6 حيل لتحويل سطح منزلك إلى شرفه أنيقه !

تتجه الأنظار في الآونه الأخيره إلى سطح المنزل ، في محاوله لحسن استغلاله ، بعدما كان على رأس قائمة المساحات المهدره . البعض ينادي بإمكانية زراعته بالنباتات الموسميه إستخدام الصوب الزراعيه فوقه ، أو بغيرها من الطرق ، بهدف زيادة المساحات الخضراء و بالتالي التغلب على الإحتباس الحراري . و يوجد بعض آخر من الناس ينادي بتجهيز السطح لإستقبال مياه الأمطار ، و بالتالي نحافظ على المياه المهدره و نستغل المساحه الكبيره للسطح .

و نحن اليوم ، سوف نقترح عليك 6 حيل لتحول السطح إلى شرفه ساحره ، و بالتالي توفر مكان ممتع للأسره و تفيد البيئه بزراعة بعض النباتات التى تنقى الهواء !.