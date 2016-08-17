10 واجهات ذات تصميم حديث

في عالمنا العربي تعد الخصوصية من أهم الجوانب الوظيفية لأي منزل، لذا نجد التصميم المميز هو من يحافظ على الخصوصية مع لمسة حديثة رائعة ..
نجد هنا في هذا التصميم لجأ المصمم في الواجهة الرئيسية لاستخدام حوائط بدون فتحات لتحقيق الخصوصية الكافية واحيانا تستخدم كمعالجة مناخية ..
ننصح بتصميم حائط ذو كسوة من الحجر أو الخشب يقسم الواجهة إلى جزأين ..
- باب المدخل ويمكن تأكيده بمجموعة سلالم وإضاءات بشكل منظم ..
- جراج صغير خاص بالمنزل ..
وذلك لتأكيده للمدخل والاستفادة بالمساحة حول المنزل بشكل وظيفي ناجح ، يمكن استغلال المدخل في توزيع السلالم بشكل مبتكر مع إضاءة تضيف تأيكد للمدخل…
اختيار تشطيات مختلفة للمنزل من الخارج يساعد على تصميم واجهة مميزة، لنضيف أهمية لجزء عن الاخر ولكن يجب أن نحرص على تناغم الالوان وتناسقها وأيضا الخامات ..
أنواع التشطيبات الخارجية :
- إما أن تكون نوع من انواع البياض (فطيسة جبسي أو اسمنتي – تخشين – حجر صناعي – اسكاليولا)
- أو أن تكون كسوة من (الحجر الطبيعي أو الصناعي – الخشب المعالج – رخام – جرانيت )
اللون الابيض هو لون البساطة والفخامة معا ، ولكنه يعد اختيار جرئ في تصميم واجهة منزلك ..
يلجأ له المصمم في الأماكن الساحلية أو المفتوحة ليتناسب مع ألوان الطبيعة المحيطة به ، ولكن عليك أختيار ألوان متناسقة معه حتى تحقق توازن للواجهة..
كما سنرى في هذا التصميم ..
كما نرى في هذا التصميم اختيار اللون الأبيض مع ألوان متناسقة معه جعل من المنزل لوحة فنية متناسقة الألوان، الالوان الفاتحة دائما تكون الاختيار الاول للواجهات مع لمسات دافئة من الألوان الغامقة أو لمسات رائعة من الألوان الجريئة ، وتعد اختيار الالوان هي الخطوة الأهم في تصميم الواجهة ، كلما كانت متناسقة ومتناغمة ، كلما حصلنا على واجهة اجمل وأرقى ..
استخدام الزجاج احيانا هو الاختيار الانسب لمنزلك، إما أن يكون عاكس لمزيد من الخصوصية أو أن يكون شفاف ليطل على منظر طبيعي مبهر ..
في الاغلب يلجأ المصمم لهذا الحل حين يكون المنزل محاط بحديقة خاصة توفر الخصوصية المطلوبة للمنزل أو استخدام الزجاج للواجهة الخلفية للمنزل ..
اصنع بنفسك حديقة امام منزلك، اللون الأخضر يضيف لتصميمك جمال من نوع آخر..
يمكن للاضاءة أن تحول تصميم بسيط إلى تصميم راقي متألق ، لذا عليك بالاهتمام بالاضاءة بقدر كافي واختيارها بشكل دقيق…
أحيانا يكون الامتداد الرأسي وتأكيده بسلاح ذو لون مميز هو الخيار الأمثل لتصميمك ..
وأخيرا مدخل منزلك هو المرحلة الانتقالية من التصميم الخارجي للتصميم الداخلي للمنزل ، هو حلقة الوصل بين التصميم الداخلي والخارجي، لذا يجب أن يكون متناسق بشكل كبير مع نوع الديكور المستخدم في الداخل والخارج ..
وهنا تنتهي الجولة السريعة لواجهات منازل صغيرة قد تساعدك في تصميم واجهة منزلك بشكل اكثر احترافية…