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منزل بنجابي مودرن والسفرة ملوكي

ريم عوض ريم عوض
bedi residence, 23DC Architects 23DC Architects غرفة المعيشة Amber/Gold
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من هم البنجاب؟ هم مجموعة من الناس يعيشون هي منطقة تسمى منطقة البنجاب أيضًابين الهند وباكستان وتمتد حضارتها لعصر قديم جدًا. أغلب ديانات أهل المنطقة بين السيخية والإسلام والهندوسية. دعونا نأخذ جولة في منزل بنجابي ونتعرف أكثر على ثقافتهم وذوقهم.

غرفة البوچا

bedi residence, 23DC Architects 23DC Architects غرفة المعيشة خشب Wood effect
23DC Architects

23DC Architects
23DC Architects
23DC Architects

قلب المنزل بالنسبة للبنجاب. غرفة البوچا هي الغرفة الروحانية، غرفة الصلاة لدى الهندوس. صممت هذه الغرفة بنافذتها الزجاجية الضخمة وتم اختيار مكانها خصيصا لتدخل أشعة الشمس على أفراد الأسرة عند قيامهم بالطقوس الخاصة بديانتهم. تعكس الغرفة أناقة وعمق في تفاصيلها تعكس اهتمام البنجاب بعقيدتهم. 

واجهة المنزل

bedi residence, 23DC Architects 23DC Architects منازل
23DC Architects

23DC Architects
23DC Architects
23DC Architects

 واجهة هذا المنزل أنيقة جدا وتدل على شخصية قاطنيه. تصميمها مزيج من العصرية في التصميم المكعب والسطح المثلث، مع المدخل الخشبي لتصنع لوحة جميلة بالألوان والخامات المختلفة المستخدمة التي تجعل هذا المنزل فريد من نوعه في تفاصيله الرائعة. النوافذ مزدوجة لتحجب الحرارة وأعين المتطفلين مساءا لتعطي ساكني المنزل إحساسا بالخصوصية. يمكنكم ملاحظة إدخال بعض اللمسات الطبيعية لإضافة جو من الانتعاش على المنزل في الصيف. المساحات في المنزل مصممة حتى تجعل أفراد الأسرة ينطلقون ويجتمعوا مع بعضهم البعض مع عدم التخلي عن الخصوصية.

غرفة المعيشة

bedi residence, 23DC Architects 23DC Architects غرفة المعيشة Amber/Gold
23DC Architects

23DC Architects
23DC Architects
23DC Architects

عند مشاهدتنا لهذه الغرفة أول ما يلفت الانتباه هو ذلك السلم الحلزوني على اليسار الذي يتناسب مع تصميم البورسلين والدوائر به. كما ترون المساحة مفتوحة لتتكامل الغرف مع بعضها البعض، تظهر في الصورة غرفة المعيشة وبجانبها غرفة السفرة  المطبخ وديكور السقف واضائته والحائط ذا أوراق الشجر الديكورية التي تعطي إحساسا بالدفئ.

سفرة ملكية

bedi residence, 23DC Architects 23DC Architects غرفة السفرة
23DC Architects

23DC Architects
23DC Architects
23DC Architects

غرفة السفرة أنيقة جدا وتفاصيلها توحي بالذوق الرفيع لأصحاب هذا المنزل.  كل تفاصيلها تبدو ملكية من الرخام المستخدم في طاولة السفرة والأقمشة الأنيقة ذات اللون اللامع، وكريستال شواروفسكي المذهل. تطل هذه الغرفة على ساحة المنزل (الفناء) الذي يوجد به بار مناسب لاجتماع العائلة بعد الطعام لتناول مشروب. دعونا نأخذ جولة في الفناء في الصورة القادمة.

الفناء

bedi residence, 23DC Architects 23DC Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
23DC Architects

23DC Architects
23DC Architects
23DC Architects

الفناء مصنوع من البلاط وفي المنتصف يوجد نافورتين للمياة تأسر الأعين وتذكرك بالسرايات الأندلسية القديمة!  الفناء يدخله ضوء الشمس مباشرة والذي بدوره يضيء باقي الغرف التي تطل عليه مثل غرفة النوم والسفرة. المساحة الكبيرة للفناء تعطي فرصة لأفراد المنزل أن يتحركوا بحرية ويتواصلون بدون قيود للمكان. هيا بنا نلقي نظرة على غرفة النوم من الداخل. 

غرفة النوم

bedi residence, 23DC Architects 23DC Architects غرفة نوم
23DC Architects

23DC Architects
23DC Architects
23DC Architects

غرفة النوم هي مثال واضح جدا للتصميم الملكي الذي يرنو إليه المصممون في هذا المنزل.  تطعيم الغرفة باللون الذهبي في الحوائط والستائر وأقمشة الأثاث يؤكد ذلك.  الغرفة تطل أيضا على الفناء لتعطي إحساسا رائعا رومانسيا في المساء وصباحا انتعاش وحيوية.

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