بيت عادي من الخارج. غير عادي من الداخل

رحلة اليوم تأخذنا نحو صقليه الساحره ، الجزيرة الإيطاليه التى تعد أكبر جزر البحر المتوسط ، و التى تتميز بمعمارها المتميز و تاريخها الثقافي الغني . و بالقرب من البحر ، يقبع منزلنا الذي كان في البدايه عباره عن شقتين منفصلتين تم الدمج بينهما ليصبحوا شقه واحده . و كان سطح المنزل هو أكثر أجزاء المنزل تأثراً بالتجديدات التى قام بها studiosal_14 ، و تحول بطريقه مدهشه لمساحة ممتعه و مثيره سنراها معاً مع بقية أجزاء المنزل .
المنزل يقع في بنايه عريقه ، تحمل عبق و أناقة التاريخ . و نلاحظ أن هذا النمط المعماري بلونه الأبيض المسالم ، منتشر في المباني المحيطه . و قد تم الحفاظ على هذه الواجهه بدون أي تغيير ، حيث ظلت البلكونات بزخرفتها المميزه كسابق عهدها . مع تغيير النوافذ و الأبواب الزجاجيه فقط التى تسمح بدخول ضوء الشمس . ولمن التغيير الأكبر نراه في داخل المنزل و خاصة على السطح ! .
عند الصعود إلى السطح نندهش بهذه المساحه شديده السريه ، التى تحولت إلى شرفه رائعه تمتليء بالأشجار و النباتات و الأثاث المريح . و الشرفه تنقسم إلى جزئين ، الأول مخصص لتناول الطعام حيث السفره الطويله و مجموعه كبيره من الكراسي من الخشب بمساند سوداء أنيقه ، و يرجع ذكاء إختيار الأسود لوجود الأثاث في منطقه مكشوفه تحمل الكثير من الأتربه التى قد تتلف الألوان الفاتحه من الأقمشه .
عندما نلقى نظره من أعلى نجد أن البحر يأسرك بجماله ، بصوره تجعلك تتمنى لو أن أسطح جميع المباني القريبه من البحر ، تُستغل استغلال مثالي كهذا ، ليستمتع جميع سكان الجزيره بهذا المنظر الأخاذ .. و أيضاً من خلال هذه الزاويه تضح عبقرية المصمم الذي أحسن استغلال مساحة السطح الصغيره بواسطة مجموعه من الأثاث العصري و العملي .
هناك أيضاً ركن جانبي حالم ، و مليء بالشاعريه بفضل اللون الأبيض في المساند و زهور الياسمين ذات الرائحه العطره . و الذي يمكن الجلوس فيه لقراءة كتاب أو الإستمتاع بالهواء المنعش مع موسيقى هادئه .
تم الجمع بين الداخل و الخارج في هذه المنطقه المتوازنه ، من خلال سقف زجاجي شفاف . يحمى من الأتربه و يمرر آشعة الشمس و ضوء النجوم بدون أن يكون عائق حقيقي أمام العين .
لذا كان من المثالي اختيار الأبيض و الأسود في ألوان الأثاث ، للتعبير عن شخصية المكان المتناقضه .
غرفة مكتب ذات إضاءه طبيعيه و صناعيه ممتازه ، تلائم الأشخاص الذين يعملون عن بعض ، و خاصة عند إجراء مكالمات الفيديو التى تظهر فيها أهمية الإضاءه الجيده . الأرضيه بمظهر الخشب الطبيعي ، للحصول على مظهر الخشب المريح بدون الحاجه لإحتياطات صيانه خاصه .
يبدو الحائط الجانبي للغرفه و كأنه عمل فنى أو لوحة تجريديه ، بفضل تناغم الألوان المثالي بين الرمادي و البترولي ، و التى تنسجم مع أغطية السرير الناعمه التى تشجع على النوم . أما الأرضيه فهي بمظهر الخشب كسائر المنزل ، موضوع عليها قطعة سجاد بسيطه مزخرفه .
نرى اعتماد اللون الأسود و الرمادي لأثاث الغرفه ، مما يعطي أناقة لا يمكن إنكارها . مع النوافذ الكبيره للغرفه مما يتيح للإضاءه الطبيعيه الإنتشار في المكان بسهوله بفضل مساحات الفراغ الهائله .
تم تزيين مدخل الحمام بشبكة معدنيه ، و هو إكسسوار فريد من نوعه ، لن تجده سوى في هذا المنزل الحديث !
المنزل يحتوى على كثير من السلالم و الطوابق ، التى جعلت المصمم يعكس ذلك على مقياس أصغر في الحمام . نلاحظ وضع سلالم خشبيه للإرتقاء إلى الدش المصمم على جزء عالى من الحمام كما يظهر في انعكاسه على المرايا . و لاشك أن وجود الأخشاب المعالجه ضد الماء في تجهيزات الحمام قد جعلت منه مساحة راقيه و مترفه .
عند صعود السلم نفاجأ بالمطبخ في ركن جانبي ! .. وهو مكان غريب للغايه و غير تقليدي ، ليعبر عن الإستغلال المثالي للمساحات . و تفصل جزيرة المطبخ بين الممر المؤدي للسلم و المطبخ ، و نلاحظ أن أسطح العمل جميعها نظيفه و فارغه بفضل وحدات التخزين الملاصقه للحائط باللون الأبيض .