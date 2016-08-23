8 أفكار لمكاتب عمل و دراسه مثاليه ..

هناك عوامل كثيره يتوقف عليها تصميم الناجح للمكتب ، أهمها الإضاءه الجيده و الأثاث الوظيفي و التهويه السليمه. و إذا كنت تعمل من خلال المنزل ، أو كنت تقضي ساعات طويله للدراسه أو تنمية الذات . و تبحث عن المكتب المناسب لك ، فأنت على موعد معنا لتشاهد 8 أفكار رائعه لتصاميم غرف المكتب الأنيقه و العمليه .
اللون الأبيض و الألوان الفاتحه ، تساعد على انتشار الضوء بصورة جيده ، كما أن الأبيض عنوان للنظافه و المثاليه ، وو جوده في تصميم المكتب له انعكاس إيجابي على القدره الإستيعابيه للطالب .
كما أن الأسطح النظيفه و المرتبه مهمه للتركيز ، فكثرة الألوان و الأشياء المحيطه يؤدي إلى تشتت الإنتباه ، لذا احتوى هذا المكتب على قطع أثاث بسيطة و قليله . كما تم حفظ الكتب و المجلات في مجلدات بيضاء في المكتبه للحفاظ على انسجام الغرفه .
و لاشك أن الإضاءه المنخفضه العصريه ، و النباتات الخضراء كانت لمسات جماليه بسيطة و لكن ذات أثر كبير .
إذا كنت تحب اقتناء الكتب و تمتلك الكثير منها… إذا كان شغفك بالقراءه يتغلب على كل شيء و أصدقائك يلقبونك بالموسوعه .. فهذه المكتب هو الأنسب لك .
فالمكتب يشتمل على مكتبة حائط كبيره للغايه تمتد من الأرضيه و تصل لسقف الغرفه ، تحتوى على الكثير من الرفوف و الأدراج . و المكتبه مصنوعه على النمط الصناعي من الأخشاب و الصلب باللون الأسود .
وهذا المكتب من تصميم honey&spice ملائم للغرف الكبيره التى تحتوى على إضاءه طبيعيه جيده ، و نافذه كبيره لضمان التهويه السليمه و تجنب فساد الأوراق .
الإنسان يقوم بقراءة الكتب ليست دائما بدافع اللإستذكار و العمل ، و لكن أحيان كثيره من أجل الإستمتاع بالروايات أو حتى القصص المصوره المضحكه . و هذا المكتب ذو تصميم عملي و مريح ، فهو يوفر مكتبة حائط كبيره تحتوى على مكتب كبير و مرتب لأوقات العمل .
و أيضاً منطقة للراحه و الإسترخاء أثناء سماع الموسيقى و قراءة الكتب ، إلى جانب الشباك الذي يطل على مساحات خضراء شاسعه تساعد على صفاء الذهن . ولم يكتفى المصمم بكل هذا بل زود الغرفه بكرسى مريح و طاولة قهوه لتناول المشروب المفضل في أي وقت .
غرفة المكتب صغيره ، ولكن هذا لم يمثل عائقاً أمام المصمم . فقد استغل الجزء العلوي فقط من الحائط لتعليق المكتبه ، بينما ترك الجزء السفلي ليضع المكتب ، و أمامة السرير ذو التصميم المبتكر .
حيث نلاحظ وجود وحدات تخزين أسفل السرير لتتسع للكثير من الأشياء ، لتظل أسطح و أرضية الغرفه فارغه و نظيفه .
ليس من الضروري تخصيص غرفة كامله للمكتب ، أو حتى شراء أثاث خصيصاً له . يمكنك صنع مكتب بنفسك ، و بالإستعانه بخامات بسيطه ، و أدوات منزليه لن تكون باهظه إن أضطررت لشرائها .
و في هذه الغرفه مثال حي على إمكانية ذلك ، حيث نرى أن العرفه تحتوى على نافذتين كبيرتين ، تم استغلال الإضاءه العاليه الماره منهما لتخصيص الأماكن الملاصقه لهم في عمل مكتبين . بحيله بسيطه للغايه و هي تثبيت الرفوف ، رف منخفض لمساحة العمل و الكتابه و رفوف علويه للمكتبه هكذا ببساطه ، كما تم استغلال السلال البلاستيكيه في حفظ اللعب و الأغراض للحفاظ على نظام المكان .
هناك أدوات صغيره قد تساعدك كثيراً في ترتيب مكتبك ، مثل المقلمه أو حامل الأوراق المعدني . و في هذا المكتب نرى الكثير من التفاصيل الصغيره التى تعتمد على أدوات بسيطه مثل الأباجوره النحاسيه التى توفر إضاءه مركزه أثناء القراءه . أو مشابك الأوراق في الحائط لتعليق الجداول لتنظيم الوقت و المواعيد أو وضع الملحوظات الهامه .
من الأفضل الفصل بين منطقة العمل و غرفة النوم ، للتركيز بشكل أحسن . و لتصنع غرفة مكتب مثاليه لا تسعى وراء المساحة الكبيره و الأثاث الكثير ، و تأكد أن في البساطه الإفاده . فحتى هذا الركن الصغير في الصوره تم تحويله إلى مكتب متكامل و ودود بفضل أثاث خشبي بسيط و بضعة ورود .
و تذكر دائماً وضع بعض الحلى و الإكسسوار التى قمت بشرائها على ذوقك في مكتبك ، لأن اللمسات الشخصيه ، هي التى تميز مكاناً عن آخر و تكسب المكتب روحاً و دفئاً .