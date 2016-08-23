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الإبداع و العمليه في المنزل الخرساني بألمانيا !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify منازل
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منزل اليوم يقع على بعد عدة كيلمومترات من ميناء مدينة هامبورج الألمانيه ، و يعتبر أفضل مثال لحسن استغلال الموارد . فقد واجه المصمم hgk تحديات كبيره مرتبطه بالميزانية المحدوده المخصصه لبناء المنزل . و لكنه قد نجح في التحدي ليعطي دروساً في كيفية استثمار المال ، و عدم التوقف عن الأحلام مهما كانت الصعاب . 

فالحلم قد تحقق مع بناء هذا المنزل العملي ، بإستخدام خامات متينه بتكاليف منخفضه . لذا فنحن عندما ننظر لأي جزء من المنزل ، نرى قطع مختاره بعنايه ، في توافق مثالي مع بعضها البعض ، في تضافر مثالي لصناعة هذا المنزل الذي كان مجرد حلم .

منزل الحلم

homify منازل
homify

homify
homify
homify

المنزل أصبح حقيقه ، بعدما تم قهر الصعاب ، ليظهر المنزل في أبهى صور العصريه و الحداثه . فالكفاءه الألمانيه قد أثبتت جدارتها في الكثير من المجالات و الصناعات و قد حان الوقت لتثبت كفائتها في مجال بناء المنازل زهيدة الثمن ، و تنتج منازل رائعه مثل هذا المنزل بتكاليف قليله بفضل المجهودات الكبيره .

فن الإناره

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تظهر الواجهه الخلفيه للمنزل بصورة هادئه و متألقه ، الطريق المؤدي للمنزل منقسم إلى ثلاثة أجزاء . الأول حديقه من النباتات القصيره و الرمال البيضاء الأنيقه ، و التى تعطي جانباً ودوداً للمنزل . و الثاني سلم من الخرسانه ، مزود بنقاط للضوء على كل درجة من درجاته لإضاءه مميزه خلال الليل . و الثالث طريق من البازلت الممهد لخروج السياره .

و تظهر إضاءة المنزل من الخارج صفراء دافئه ، تعادل برودة المواد المستخدمه في البناء .

الرمادي يسيطر

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من الخارج إلى الداخل ، الرمادي يسيطر بقوه . تجنب المصمم مصيدة رتابة و ملل اللون الواحد بحرفيه عاليه ، على الرغم من اعتماده على التشطيبات قليلة السعر . يظهر في صالة الإستقبال الأرضيه بدرجات الرمادي المموهه سوياً بصوره مثيره ، و التى تتناسق مع الأسقف الخرسانيه . أهتم المصمم كالعاده بالإضاءه الجيد من خلال نقاط الضوء في السقف و التى تسقط بطريقه ساحره على الأثاث . أجواء بارده مثيره مع دفاية حديثه ، تجعلنا نجزم أن الشتوية في هذا المنزل ستكون مميزه للغايه .

أسطح نظيفه

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الحفاظ على الأسطح الفارغه و النظيفه ، من مميزات المنزل . و لكننا قد نظن أن هذا صعب الحدوث في المطبخ ، ولكن كالعاده نجح المصمم في التحدي ! . جزيرة المطبخ من الأبيض تحتوى على موقد حديث و حوض و مساحة عمل ، و تحتوى من أسفل على مساحة تخزين كبيره لإخفاء جميع الأواني و أدوات المطبخ . و في الأعلى تم تثبيت شفاء هواء مع وحدات إضاءه في وحده واحده . و نلاحظ أيضاً لمسات الدفء النابعه من أخشاب البلوط في الحائط الخلفي ، الذي يخفى من وراءه الثلاجه و  المزيد من مساحات التخزين .

الطابق العلوي

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

الطابق العلوى مساحته أقل من الطابق الأرضي ، و يشتمل على الحمام و غرفة النوم . و وحدات تخزين في الحائط الجانبي تتسع للكثير من الأشياء ، حتى لا تشغل مساحة من الأرض و للحفاظ على المنزل نظيف و مرتب . و على عكس الطابق الأرضي تم طلاء سقف الطابق العلوي بالأبيض الناصع و لكن تم الحفاظ على نفس تشطيبات الأرضيه بأسلوب ال Pandomo .

الإهتمام بوحدات الإضاءه يستمر إلى الطابق العلوي ، و أيضاً الإهتمام بالإضاءه الطبيعيه ظاهر في هذا المنزل بفضل النوافذ الزجاجيه الكبيره .

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