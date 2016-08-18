10 غرف نوم رائعة

الغرفة المزدوجة هي تلك الغرفة من المنزل حيت تتعزز الحميمية فيجب أن يعبر الديكورعن الطمأنينة، العاطفة والشخصية المتجسدة فالعثورعلي الطراز الذي يمثل نمط حياتك، و الذي يعد شيئاً أساسياً لأهمية هذه الغرفة ليس فقط لكونها مكاناً للنوم بل أيضاً ملجأً للإسترخاء التام ولحظات التأمل.
حاولنا هنا أن نخلق مساحة مثالية بقدرالإمكان بإتباع كافة التفاصيل لتصميم محكم يتكامل مع الشكل النهائي المرجو فقد تم مراعاة التناغم في تخطيط وإختيار الأثاث، الإكسسوارات والأقمشة و بقية تفاصيل الديكور.
هنا نحن نعلم أهمية الدور الذي يلعبه الديكور في جعلك تقع في حب منزلك أكثر فأكثر لذا فسنساعدك اليوم لإيجاد أفكاراً عظيمة لتزيين بيتك و إلهامك لتصميم غرفة تضاهي ما تراه هنا جمالاً.
علي الرغم من جمال ديكور هذه الغرفة إلا أنه لا يستطيع أن ينافس الهدوء وراحة البال المصاحبان لهذا المكان في Ouro Preto، كما يتماشي ظهر السرير الخشبي والبرواز المصنع يدوياً مع الأرضية ولا يفوتنا ذكر السجادة البديعة ذات المربعات الملونة والتي تعد مثالاً رائعاً علي جمال الباتش ورك.
غرفة النوم هي أكثر بكثير من مجرد سرير نستلقي عليه عند النوم والحاجة للإسترخاء فهناك الكثير من البدائل كالأريكة المريحة المناسبة أيضاً للنوم والمقاعد ذات المسند الممتازة لأوقات القراءة والأنشطة المختلفة التي تتطلب وضعاً يسمح بالتركيز ولنا في هذه الغرفة من تصميم مكتب Bloomit Design مثالاً رائعاً لغرفة توفر كل سبل الراحة مما ذكرناه بالإضافة إلي خفة ألوان الديكور المحايدة وما تبثه في النفس من سلام.
بوجود مساحة منعزلة بالطابق العلوي كتلك التي نراها في المثال كانت الفرصة مواتية لتحقيق الكثير من العزلة في القليل من المساحة لتجد راحتك في عالمك الخاص مع منحك إطلالة متاحة علي فراغ المعيشة، فهي غرفة تمنح دفئا مثالياً للباحثين عن التحليق بعيداً بأحلامهم.
الديكور الساحر لهذه الغرفة بطراز البجر الأبيض المتوسط متكامل الجوانب سواء بالسرادق المحيط بالسرير، الألوان الخافتة في كل تفاصيله فقد تم تصميم الغرفة لراحة تامة مع الإعتناء بأدق التفاصيل التي تتضافر معاً لتمنحنا محيطاً من خارج هذا العالم.
تتمتع الغرفة الموضحة بالصورة بطراز إنتقائي مع لمسات مودرن كما يتميز الديكور بألوانه الخافتة مع وجود ألواح خشبية تجلد الحاائط والسقف، وهو ما تشعر معه وكأن الغرفة تدعوك لتنال قسطاً من الراحة وفي الخلفية نستطيع أن نري الحمام بحوائطه الزجاجية الشفافة والتي تستغل الضوء الطبيعي المتدفق من النافذة الكبيرة ويعزز من الإحساس بالترابط مع الطبيعة.
المزيج المدهش من العناصر الكلاسيكة مع المودرن يجعل من هذه الغرفة مكاناً ساحراً للراحة بسقفها المزين بتصميم الجبس الأبيض البديع وهو نفس اللون الذي يغطي الحوائط والمدفأة مما يبعث إحساساً بالراحة والتناغم الموجود أيضاً بين المرآة والمصباح، بالإضافة إلي الإختيار الرائع للسجادة الشعثاء، والتي تضفي مزيداً من الراحة.
في هذه الغرفة يمكنك أن تري الطمأنينة والراحة مرأي العين في الأركان والإرتفاعات المختلفة لها بما تحتوي عليه من تنظيم لا يشوبه شائبة حيث تم وضع خشبة السرير مباشرة علي الأرضية أسفل النوافذ العريضة لتتعرض للضوء الطبيعي بفوائده الصحية بالإضافة إلي الحديقة الرأسية المذهلة وأمام هذا المنظر الجميل يمكنك أن تتمتع بحمام منعش علي إرتفاع أقل وكما تري فإن هذه الغرفة تتسم بشخصية فريدة من نوعها.
في قلب العاصمة الأسبانية مدريد نجد هذا الملاذ المفعم بالسلام، بسريرٍ مريح تم تصميمه لثنائي من العازفين الموسيقيين واللذان يتمتعان بالأجواء التي تبعث علي السلام النفسي حيث يحتل التأمل صدارة المشهد وفي كل تفاصيل هذه الغرفة تشعر و كأنك في بيت ياباني تقليدي.
تمتزج الرقة مع الترف والإبداع لتقدم الإضافة المثالية لهذه الغرفة المصممة بعناية فائقة بخطوطها البيضاء والسوداء الكامنة في السجادة والوسادات والتي تشع أناقة كما يشكل إختيار الأشكال الهندسية عنصراً هاماً لخلق مساحة ذات جاذبية طاغية.
يظهر الخشب كعنصر رئيسي منتشر في كل أرجاء الغرفة مما ينتج عنه تدفئة طبيعية للمكان كما يمنح اللون الطبيعي للألواح جواً دافيء ومريح يتخلل المساحة ويتكامل بكل سلاسة مع السرير ذو التصميم الكلاسيكي.