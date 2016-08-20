فيلا صغيرة.. بسيطة من الخارج ومبهرة من الداخل!

فيلا صغيرة هادئة بتصميم بسيط ولكنها رغم ذلك مبهرة ولافتة للأنظار برقي ذوقها ولمساتها الهندسية المميزة.. تتمتع الواجهة بلون أبيض محايد متناغم كثيرًا مع نقاء السماء لدرجة توحي بتلاحمهما معًا في ذلك الفضاء الواسع، كما أن ضوء النهار هنا كان قادرًا على إضافة ضي خاص للمبنى إلى جانب ما حققته الأضواء الخارجية من سحر خاص وحالة من التوازن!

بنيت تلك الفيلا على مستويين، القسم السفلي منها بتصميم عملي وجذاب لديه مرآب جهة اليمين تعلوه شرفة مفتوحة على نفس الجانب بالطابق العلوي، أما على الجانب الآخر من الفيلا، فنلاحظ من خلال هذه الصورة وجود شرفتين أخرتين ولكنهما هذه المرة مغلفتان بالزجاج والستائر فضلًا عما يحظيان به من تصميم مميز من الخارج بلمسات الأحجار البيضاء الكريمة.

تحظى الفيلا أيضًا من الخارج بممر أنيق مكون من ألواح الحجر الجيري الأبيض يصلنا أخيرًا بحديقة مفتوحة على الشارع تكسوها أعشاب خضراء زاهية اللون تكسر حدة هدوء الأبيض وتبعث في نَفس قاطني المنزل مزيد من الحيوية والطاقة الإيجابية