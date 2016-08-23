الإبداع و العمليه في المنزل الخرساني بألمانيا !

منزل اليوم يقع على بعد عدة كيلمومترات من ميناء مدينة هامبورج الألمانيه ، و يعتبر أفضل مثال لحسن استغلال الموارد . فقد واجه المصمم hgk تحديات كبيره مرتبطه بالميزانية المحدوده المخصصه لبناء المنزل . و لكنه قد نجح في التحدي ليعطي دروساً في كيفية استثمار المال ، و عدم التوقف عن الأحلام مهما كانت الصعاب .

فالحلم قد تحقق مع بناء هذا المنزل العملي ، بإستخدام خامات متينه بتكاليف منخفضه . لذا فنحن عندما ننظر لأي جزء من المنزل ، نرى قطع مختاره بعنايه ، في توافق مثالي مع بعضها البعض ، في تضافر مثالي لصناعة هذا المنزل الذي كان مجرد حلم .