كابينة الشاطئ: من مساحة مهجورة إلى مصقولة

في مكان بعيد عن المدينة وعلى شاطئ في فلانشيا، أسبانيا. فكر مالكين هذا الكنز في تجديده بدلاً من تركه مهجوراً، فكن لا يحلم بإمتلاك شالية على الشاطئ ليكون مكان يلجأ إليه في العطلات و الأجازات. الكابينة عبارة عن 60 متر مربع و التي هي كافية جداً إذا تم استغلالها بشكل صحيح.

قام بالتجديد استوديو التصميم SELECTA HOME و حولوا البيت القديم إلى أخر مفعم بالحرية وروح العطلات و يبث سحر لقاطنية ليمكنهم من الراحة و الاسترخاء، فتعالوا معنا في جولة لنرى الكابينة قبل و بعد التجديد..