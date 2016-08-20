6 نماذج رائعة لحدائق واسعة.. اكتشفها بنفسك

الترف وسبل الراحة يتجسدان بوضوح في تلك الساحة الفاتنة بتصميمها المبهر الذي اعتمد المصمم فيه على المزج بين الطبيعة الممثلة في الأشجار المنتشرة في كل أرجاء المكان وحمام السباحة الواسع بمياهه الزاهية.

تحظى تلك الساحة بجلسة خشبية أنيقة عبارة عن برجولة مربعة الشكل تحوى نخبة من الأثاث الراقي الذي يسع تجمع عائلي كبير على ضفاف المسبح!

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