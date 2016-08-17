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10 واجهات ذات تصميم حديث

آية منير آية منير
Casa La Escondida, fc3arquitectura fc3arquitectura منازل
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واجهة منزلك هي عنوانه واهم ما يميزه من الخارج، لكن حين يكون المنزل صغير يجب اختيار واجهة تبرز جمال تصميمه ..

قمنا باختيار 10 واجهات منازل صغيرة ذات تصميم حديث، ستساعدك على تصميم منزل الاحلام واختيار كل عنصر في الواجهة بدقة وتحقيق الجانب الوظيفي والجمالي…

1 – خصوصية أكثر ..

Casa Térrea - contemporânea, Camila Castilho - Arquitetura e Interiores Camila Castilho - Arquitetura e Interiores منازل خشب White
Camila Castilho – Arquitetura e Interiores

Camila Castilho - Arquitetura e Interiores
Camila Castilho – Arquitetura e Interiores
Camila Castilho - Arquitetura e Interiores

في عالمنا العربي تعد الخصوصية من أهم الجوانب الوظيفية لأي منزل، لذا نجد التصميم المميز هو من يحافظ على الخصوصية مع لمسة حديثة  رائعة ..

نجد هنا في هذا التصميم لجأ المصمم في الواجهة الرئيسية لاستخدام حوائط بدون فتحات لتحقيق الخصوصية الكافية واحيانا تستخدم كمعالجة مناخية ..

2 – مدخل وجراج معا ولمسة حديثة ..

Casa La Escondida, fc3arquitectura fc3arquitectura منازل
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

ننصح بتصميم حائط ذو كسوة من الحجر أو الخشب يقسم الواجهة إلى جزأين ..

- باب المدخل ويمكن تأكيده بمجموعة سلالم وإضاءات بشكل منظم ..

- جراج صغير خاص بالمنزل ..

وذلك لتأكيده للمدخل والاستفادة بالمساحة حول المنزل بشكل وظيفي ناجح ، يمكن استغلال المدخل في توزيع السلالم بشكل مبتكر مع إضاءة تضيف تأيكد للمدخل…

3 – كتلة مميزة…

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

اختيار تشطيات مختلفة  للمنزل من الخارج يساعد على تصميم واجهة مميزة، لنضيف أهمية لجزء عن الاخر ولكن يجب أن نحرص على تناغم الالوان وتناسقها وأيضا الخامات ..

أنواع التشطيبات الخارجية :

- إما أن تكون نوع من انواع البياض (فطيسة جبسي أو اسمنتي – تخشين – حجر صناعي – اسكاليولا)

- أو أن تكون كسوة من (الحجر الطبيعي أو الصناعي – الخشب المعالج – رخام – جرانيت )

4 – الابيض الساحر ..

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich منازل White
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

اللون الابيض هو لون البساطة والفخامة معا ، ولكنه يعد اختيار جرئ في تصميم واجهة منزلك ..

يلجأ له المصمم في الأماكن الساحلية أو المفتوحة ليتناسب مع ألوان الطبيعة المحيطة به ، ولكن عليك أختيار ألوان متناسقة معه حتى تحقق توازن للواجهة.. 

كما سنرى في هذا التصميم ..

5 – ألوان متناسقة ..

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto منازل
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

كما نرى في هذا التصميم اختيار اللون الأبيض مع ألوان متناسقة معه جعل من المنزل لوحة فنية متناسقة الألوان، الالوان الفاتحة دائما تكون الاختيار الاول للواجهات مع لمسات دافئة من الألوان الغامقة أو لمسات رائعة من الألوان الجريئة ، وتعد اختيار الالوان هي الخطوة الأهم في تصميم الواجهة ، كلما كانت متناسقة ومتناغمة ، كلما حصلنا على واجهة اجمل وأرقى ..

6- زجاج لامع ..

Дом в поселке Брюховичи, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT منازل
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

استخدام الزجاج احيانا هو الاختيار الانسب لمنزلك، إما أن يكون عاكس لمزيد من الخصوصية أو أن يكون شفاف ليطل على منظر طبيعي مبهر ..

في الاغلب يلجأ المصمم لهذا الحل حين يكون المنزل محاط بحديقة خاصة توفر الخصوصية المطلوبة للمنزل أو استخدام الزجاج للواجهة الخلفية للمنزل ..

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7- حديقة مفتوحة ..

CASA VENTURA M22, SBARDELOTTO ARQUITETURA SBARDELOTTO ARQUITETURA منازل
SBARDELOTTO ARQUITETURA

SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA

اصنع بنفسك حديقة امام منزلك، اللون الأخضر يضيف لتصميمك جمال من نوع آخر..

9- إضاءة ليلية…

Perspectiva noturna Santos Arquitetura منازل
Santos Arquitetura

Perspectiva noturna

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

يمكن للاضاءة أن تحول تصميم بسيط إلى تصميم راقي متألق ، لذا عليك بالاهتمام  بالاضاءة بقدر كافي واختيارها بشكل دقيق…

8 – امتداد رأسي..

Casa Tania, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos منازل
Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

أحيانا يكون الامتداد الرأسي وتأكيده بسلاح ذو لون مميز هو الخيار الأمثل لتصميمك ..

10- مدخل رائع ..

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN منازل
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

وأخيرا مدخل منزلك هو المرحلة الانتقالية من التصميم الخارجي للتصميم الداخلي للمنزل ، هو حلقة الوصل بين التصميم الداخلي والخارجي، لذا يجب أن يكون متناسق بشكل كبير مع نوع الديكور المستخدم في الداخل والخارج ..

وهنا تنتهي الجولة السريعة لواجهات منازل صغيرة قد تساعدك في تصميم واجهة منزلك بشكل اكثر احترافية…

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