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10 غرف نوم رائعة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Hotel ShiZen, Luis Vegas Luis Vegas غرفة نوم
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الغرفة المزدوجة هي تلك الغرفة من المنزل حيت تتعزز الحميمية فيجب أن يعبر الديكورعن الطمأنينة، العاطفة والشخصية المتجسدة فالعثورعلي الطراز الذي يمثل نمط حياتك، و الذي يعد شيئاً أساسياً لأهمية هذه الغرفة ليس فقط لكونها مكاناً للنوم بل أيضاً ملجأً للإسترخاء التام ولحظات التأمل.

حاولنا هنا أن نخلق مساحة مثالية بقدرالإمكان بإتباع كافة التفاصيل لتصميم محكم يتكامل مع الشكل النهائي المرجو فقد تم مراعاة التناغم في تخطيط وإختيار  الأثاث، الإكسسوارات والأقمشة و بقية تفاصيل الديكور. 

هنا نحن نعلم أهمية الدور الذي يلعبه الديكور في جعلك تقع في حب منزلك أكثر فأكثر لذا فسنساعدك اليوم لإيجاد أفكاراً عظيمة لتزيين بيتك و إلهامك لتصميم غرفة تضاهي ما تراه هنا جمالاً.

​1. جمال وراحة بال

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores غرفة نوم
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

علي الرغم من جمال ديكور هذه الغرفة إلا أنه لا يستطيع أن ينافس الهدوء وراحة البال المصاحبان لهذا المكان في Ouro Preto، كما يتماشي ظهر السرير الخشبي والبرواز المصنع يدوياً مع الأرضية ولا يفوتنا ذكر السجادة البديعة ذات المربعات الملونة والتي تعد مثالاً رائعاً علي جمال الباتش ورك.

​2. أكثر من مجرد سرير

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم Beige
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

غرفة النوم هي أكثر بكثير من مجرد سرير نستلقي عليه عند النوم والحاجة للإسترخاء فهناك الكثير من البدائل كالأريكة المريحة المناسبة أيضاً للنوم والمقاعد ذات المسند الممتازة لأوقات القراءة والأنشطة المختلفة التي تتطلب وضعاً يسمح بالتركيز ولنا في هذه الغرفة من تصميم مكتب Bloomit Design مثالاً رائعاً لغرفة توفر كل سبل الراحة مما ذكرناه بالإضافة إلي خفة ألوان الديكور المحايدة وما تبثه في النفس من سلام.

​3. ملاذاً بعيد

REHABILITACIÓN DE LOFT EN EL CABAÑAL, amBau Gestion y Proyectos amBau Gestion y Proyectos غرفة نوم
amBau Gestion y Proyectos

amBau Gestion y Proyectos
amBau Gestion y Proyectos
amBau Gestion y Proyectos

بوجود مساحة منعزلة بالطابق العلوي كتلك التي نراها في المثال كانت الفرصة مواتية لتحقيق الكثير من العزلة في القليل من المساحة لتجد راحتك في عالمك الخاص مع منحك إطلالة متاحة علي فراغ المعيشة، فهي غرفة تمنح دفئا مثالياً للباحثين عن التحليق بعيداً بأحلامهم.

​4. عالم بحر أوسطي

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. غرفة نوم
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

الديكور الساحر لهذه الغرفة بطراز البجر الأبيض المتوسط متكامل الجوانب سواء بالسرادق المحيط بالسرير، الألوان الخافتة في كل تفاصيله فقد تم تصميم الغرفة لراحة تامة مع الإعتناء بأدق التفاصيل التي تتضافر معاً لتمنحنا محيطاً من خارج هذا العالم.

​5. طراز إنتقائي

Transversal Expression, Susanna Cots Interior Design Susanna Cots Interior Design غرفة نوم
Susanna Cots Interior Design

Transversal Expression

Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design

تتمتع الغرفة الموضحة بالصورة بطراز إنتقائي مع لمسات مودرن كما يتميز الديكور بألوانه الخافتة مع وجود ألواح خشبية تجلد الحاائط والسقف، وهو ما تشعر معه وكأن الغرفة تدعوك لتنال قسطاً من الراحة وفي الخلفية نستطيع أن نري الحمام بحوائطه الزجاجية الشفافة والتي تستغل الضوء الطبيعي المتدفق من النافذة الكبيرة ويعزز من الإحساس بالترابط مع الطبيعة.

​6. المزيج الساحر

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة نوم
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

المزيج المدهش من العناصر الكلاسيكة مع المودرن يجعل من هذه الغرفة مكاناً ساحراً للراحة بسقفها المزين بتصميم الجبس الأبيض البديع وهو نفس اللون الذي يغطي الحوائط والمدفأة مما يبعث إحساساً بالراحة والتناغم الموجود أيضاً بين المرآة والمصباح، بالإضافة إلي الإختيار الرائع للسجادة الشعثاء، والتي تضفي مزيداً من الراحة.

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​7. شخصية متفردة

Hotel ShiZen, Luis Vegas Luis Vegas غرفة نوم
Luis Vegas

Luis Vegas
Luis Vegas
Luis Vegas

في هذه الغرفة يمكنك أن تري الطمأنينة والراحة مرأي العين في الأركان والإرتفاعات المختلفة لها بما تحتوي عليه من تنظيم لا يشوبه شائبة حيث تم وضع خشبة السرير مباشرة علي الأرضية أسفل النوافذ العريضة لتتعرض للضوء الطبيعي بفوائده الصحية بالإضافة إلي الحديقة الرأسية المذهلة وأمام هذا المنظر الجميل يمكنك أن تتمتع بحمام منعش علي إرتفاع أقل وكما تري فإن هذه الغرفة تتسم بشخصية فريدة من نوعها.

​8. أجواء يابانية

Un Oasis de Vivienda: Casa para Parejas Jóvenes con Psicina, Arte y más , FANSTUDIO__Architecture & Design FANSTUDIO__Architecture & Design غرفة نوم
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design

FANSTUDIO__Architecture & Design
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design
FANSTUDIO__Architecture & Design

في قلب العاصمة الأسبانية مدريد نجد هذا الملاذ المفعم بالسلام، بسريرٍ مريح تم تصميمه لثنائي من العازفين الموسيقيين واللذان يتمتعان بالأجواء التي تبعث علي السلام النفسي حيث يحتل التأمل صدارة المشهد وفي كل تفاصيل هذه الغرفة تشعر و كأنك في بيت ياباني تقليدي.

​9. جاذبية طاغية

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo غرفة نوم
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

تمتزج الرقة مع الترف والإبداع لتقدم الإضافة المثالية لهذه الغرفة المصممة بعناية فائقة بخطوطها البيضاء والسوداء الكامنة في السجادة والوسادات والتي تشع أناقة كما يشكل إختيار الأشكال الهندسية عنصراً هاماً لخلق مساحة ذات جاذبية طاغية.

​10. دفء الخشب

Casa Natura Blu 111, Casas Natura Casas Natura غرفة نوم
Casas Natura

Casas Natura
Casas Natura
Casas Natura

يظهر الخشب كعنصر رئيسي منتشر في كل أرجاء الغرفة مما ينتج عنه تدفئة طبيعية للمكان كما يمنح اللون الطبيعي للألواح جواً دافيء ومريح يتخلل المساحة ويتكامل بكل سلاسة مع السرير ذو التصميم الكلاسيكي.

حلول مبتكرة لغرف نوم صغيرة
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