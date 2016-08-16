7 تصميمات مميزة لأفران الطوب

إذا كنت ترغب في الحصول على مطبخ مميز وفي الوقت نفسه تفضل الطابع التقليدي للمطابخ حتما الديكورات بالطوب ستكون الاختيار المثالي لك، فبتنوع ملمسها وأشكالها وتعدد استخداماتها تمنح ديكورات الطوب الحراري المكان دفئا لا يضاهى.

ميزة الطوب الحراري في المطابخ لا تتوقف على الشكل الجمالي والطابع الريفي الذي تضفيه على المكان، بل إذا استخدمت في تأسيس الأفران حتما ستتذوق أشهي المأكولات والتي تعود بك لزمن لأكلات الجدة التي لا يضاهيها أي طباخ ماهر، لذا في كتاب الأفكار هذا سنرشح لك بعض النصائح التي ستفيدك كثيرا إذا ما قررت بناء الفرن الخاص بك.