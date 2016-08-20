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6 نماذج رائعة لحدائق واسعة.. اكتشفها بنفسك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa Dalias, grupoarquitectura grupoarquitectura بلكونة أو شرفة
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مَن منا لا يرغب أحيانًا في الهروب من كل مسئوليات الحياة وضغوطاتها لعالمٍ موازٍ يُريح فيه أعصابه ويستعيد سلامه الداخلي ولو ليومٍ واحدٍ! قد يكون جميعنا!، ولكن ما هو المكان المناسب؟ إليك هنا 6 نماذج رائعة لحدائق واسعة لتختار أقربها إلى قلبك وأكثرهم قابلية للتنفيذ لتصنع عالمك المثالي وتذهب إليه وقتما شئت!

1- استعِد سلامك الداخلي واستمتع بسحر المنظر

Casa Dalias, grupoarquitectura grupoarquitectura بلكونة أو شرفة
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

على نمط القصور صممت تلك الساحة الكبيرة الرائعة التي يلتحم فيها السحاب مع مجموعة أشجار تكاد تشق السماء بطولها!، تلك الساحة مستغلة جيدًا ما بين مساحة خضراء تحاصرها الأشجار والنباتات باختلاف أشكالها وأنواعها، وأخرى لحمام سباحة كبير بتصميم عصري غير نمطي مطلقًا محاوط برخام أنيق بلون داكن وهذا سر تميزه، ومساحة أخيرة مغطاه بأسقف خشبية لجلسة هادئة للتمديد والاسترخاء مع الاستمتاع بسحر المنظر!

2- انسى العالم بأسره مقابل لحظات بين المسبح والأشجار!

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto حديقة
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

ساحة مبهرة منسقة بعناية شديدة تجسد المعنى الحقيقي للجمال، الأعشاب تكسيها بسحرها الأخضر، والأزهار والنباتات الملونة تحيط بها لتزين أطرافها، بمنتصفها حمام سباحة كبير مياهه تكاد تنطق من لمعانها المنعكس على نوافذ الفيلا فزاد إطلالتها تميزًا!  

3- أعد الاتصال بالطبيعة مع النمط الأسيوي

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke, Katherine Roper Landscape & Garden Design Katherine Roper Landscape & Garden Design حديقة
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke

Katherine Roper Landscape & Garden Design
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design
Katherine Roper Landscape & Garden Design

أما هذه الـحديقة، فتسمح لك باستعادة الاتصال مع الطبيعة التي فُقِدَت مع الأسف في المدن الكبيرة وسط الصخب الازدحام والكافيتريات والنوادي، فإذا كنت ترغب في تحقيق إعادة الاتصال مع الطبيعة، لماذا لا تذهب لتصميم ساحة كالموضحة هنا في هذا النموذج مع بركة مياه جميلة محاصرة بمسارات حجرية وبعض النباتات البرية!

4- فقط استرخى في أحضان الخضرة

L'envers du décor, Pixcity Pixcity حديقة
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

المزارع القديمة والمباني الحجرية لها سحر فريد من نوعه!، فتنقلنا بقدرتها الخارقة إلى زمان ومكان آخر وهو ما حدث بالضبط مع هذه الحديقة التي بالتأكيد من شأنها مساعدة قاطنيها على نسيان التوتر والاسترخاء تمامًا في أحضان الخضرة وحضرة الشمس!

5- احظى بجلسة بسيطة على ضفاف إحدى البِرَك المميزة

Modern amfitheater op oude stuwwal, Jaap Sterk Hoveniers Jaap Sterk Hoveniers حديقة أسمنت Grey
Jaap Sterk Hoveniers

Jaap Sterk Hoveniers
Jaap Sterk Hoveniers
Jaap Sterk Hoveniers

هذه الحديقة تعد أفضل مثال على الحدائق المصممة ببرك جانبية، يمكنك هنا الاسترخاء على ضفاف تلك البركة المميزة المحاطة بنخبة من الزهور زاهية اللون والمبهجة، وذلك فقط إن كنت من أولئك الذين يُحبون مراقبة الطبيعة عن قرب دون الشعور بأي حالة من حالات الملل!

6- ساحة فاتنة تجسد الترف والراحة

Un JARDIN DESIGN chez soi , E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille حديقة
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille

E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille

الترف وسبل الراحة يتجسدان بوضوح في تلك الساحة الفاتنة بتصميمها المبهر الذي اعتمد المصمم فيه على المزج بين الطبيعة الممثلة في الأشجار المنتشرة في كل أرجاء المكان وحمام السباحة الواسع بمياهه الزاهية.

تحظى تلك الساحة بجلسة خشبية أنيقة عبارة عن برجولة مربعة الشكل تحوى نخبة من الأثاث الراقي الذي يسع تجمع عائلي كبير على ضفاف المسبح!

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