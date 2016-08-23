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بيت عادي من الخارج. غير عادي من الداخل

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
TER, studioSAL_14 studioSAL_14 بلكونة أو شرفة خشب
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رحلة اليوم تأخذنا نحو صقليه الساحره ، الجزيرة الإيطاليه التى تعد أكبر جزر البحر المتوسط ، و التى تتميز بمعمارها المتميز و تاريخها الثقافي الغني . و بالقرب من البحر  ، يقبع منزلنا  الذي كان  في البدايه عباره عن شقتين منفصلتين تم الدمج بينهما ليصبحوا شقه واحده . و كان سطح المنزل هو أكثر أجزاء المنزل تأثراً بالتجديدات التى قام بها studiosal_14 ، و تحول بطريقه مدهشه لمساحة ممتعه و مثيره سنراها معاً مع بقية أجزاء المنزل .

معمار خالد

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 منازل
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

المنزل يقع في بنايه عريقه ، تحمل عبق و أناقة التاريخ . و نلاحظ أن هذا النمط المعماري بلونه الأبيض المسالم ، منتشر في المباني المحيطه . و قد تم الحفاظ على هذه الواجهه بدون أي تغيير ، حيث ظلت البلكونات بزخرفتها المميزه كسابق عهدها . مع تغيير النوافذ و الأبواب الزجاجيه فقط التى تسمح بدخول ضوء الشمس  . ولمن التغيير الأكبر نراه في داخل المنزل و خاصة على السطح ! .

سطح المنزل

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 بلكونة أو شرفة خشب
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

عند الصعود إلى السطح نندهش بهذه المساحه شديده السريه ، التى تحولت إلى شرفه رائعه تمتليء بالأشجار و النباتات و الأثاث المريح . و الشرفه  تنقسم إلى جزئين ، الأول مخصص لتناول الطعام حيث السفره الطويله و مجموعه كبيره من الكراسي من الخشب بمساند سوداء أنيقه ، و يرجع ذكاء إختيار الأسود لوجود الأثاث في منطقه مكشوفه تحمل الكثير من الأتربه التى قد تتلف الألوان الفاتحه من الأقمشه .

البحر يتألق

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 بلكونة أو شرفة خشب
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

عندما نلقى نظره من أعلى نجد أن البحر يأسرك بجماله ، بصوره تجعلك تتمنى لو أن أسطح جميع المباني القريبه من البحر ، تُستغل استغلال مثالي كهذا ،  ليستمتع جميع سكان الجزيره بهذا المنظر الأخاذ .. و أيضاً من خلال هذه الزاويه تضح عبقرية المصمم الذي أحسن استغلال مساحة السطح الصغيره بواسطة مجموعه من الأثاث العصري و العملي .

ركن خاص

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 بلكونة أو شرفة خشب
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

هناك أيضاً ركن جانبي حالم ، و مليء بالشاعريه بفضل اللون الأبيض في المساند و زهور الياسمين ذات الرائحه العطره . و الذي يمكن الجلوس فيه لقراءة كتاب أو الإستمتاع بالهواء المنعش مع موسيقى هادئه .

يجمع بين الداخل والخارج

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 غرفة السفرة زجاج
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

تم الجمع بين الداخل و الخارج في هذه المنطقه المتوازنه ، من خلال سقف زجاجي شفاف . يحمى من الأتربه و يمرر آشعة الشمس و ضوء النجوم بدون أن يكون عائق حقيقي أمام العين . 

لذا كان من المثالي اختيار الأبيض و الأسود في ألوان الأثاث  ، للتعبير عن شخصية المكان المتناقضه .

المكتب بالأبيض و الخشب

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 مكتب عمل أو دراسة
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

غرفة مكتب ذات إضاءه طبيعيه و صناعيه ممتازه ، تلائم الأشخاص الذين يعملون عن بعض ، و خاصة  عند إجراء مكالمات الفيديو التى تظهر فيها أهمية الإضاءه الجيده . الأرضيه بمظهر الخشب الطبيعي ، للحصول على مظهر الخشب المريح بدون الحاجه لإحتياطات صيانه خاصه .

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تناغم الألوان في غرفة النوم

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 غرفة نوم حديد
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

يبدو الحائط الجانبي للغرفه و كأنه عمل فنى أو لوحة تجريديه ، بفضل تناغم الألوان المثالي بين الرمادي و البترولي ، و التى تنسجم مع أغطية السرير الناعمه التى تشجع على النوم . أما الأرضيه فهي بمظهر الخشب كسائر المنزل ، موضوع عليها قطعة سجاد بسيطه مزخرفه .

غرفة المعيشه حياديه تعتمد على القليل

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 غرفة المعيشة
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

نرى اعتماد اللون الأسود و الرمادي لأثاث الغرفه ، مما يعطي أناقة لا يمكن إنكارها . مع النوافذ الكبيره للغرفه مما يتيح للإضاءه الطبيعيه الإنتشار في المكان بسهوله بفضل مساحات الفراغ الهائله .

شبكة معدنيه على الحائط !

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 مكتب عمل أو دراسة رخام
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

تم تزيين مدخل الحمام بشبكة معدنيه ، و هو إكسسوار فريد من نوعه ، لن تجده سوى في هذا المنزل الحديث !

حمام من طابقين !

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 حمام رخام
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

المنزل يحتوى على كثير من السلالم و الطوابق ، التى جعلت المصمم يعكس ذلك على مقياس أصغر في الحمام . نلاحظ وضع سلالم خشبيه للإرتقاء إلى الدش المصمم على جزء عالى من الحمام كما يظهر في انعكاسه على المرايا . و لاشك أن وجود الأخشاب المعالجه ضد الماء في تجهيزات الحمام قد جعلت منه مساحة راقيه و مترفه .

مطبخ في مكان غريب !

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 مطبخ رخام
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

عند صعود السلم نفاجأ بالمطبخ في ركن جانبي ! .. وهو مكان غريب للغايه و غير تقليدي ، ليعبر عن الإستغلال المثالي للمساحات . و تفصل  جزيرة المطبخ بين الممر المؤدي للسلم و المطبخ ، و نلاحظ أن أسطح العمل جميعها نظيفه و فارغه بفضل وحدات التخزين الملاصقه للحائط باللون الأبيض .

الإبداع و العمليه في المنزل الخرساني بألمانيا !
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