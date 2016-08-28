7 أفكار لتجديد مطبخك

الإضاءة لها دور كبير في الديكور وتجعل كل شيء يبدو أحلى إذا تك استخدامها بطريقة صحيحة. قم بتغيير إضاءة مطبخك، ضع مصابيح جديدة معلقة ومتدلية أو نجف، أو قم بتثبيت إضاءات فوق الخزانات وعلى الحائط لتزينه عند تشغيل الأنوار. يا لها من لمسات بسيطة ولكن تأثيرها كبيرة جدًا!

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