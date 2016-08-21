تجديد مدهش لتراس مساحته 30 م

لقد قلنا ذلك مرات عديدة قبل ذلك تغيير مساحة من الفضاء جزئيًا أو بناءها من جديد، الأمر لا يحتاج لميزانية ضخمة، لذلك لا يجب عليك حمل همّ الميزانية أبدًا عندما يتعلق الأمر بتجديد أي شيء في المنزل طالما ستعتمد على خبراء ماهرين، بأشياء صغيرة جدًا يمكنهم تجديد مظهر أي شي مثل طلاء جديد أو بعض الأواني أو زرع بعض الزهور.
في هذه الصورة نجد على الجانب مساحة مكعبة من السلالم التي توصل إلى الطوابق السفلى من المنزل، بالإضافة إلى الأسلاك الكهربية ووحدة الصرف التي أفقدت الشرفة جاذبيتها.
الشرفة واسعة جدًا يمكن أن تقضي فيها وقت رائع في وقت الغروب أو الشروق في فصل الربيع، في الزاوية البعيدة توجد مجموعة من دلاء المياه القديمة جدًا، جعلت الشرفة تبدو وكأنها من عصورقديمة، دعونا نرى كيف سيتم علاج هذا الأمر.
هذه الصورة توضح المساحة فارغة تمامًا لا تصلح للسكن، لا يسكنها سوى بعض الأنابيب المكشوفة، لكن لازال البلاط في حالة جيدة يمكن الاعتماد عليها في عملية التجديد.
هذه أول صورة من مرحلة التجديد لو تتذكر هذه الزاوية التي كانت تضم الأناء الفخاري القديم، نجد الآن أشجار البرتقال الخضراء الجميلة تزين الركن وأعادت الحياة له من جديد، بجانبه زهور الياسمين والخزامي لتعطير الجو، مع أثاث بسيط يوفر جلسة مريحة وجميلة في هذه الشرفة بين الأشجار.
غرفة سفرة أنيقة جدًا على الرغم من بساطتها في خلفيتها الأشجار، وتتكون من مجموعة من الكراسي السوداء وطاولة خشبية على الطراز الحديث لتشكل غرفة طعام مريحة جدًا وحديثة.
إذا تمعنت في هذه الصورة ستجد أن الأرضية من البلاط التي كانت في السابق لم تتغير بعد، بل تم تصليحها وثبيتها وتأكيد لونها البيج ودمج بلاط صغير لونه بني مع البلاط القديم ولهذا يبدو مختلفًا عن السابق.
لعلك عندما نظرت إلى الشرفة قبل التعديل أنها تحتاج أموال طائلة لتجديدها، لكن لم يكن هذا الواقع تجددت هذه الشرفة بأقل الأمكانيات المتاحة فلم يحمل الأثاث علامات تجارية فخمة بل كان بسيط، مكون من أريكة مهجورة وطاولة المرأب المنسية، وزوجين من الكراسي القابلة للطي.
الجانب الأيمن من الشرفة وضعت فيه مجموعة من الألواح الخشبية ومجموعة من الزهور ليصبح التصميم الريفي لهذا الركن ملائم جدًا لجلسة مريحة في وقت الغروب .
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