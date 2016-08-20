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أفكار متنوعة لتزيين أروقة ومداخل منزلك!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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لمسات بسيطة ولكنها قادرة على تحويل الحوائط والزوايا من عادية لمبهرة! تنقلب بها الأمور تمامًا إلى ما هو أفضل بالتأكيد!، منها المكلف ومنها ما هو في متناول الجميع، تعالوا معنا في جولة سريعة من خلال كتاب الأفكار هذا للتعرف على مجموعة من الأفكار المتنوعة  لتزيين أروقة ومداخل منزلك بسهولة مع كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المساحات غير المستغلة!

الاستفادة القصوى من المدخل

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

لتزيين منزلك العصري بشكل عملي وجذاب، يجب عليك استغلال كل زاوية فيه أحسن استغلال، والاستفادة القصوى من الممرات والمداخل وكذلك الأروقة ومحاولة تحويلها إلى مناطق مفيدة تخدمك من ناحية وتصنع فارقًا في إطلالة منزلك مثلما هو الحال في هذا النموذج الموضح هنا.

نرى مدخل المنزل هنا هادئ جدًا ومريح لأبعد الحدود لأعين الناظرين، يرجع هذا في حقيقة الأمر إلى التصميم العملي والتقسيم الذكي لذلك الحائط الرئيسي الذي نجح مصممه في أن يجعله شاملًا ومتكاملًا، بداية من شماعات الملابس المثبتة أسفل تلك الأرفف البيضاء الأنيقة لتوضع بها نخبة من الإكسسوارات البسيطة وربما مجموعة من التحف أو المصنوعات الفخارية لتزين كل منها على حدة، فضلًا عن مجموعة الأرفف الأخرى التي تشمل أدراج بلون الخشب لتُستخدم في رص الأحذية.

الإكسسوارات والتحف لأروع كوريدور

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

ليس دائمًا اللجوء للعناصر المكلفة هو الحل!، ولكن يكفي فقط اختيار بعض العناصر الزخرفية كالتحف والإكسسوارات ذات التكلفة المعقولة لتزين بها كوريدور منزلك أو حتى إحدى الزوايا لتجعلها بأروع الإطلالات، كالاستعانة بباقة من الزهور المجففة في إحدى الفازات القيمة مثلُا، وربما مصباح مميز مع مرآة ساحرة، ولا مانع من اللجوء لنخبة من التحف والإكسسوارات الرفيعة بالأرفف المختلفة لطاولة مميزة بتصميم مزج بين الحس الكلاسيكي والعصري في آنٍ واحد.

لماذا لا تُجَرّب إضافة لمسة طفولية؟

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

وهنا مثال آخر على الـمداخل المميزة التي يمكنك ببساطة تطبيق لمساتها المختلفة والساحرة بمنزلك! فمن خلال هذا الاقتراح المبهج بجمال اللون الأصفر مع أناقة الأسود تستطيع أن تحظى بمدخل ذو طابع طفولي قليلا، ممثل في رسمة ذلك المنزل البدائي البسيط على الحائط الأسود والذي نعتاد رؤيته غالبًا على أغلفة قصص الأطفال وبجانبه كلمات الترحيب تنتهي بعلامات التعجب!

لمُحبي الفن وعاشقي الإبداع!

Attico contemporaneo , cristina zanni designer cristina zanni designer الممر الحديث، المدخل و الدرج
cristina zanni designer

cristina zanni designer
cristina zanni designer
cristina zanni designer

يمكن لـ اللوحات أن يكون حلًا ممتازًا لتزيين رواق منزلك، مثلما واضحًا هنا في هذه الصورة، فقط مجموعة من اللوحات الفنية برسوماتها الرائعة وأحجامها المختلفة أضافت الكثير للرواق وجعلته أشبه بركن للإبداع..

المدخل بلمسة جمالية لا مثيل لها

Apartamento Lisboa, Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

تزيين مدخل المنزل كالنموذج الموضح هنا بالتأكيد من شأنه إضفاء لمسة جمالية لا مثيل لها، ولكن العقبة التي قد تواجهك، هي ضيق هذه المساحة في الغالب التي هي بمثابة مكان للمرور، ولكن إن تم التعامل معها بشكل ذكي، لن تكون هناك أية  مشكلات!

سحر الوهم البصري!

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

تكاد تشعر هنا وكأن الرواق لن ينتهي أبدًا، والسبب بسيط جدًا! يكمن في تلك المرآة الضخمة التي تم تطبيقها على الجدار الخلفي بأكمله مما أضاف للرواق مساحة أكبر رغم صغره وضيق حيزه في واقع الأمر.

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الألوان الزاهية مع قليل من العناصر أحيانًا يكفي!

miniszyk, unikat:lab unikat:lab الممر والمدخل
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

أما في هذا النموذج.. يمكننا ملاحظة عدم لجوء المصمم لكثير من العناصر لتزيين الرواق قدر ما اهتم بتناسق ألوانه وتوظيف العناصر القليلة المستخدمة فيه بشكل صحيح!، فالأسود والرمادي والأبيض مع لمسة زاهية في لون الأريكة كانت كفيلة بتمييز هذا الركن..  

أرفف زرقاء أنيقة لكوريدور غير نمطي!

Casa Re.Co, Alessandro D'Amico Alessandro D'Amico
Alessandro D&#39;Amico

Alessandro D'Amico
Alessandro D&#39;Amico
Alessandro D'Amico

استطاعت هنا تلك الأرفف بتصميمها العملي والبسيط في ذات الوقت أن تضيف لمسة جمالية لهذا الرواق الخالي من أي عناصر التزيين!، فلولا تلك القطعة من الديكور لظل هذا الكوريدور باهتًا ومفتقدًا للكثير من اللمسات، يكمن ذلك في اعتماد مصممه بشكل أساسي على اللون الأبيض المحايد في الحوائط كافة، إلى جانب استخدامه لـ اللون البني الداكن في سيراميك الأرضية. 

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أيٍ من تلك الأفكار تَوَد تطبيقها في منزلك؟

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