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10 تصاميم مذهله للبانيو العصري !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller حمام دوش وأحواض إستحمام
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الحمام هو أسهل طريقه للتدليل نفسك في المنزل ، به تبدأ يومك لتأخذ دش منعش قبل العمل . أو تستجم في البانيو بعد يوم تعب طويل ، و تصاميم البانيو تعدت كونها مجرد حوض مليء بالمياه . فقد أصبحت فناً يبدع في تصميمه الكثير من المحترفون ، ليصبح متعه بصريه بمجرد رؤيته ، ويصلوا بك إلى قمة الإسترخاء أثناء أخذ حمامك .

و اليوم سنقدم لك 10 نماذج للبانيو لم ترى مثيلها من قبل !…

1- تحفه شرقيه

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller حمام دوش وأحواض إستحمام
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

 تدرجات الألوان الشبيهه بموج البحر في هذا البانيو من تصميم TORSTEN MÜLLER ، مع القاعده الذهبيه و حلية مميزه ، جعلت منه تحفه شرقيه فريده ، تذكرنا بالقصور العثمانيه المترفه . بالتأكيد وجود بانيو كهذا في حمام منزلك ، سيحسن مزاجك و يدللك بالرفاهيه

2- مزج الخشب مع الحمام

BAD IM DACHSTUDIO, Eva Lorey Innenarchitektur Eva Lorey Innenarchitektur حمام خشب
Eva Lorey Innenarchitektur

Eva Lorey Innenarchitektur
Eva Lorey Innenarchitektur
Eva Lorey Innenarchitektur

وجود الخشب في جوانب الحمام و ديكوراته ، أعطاه لمحه أنيقه . و جعل البانيو يظهر و كأنه قطعة أثاث ، فضلاً عن التوازن الذي تم خلقه بين برودة الحمام و دفء الخشب .

3- صدفه كبيره

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller حمام دوش وأحواض إستحمام
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

مازالت المرآه تبهرنا في استخداماتها المتعدده ، فهنا تعكس مرآة الحائط المنظر الطبيعي الظاهر من النافذه و بجانبه صورة البانيو الأنيق و كأنهما لوحه فنية رائعه . و لا شك أن المنظر الطبيعي الخلاب للبحر لا ينسجم معه سوى هذا البانيو الذي يشبه صدفة البحر الكبيره

4- ارمي همومك

Bädermax freistehende Badewanen aus Mineralguss, Maxxwell AG Maxxwell AG حمام دوش وأحواض إستحمام White
Maxxwell AG

Maxxwell AG
Maxxwell AG
Maxxwell AG

البانيو من البورسلين الأبيض الناصع ، تصميمه مليء بالنعومه و الإنسيابيه . ملائم للمنظر الشاعري الذي يطل عليه من النافذه الزجاجيه الكبيره حيث البحر و الجسر الخشبي و ذكريات الصيفيه الماضيه .

5- بانيو شفاف !

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller حمام دوش وأحواض إستحمام
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

لابد و أن المساحات الخضراء التى تظهر من النوافذ الزجاجيه للـحمام  كفيله بتصفية الذهن و الروح ، خاصة أثناء الإستجمام في هذا البانيو الشفاف باللون البرتقالي ، و الذي يعكس حيويه مذهله . تجعلك تنحي همومك جانباً و تستمتع بجمال الحياه .

6- تصميم عصري

Badewanne "LUOLA", Andreas Gentzsch Andreas Gentzsch حمام دوش وأحواض إستحمام مواد مُصنعة White
Andreas Gentzsch

Andreas Gentzsch
Andreas Gentzsch
Andreas Gentzsch

لعشاق التجدبد والعصريه ، نقدم لكم هذا التصميم المدهش و المبتكر للبانيو ، بفضل تصميمه البيضاوى العجيب ، الذي تشعر فيه و كأن المياه تحضنك و تمتص التوتر و التعب .

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7- تصميم غامض

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller حمام دوش وأحواض إستحمام
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

البانيو مرتفع عن الأرض ، يتميز بالإنسيابيه بفضل خامته الفاخره ، و الغموض الساحر بسبب لونه الأسود . نلاحظ أن التصميم شبيه بالسرير الأرجوحه ، فهو يوفر جلوس مريح و استرخاء عميق بفضل انحناؤه المدروس .

8- بانيو خشبي

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller حمام دوش وأحواض إستحمام
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

الخشب من الخامات المحرمه على المياه ! فكيف يكون هناك بانيو من الخشب ؟!… السر وراء هذا البانيو بمظهر الخشب الطبيعي هو الخامات الخاصه الشبيهه بالخشب المعالجه ضد الماء ، و الذي تكاد لا تفرقها عن الأخشاب الحقيقية . بانيو رائع و غير تقليدي ، مناسب للأشخاص الودوده المحبه للطبيعه .

9- ماذا يشبه ؟

JUMAMBA, JUMA EXCLUSIVE JUMA EXCLUSIVE حمام دوش وأحواض إستحمام
JUMA EXCLUSIVE

JUMA EXCLUSIVE
JUMA EXCLUSIVE
JUMA EXCLUSIVE

هذا البانيو المميز يعد قطعه فنية في عالم تصاميم البانيو ، و عند النظر إليه نجد أنه يتشابه مع كثير من الأشياء . و لكن المدهش حقاً و جود دش في طرفه العالي و قاعده دائريه للوقوف عليها بجانب البانيو ليلبي جميع احتياجاتك في قطعه واحده .

10- وسط الأشجار

la Bernerie, Frédéric TABARY Frédéric TABARY حمام دوش وأحواض إستحمام
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

هل تهيم عشقاً بالأدغال و الغابات ؟ هل الصيد هوايتك المفضله ؟. إذا كانت الإجابه بنعم ، فهذا البانيو هو الخيار الأمثل لك !.. البانيو من البورسلين الكريمي على أرضيه من الفسيفساء الملون ، محاط بمجموعه من جذوع الأشجار التى تخبيء ما ورائها للشعور بالخصوصيه الممزوجه بروح المغامره .

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