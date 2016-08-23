من أطلال متهالكه إلى تحفه معماريه !

للوهله الأولى قد يشل المنظر العام تفكيرك ، و تظن أن الحل مستعصى للغايه . و لكن المصمم المحترف قد فطن للمشكله و أدرك سهولة حلها ، بفضل خبرته الطويله في مجال الإعمار .

فالواجه تعاني من مشاكل الرطوبه و رشح المياه ، و تساقط الطلاء و فساده بسبب مواسير المياه التى تحتاج إلى تغيير .