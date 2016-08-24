لمسات بسيطة وغير مكلفة لتجديد السفرة

هل أصبحت غرفة السفرة في منزلك كئيبة ومملة؟ هل فقد تناول الطعام في منزلك بريقه وراحته؟ إذن حان وقت التجديد. ليس ضروريًا أن تغير الغرفة بالكامل، يمكنك تغيير أشياء بسيطة جدًا ولن تكلفك الكثير! في هذا المقال جمعنا لكم بعض هذه الأفكار التي ستساعدكم على الوقوع في حب سفرتكم مرة أخرى بأقل التكاليف الممكنة.
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ألوان الحائط والديكور مهمة بسيطة يمكن أن تشعرم بالتغيير الهائل بمجهود بسيط. لكوننا نقضي وقت قليل على طاولة السفرة لا يقارن بالوقت الذي يقضى في غرفة المعيشة وغرف النوم، فلا مشكلة أن تقوم بدهان الغرفة بألوان قوية أو داكنة تضفي على الغرفة بعض الأناقة ولكن لا تزعجك في نفس الوقت. يمكنك الاختيار من بين اللون الأخضر الداكن أو البترولي أو درجات البني مثل الموكا والاسبرسو. اقرأ أيضًا جنة البيت في ألوانه
الفرق بين الستايل والموضة هو أن الموضة تنتهي ولكن الأول يبقى! أضف لمسة فريدة على غرفة السفرة تجددها وتعيدها للحياة مرة أخرى. يمكنك الاختيار من بين اللمسات المختلفة من الأنماط المودرن أو المينيمال أو حتى الكلاسيك. ربما تريد إضافة بعض الستائر المزخرفة. اقرأ أيضًا ماذا تحتاج لتصميم غرفة السفرة؟
كثرة الألوان الجذابة والفاتحة تعطي بريقًا أكبر للمكان. إذا كنت تشعر أن غرفة السفرة لديك مملة ولا يوجد بها كثير من الألوان فمن الممكن إضافة لون جرئ لها. يمكنك استخدام كراسي باللون الأحمر مثلًا أو إضافة بعض الرسومات على الحوائط أو حتى تغيير مفرش السفرة بآخر ألوانه مبهجة.
بمناسبة الحديث عن مفرش السفرة، ديكور طاولة السفرة له دور هام جدًا في تغيير المنظر العام للغرفة، وهي من أقل التغييرات تكلفة. أشف زهرية في منتصف الطاولة بداخلها ورود طبيعية بألوان خلابة أو حتى بعض الشموع بروائح وأشكال مختلفة. كل هذا من شأنه أن يغير جو الغرفة بشكل كبير.
من أهم اللمسات التي تحدث فرقًا هائلًا في ديكور الغرفة هي الإضاءة، بالرغم من كونها مهمَلة في معظم بيوتنا. الإضاءة الواضحة تضفي اتساعًا على المكان، سواء كانت إضاءة طبيعية عن طريق فتح نافذة تطل عليها السفرة أو عن طريق وضع إضاءات مثبتة ونجف بالليل. يمكنك استخدام إضاءات غير تقليدية في الأسقف المعلقة وفي البوفيه أو أثاث غرفة السفرة نفسه لإضفاء بعض الحداثة على الغرفة.
أول شيء يغير من شعورك نحو أو غرفة في منزلك هو أنك لم تعد تشعر بالراحة فيها ومن ضمن هذه الأسباب تغير القماش أو تنجيده بسبب استهدامه لفترة طويلة فأصبحت الخدديات غير مريحة في الجلوس بالمرة. ننصحك الآن إذا كانت الميزانية تسمح أن تعيد تنجيد الكراسي وربما تغير القماش بالكلية لإضفاء روح جديدة على غرفة السفرة لديك! إذا لم تكن الميزانية تسمح فبإمكانك شراء بعد الخدديات لتبطين الكراسي وستشعرك بنفس الراحة والتغيير بإذن الله. اقرأ أيضًا حلول ذكية لغرف السفرة الصغيرة
ضع سجادة مناسبة لأبعاد الغرفة والطاولة لا تقل المساحة الخارجة عن الكراسي عن 60 سم من جميع الجوانب. إذا كانت أقل من ذلك ستبدو الغرفة أصغر وغير متناسقة. السجاد يضفي دفئًا على الغرف لا عِوض عنه ولا مثيل. اختار نوعًا من السجاد مبهج الألوان أو كليم مثل الذي في الصورة لتغيير غرفتك بالكامل. اقرأ أيضًا