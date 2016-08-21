تجديد مدهش لتراس مساحته 30 م

لقد قلنا ذلك مرات عديدة قبل ذلك تغيير مساحة من الفضاء جزئيًا أو بناءها من جديد، الأمر لا يحتاج لميزانية ضخمة، لذلك لا يجب عليك حمل همّ الميزانية أبدًا عندما يتعلق الأمر بتجديد أي شيء في المنزل طالما ستعتمد على خبراء ماهرين، بأشياء صغيرة جدًا يمكنهم تجديد مظهر أي شي مثل طلاء جديد أو بعض الأواني أو زرع بعض الزهور.