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8 أفكار لمكاتب عمل و دراسه مثاليه ..

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
London Town House, Frank and Faber Frank and Faber مكتب عمل أو دراسة
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هناك عوامل كثيره يتوقف عليها تصميم الناجح للمكتب ، أهمها  الإضاءه الجيده و الأثاث الوظيفي و التهويه السليمه. و إذا كنت تعمل من خلال المنزل ، أو كنت تقضي ساعات طويله للدراسه أو تنمية الذات . و تبحث عن المكتب المناسب لك ، فأنت على موعد معنا لتشاهد 8 أفكار رائعه لتصاميم غرف المكتب الأنيقه و العمليه .

1- الأبيض و الوردي

Carlo Berlin Architektur & Interior Design, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify مكتب عمل أو دراسة
Pamela Kilcoyne – Homify

Carlo Berlin Architektur & Interior Design

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

اللون الأبيض و الألوان الفاتحه ، تساعد على انتشار الضوء بصورة جيده ، كما أن الأبيض عنوان للنظافه و المثاليه ، وو جوده في تصميم المكتب له انعكاس إيجابي على القدره الإستيعابيه للطالب .

كما أن الأسطح النظيفه و المرتبه مهمه للتركيز ، فكثرة الألوان و الأشياء المحيطه يؤدي إلى تشتت الإنتباه ، لذا احتوى هذا المكتب على قطع أثاث بسيطة و قليله . كما تم حفظ الكتب و المجلات في مجلدات  بيضاء في المكتبه للحفاظ على انسجام الغرفه . 

و لاشك أن الإضاءه المنخفضه العصريه ، و النباتات الخضراء  كانت لمسات جماليه بسيطة و لكن ذات أثر كبير .

2- مكتبة هائله

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design مكتب عمل أو دراسة
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

إذا كنت تحب اقتناء الكتب و تمتلك الكثير منها… إذا كان شغفك بالقراءه يتغلب على كل شيء و أصدقائك يلقبونك بالموسوعه .. فهذه المكتب هو الأنسب لك .

فالمكتب يشتمل على مكتبة حائط كبيره للغايه تمتد من الأرضيه و تصل لسقف الغرفه ، تحتوى على الكثير من الرفوف و الأدراج . و المكتبه مصنوعه على النمط الصناعي من الأخشاب و الصلب باللون الأسود . 

وهذا المكتب من تصميم honey&spice ملائم للغرف الكبيره التى تحتوى على إضاءه طبيعيه جيده ، و نافذه كبيره لضمان التهويه السليمه و تجنب فساد الأوراق .

3- مكتب للعمل و الإسترخاء معاً

NaturDesign, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG مكتب عمل أو دراسة
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

الإنسان يقوم بقراءة الكتب ليست دائما بدافع اللإستذكار و العمل ، و لكن أحيان كثيره من أجل الإستمتاع بالروايات أو حتى القصص المصوره المضحكه . و هذا المكتب ذو تصميم عملي و مريح ، فهو يوفر مكتبة حائط كبيره تحتوى على مكتب كبير و مرتب لأوقات العمل .

و أيضاً منطقة للراحه و الإسترخاء أثناء سماع الموسيقى و قراءة الكتب ، إلى جانب الشباك الذي يطل على مساحات خضراء شاسعه تساعد على صفاء الذهن . ولم يكتفى المصمم بكل هذا بل زود الغرفه بكرسى مريح و طاولة قهوه لتناول المشروب المفضل في أي وقت .

4- أثاث مبتكر

33평형 모던 아파트 인테리어, 마르멜로디자인컴퍼니 마르멜로디자인컴퍼니 مكتب عمل أو دراسة
마르멜로디자인컴퍼니

마르멜로디자인컴퍼니
마르멜로디자인컴퍼니
마르멜로디자인컴퍼니

غرفة المكتب صغيره ، ولكن هذا لم يمثل عائقاً أمام المصمم . فقد استغل الجزء العلوي فقط من الحائط لتعليق المكتبه ، بينما ترك الجزء السفلي ليضع المكتب ، و أمامة السرير ذو التصميم المبتكر .

حيث نلاحظ وجود وحدات تخزين أسفل السرير لتتسع للكثير من الأشياء ، لتظل أسطح و أرضية الغرفه فارغه و نظيفه .

5- فكر خارج الصندوق

APPARTEMENT PARIS XVI, Barbara Sterkers , architecte d'intérieur Barbara Sterkers , architecte d'intérieur مكتب عمل أو دراسة
Barbara Sterkers , architecte d&#39;intérieur

Barbara Sterkers , architecte d'intérieur
Barbara Sterkers , architecte d&#39;intérieur
Barbara Sterkers , architecte d'intérieur

ليس من الضروري تخصيص غرفة كامله للمكتب ، أو حتى شراء أثاث خصيصاً له . يمكنك صنع مكتب بنفسك ، و بالإستعانه بخامات بسيطه ، و أدوات منزليه لن تكون باهظه إن أضطررت لشرائها .

و في هذه الغرفه مثال حي على إمكانية ذلك ، حيث نرى أن العرفه تحتوى على نافذتين كبيرتين ، تم استغلال الإضاءه العاليه الماره منهما لتخصيص الأماكن الملاصقه لهم في عمل مكتبين . بحيله بسيطه للغايه و هي تثبيت الرفوف ، رف منخفض لمساحة العمل و الكتابه و رفوف علويه للمكتبه هكذا ببساطه ، كما تم استغلال السلال البلاستيكيه في حفظ اللعب و الأغراض للحفاظ على نظام المكان .

6- تفاصيل صغيره

Home Office Frank and Faber مكتب عمل أو دراسة
Frank and Faber

Home Office

Frank and Faber
Frank and Faber
Frank and Faber

هناك أدوات صغيره قد تساعدك كثيراً في ترتيب مكتبك ، مثل المقلمه أو حامل الأوراق المعدني . و في هذا المكتب نرى الكثير من التفاصيل الصغيره التى تعتمد على أدوات بسيطه مثل الأباجوره النحاسيه التى توفر إضاءه مركزه أثناء القراءه . أو مشابك الأوراق في الحائط لتعليق الجداول لتنظيم الوقت و المواعيد أو وضع الملحوظات الهامه .

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7- ركن صغير

Ferncroft Avenue, Hampstead , Boscolo Boscolo مكتب عمل أو دراسة
Boscolo

Ferncroft Avenue, Hampstead

Boscolo
Boscolo
Boscolo

من الأفضل الفصل بين منطقة العمل و غرفة النوم ، للتركيز بشكل أحسن . و لتصنع غرفة مكتب مثاليه لا تسعى وراء المساحة الكبيره و الأثاث الكثير ، و تأكد أن في البساطه الإفاده . فحتى هذا الركن الصغير في الصوره تم تحويله إلى مكتب متكامل و ودود بفضل أثاث خشبي بسيط و بضعة ورود .

و تذكر دائماً وضع بعض الحلى و الإكسسوار التى قمت بشرائها على ذوقك في مكتبك ، لأن اللمسات الشخصيه ، هي التى تميز مكاناً عن آخر و تكسب المكتب روحاً و دفئاً .

8- وحدات متحركه

Appia Stuhlkollektion, Caksdhb Caksdhb غرفة السفرةكراسي ومقاعد
Caksdhb

Caksdhb
Caksdhb
Caksdhb

يمكنك اقتناء مكتبة صغيره متحركه ، أو مكتبتين و تضعهما ملاصقين لبعضهما البعض . و تضعهما أينما تشاء لتحول أي مكان إلى مكتب ، و لكن احرص على اختيارها بتصميم عملي و غير معقد ، و سهل الحمل و الحركه ، حتى تستطيع تحريكه و تنظيفه و تفريغه من محتوياته  دون عناء .

من أطلال متهالكه إلى تحفه معماريه !
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