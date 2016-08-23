غرف اللفنج بين الحداثة والأصالة

إذا كنت قد وقعت في حيرة الإختيار بين أنماظ غرف المعيشه المختلفه ، وقد بحثت كثيراً حتى تصل للغرفه المثاليه ولكنك لم تصل إليها بعد ! .. لا تقلق فهذه الأمور طبيعيه خاصة بعدما أصبحت تصاميم جميع الأنماط متألقه و أنيقه .. و اليوم سوف نسلط الضوء على نمطين مختلفين و شديدي التباين ، و هما النمط الريفي و النمط الحداثي أو المودرن . و هما أنماط تعتمد على خامات مختلفه و خطوط عريضه غير متشابهه ، و لكنهما من أجمل الأنماط و أقربهما إلى قلبي . للتمكن مع نهاية المقال من اختيار غرفة المعيشه الأنسب لحياتك و ذوقك…
امتزاج البيئات يعد واحد من أبرز التوجهات السائده في التصميات الداخليه الحديثه ، حيث يتبني التصميم الحديث فكرة كسر العوائق و القوانين . فالقاعده الوحيده الموجود هي : إن كنت تحب شيئاً ؟ اقتنيه أو استخدمه على الفور .
و بفضل هذا المبدأ تم الإستغناء عن الحوائط في فصل أجزاء المنزل ، و إستبدال ذلك بالمساحات المفتوحه التى تم تقسيمها إلى أنماط متعدده ، لنحصل على فصل غير مباشر بدون عوائق بصريه ، و هذا ما تم تحقيقه بنجاح في هذه الغرفه من تصميم vismaracorsi-arquitectos.
تتميز غرف المعيشه الحديثه بمساحات فارغه كثيره ، و قلة قطع الأثاث بخلاف غرف المعيشه الريفيه . لتتيح فرصة استشعار جمال الفراغ ، و الإستمتاع بمشاهدة عناصر الضوء و هي تصنع ظلالاً ساحره .
و يتضح في الصوره الخامات المختلفه التى يعتمدها الأسلوب الحديث في التصميم ، و هي خامات متينه كالصلب المعالج ضد الصدأ و الجلود السوداء و الزجاج المقاوم للكسر ، و غيرها من الخامات الناتجه عن التقدم التكنولوجي .
اعتماد ثنائي الأبيض و الأسود من أهم خطوط الموضه الحديثه ، و التى تشتهر بها غرف المعيشه الحداثيه . حيث نجد قطع أثاث و إكسسوار سوداء و أخرى بيضاء موضوعه جنباً إلى جنب في تناقض مثمر و مثير . يذكرنا بالتاويه الصينيه و انسجام قطبي الوجود من الخير و الشر و الذكر و الأنثى و غيرهما من ثنائيات الحياه المتناقضه ، و تداخلهما مع بعضهما البعض بصورة أبديه. و هو ما يخلق جواً فريداً من الغموض في أجواء الغرفه .
الأخشاب في إطارات النوافذ ، الأخشاب في الأرضيات ، الأخشاب في مكتبة الحائط . أخشاب هنا و هناك ، هو أكثر ما يميز النمط الريفي ، الذي يستمد منه دفء الطبيعه و الحيويه الدائمه . و من أهم مميزات الخشب أن مظهره الطبيعي لا يختفى حتى بعد تصنيعه و تحويله إلى طاولة أو كرسي ، و يظل نسيجه المميز واضحاً و مميزاً . و لاشك أن الخشب هو أفضل خامه تعطي لمسة فطريه و بدائيه لإرتباطه الوثيق بالأرض .
إذا أردت اعتماد الأسلوب الريفي ، فلتعلم أن كل ما في الطبيعه ملكك . حيث يمكنك استخدام قائمه طويله من الأشياء بحريه كبيره ، مثل : فراء الحيوانات و الأخشاب و النباتات و الفخار . و لاشك أن الكليم يدوي الصنع ذو الألوان الزاهيه الفريده يعطى عمقاً مميزاً لغرفة المعيشه ، بالإضافه إلى الأقمشه الملونه و المزخرفه .
غرف المعيشه الريفيه تتميز بأنها تعكس روح الطبيعه و الحياه البريه ، إلى داخل المنزل في محاكاه رائعه للخارج . و جلود الحيوانات هي أقوى وسيله لإعتماد التأثير الطبيعي للبيئه على داخل المنزل .
يمكنك اختيار جلود فاخره طبيعيه ، أو صناعيه من خامات جيده بنقوشات رائعه كجلد النمر أو البقر الوحشي . لتستخدمها كسجاد مميز للأرضيه ، أو تقوم بتعليق قطعه متوسطه منها على الحائط .