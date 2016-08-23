6 حيل لتحويل سطح منزلك إلى شرفه أنيقه !

تتجه الأنظار في الآونه الأخيره إلى سطح المنزل ، في محاوله لحسن استغلاله ، بعدما كان على رأس قائمة المساحات المهدره . البعض ينادي بإمكانية زراعته بالنباتات الموسميه إستخدام الصوب الزراعيه فوقه ، أو بغيرها من الطرق ، بهدف زيادة المساحات الخضراء و بالتالي التغلب على الإحتباس الحراري . و يوجد بعض آخر من الناس ينادي بتجهيز السطح لإستقبال مياه الأمطار ، و بالتالي نحافظ على المياه المهدره و نستغل المساحه الكبيره للسطح .
و نحن اليوم ، سوف نقترح عليك 6 حيل لتحول السطح إلى شرفه ساحره ، و بالتالي توفر مكان ممتع للأسره و تفيد البيئه بزراعة بعض النباتات التى تنقى الهواء !.
لا تفوت متعة الشواء في المساحه المفتوحه ذات الهواء العليل ، التى يوفرها لك السطح . قد تستخدم تجهيزات بسيطه و متينه مثل هذه ، حيث وحده من الأسمنت و الصلب لصنع شوايه و مدخنه عمليه ، و سطح من الأخشاب المستقيمه ، مع طاولة و كراسي باللون الرمادي مع كراسي من المعدن بنفس اللون الذي تتماشي بشده مع لون الشوايه . و لا تنسى أن تحافظ على ارتفاع عالي للسقف ، حتى لا تتراكم أدخنة الشواء .
البعض ينفر من السطح بسبب الشعور بقسوة المكان ، الناتجه من الأرضيات الأسمنتيه و خزانات المياه شاحبة الطلاء . كل هذا يجعلهم يشعرون أن المكان بلا حياه ، و عند الحديث عن عن الحياه و الحيويه ، لا يوجد سوى بطل واحد للقصه . و هو الخشب بمظهره الطبيعي و دفئه المثالي ، عند استخدامك ألواح الخشب لتغطية الأرضيه ، و تقوم بتغطية الخزان بسياج أنيق من الخشب ، ستحصل على شرفة مذهله بمجهود قليل .
إذا كان سطح المنزل عالي و محاط بأسوار تحافظ على خصوصيته ، إليك هذه الفكره من parrado-arquitectura ، و هي بانيو سبا على السطح ! .. تخيل معي الإستمتاع بتدليل المياه لك تحت آشعة الشمس ، أو أثناء التأمل في زرقة السماء و النجوم اللامعه ، إنها متعه لا تقاوم ! .
إذا كنت تحب الإلتقاء بأصدقائك و معارفك كثيراً ، و تضطر كل مره للخروج من المنزل لتقابلهم في مكان مفتوح . لا داعي للخروج منذ الآن ، يمكنك تجهيز السطح بمنضدة و كراسي خشبيه مريحه ، و تعزز من ألفة المكان بأرضيه خشبيه و مساحات خضراء . لتتناول العشاء مع أصدقائك في الهواء المنعش في هذه الشرفه المبتكره .
يمكنك أيضاً بناء غرفه أو صالة كبيره على سطح المنزل ، و تترك جزءاً مفتوحاً ليشبه الشرفه تماماً . و بهذا تشعر أنك مازلت في الداخل و ليس في منطقه منعزله من منزل ، و لتضمن الحصول على راحه متكامله قم بوضع بعض الأثاث المريح ، مع شمسيه بيضاء لعكس آشعة الشمس . و لا تنسى وضع بعض قصاري الزرع لراحه نفسيه أكيده .
سطح كبير للمنزل ، يعني هبة عظيمه ! . يمكن تقسيمه إلى مناطق عده ، لتستمتع أنت و أسرتك بدون الحاجه للخروج من المنزل . يمكنك وضع شازلونج مريح للتستمتع بالمنظر الخارجي من أعلى ، و جاكوزي لإستجمام مثالي . و منطقة رائعه للشواء و تناول الطعام ، و نباتات خضراء ترحب بالأصدقاء . فأفضل شيء في السطح ذو المساحه الكبيره ، أنه يمكنك من تطبيق جميع الحيل ! .