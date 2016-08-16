7 تصميمات مميزة لأفران الطوب

إذا كنت ترغب في الحصول على مطبخ مميز وفي الوقت نفسه تفضل الطابع التقليدي للمطابخ حتما الديكورات بالطوب ستكون الاختيار المثالي لك، فبتنوع ملمسها وأشكالها وتعدد استخداماتها تمنح ديكورات الطوب الحراري المكان دفئا لا يضاهى.
ميزة الطوب الحراري في المطابخ لا تتوقف على الشكل الجمالي والطابع الريفي الذي تضفيه على المكان، بل إذا استخدمت في تأسيس الأفران حتما ستتذوق أشهي المأكولات والتي تعود بك لزمن لأكلات الجدة التي لا يضاهيها أي طباخ ماهر، لذا في كتاب الأفكار هذا سنرشح لك بعض النصائح التي ستفيدك كثيرا إذا ما قررت بناء الفرن الخاص بك.
إذا كنت تفكر في تجديد مطبخك أو إضافة لمسات ريفية يه، حتما بناء فرن من الطوب الحراري سيكون اختيارك، عليك أولا دراسة المساحة المتاحة، وتصور التصميم الذي ترغب في الاستعانة به، والذي حتما سيضيف جانيا جديدا وساحرا بالمطبخ. تصفح العديد من التصميمات والأحجام للأفران، واختار التصميم الذي يتناسب مع المساحة المتاحة في مطبخك، ويفضل أن تستعين بخبير تصميم أو مهندس ديكور ليساعدك في الحصول على نتيجة نهائية رائعة.
خامة الطوب تعطيك مساحة من الحرية لتلوينه باللون الذي يتناسب مع تصميمك، فليس مفروضا عليك الالتزام باللون البرتقالي الأصلي له، ففي التصميم هنا دُهن الطوب اللون البيج ليتلائم مع لون الوحدات الخشبية والأرضيات بالمطبخ. لكن إذا قررت تغيير اللون عليك أن تأخذ هذه الخظوة بعد اكتمال البناء وجفافه تماما ليتكون النتيجة مرضية.
لكن ماذا لو مساحة مطبخك لا تسمح بتأسيس فرن من الطوب بداخله، لا تبتأس! يمكنك تأسيس مكان خاص لفرن الطوب في الحديقة أو حتى شرفة المنزل. في الصورة هنا تطبيق مثالي للفكرة، فرغم بساطة المواد التي بُنيت بها الفرن، لكنها جاءت مميزة ومتناغمة مع باقي المكان وأصبحت مكانا مثاليا لحفلات الشواء وتجمعات الأهل والأصدقاء.
أما إذا كنت ممن يبحثون عن تصميم ريفي نقي لفرن الطوب، حتما هذه الصورة ستكون المفضلة لك. التصميم من النظرة الأولى يعطيك انطباعا وكأنه مكانا مهملا، إلا إن في الحقيقة بسيط بشكل جمالي وعملي، لأنك إذا دققت النظر ستجد المكان مجهز بكافة الأدوات والأجهزة التي تحتاجها في إعداد الطعام بالفرن. جمال التصميم هنا ينبع من التناغم في الألوان بين الطوب الأحمر والأرضيات، وخشب وحدات المطبخ.
طاولة الطعام في هذا التصميم هى جزء أصيل من المطبخ، إلا أن تصميم الفرن وشكله المتدرج هو بطل المشهد في المكان. تصميم المكان من حيث الألوان والخامات المستخدمة – الخشب في السقف والأبواب- و الاعتماد على الإضاءة الطبيعية يخبرك بأنك مرحبا بك في أي وقت، حقا إنه تصميم رائع لمطبخ مريح بمنزل العطلة.
تمعن النظر في هذا التصميم وستدرك أنك تقف أمام فرن غير تقليدي التصميم، فمثلا التدرج في المستويات، والتقفيل المحترف، وتعدد استخدامات مساحة الفرن. التلائم بين العنصر الجمالي والعملي يجعل منه تصميم مثالي لمكان الشواء والتجمعات العائلية.
التصميم الأخير في كتاب الأفكار هنا جاء ريفيا ولكن بلمسة فخامة، فالفرن وصل ارتفاعها إلى نهاية السقف ذو الارتفاع العالي.
حجم طاولة الطعام أيضا يعطيك فكرة عن العدد الذي تتحمله الغرفة واتساعها يعطيك انطباعا بأنك مرحب بك ع الدوام، وسطح الطاولة الأملس الناعم يعزز الشعور بالفخامة في المكان، ويكمل أناقة المشهد طاولة الشوي بجوار النافذة والتي يتضح من تصميمها الخارجي أنها أعدت بحرفية عالية.