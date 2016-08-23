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من أطلال متهالكه إلى تحفه معماريه !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Vivienda F, Sánchez Terio Arquitectos Sánchez Terio Arquitectos
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عادة ما تكون مشاريع إعادة الإحياء و و التجديد فيما نسميه مشاريع قبل و بعد ، من أصعب التحديات التى يواجهها المصممون المحترفون . و خاصه و أنهم يحاولون تطويع الهيكل العام ، الذي يحتمل احتوائه على الكثير من الأخطاء الفنيه ، لتحويله إلى آخر أنيق و جيد التصميم . و لكن اليوم تضاعف التحدي كثيراً ، لأن مبنى اليوم  سيبدو لك من النظره الأولى في  حالة معقده للغايه . و قد قبل  sanchez-terio-arquitectos التحدي ، بل و نجح فيه و أبهرنا بإنجازه الأخير . فإذا كنت تريد معرفه المزيد من التفاصيل ، فلتأتي بصحبة  homify في رحلة اليوم من قبل و بعد !…

قبل : أطلال متهالكه

Vivienda F, Sánchez Terio Arquitectos Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos

Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos

للوهله الأولى قد يشل المنظر العام تفكيرك ، و تظن أن الحل مستعصى للغايه . و لكن المصمم المحترف قد فطن للمشكله و أدرك سهولة حلها ، بفضل خبرته الطويله في مجال الإعمار . 

فالواجه تعاني من مشاكل الرطوبه و رشح المياه ، و تساقط الطلاء و فساده بسبب مواسير المياه التى تحتاج إلى تغيير .

شعار العائله

Vivienda F, Sánchez Terio Arquitectos Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos

Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos

يكفى أن يحمل هذا المنزل شعار العائله ، و يكفى أن يكون قد بناه الأجداد منذ زمن ، ليحاول الأحفاد الحفاظ على المنزل و إعادة تجديده . لذا فقد أبقى المصمم على شعار العائله في الواجهة الجديده ، و قام بترميم الجدار و إعادة الطلاء بخامه حديثه أكثر تحملاً للعوامل التعريه ، لتصمد أمام التقلبات الجويه المختلفه .

و قد أبقى المصمم أيضاً على إطار الشباك و العتبه من الجرانيت العريق ، و قام بعمل شرفه جديده في جانب المنزل و تحويل النافذه الكبيره في الجانب الآخر  إلى شرفه تشبهها .

الطلاء و الجرانيت عن قرب

Vivienda F, Sánchez Terio Arquitectos Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos

Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos

يعد الجرانيت شائع الإستخدام في المباني التقليديه القديمه ، و قد تم الحفاظ عليه ليظل المنزل متناغماً مع المباني المحيطه ، و ليظل المنزل محتفظ بروحه العتيقه التى تحمل الذكريات .

و قد تمت إضافة الجرانيت أيضاً إلى الجزء الجانبي من واجهة المنزل باللون الرمادي ، و عمل فتحة في الجدار لتكون نافذة طوليه أنيقه للتحمل المزيد من الإضاءه الطبيعيه للداخل .

من داخل المنزل

Vivienda F, Sánchez Terio Arquitectos Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos

Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos

استكشاف جوهر المكان الأصلي من الداخل ، و الحس الفني العالي في تحويله إلى  بيت يتناسب مع الأسره العصريه ، هو شيء يحتاج إلى خبره طويله . و قد كان مبدأ الحفاظ على الخطوط العريضه للمنزل ، متبع منذ بدء التجديدات في الواجهة وصولاً إلى الداخل . 

نرى هنا بقاء عمود الجرانيت الجانبي في صالة المنزل مع تجديد شامل لسلالم المنزل ، التى أصبحت من الأخشاب و الصلب الأسود ، و سور عصري من الزجاج . كما تم اعتماد اسلوب المساحات المشتركة في الطابق الأرضي و الخصوصيه في تقسم الغرف في الطابق العلوي لتلبية احتياجات العائله .

الواجهة الخلفيه

Vivienda F, Sánchez Terio Arquitectos Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos

Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos
Sánchez Terio Arquitectos

برؤية المنزل من الخارج لن تتخيل أنه يشتمل على باحة خلفيه رائعه مثل هذه ، تتميز بقدر كبير من الخصوصيه و لا تظهر للسكان المحيطين . و قد تعامل المعماريون معها بحرص و إهتمام يحافظ على سريتها و خصوصيتها . و نلاحظ  تزويد الطابق العلوي بنافذتين تطلان على الباحه و أيضاً و تجديد السلم المؤدي إليها و تزيده بإطارات من الصلب الذي يحيط بالزجاج المقاوم للكسر .

بيت عادي من الخارج. غير عادي من الداخل
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