8 أفكار لمكاتب عمل و دراسه مثاليه ..

اللون الأبيض و الألوان الفاتحه ، تساعد على انتشار الضوء بصورة جيده ، كما أن الأبيض عنوان للنظافه و المثاليه ، وو جوده في تصميم المكتب له انعكاس إيجابي على القدره الإستيعابيه للطالب .

كما أن الأسطح النظيفه و المرتبه مهمه للتركيز ، فكثرة الألوان و الأشياء المحيطه يؤدي إلى تشتت الإنتباه ، لذا احتوى هذا المكتب على قطع أثاث بسيطة و قليله . كما تم حفظ الكتب و المجلات في مجلدات بيضاء في المكتبه للحفاظ على انسجام الغرفه .

و لاشك أن الإضاءه المنخفضه العصريه ، و النباتات الخضراء كانت لمسات جماليه بسيطة و لكن ذات أثر كبير .