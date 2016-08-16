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7 تصميمات مميزة لأفران الطوب

أميرة قاسم أميرة قاسم
Casa do Arquiteto - Campos do Jordão 2007, Carlos Bratke Arquiteto Carlos Bratke Arquiteto مطبخ
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إذا كنت ترغب في الحصول على مطبخ مميز وفي الوقت نفسه تفضل الطابع التقليدي للمطابخ حتما الديكورات بالطوب ستكون الاختيار المثالي لك، فبتنوع ملمسها وأشكالها وتعدد استخداماتها تمنح ديكورات الطوب الحراري المكان دفئا لا يضاهى.

ميزة الطوب الحراري في المطابخ لا تتوقف على الشكل الجمالي والطابع الريفي الذي تضفيه على المكان، بل إذا استخدمت في تأسيس الأفران حتما ستتذوق أشهي المأكولات والتي تعود بك لزمن لأكلات الجدة التي لا يضاهيها أي طباخ ماهر، لذا في كتاب الأفكار هذا سنرشح لك بعض النصائح التي ستفيدك كثيرا إذا ما قررت بناء الفرن الخاص بك.

1. التفكير في التصميم

Casa Imbassaí, Jamile Lima Arquitetura Jamile Lima Arquitetura بلكونة أو شرفة
Jamile Lima Arquitetura

Jamile Lima Arquitetura
Jamile Lima Arquitetura
Jamile Lima Arquitetura

إذا كنت تفكر في تجديد مطبخك أو إضافة لمسات ريفية يه، حتما بناء فرن من الطوب الحراري سيكون اختيارك، عليك أولا دراسة المساحة المتاحة، وتصور التصميم الذي ترغب في الاستعانة به، والذي حتما سيضيف جانيا جديدا وساحرا بالمطبخ. تصفح العديد من التصميمات والأحجام للأفران، واختار التصميم الذي يتناسب مع المساحة المتاحة في مطبخك، ويفضل أن تستعين بخبير تصميم أو مهندس ديكور ليساعدك في الحصول على نتيجة نهائية رائعة.

2.اختيار اللون المناسب

Casa do Bosque, Arquitetamos Escritório Autônomo Arquitetamos Escritório Autônomo منازل
Arquitetamos Escritório Autônomo

Arquitetamos Escritório Autônomo
Arquitetamos Escritório Autônomo
Arquitetamos Escritório Autônomo

خامة الطوب تعطيك مساحة من الحرية لتلوينه باللون الذي يتناسب مع تصميمك، فليس مفروضا عليك الالتزام باللون البرتقالي الأصلي له، ففي التصميم هنا دُهن الطوب اللون البيج ليتلائم مع لون الوحدات الخشبية والأرضيات بالمطبخ. لكن إذا قررت تغيير اللون عليك أن تأخذ هذه الخظوة بعد اكتمال البناء وجفافه تماما ليتكون النتيجة مرضية.

3. تخصيص مكان للفرن

作品, 一景 一景 حدائقمواقد وشوايات
一景

一景
一景
一景

لكن ماذا لو مساحة مطبخك لا تسمح بتأسيس فرن من الطوب بداخله، لا تبتأس! يمكنك تأسيس مكان خاص لفرن الطوب في الحديقة أو حتى شرفة المنزل. في الصورة هنا تطبيق مثالي للفكرة، فرغم بساطة المواد التي بُنيت بها الفرن، لكنها جاءت مميزة ومتناغمة مع باقي المكان وأصبحت مكانا مثاليا لحفلات الشواء وتجمعات الأهل والأصدقاء.

4. تصميم ريفي خالص

Casa do Arquiteto - Campos do Jordão 2007, Carlos Bratke Arquiteto Carlos Bratke Arquiteto مطبخ
Carlos Bratke Arquiteto

Carlos Bratke Arquiteto
Carlos Bratke Arquiteto
Carlos Bratke Arquiteto

أما إذا كنت ممن يبحثون عن تصميم ريفي نقي لفرن الطوب، حتما هذه الصورة ستكون المفضلة لك. التصميم من النظرة الأولى يعطيك انطباعا وكأنه مكانا مهملا، إلا إن في الحقيقة بسيط بشكل جمالي وعملي، لأنك إذا دققت النظر ستجد المكان مجهز بكافة الأدوات والأجهزة التي تحتاجها في إعداد الطعام بالفرن. جمال التصميم هنا ينبع من التناغم في الألوان بين الطوب الأحمر والأرضيات، وخشب وحدات المطبخ.

5. الهيكل هو الأهم

São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores منازل
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores

طاولة الطعام في هذا التصميم هى جزء أصيل من المطبخ، إلا أن تصميم الفرن وشكله المتدرج هو بطل المشهد في المكان. تصميم المكان من حيث الألوان والخامات المستخدمة – الخشب في السقف والأبواب- و الاعتماد على الإضاءة الطبيعية يخبرك بأنك مرحبا بك في أي وقت، حقا إنه تصميم رائع لمطبخ مريح بمنزل العطلة.

6. تصميم عملي وجمالي

homify بلكونة أو شرفة طوب
homify

homify
homify
homify

تمعن النظر في هذا التصميم وستدرك أنك تقف أمام فرن غير تقليدي التصميم، فمثلا التدرج في المستويات، والتقفيل المحترف، وتعدد استخدامات مساحة الفرن. التلائم بين العنصر الجمالي والعملي يجعل منه تصميم مثالي لمكان الشواء والتجمعات العائلية.

7. فخامة وأناقة

CASA DE FAZENDA, IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores مطبخ
IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores

IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores
IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores
IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores

التصميم الأخير في كتاب الأفكار هنا جاء ريفيا ولكن بلمسة فخامة، فالفرن وصل ارتفاعها إلى نهاية السقف ذو الارتفاع العالي.

حجم طاولة الطعام أيضا يعطيك فكرة عن العدد الذي تتحمله الغرفة واتساعها يعطيك انطباعا بأنك مرحب بك ع الدوام، وسطح الطاولة الأملس الناعم يعزز الشعور بالفخامة في المكان، ويكمل أناقة المشهد طاولة الشوي بجوار النافذة والتي يتضح من تصميمها الخارجي أنها أعدت بحرفية عالية.

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