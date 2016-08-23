بيت عادي من الخارج. غير عادي من الداخل

تم الجمع بين الداخل و الخارج في هذه المنطقه المتوازنه ، من خلال سقف زجاجي شفاف . يحمى من الأتربه و يمرر آشعة الشمس و ضوء النجوم بدون أن يكون عائق حقيقي أمام العين .

لذا كان من المثالي اختيار الأبيض و الأسود في ألوان الأثاث ، للتعبير عن شخصية المكان المتناقضه .