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20 تصميم ثلاثي الأبعاد لواجهات منازل ملهمة

أميرة قاسم أميرة قاسم
CASA CELAYA, Tectónico Tectónico منازل
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قبل البدء في بناء منزلك أو حتى تجديده يساعدك التصميم ثلاثي الأبعاد الذي يقوم به مهندس الديكور على أن تستحضر صورة المنزل النهائية وكأنها على الطبيعة.

هذه الميزة الهائلة لم تكن متوفرة في السابق حين كان مهندسو الديكور يقدمون الرسومات الدوية والتي لا تعطيك نظرة متكاملة عما سيكون عليه منزلك.

الآن مع تنوع خامات وأشكال وأنواع وألوان مواد البناء، يمكنك أن تصنع صورة طبق الأصل من المنزل بفضل تقنية التصميم ثلاثي الأبعاد، لتحصل على الصورة التي ترضيك قبل البدء في التنفيذ.

1. واجهة من طابق واحد

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تصميم بسيط لوجهة المنزل وعملي للغاية، البطل هنا هو تصميم الجراج الخارجي، جمال التصميم هنا ينبع من التناغم القوي بين الألوان والخامات المستخدمة.

2. دور الإضاءة

homify منازل White
homify

homify
homify
homify

يخدمك التصميم الثلاثي الأبعاد في تصور تصميمات الإضاءة الممكنة ودراسة أي الاختيارات المتاحة أفضل، وإمكانية تغييرها حسب رغبتك.

3. واجهة خلفية

CASA CELAYA, Tectónico Tectónico منازل
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

في الصورة تصميم حداثي لواجهة خلفية لمنزل من طابقين، حداثة التصميم تظهر من خلال تلاحم الحديقة وحمام السباحة مع قطاع غرف المعيشة والطعام بالمنزل. التصميم يوضح كل تفاصيل الواجهة بدءا من الإضاءة وحتى استغلال المساحات الخارجية في كلا الطابقين.

4. خامات مختلفة

Casa Paraiso, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura منازل
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

في هذا التصميم، يدرس المصمم إمكانية الدمج بين الخامات المختلفة مثل الزجاج والخشب والحوائط ذات الألواح المتراصة والمغلقة في وئام تام.

5. واجهة زجاجية

CASA BALCONES, Tectónico Tectónico منازل
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

يظهر في التصميم هنا واجهة منزل من ثلاثة مستويات، يغلب عليها عنصر الزجاج، فالحوائط الخارجية هنا مجرد ألواح زجاجية، مستبدلا النوافذ والشرفات بها.

6. بروزات مختلفة

Casa Camacho, AParquitectos AParquitectos منازل أسمنت Multicolored
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

الشرفة في هذا التصميم تظهر بوضوح، حيث خُصصت مساحة بروز خاصة بها على المستويين الأول والثاني، بعضها مغلق بالكامل مثل الدور الثاني، أو مفتوحة كما بالدور الأول.

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7. واجهة منخفضة

Casa Camacho, AParquitectos AParquitectos منازل خشب Wood effect
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

واجهة مغلقة لمنزل تحت مستوى الشارع، لذلك تجد ارتفاع الواجهة لا يتعدى طابق واحد.

8. أهمية الحديقة والشرفة

Casa R08, Rotoarquitectura Rotoarquitectura منازل
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

من أهم المميزات التي يوفرها لك التصميم الثلاثي الأبعاد هو تحقيق التناسق بين الحديقة والشرفة في الألوان، ودور الإضاءة في إبراز جمالهما.

9. منزل من طابقين

CaSA LINDA VISTA Design Process, CoRREA Arquitectos CoRREA Arquitectos منازل
CoRREA Arquitectos

CoRREA Arquitectos
CoRREA Arquitectos
CoRREA Arquitectos

في الصورة تصميم لمنزل بسيط في المساحة مكون من طابقين، اعتمد التصميم هنا على غلط كافة الشرفات والاكتفاء بالنوافذ لاستغلال المساحة بالداخل.

10. حجر، زجاج، خشب

Privada Residencial, Estudio 289 Estudio 289 منازل
Estudio 289

Estudio 289
Estudio 289
Estudio 289

يتيح لك التصميم الثلاثي الأبعاد دراسة المزج بين الأحجار، والزجاج، والخشب وكأن الصورة واقع أمامك كما في هذا التصميم.

11. واجهة مفتوحة

Casa Meseta , Grow Arquitectos Grow Arquitectos منازل
Grow Arquitectos

Grow Arquitectos
Grow Arquitectos
Grow Arquitectos

يدرس هذا التصميم إمكانية تنفيذ واجهة مفتوحة على الحديقة لمنزل من طابقين، في الطابق العلوي تجد شرفة واسعة تحيط بها النباتات.

12. واجهة منخفضة

Casa 0316., Lozano Arquitectos Lozano Arquitectos منازل أسمنت
Lozano Arquitectos

Lozano Arquitectos
Lozano Arquitectos
Lozano Arquitectos

هنا مثلا يدرس المصمم إمكانية تنفيذ واجهة تتبع النمط التبسيطي من حيث الارتفاع والخامات التي جمعت بين الخشب والمعدن.

13. واجهة الظلال

Casa de Campo MM, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura منازل أسمنت Grey
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

التناسق في تصميم هذه الواجهة يتجلى في الجزئين ذي اللون البني، الأول جاء على شكل مربع بارز بينما الشكل الآخر جاء بشكل مربع غير مكتمل وكأنه ظل للمربع في الدور العلوي.

14. تصميم خطي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

واجهة منزل مميزة للغاية حيث اعتمدت التصميم الخطي، مع حديقة داخلية مسورة وتطل عليها غرف المعيشة، بينما في الدور الأعلى غرف النوم ذات الحوائط الخشبية والزجاجية المغطاة بالستائر لحماية الخصوصية.

15. دراسة الألوان

Fachada MG-Ceibas-87, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura منازل حجر اردواز Beige
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

من أهم المميزات التي يوفرها لك التصميم الثلاثي الأبعاد هو حسن اختيار اللون المناسب للواجهة، أو التناسق بينها، خاصة إذا كنت ممن يفكرون في اختيار ألوان جريئة.

16. واجهة ممتدة

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto منازل
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

تصميم هذه الواجهة جاء ممتدا بشكل أفقي، وهو ما أعطي انطباعا كبيرا باتساع المنزل بالداخل.

17. تحقيق الخصوصية

CASA-ME, CARCO Arquitectura y Construccion CARCO Arquitectura y Construccion منازل أسمنت White
CARCO Arquitectura y Construccion

CARCO Arquitectura y Construccion
CARCO Arquitectura y Construccion
CARCO Arquitectura y Construccion

إذا كانت ممن يبحثون عن الخصوصية، فتصميم هذه الواجهة يحقق لك رغباتك حيث جاءت مغلقة بالكامل خالية من اي مواد كاشفة من الزجاج.

18. واجهة ذات حيوية

Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos منازل
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

الواجهة هنا ذات بروزات مختلفة كثيرة ومتنوعة، ايضا التنوع في الخامات بين الزجاج في سور الشرفة، والخشب والأحجار في بعض الحوائط يضفي مزيد من الحيوية على الواجهة.

19. منزل استوديو

Casa Manzano, Milla Arquitectos S.A. de C.V. Milla Arquitectos S.A. de C.V. منازل White
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

تصميم واجهة منزل بمساحة الاستوديو من طابقين وسطح مغلق بشكل جزئي بالخشب، الاهتمام بالإضاءة هنا قوى للغاية ويضيف جمالا لبساطة التصميم.

20. واجهة زجاجية تطل على الحديقة

Casa en Sierra Andina, Milla Arquitectos S.A. de C.V. Milla Arquitectos S.A. de C.V. منازل White
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

واجهة غير تقليدية، حيث تطل الغرف في الطابق الأرضي على الحديقة الصغيرة بحوائط زجاجية تكشف المشهد بالخارج. اقرأ أيضا :

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