فيلا صغيرة.. بسيطة من الخارج ومبهرة من الداخل!

نأخذكم اليوم في جولة مليئة بالدفء جمعت بين الهدوء والبهجة معًا في فيلا صغيرة صممت بلمسات بسيطة من الخارج وواجهة بيضاء مميزة تجسد العمارة الحديثة، ديكورها الداخلي ساحر ومحتوياتها من نظرة أقرب في حقيقة الأمر مبهرة! استخدم فيها المصممون أحدث التقنيات لتصبح بإطلالة أنيقة لا مثيل لها! لنلقي نظرة متفحصة عليها لاستكشاف غرفها المختلفة ..
فيلا صغيرة هادئة بتصميم بسيط ولكنها رغم ذلك مبهرة ولافتة للأنظار برقي ذوقها ولمساتها الهندسية المميزة.. تتمتع الواجهة بلون أبيض محايد متناغم كثيرًا مع نقاء السماء لدرجة توحي بتلاحمهما معًا في ذلك الفضاء الواسع، كما أن ضوء النهار هنا كان قادرًا على إضافة ضي خاص للمبنى إلى جانب ما حققته الأضواء الخارجية من سحر خاص وحالة من التوازن!
بنيت تلك الفيلا على مستويين، القسم السفلي منها بتصميم عملي وجذاب لديه مرآب جهة اليمين تعلوه شرفة مفتوحة على نفس الجانب بالطابق العلوي، أما على الجانب الآخر من الفيلا، فنلاحظ من خلال هذه الصورة وجود شرفتين أخرتين ولكنهما هذه المرة مغلفتان بالزجاج والستائر فضلًا عما يحظيان به من تصميم مميز من الخارج بلمسات الأحجار البيضاء الكريمة.
تحظى الفيلا أيضًا من الخارج بممر أنيق مكون من ألواح الحجر الجيري الأبيض يصلنا أخيرًا بحديقة مفتوحة على الشارع تكسوها أعشاب خضراء زاهية اللون تكسر حدة هدوء الأبيض وتبعث في نَفس قاطني المنزل مزيد من الحيوية والطاقة الإيجابية
هنا.. خصص المهندس المعماري هذه الساحة لتكون لغرفة معيشة على الطراز الحديث، تتخذ من حرف L شكلًا لها، وتتمتع بحالة من الهدوء والراحة من الصعب إنكارها، حيث يظهر ذلك بوضوح في ألوانها الناعمة المستمدة من ألوان الستائر والحوائط على حد سواء!
اعتمد المصمم هنا على مجموعة من الوسائد الملونة لتُزَيّن الأريكة وتبعث فيها البهجة والحيوية، في محاولة لإخراجها من حالة الهدوء التي تسكنها. الطاولة ذات التصميم المميز والسجادة بألوانها الساحرة، وذلك الكرسي العصري المريح الخالي من أية مساند.. جميعها لمسات أضافت لمسة جمالية مختلفة لمنطقة الجلوس.
بعدما أبهرتنا ألوان وتصميم غرفة المعيشة، دعونا ننتقل إلى منطقة أكثر إبهارًا ألا وهي غرفة تناول الطعام التي يغلب عليها اللون الوردي وتليق بتجمع ملوكي!، الغرفة ببساطة مكونة من طاولة مميزة لامعة وبراقة تحاوطها كراسي ناعمة بتصميم ساحر..
تحظى غرفة تناول الطعام بثريتان أنيقتان من حبيبات اللؤلؤ! يمدان الغرفة بإضاءة مناسبة تنعكس بجمالها على السفرة لتزيدها لمعانًا وجمالًا!، كما يظهر لنا من هنا أيضًا الطابق العلوي للفيلا من الداخل وذلك من خلال درابزين زجاجي أنيق ينقل القاطنين لغرف النوم.
إلى الطابق العلوي حيث غرفة النوم الرئيسية والتي لم تختلف كثيرًا في أناقتها ورقيها عما سبقها من الغرف، بل بالعكس فهي بنفس الألوان الناعمة واللمسات الساحرة. أثاث الغرفة كما نرى هنا عبارة عن تخت كبير يسع فردين بتصميم مريح ووسائد منقوشة بنفس ألوان الحائط الخلفي للتخت، وكرسيان أكثر راحة في ساحة أمامية للتخت مصممان بنفس ألوانه ولكنهما يحظيان بوسائد ملونة بلمسة مبهجة يمكن استغلالهما للاسترخاء قبل النوم.
قد لا يكون المطبخ بمساحة شاسعة! ولكنه كامل متكامل في بقعة صغيرة من الفيلا، وحداته هادئة كبقية المنزل، وفي الوقت ذاته عملية وشاملة لكافة أغراض الطبخ. اللون الأبيض كان اختيار موفق جدًا للوحدات، متناسق تمامًا مع لون الأرضية، كما استطاع أن يمنح المطبخ احساسًا بالوسع، الأمر الذي بالتأكيد سينعكس على قاطن المنزل وقدرته على الطبخ التي بالطبع ستكون نتائجها مبهرة مستمدة من الاحساس بالراحة في التعامل مع المطبخ وأدواته.
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