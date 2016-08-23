من أطلال متهالكه إلى تحفه معماريه !

عادة ما تكون مشاريع إعادة الإحياء و و التجديد فيما نسميه مشاريع
قبل و بعد ، من أصعب التحديات التى يواجهها المصممون المحترفون . و خاصه و أنهم يحاولون تطويع الهيكل العام ، الذي يحتمل احتوائه على الكثير من الأخطاء الفنيه ، لتحويله إلى آخر أنيق و جيد التصميم . و لكن اليوم تضاعف التحدي كثيراً ، لأن مبنى اليوم سيبدو لك من النظره الأولى في حالة معقده للغايه . و قد قبل sanchez-terio-arquitectos التحدي ، بل و نجح فيه و أبهرنا بإنجازه الأخير . فإذا كنت تريد معرفه المزيد من التفاصيل ، فلتأتي بصحبة homify في رحلة اليوم من
قبل و بعد !…
للوهله الأولى قد يشل المنظر العام تفكيرك ، و تظن أن الحل مستعصى للغايه . و لكن المصمم المحترف قد فطن للمشكله و أدرك سهولة حلها ، بفضل خبرته الطويله في مجال الإعمار .
فالواجه تعاني من مشاكل الرطوبه و رشح المياه ، و تساقط الطلاء و فساده بسبب مواسير المياه التى تحتاج إلى تغيير .
يكفى أن يحمل هذا المنزل شعار العائله ، و يكفى أن يكون قد بناه الأجداد منذ زمن ، ليحاول الأحفاد الحفاظ على المنزل و إعادة تجديده . لذا فقد أبقى المصمم على شعار العائله في الواجهة الجديده ، و قام بترميم الجدار و إعادة الطلاء بخامه حديثه أكثر تحملاً للعوامل التعريه ، لتصمد أمام التقلبات الجويه المختلفه .
و قد أبقى المصمم أيضاً على إطار الشباك و العتبه من الجرانيت العريق ، و قام بعمل شرفه جديده في جانب المنزل و تحويل النافذه الكبيره في الجانب الآخر إلى شرفه تشبهها .
يعد الجرانيت شائع الإستخدام في المباني التقليديه القديمه ، و قد تم الحفاظ عليه ليظل المنزل متناغماً مع المباني المحيطه ، و ليظل المنزل محتفظ بروحه العتيقه التى تحمل الذكريات .
و قد تمت إضافة الجرانيت أيضاً إلى الجزء الجانبي من واجهة المنزل باللون الرمادي ، و عمل فتحة في الجدار لتكون نافذة طوليه أنيقه للتحمل المزيد من الإضاءه الطبيعيه للداخل .
استكشاف جوهر المكان الأصلي من الداخل ، و الحس الفني العالي في تحويله إلى بيت يتناسب مع الأسره العصريه ، هو شيء يحتاج إلى خبره طويله . و قد كان مبدأ الحفاظ على الخطوط العريضه للمنزل ، متبع منذ بدء التجديدات في الواجهة وصولاً إلى الداخل .
نرى هنا بقاء عمود الجرانيت الجانبي في صالة المنزل مع تجديد شامل لسلالم المنزل ، التى أصبحت من الأخشاب و الصلب الأسود ، و سور عصري من الزجاج . كما تم اعتماد اسلوب المساحات المشتركة في الطابق الأرضي و الخصوصيه في تقسم الغرف في الطابق العلوي لتلبية احتياجات العائله .
برؤية المنزل من الخارج لن تتخيل أنه يشتمل على باحة خلفيه رائعه مثل هذه ، تتميز بقدر كبير من الخصوصيه و لا تظهر للسكان المحيطين . و قد تعامل المعماريون معها بحرص و إهتمام يحافظ على سريتها و خصوصيتها . و نلاحظ تزويد الطابق العلوي بنافذتين تطلان على الباحه و أيضاً و تجديد السلم المؤدي إليها و تزيده بإطارات من الصلب الذي يحيط بالزجاج المقاوم للكسر .