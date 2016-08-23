10 تصاميم مذهله للبانيو العصري !

الحمام هو أسهل طريقه للتدليل نفسك في المنزل ، به تبدأ يومك لتأخذ دش منعش قبل العمل . أو تستجم في البانيو بعد يوم تعب طويل ، و تصاميم البانيو تعدت كونها مجرد حوض مليء بالمياه . فقد أصبحت فناً يبدع في تصميمه الكثير من المحترفون ، ليصبح متعه بصريه بمجرد رؤيته ، ويصلوا بك إلى قمة الإسترخاء أثناء أخذ حمامك .

و اليوم سنقدم لك 10 نماذج للبانيو لم ترى مثيلها من قبل !…