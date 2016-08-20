6 نماذج رائعة لحدائق واسعة.. اكتشفها بنفسك

مَن منا لا يرغب أحيانًا في الهروب من كل مسئوليات الحياة وضغوطاتها لعالمٍ موازٍ يُريح فيه أعصابه ويستعيد سلامه الداخلي ولو ليومٍ واحدٍ! قد يكون جميعنا!، ولكن ما هو المكان المناسب؟ إليك هنا 6 نماذج رائعة لحدائق واسعة لتختار أقربها إلى قلبك وأكثرهم قابلية للتنفيذ لتصنع عالمك المثالي وتذهب إليه وقتما شئت!
على نمط القصور صممت تلك الساحة الكبيرة الرائعة التي يلتحم فيها السحاب مع مجموعة أشجار تكاد تشق السماء بطولها!، تلك الساحة مستغلة جيدًا ما بين مساحة خضراء تحاصرها الأشجار والنباتات باختلاف أشكالها وأنواعها، وأخرى لحمام سباحة كبير بتصميم عصري غير نمطي مطلقًا محاوط برخام أنيق بلون داكن وهذا سر تميزه، ومساحة أخيرة مغطاه بأسقف خشبية لجلسة هادئة للتمديد والاسترخاء مع الاستمتاع بسحر المنظر!
ساحة مبهرة منسقة بعناية شديدة تجسد المعنى الحقيقي للجمال، الأعشاب تكسيها بسحرها الأخضر، والأزهار والنباتات الملونة تحيط بها لتزين أطرافها، بمنتصفها حمام سباحة كبير مياهه تكاد تنطق من لمعانها المنعكس على نوافذ الفيلا فزاد إطلالتها تميزًا!
أما هذه الـحديقة، فتسمح لك باستعادة الاتصال مع الطبيعة التي فُقِدَت مع الأسف في المدن الكبيرة وسط الصخب الازدحام والكافيتريات والنوادي، فإذا كنت ترغب في تحقيق إعادة الاتصال مع الطبيعة، لماذا لا تذهب لتصميم ساحة كالموضحة هنا في هذا النموذج مع بركة مياه جميلة محاصرة بمسارات حجرية وبعض النباتات البرية!
المزارع القديمة والمباني الحجرية لها سحر فريد من نوعه!، فتنقلنا بقدرتها الخارقة إلى زمان ومكان آخر وهو ما حدث بالضبط مع هذه الحديقة التي بالتأكيد من شأنها مساعدة قاطنيها على نسيان التوتر والاسترخاء تمامًا في أحضان الخضرة وحضرة الشمس!
هذه الحديقة تعد أفضل مثال على الحدائق المصممة ببرك جانبية، يمكنك هنا الاسترخاء على ضفاف تلك البركة المميزة المحاطة بنخبة من الزهور زاهية اللون والمبهجة، وذلك فقط إن كنت من أولئك الذين يُحبون مراقبة الطبيعة عن قرب دون الشعور بأي حالة من حالات الملل!
الترف وسبل الراحة يتجسدان بوضوح في تلك الساحة الفاتنة بتصميمها المبهر الذي اعتمد المصمم فيه على المزج بين الطبيعة الممثلة في الأشجار المنتشرة في كل أرجاء المكان وحمام السباحة الواسع بمياهه الزاهية.
تحظى تلك الساحة بجلسة خشبية أنيقة عبارة عن برجولة مربعة الشكل تحوى نخبة من الأثاث الراقي الذي يسع تجمع عائلي كبير على ضفاف المسبح!
ننصحكم بقراءة المقال التالي: 5 تصميمات لمطابخ مصرية ملونة