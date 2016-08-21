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تجديد مدهش لتراس مساحته 30 م

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Una terrazza moderna mediterranea, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
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لقد قلنا ذلك مرات عديدة قبل ذلك تغيير مساحة من الفضاء جزئيًا أو بناءها من جديد، الأمر لا يحتاج لميزانية ضخمة، لذلك لا يجب عليك حمل همّ الميزانية أبدًا عندما يتعلق الأمر بتجديد أي شيء في المنزل طالما ستعتمد على خبراء ماهرين، بأشياء صغيرة جدًا يمكنهم تجديد مظهر أي شي مثل طلاء جديد أو بعض الأواني أو زرع بعض الزهور. 

قبل : مساحة مهدرة

Una terrazza moderna mediterranea, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

في هذه الصورة نجد على الجانب مساحة مكعبة من السلالم التي توصل إلى الطوابق السفلى من المنزل، بالإضافة إلى الأسلاك الكهربية ووحدة الصرف التي أفقدت الشرفة جاذبيتها. 

زاوية مهجورة

Una terrazza moderna mediterranea, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

الشرفة واسعة جدًا يمكن أن تقضي فيها وقت رائع في وقت الغروب أو الشروق في فصل الربيع، في الزاوية البعيدة توجد مجموعة من دلاء المياه القديمة جدًا، جعلت الشرفة تبدو وكأنها من عصورقديمة، دعونا نرى كيف سيتم علاج هذا الأمر. 

البلاط العنصر الوحيد الصالح

Una terrazza moderna mediterranea, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

هذه الصورة توضح المساحة فارغة تمامًا لا تصلح للسكن، لا يسكنها سوى بعض الأنابيب المكشوفة، لكن لازال البلاط في حالة جيدة يمكن الاعتماد عليها في عملية التجديد. 

بعد: بأشياء صغيرة يمكن فعل تغييرات كبيرة

Una terrazza moderna mediterranea, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

هذه أول صورة من مرحلة التجديد لو تتذكر هذه الزاوية التي كانت تضم الأناء الفخاري القديم، نجد الآن أشجار البرتقال  الخضراء الجميلة تزين الركن وأعادت الحياة له من جديد، بجانبه زهور الياسمين والخزامي لتعطير الجو، مع أثاث بسيط يوفر جلسة مريحة وجميلة في هذه الشرفة بين الأشجار. 

غرفة طعام لتناول وجبة الفطور

Una terrazza moderna mediterranea, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

غرفة سفرة أنيقة جدًا على الرغم من بساطتها في خلفيتها الأشجار، وتتكون من مجموعة من الكراسي السوداء وطاولة خشبية على الطراز الحديث لتشكل غرفة طعام مريحة جدًا وحديثة. 

إنشاء منطقة للجلوس

Una terrazza moderna mediterranea, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

إذا تمعنت في هذه الصورة ستجد أن الأرضية من البلاط التي كانت في السابق لم تتغير بعد، بل تم تصليحها وثبيتها وتأكيد  لونها البيج ودمج بلاط صغير لونه بني مع البلاط القديم ولهذا يبدو مختلفًا عن السابق. 

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تغيير بعض بلاط الأرضية

Una terrazza moderna mediterranea, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

لعلك عندما نظرت إلى الشرفة قبل التعديل أنها تحتاج أموال طائلة لتجديدها، لكن لم يكن هذا الواقع تجددت هذه الشرفة بأقل الأمكانيات المتاحة فلم يحمل الأثاث علامات تجارية فخمة بل كان بسيط، مكون من أريكة مهجورة وطاولة المرأب المنسية، وزوجين من الكراسي القابلة للطي.    

تغطية الجدار بالزهور الحديثة

Una terrazza moderna mediterranea, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Brown
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

الجانب الأيمن من الشرفة وضعت فيه مجموعة من الألواح الخشبية ومجموعة من الزهور ليصبح التصميم الريفي لهذا الركن ملائم جدًا لجلسة مريحة في وقت الغروب . 

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Una terrazza moderna mediterranea, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
شقة بمساحة داخلية مذهلة
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