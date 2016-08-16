20 تصميم ثلاثي الأبعاد لواجهات منازل ملهمة

قبل البدء في بناء منزلك أو حتى تجديده يساعدك التصميم ثلاثي الأبعاد الذي يقوم به مهندس الديكور على أن تستحضر صورة المنزل النهائية وكأنها على الطبيعة.

هذه الميزة الهائلة لم تكن متوفرة في السابق حين كان مهندسو الديكور يقدمون الرسومات الدوية والتي لا تعطيك نظرة متكاملة عما سيكون عليه منزلك.

الآن مع تنوع خامات وأشكال وأنواع وألوان مواد البناء، يمكنك أن تصنع صورة طبق الأصل من المنزل بفضل تقنية التصميم ثلاثي الأبعاد، لتحصل على الصورة التي ترضيك قبل البدء في التنفيذ.