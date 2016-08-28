7 أفكار لتجديد مطبخك

هل تشعر أن مطبخك طرازه قد أصبح قديمًا وليس لديك ما يكفي من الميزانية لتجديده بالكامل؟ على غير المتوقع، يمكنك تجديد مطبخك بتكفلة بسيطة جدًا وبطريقة سهلة. كل ما في الأمر هو وضع بعض اللمسات الجيدة التي تجدد من شكل المكبخ وتعيده للحياة مرة أخرى. اخترنا لك بعض الأفكار التي نأمل أن تساعدك في تصور ما تريد فعله في مطبخك. دعنا نبدأ بأول فكرة.
إذا كان مطبخك سليمٍ ومحافَظٌ عليه ولا يوجد ما يجب إصلاحه وكل ما تريده هو تغيير بسيط لإزالة الشعور بالملل، إذا كانت وحدات المطبخ بلون واحد باهت أو قاتم يمكنك إضافة شرائط ملونة من الصفيح أسفل كل خزانة لتضفي منظرًا جذابًا ومنعشًا على المطبخ بأقل التكاليف! يمكنك أيضًا أن تقوم بتغيير مقابض الخزانات بأخرى ذات ألوان فاتحة وحيوية. كل هذا من شأنه أن يشعرك بالتجديد.
أبسط طريقة لتحسين منظر مبخط هي تجديد واجهات الخزانات، هذا لا يعني بالضرورة رميها بالكامل وتركيب غيرها. ولكن تغيير الواجهة فقط بإعادة طلائها أو وضع أبواب جديدة لها بألوان أفتح يمكنه أن يغير شكل مطبخك وسيبدو وكأنه تم تجديده بالكامل بتكاليف باهظة على غير الحقيقة!
بعد فترة من استخدام المطبخ نشعر أننا نريد المزيد من المساحة للتخرين وأسطح للعمل. إذا كان مطبخك من النوع المفتوح على غرفة الطعام، إضافة جزيرة صغيرة يمكنه أن يحدث فرقًا ملحوظًا. ستعمل هذه الجزيرة على الفصل بين المطبخ وغرفة السفرة وأيضًا طريقة مثالية لزيادة مساحة مطبخك.
إذا كانت حوائط مطبخك مليئة بالدهون وأصبحت داكنة فهذا من شأنه وحده أن يشعرك بقبح المنظر، أعد طلاء مطبخك إذا لم يكن من السيراميك السهل التنظيف بالطبع! ولكن إذا لم يكن لديك ميزانية تكفي لإعادة طلائه بأكمله يمكنك أن تقوم بطلاء جزء من المطبخ بلون داكن حتى يبدو باقي المطبخ أفتح مما يبدو عليه.
يمكنك إضافة بعض الحداثة والعصرية على مطبخك عن طريق تجديد أجهزة المطبخ خاصة الثلاجة والبوتجاز الذي من شأنه أن يشعرك ببعض التغيير ويزيل الشعور بالملل من مطبخك.
بناء جزيرة في منتصف المطبخ -إذا كان واسعًا بالطبع- فكرة رائعة لتجديد المطبخ بتكلفة بسيطة. قم بوضع جزيرة ملائمة لباقي تصميم المطبخ. لا يجب أن تكون جزيرة فخمة وبتصميم معقد، جزيرة صغيرة مثل هذه التي في الصورة بأرفف مفتوحة ومكان للجلوس ستكون مافية لإضفاء شعور رائع عليك!
الإضاءة لها دور كبير في الديكور وتجعل كل شيء يبدو أحلى إذا تك استخدامها بطريقة صحيحة. قم بتغيير إضاءة مطبخك، ضع مصابيح جديدة معلقة ومتدلية أو نجف، أو قم بتثبيت إضاءات فوق الخزانات وعلى الحائط لتزينه عند تشغيل الأنوار. يا لها من لمسات بسيطة ولكن تأثيرها كبيرة جدًا!
كما ترى، ليس من الصروري أبدًا أن يكون معك كثير من المال لتقوم بتجديد أي شيء، دائمًا هناك حلول من هوميفاي!