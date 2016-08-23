10 تصاميم مذهله للبانيو العصري !

الحمام هو أسهل طريقه للتدليل نفسك في المنزل ، به تبدأ يومك لتأخذ دش منعش قبل العمل . أو تستجم في البانيو بعد يوم تعب طويل ، و تصاميم البانيو تعدت كونها مجرد حوض مليء بالمياه . فقد أصبحت فناً يبدع في تصميمه الكثير من المحترفون ، ليصبح متعه بصريه بمجرد رؤيته ، ويصلوا بك إلى قمة الإسترخاء أثناء أخذ حمامك .
و اليوم سنقدم لك 10 نماذج للبانيو لم ترى مثيلها من قبل !…
تدرجات الألوان الشبيهه بموج البحر في هذا البانيو من تصميم TORSTEN MÜLLER ، مع القاعده الذهبيه و حلية مميزه ، جعلت منه تحفه شرقيه فريده ، تذكرنا بالقصور العثمانيه المترفه . بالتأكيد وجود بانيو كهذا في حمام منزلك ، سيحسن مزاجك و يدللك بالرفاهيه
وجود الخشب في جوانب الحمام و ديكوراته ، أعطاه لمحه أنيقه . و جعل البانيو يظهر و كأنه قطعة أثاث ، فضلاً عن التوازن الذي تم خلقه بين برودة الحمام و دفء الخشب .
مازالت المرآه تبهرنا في استخداماتها المتعدده ، فهنا تعكس مرآة الحائط المنظر الطبيعي الظاهر من النافذه و بجانبه صورة البانيو الأنيق و كأنهما لوحه فنية رائعه . و لا شك أن المنظر الطبيعي الخلاب للبحر لا ينسجم معه سوى هذا البانيو الذي يشبه صدفة البحر الكبيره
البانيو من البورسلين الأبيض الناصع ، تصميمه مليء بالنعومه و الإنسيابيه . ملائم للمنظر الشاعري الذي يطل عليه من النافذه الزجاجيه الكبيره حيث البحر و الجسر الخشبي و ذكريات الصيفيه الماضيه .
لابد و أن المساحات الخضراء التى تظهر من النوافذ الزجاجيه للـحمام كفيله بتصفية الذهن و الروح ، خاصة أثناء الإستجمام في هذا البانيو الشفاف باللون البرتقالي ، و الذي يعكس حيويه مذهله . تجعلك تنحي همومك جانباً و تستمتع بجمال الحياه .
لعشاق التجدبد والعصريه ، نقدم لكم هذا التصميم المدهش و المبتكر للبانيو ، بفضل تصميمه البيضاوى العجيب ، الذي تشعر فيه و كأن المياه تحضنك و تمتص التوتر و التعب .
البانيو مرتفع عن الأرض ، يتميز بالإنسيابيه بفضل خامته الفاخره ، و الغموض الساحر بسبب لونه الأسود . نلاحظ أن التصميم شبيه بالسرير الأرجوحه ، فهو يوفر جلوس مريح و استرخاء عميق بفضل انحناؤه المدروس .
الخشب من الخامات المحرمه على المياه ! فكيف يكون هناك بانيو من الخشب ؟!… السر وراء هذا البانيو بمظهر الخشب الطبيعي هو الخامات الخاصه الشبيهه بالخشب المعالجه ضد الماء ، و الذي تكاد لا تفرقها عن الأخشاب الحقيقية . بانيو رائع و غير تقليدي ، مناسب للأشخاص الودوده المحبه للطبيعه .
هذا البانيو المميز يعد قطعه فنية في عالم تصاميم البانيو ، و عند النظر إليه نجد أنه يتشابه مع كثير من الأشياء . و لكن المدهش حقاً و جود دش في طرفه العالي و قاعده دائريه للوقوف عليها بجانب البانيو ليلبي جميع احتياجاتك في قطعه واحده .
هل تهيم عشقاً بالأدغال و الغابات ؟ هل الصيد هوايتك المفضله ؟. إذا كانت الإجابه بنعم ، فهذا البانيو هو الخيار الأمثل لك !.. البانيو من البورسلين الكريمي على أرضيه من الفسيفساء الملون ، محاط بمجموعه من جذوع الأشجار التى تخبيء ما ورائها للشعور بالخصوصيه الممزوجه بروح المغامره .