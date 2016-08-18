الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

كابينة الشاطئ: من مساحة مهجورة إلى مصقولة

Marwa Hasan Marwa Hasan
La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME غرفة السفرة
Loading admin actions …

في مكان بعيد  عن المدينة وعلى شاطئ في فلانشيا، أسبانيا. فكر مالكين هذا الكنز في تجديده بدلاً من تركه مهجوراً، فكن لا يحلم بإمتلاك شالية على الشاطئ ليكون مكان يلجأ إليه في العطلات و الأجازات.  الكابينة عبارة عن 60 متر مربع و التي هي كافية جداً إذا تم استغلالها بشكل صحيح.

قام بالتجديد استوديو التصميم SELECTA HOME و حولوا البيت القديم إلى أخر مفعم بالحرية وروح العطلات و يبث سحر لقاطنية ليمكنهم من الراحة و الاسترخاء، فتعالوا معنا في جولة لنرى الكابينة قبل و بعد التجديد..

​قبل: الواجهة

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME منازل
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

الواجهة المطلة على الشاطئ وكما نرى فهي لها العديد من الإمكانيات الغير مستغلة على الإطلاق، بل على العكس فهي مهمله تماماً و متروكة لعامل الزمن.

​قبل: كابينة مظلمة ومغلقة

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME غرفة المعيشة
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

في الحاله السابقة و قبل التجديد للكابينة، كانت مساحة 60 متراً تعتبر مساحة ضيقة وغير مستغلة مع كثرة الحوائط و الطرقات، فالكابينة تبدو غير منظمة وغير مرنة الحركة  لا لوضع الأثاث و خاصة مع كثرة الأبواب، بها العديد من الكسرات كما أنها تفتقر لوجود الضوء الطبيعي.

​بعد: مساحة مضيئة ومنعشة

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME غرفة المعيشة
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

كما ترى فهناك فرق شاسع بين البيت قبل و بعد التجديد، الأرضية تغيرت، الحوائط بيضاء، سقف معلق، و أخيراً أغلب الأبواب والأثاث أخذوا لون أبيض. تم أيضاً عمل تجليد من الخشب لأحد الحوائط ليصنع بؤرة بصرية. كما تم عمل تكسير لحائط المطبخ و فتح شباك كبير ليدع الضوء للداخل و مزج الداخل بالخارج.

​بعد: المطبخ و غرفة الطعام

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME غرفة السفرة
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

الغرف يدخلها إضاءة طبيعية من الفتحة الكبيرة على الفناء الخارجي. غرفة الطعام هي حلقة الوصل بين غرفة المعيشة و المطبخ حيث أن موقعها استراتيجي بالدرجه الأولى و خاصة مع وصل طازلتها الخشبية بالرف الممتد على حائط الطرقة. تتدلى الكشافات من السقف على الطاولة، و التي بدورها تأخذ عدد كبير  من الكراسي. 

المطبخ يغلف حوائطة بلاط سيراميكي لامع وأنيق من اللون الرمادي ثم يكمل المشهد الخزانات البيضاء المشرقة.

قبل: فناء أم مقلب للقمامة

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME منازل
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

فناء مهمل ذو حاله مزرية قبل التجديد، الفناء يبدو حزين و مكئب ومهمل بشكل ملحوظ كما أنه ملئ بالكسر والأوراق الجافة، الحوائط متهالكة و الأرضية لا أمل منها.

بعد: ​تغيير تام

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME منازل
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

الفناء تحول إلى مكان خارجي مميز جداً، فهو كبير، نظيف و خاصة باستخدام اللون الأبيض في كل أجزاءه. تم إنشاء شواية لتكون بطله الفناء ثم  تم وضع طاولة لعمل حفلات الشواء و الاستمتاع بالهواء الطلق في هذا الفراغ المبهج المريح للأعصاب.

10 غرف نوم رائعة
ما رأيك في هذه الكابينة الرائعة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً