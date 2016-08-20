أفكار متنوعة لتزيين أروقة ومداخل منزلك!

لمسات بسيطة ولكنها قادرة على تحويل الحوائط والزوايا من عادية لمبهرة! تنقلب بها الأمور تمامًا إلى ما هو أفضل بالتأكيد!، منها المكلف ومنها ما هو في متناول الجميع، تعالوا معنا في جولة سريعة من خلال كتاب الأفكار هذا للتعرف على مجموعة من الأفكار المتنوعة لتزيين أروقة ومداخل منزلك بسهولة مع كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المساحات غير المستغلة!
لتزيين منزلك العصري بشكل عملي وجذاب، يجب عليك استغلال كل زاوية فيه أحسن استغلال، والاستفادة القصوى من الممرات والمداخل وكذلك الأروقة ومحاولة تحويلها إلى مناطق مفيدة تخدمك من ناحية وتصنع فارقًا في إطلالة منزلك مثلما هو الحال في هذا النموذج الموضح هنا.
نرى مدخل المنزل هنا هادئ جدًا ومريح لأبعد الحدود لأعين الناظرين، يرجع هذا في حقيقة الأمر إلى التصميم العملي والتقسيم الذكي لذلك الحائط الرئيسي الذي نجح مصممه في أن يجعله شاملًا ومتكاملًا، بداية من شماعات الملابس المثبتة أسفل تلك الأرفف البيضاء الأنيقة لتوضع بها نخبة من الإكسسوارات البسيطة وربما مجموعة من التحف أو المصنوعات الفخارية لتزين كل منها على حدة، فضلًا عن مجموعة الأرفف الأخرى التي تشمل أدراج بلون الخشب لتُستخدم في رص الأحذية.
ليس دائمًا اللجوء للعناصر المكلفة هو الحل!، ولكن يكفي فقط اختيار بعض العناصر الزخرفية كالتحف والإكسسوارات ذات التكلفة المعقولة لتزين بها كوريدور منزلك أو حتى إحدى الزوايا لتجعلها بأروع الإطلالات، كالاستعانة بباقة من الزهور المجففة في إحدى الفازات القيمة مثلُا، وربما مصباح مميز مع مرآة ساحرة، ولا مانع من اللجوء لنخبة من التحف والإكسسوارات الرفيعة بالأرفف المختلفة لطاولة مميزة بتصميم مزج بين الحس الكلاسيكي والعصري في آنٍ واحد.
وهنا مثال آخر على الـمداخل المميزة التي يمكنك ببساطة تطبيق لمساتها المختلفة والساحرة بمنزلك! فمن خلال هذا الاقتراح المبهج بجمال اللون الأصفر مع أناقة الأسود تستطيع أن تحظى بمدخل ذو طابع طفولي قليلا، ممثل في رسمة ذلك المنزل البدائي البسيط على الحائط الأسود والذي نعتاد رؤيته غالبًا على أغلفة قصص الأطفال وبجانبه كلمات الترحيب تنتهي بعلامات التعجب!
يمكن لـ اللوحات أن يكون حلًا ممتازًا لتزيين رواق منزلك، مثلما واضحًا هنا في هذه الصورة، فقط مجموعة من اللوحات الفنية برسوماتها الرائعة وأحجامها المختلفة أضافت الكثير للرواق وجعلته أشبه بركن للإبداع..
تزيين مدخل المنزل كالنموذج الموضح هنا بالتأكيد من شأنه إضفاء لمسة جمالية لا مثيل لها، ولكن العقبة التي قد تواجهك، هي ضيق هذه المساحة في الغالب التي هي بمثابة مكان للمرور، ولكن إن تم التعامل معها بشكل ذكي، لن تكون هناك أية مشكلات!
تكاد تشعر هنا وكأن الرواق لن ينتهي أبدًا، والسبب بسيط جدًا! يكمن في تلك المرآة الضخمة التي تم تطبيقها على الجدار الخلفي بأكمله مما أضاف للرواق مساحة أكبر رغم صغره وضيق حيزه في واقع الأمر.
أما في هذا النموذج.. يمكننا ملاحظة عدم لجوء المصمم لكثير من العناصر لتزيين الرواق قدر ما اهتم بتناسق ألوانه وتوظيف العناصر القليلة المستخدمة فيه بشكل صحيح!، فالأسود والرمادي والأبيض مع لمسة زاهية في لون الأريكة كانت كفيلة بتمييز هذا الركن..
استطاعت هنا تلك الأرفف بتصميمها العملي والبسيط في ذات الوقت أن تضيف لمسة جمالية لهذا الرواق الخالي من أي عناصر التزيين!، فلولا تلك القطعة من الديكور لظل هذا الكوريدور باهتًا ومفتقدًا للكثير من اللمسات، يكمن ذلك في اعتماد مصممه بشكل أساسي على اللون الأبيض المحايد في الحوائط كافة، إلى جانب استخدامه لـ اللون البني الداكن في سيراميك الأرضية.
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