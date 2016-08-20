أفكار متنوعة لتزيين أروقة ومداخل منزلك!

لتزيين منزلك العصري بشكل عملي وجذاب، يجب عليك استغلال كل زاوية فيه أحسن استغلال، والاستفادة القصوى من الممرات والمداخل وكذلك الأروقة ومحاولة تحويلها إلى مناطق مفيدة تخدمك من ناحية وتصنع فارقًا في إطلالة منزلك مثلما هو الحال في هذا النموذج الموضح هنا.

نرى مدخل المنزل هنا هادئ جدًا ومريح لأبعد الحدود لأعين الناظرين، يرجع هذا في حقيقة الأمر إلى التصميم العملي والتقسيم الذكي لذلك الحائط الرئيسي الذي نجح مصممه في أن يجعله شاملًا ومتكاملًا، بداية من شماعات الملابس المثبتة أسفل تلك الأرفف البيضاء الأنيقة لتوضع بها نخبة من الإكسسوارات البسيطة وربما مجموعة من التحف أو المصنوعات الفخارية لتزين كل منها على حدة، فضلًا عن مجموعة الأرفف الأخرى التي تشمل أدراج بلون الخشب لتُستخدم في رص الأحذية.