ايضا التنوع في الخامات بين الزجاج في سور الشرفة، والخشب والأحجار في بعض الحوائط يضفي مزيد من الحيوية على الواجهة.
تصميم واجهة منزل بمساحة الاستوديو من طابقين وسطح مغلق بشكل جزئي بالخشب، الاهتمام بالإضاءة هنا قوى للغاية ويضيف جمالا لبساطة التصميم.
واجهة غير تقليدية، حيث تطل الغرف في الطابق الأرضي على الحديقة الصغيرة بحوائط زجاجية تكشف المشهد بالخارج. اقرأ أيضا :