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7 أفكار لتجديد مطبخك

ريم عوض ريم عوض
homify مطبخ أبلكاش Metallic/Silver
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هل تشعر أن مطبخك طرازه قد أصبح قديمًا وليس لديك ما يكفي من الميزانية لتجديده بالكامل؟ على غير المتوقع، يمكنك تجديد مطبخك بتكفلة بسيطة جدًا وبطريقة سهلة. كل ما في الأمر هو وضع بعض اللمسات الجيدة التي تجدد من شكل المكبخ وتعيده للحياة مرة أخرى. اخترنا لك بعض الأفكار التي نأمل أن تساعدك في تصور ما تريد فعله في مطبخك. دعنا نبدأ بأول فكرة.

1- إضافة أكسسوارات

homify مطبخ أبلكاش Metallic/Silver
homify

homify
homify
homify

إذا كان مطبخك سليمٍ ومحافَظٌ عليه ولا يوجد ما يجب إصلاحه وكل ما تريده هو تغيير بسيط لإزالة الشعور بالملل، إذا كانت وحدات المطبخ بلون واحد باهت أو قاتم يمكنك إضافة شرائط ملونة من الصفيح أسفل كل خزانة لتضفي منظرًا جذابًا ومنعشًا على المطبخ بأقل التكاليف! يمكنك أيضًا أن تقوم بتغيير مقابض الخزانات بأخرى ذات ألوان فاتحة وحيوية. كل هذا من شأنه أن يشعرك بالتجديد.

2- تغيير اللون

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أبسط طريقة لتحسين منظر مبخط هي تجديد واجهات الخزانات، هذا لا يعني بالضرورة رميها بالكامل وتركيب غيرها. ولكن تغيير الواجهة فقط بإعادة طلائها أو وضع أبواب جديدة لها بألوان أفتح يمكنه أن يغير شكل مطبخك وسيبدو وكأنه تم تجديده بالكامل بتكاليف باهظة على غير الحقيقة!

3- خزانة جديدة

4BHK Rangoli Garden, Shape Interiors Shape Interiors مطبخ
Shape Interiors

Shape Interiors
Shape Interiors
Shape Interiors

بعد فترة من استخدام المطبخ نشعر أننا نريد المزيد من المساحة للتخرين وأسطح للعمل. إذا كان مطبخك من النوع المفتوح على غرفة الطعام، إضافة جزيرة صغيرة يمكنه أن يحدث فرقًا ملحوظًا. ستعمل هذه الجزيرة على الفصل بين المطبخ وغرفة السفرة وأيضًا طريقة مثالية لزيادة مساحة مطبخك.

4- تجديد حوائط المطبخ

Interior design, Eternity Designers Eternity Designers مطبخ
Eternity Designers

Interior design

Eternity Designers
Eternity Designers
Eternity Designers

إذا كانت حوائط مطبخك مليئة بالدهون وأصبحت داكنة فهذا من شأنه وحده أن يشعرك بقبح المنظر، أعد طلاء مطبخك إذا لم يكن من السيراميك السهل التنظيف بالطبع!  ولكن إذا لم يكن لديك ميزانية تكفي لإعادة طلائه بأكمله يمكنك أن تقوم بطلاء جزء من المطبخ بلون داكن حتى يبدو باقي المطبخ أفتح مما يبدو عليه.

5- تغيير الأجهزة

homify مطبخ MDF Wood effect
homify

homify
homify
homify

يمكنك إضافة بعض الحداثة والعصرية على مطبخك عن طريق تجديد أجهزة المطبخ خاصة الثلاجة والبوتجاز الذي من شأنه أن يشعرك ببعض التغيير ويزيل الشعور بالملل من مطبخك.

6- جزيرة المطبخ

kitchen, artha interiors private limited artha interiors private limited مطبخ
artha interiors private limited

artha interiors private limited
artha interiors private limited
artha interiors private limited

بناء جزيرة في منتصف المطبخ -إذا كان واسعًا بالطبع- فكرة رائعة لتجديد المطبخ بتكلفة بسيطة. قم بوضع جزيرة ملائمة لباقي تصميم المطبخ. لا يجب أن تكون جزيرة فخمة وبتصميم معقد، جزيرة صغيرة مثل هذه التي في الصورة بأرفف مفتوحة ومكان للجلوس ستكون مافية لإضفاء شعور رائع عليك!

7- الإضاءة

Urban Flats , organic Arts+Architecture organic Arts+Architecture مطبخ جرانيت Green
organic Arts+Architecture

organic Arts+Architecture
organic Arts+Architecture
organic Arts+Architecture

الإضاءة لها دور كبير في الديكور وتجعل كل شيء يبدو أحلى إذا تك استخدامها بطريقة صحيحة. قم بتغيير إضاءة مطبخك، ضع مصابيح جديدة معلقة ومتدلية أو نجف، أو قم بتثبيت إضاءات فوق الخزانات وعلى الحائط لتزينه عند تشغيل الأنوار. يا لها من لمسات بسيطة ولكن تأثيرها كبيرة جدًا!

كما ترى، ليس من الصروري أبدًا أن يكون معك كثير من المال لتقوم بتجديد أي شيء، دائمًا هناك حلول من هوميفاي!

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