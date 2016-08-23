غرف اللفنج بين الحداثة والأصالة

امتزاج البيئات يعد واحد من أبرز التوجهات السائده في التصميات الداخليه الحديثه ، حيث يتبني التصميم الحديث فكرة كسر العوائق و القوانين . فالقاعده الوحيده الموجود هي : إن كنت تحب شيئاً ؟ اقتنيه أو استخدمه على الفور .

و بفضل هذا المبدأ تم الإستغناء عن الحوائط في فصل أجزاء المنزل ، و إستبدال ذلك بالمساحات المفتوحه التى تم تقسيمها إلى أنماط متعدده ، لنحصل على فصل غير مباشر بدون عوائق بصريه ، و هذا ما تم تحقيقه بنجاح في هذه الغرفه من تصميم vismaracorsi-arquitectos.