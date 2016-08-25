منزل بنجابي مودرن والسفرة ملوكي

واجهة هذا المنزل أنيقة جدا وتدل على شخصية قاطنيه. تصميمها مزيج من العصرية في التصميم المكعب والسطح المثلث، مع المدخل الخشبي لتصنع لوحة جميلة بالألوان والخامات المختلفة المستخدمة التي تجعل هذا المنزل فريد من نوعه في تفاصيله الرائعة. النوافذ مزدوجة لتحجب الحرارة وأعين المتطفلين مساءا لتعطي ساكني المنزل إحساسا بالخصوصية. يمكنكم ملاحظة إدخال بعض اللمسات الطبيعية لإضافة جو من الانتعاش على المنزل في الصيف. المساحات في المنزل مصممة حتى تجعل أفراد الأسرة ينطلقون ويجتمعوا مع بعضهم البعض مع عدم التخلي عن الخصوصية.