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لمسات بسيطة وغير مكلفة لتجديد السفرة

ريم عوض ريم عوض
Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli غرفة السفرة
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هل أصبحت غرفة السفرة في منزلك كئيبة ومملة؟ هل فقد تناول الطعام في منزلك بريقه وراحته؟ إذن حان وقت التجديد. ليس ضروريًا أن تغير الغرفة بالكامل، يمكنك تغيير أشياء بسيطة جدًا ولن تكلفك الكثير! في هذا المقال جمعنا لكم بعض هذه الأفكار التي ستساعدكم على الوقوع في حب سفرتكم مرة أخرى بأقل التكاليف الممكنة.

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ألوان الحائط

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN غرفة السفرة Blue
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

ألوان الحائط والديكور مهمة بسيطة يمكن أن تشعرم بالتغيير الهائل بمجهود بسيط. لكوننا نقضي وقت قليل على طاولة السفرة لا يقارن بالوقت الذي يقضى في غرفة المعيشة وغرف النوم، فلا مشكلة أن تقوم بدهان الغرفة بألوان قوية أو داكنة تضفي على الغرفة بعض الأناقة ولكن لا تزعجك في نفس الوقت. يمكنك الاختيار من بين اللون الأخضر الداكن أو البترولي أو درجات البني مثل الموكا والاسبرسو. اقرأ أيضًا جنة البيت في ألوانه

الستايل

Venus Boardroom/Dining Table SOAP designs غرفة السفرة
SOAP designs

Venus Boardroom/Dining Table

SOAP designs
SOAP designs
SOAP designs

الفرق بين الستايل والموضة هو أن الموضة تنتهي ولكن الأول يبقى! أضف لمسة فريدة على غرفة السفرة تجددها وتعيدها للحياة مرة أخرى. يمكنك الاختيار من بين اللمسات المختلفة من الأنماط المودرن أو المينيمال أو حتى الكلاسيك. ربما تريد إضافة بعض الستائر المزخرفة. اقرأ أيضًا ماذا تحتاج لتصميم غرفة السفرة؟

الألوان

House Lam , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة السفرة
Nico Van Der Meulen Architects

House Lam

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

كثرة الألوان الجذابة والفاتحة تعطي بريقًا أكبر للمكان. إذا كنت تشعر أن غرفة السفرة لديك مملة ولا يوجد بها كثير من الألوان فمن الممكن إضافة لون جرئ لها. يمكنك استخدام كراسي باللون الأحمر مثلًا أو إضافة بعض الرسومات على الحوائط أو حتى تغيير مفرش السفرة بآخر ألوانه مبهجة. 

ديكور الطاولة

Dining Area Roselind Wilson Design غرفة السفرة
Roselind Wilson Design

Dining Area

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

بمناسبة الحديث عن مفرش السفرة، ديكور طاولة السفرة له دور هام جدًا في تغيير المنظر العام للغرفة، وهي من أقل التغييرات تكلفة. أشف زهرية في منتصف الطاولة بداخلها ورود طبيعية بألوان خلابة أو حتى بعض الشموع بروائح وأشكال مختلفة. كل هذا من شأنه أن يغير جو الغرفة بشكل كبير. 

الإضاءة

AR Design Studio- Abbots Way, AR Design Studio AR Design Studio غرفة السفرة
AR Design Studio

AR Design Studio- Abbots Way

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

من أهم اللمسات التي تحدث فرقًا هائلًا في ديكور الغرفة هي الإضاءة، بالرغم من كونها مهمَلة في معظم بيوتنا. الإضاءة الواضحة تضفي اتساعًا على المكان، سواء كانت إضاءة طبيعية عن طريق فتح نافذة تطل عليها السفرة أو عن طريق وضع إضاءات مثبتة ونجف بالليل. يمكنك استخدام إضاءات غير تقليدية في الأسقف المعلقة وفي البوفيه أو أثاث غرفة السفرة نفسه لإضفاء بعض الحداثة على الغرفة. 

الراحة

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli غرفة السفرة
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

أول شيء يغير من شعورك نحو أو غرفة في منزلك هو أنك لم تعد تشعر بالراحة فيها ومن ضمن هذه الأسباب تغير القماش أو تنجيده بسبب استهدامه لفترة طويلة فأصبحت الخدديات غير مريحة في الجلوس بالمرة. ننصحك الآن إذا كانت الميزانية تسمح أن تعيد تنجيد الكراسي وربما تغير القماش بالكلية لإضفاء روح جديدة على غرفة السفرة لديك! إذا لم تكن الميزانية تسمح فبإمكانك شراء بعد الخدديات لتبطين الكراسي وستشعرك بنفس الراحة والتغيير بإذن الله. اقرأ أيضًا حلول ذكية لغرف السفرة الصغيرة

السجاد

Vivienda en Plaza Euskadi Nº9, Bilbao., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo غرفة السفرة
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

ضع سجادة مناسبة لأبعاد الغرفة والطاولة لا تقل المساحة الخارجة عن الكراسي عن 60 سم من جميع الجوانب. إذا كانت أقل من ذلك ستبدو الغرفة أصغر وغير متناسقة. السجاد يضفي دفئًا على الغرف لا عِوض عنه ولا مثيل. اختار نوعًا من السجاد مبهج الألوان أو كليم مثل الذي في الصورة لتغيير غرفتك بالكامل. اقرأ أيضًا 

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