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6 حيل لتحويل سطح منزلك إلى شرفه أنيقه !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects بلكونة أو شرفة
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تتجه الأنظار في الآونه الأخيره إلى سطح المنزل ، في محاوله لحسن استغلاله ، بعدما كان على رأس قائمة المساحات المهدره . البعض ينادي بإمكانية زراعته بالنباتات الموسميه إستخدام الصوب الزراعيه فوقه ، أو بغيرها من الطرق ، بهدف زيادة المساحات الخضراء و بالتالي التغلب على الإحتباس الحراري . و يوجد بعض آخر من الناس ينادي بتجهيز السطح لإستقبال مياه الأمطار ، و بالتالي نحافظ على المياه المهدره و نستغل المساحه الكبيره للسطح .

و نحن اليوم ، سوف نقترح عليك 6 حيل لتحول السطح إلى شرفه ساحره ، و بالتالي توفر مكان ممتع للأسره و تفيد البيئه بزراعة بعض النباتات التى تنقى الهواء !.

1-تجهيزات الشواء

CASA LA SANTINA , barqs bisio arquitectos barqs bisio arquitectos بلكونة أو شرفة
barqs bisio arquitectos

barqs bisio arquitectos
barqs bisio arquitectos
barqs bisio arquitectos

لا تفوت متعة الشواء في المساحه المفتوحه ذات الهواء العليل ، التى يوفرها لك السطح . قد تستخدم تجهيزات بسيطه و متينه مثل هذه ، حيث وحده من الأسمنت و الصلب لصنع شوايه و مدخنه عمليه ، و سطح من الأخشاب المستقيمه ، مع طاولة و كراسي باللون الرمادي مع كراسي من المعدن بنفس اللون الذي تتماشي بشده مع لون الشوايه . و لا تنسى أن تحافظ على ارتفاع عالي للسقف ، حتى لا تتراكم أدخنة الشواء .

2- أرضية خشبيه

VIVIENDA UNIFAMILIAR MG, Marantz Arquitectura Marantz Arquitectura بلكونة أو شرفة
Marantz Arquitectura

Marantz Arquitectura
Marantz Arquitectura
Marantz Arquitectura

البعض ينفر من السطح بسبب الشعور بقسوة المكان ، الناتجه من الأرضيات الأسمنتيه و خزانات المياه شاحبة الطلاء . كل هذا يجعلهم يشعرون أن المكان بلا حياه ، و عند الحديث عن عن الحياه و الحيويه ، لا يوجد سوى بطل واحد للقصه . و هو الخشب بمظهره الطبيعي و دفئه المثالي ، عند استخدامك ألواح الخشب لتغطية الأرضيه ، و تقوم بتغطية الخزان بسياج أنيق من الخشب ، ستحصل على شرفة مذهله بمجهود قليل .

3- بانيو سبا !

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura بلكونة أو شرفة
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

إذا كان سطح المنزل عالي و محاط بأسوار تحافظ على خصوصيته ، إليك هذه الفكره من parrado-arquitectura ، و هي بانيو سبا على السطح ! .. تخيل معي الإستمتاع بتدليل المياه لك تحت آشعة الشمس ، أو أثناء التأمل في زرقة السماء و النجوم اللامعه ، إنها متعه لا تقاوم ! .

4-مكان للعشاء

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects بلكونة أو شرفة
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

إذا كنت تحب الإلتقاء بأصدقائك و معارفك كثيراً ، و تضطر كل مره للخروج من المنزل لتقابلهم في مكان مفتوح . لا داعي للخروج منذ الآن ، يمكنك تجهيز السطح بمنضدة و كراسي خشبيه مريحه ، و تعزز من ألفة المكان بأرضيه خشبيه و مساحات خضراء . لتتناول العشاء مع أصدقائك في الهواء المنعش في هذه الشرفه المبتكره .

5-بناء غرفة

Bedroom 3 Terrace TG Studio بلكونة أو شرفة
TG Studio

Bedroom 3 Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

يمكنك أيضاً بناء غرفه أو صالة كبيره على سطح المنزل ، و تترك جزءاً مفتوحاً ليشبه الشرفه تماماً . و بهذا تشعر أنك مازلت في الداخل و ليس في منطقه منعزله من منزل ، و لتضمن الحصول على راحه متكامله قم بوضع بعض الأثاث المريح ، مع شمسيه بيضاء لعكس آشعة الشمس . و لا تنسى وضع بعض قصاري الزرع لراحه نفسيه أكيده .

6-منطقه متكامله

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

سطح كبير للمنزل ، يعني هبة عظيمه ! . يمكن تقسيمه إلى مناطق عده ، لتستمتع أنت و أسرتك بدون الحاجه للخروج من المنزل . يمكنك وضع شازلونج مريح للتستمتع بالمنظر الخارجي من أعلى ، و جاكوزي لإستجمام مثالي . و منطقة رائعه للشواء و تناول الطعام ، و نباتات خضراء ترحب بالأصدقاء . فأفضل شيء في السطح ذو المساحه الكبيره ، أنه يمكنك من تطبيق جميع الحيل ! .

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