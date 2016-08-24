لمسات بسيطة وغير مكلفة لتجديد السفرة

من أهم اللمسات التي تحدث فرقًا هائلًا في ديكور الغرفة هي الإضاءة، بالرغم من كونها مهمَلة في معظم بيوتنا. الإضاءة الواضحة تضفي اتساعًا على المكان، سواء كانت إضاءة طبيعية عن طريق فتح نافذة تطل عليها السفرة أو عن طريق وضع إضاءات مثبتة ونجف بالليل. يمكنك استخدام إضاءات غير تقليدية في الأسقف المعلقة وفي البوفيه أو أثاث غرفة السفرة نفسه لإضفاء بعض الحداثة على الغرفة.