14 فكرة لسلالم مميزة

السلالم ليست فقط تعمل كوسيلة للصعود و الهبوط و لكن في أغلب الأحوال تستغل كقطعة فنية يتباهى بها أصحاب البيوت الكبيرة، فالإهتمام بمظهر و طراز السلالم الخاصة بمنزلك لم يعد إختيار. هناك العديد من الأفكار التي يمكنها إلهامك بعمل سلالم الخاصة بمنزلك فتابعنا في مقال اليوم.
العمارة الحديثة ليست لها أي حدود، فهذا التصميم البسيط من البلاطات العائمة و الذي يعتبر ضرب من السحر، فبواسطة التكتولوجيا الحديثة و التي تتيح لتثبيت حامل حديدي قوي في الحائط ليحمل كل درجة على حدة، و لكن إحذر فهذا التصميم غير أمن و خاص في وجود أطفال حيث لا يوجد درابزين.
هناك قواعد لعمل السلالم، فالدرجات يجب أن يكون لها طول و عرض، القالبة يجب ألا تزيد عن عدد سلمات و طول معين، و لكن هنا فقد كسر المصمم كل القواعد ليحصل على قطعة فنية و هي عبارة عن خط غير متناهي من الخشب ليؤدي الوظيفة المطلوبة و لكن بشكل رائع بدون أن يأخذ الكثير من المساحة.
عن طريق عمل حائط من البلاطات الملونة في جانب السلم فقد خلق بؤرة بصرية، فعلى الرغم من بساطة الفكرة، فهي ليست مكلفة كما أن الألوان تعطي بهجة في المنزل.
استغلال المساحة السفلية للسلالم لعمل مساحة تخزينية من أفضل و أكثر الأفكار عملية، و خاصة بتصميم ذكي مثل هذا الذي أمامنا في المثال، فلكل شئ مكان مناسب و يسهل الوصول إليه.
بذكاء شديد و عملية أكبر تم استغلال الدرجات لعمل مكتبة للكتب على شكل متدرج و أنيق.
قام المصمم HC INTERIORES باستغلال المساحة ما تحت السلم لعمل حديقة صغيرة بها شجيرات رائعة لتعطي نمط مختلف مع وجود الزلط الأبيض بدلاً عن التربة ليعطي مظهر نظيف للحديقة و يظهر الأشجار بشكل أفضل.
السلالم الرخامية تعتبر في أغلب الأحوال عنصر من عناصر الطراز الكلاسيكي و لكن هنا و بلمسة الدرابزين الزجاجي الشفاف فقد غير الشكل المعناد و أعطاه لمسة مميزة، خاصة مع الأشكال الهندسية على الحائط و الأثاث الملون الجرئ.
لصغر المساحة فقد تم عمل سلالم حلزونية على قائم خشبي أشبه بجذع الشجرة مع عمل الدرجات على شكل فروع لها. قطعة فنية طبيعية و حل مثالي للمساحات الضيقة.
هذا السلم يمثل نقطة قوة في التصميم حيث أنه من خامة جافة و باردة مثل الخرسانة، كما أن بلاطاتة تبدو سميكة و ثقيلة، لكن تم إضافة ألواح من الزجاج لتعطي خفة و أناقة للتصميم.
طريقة أخرى لاستغلال مساحة ما تحت السلم لعمل ركن للقراءة و الاسترخاء مزين بالوسائد الملونة، و الذي يجعل الركن مميز هو التصميم الفريد للسلالم.
من غير العدل أن نطلق على هذه سلالم، و لكن هو عمل فني مميز، فهو عبارة عن هيكل من الحديد الأسود مع ألواح من الخشب لعمل النوائم و التي تستخدم أيضاً كرفوف لوضع الكتب و المقتنيات المختلفة، أما في الأسفل فالهيكل مكوناً لمكتب صغير مع وجود خزانات في ظهر السلم.
بعد كل هذه الأمثلة من القطع الفنية يسرنا أن نرى مثال بسيط وعملي مثل هذا الذي أمامنا. فهذا السلم الحلزوني ينساب ببراعة و سلاسة إلى الدور السفلي و يحيط به النباتات الطبيعية لتخلق جو منعش و مفعم بالحيوية.
هذا السلم يعتبر تقليدي عن أي نوع أخر قد رأيناه و لكن التقليدية لا تقل منه جمالاً، فهو عبارة عن بلاطات من الخشب متراصة فوق بعضها و يحدها في الناحيتين درابزين من الزجاج، لدمج الطبيعة مع الشفافية و خلق بيئة مودرن رائعة.
مرة أخرى مع السلالم الحلزونية و لكن هذه المرة فهو قطعة فنية فريدة من نوعها، بانسيابية تكسح كل عناصر البيت لتوجه أبصارنا إلى بؤرة بصرية واحدة، فهو خفيف، انسيابي ومتناسب مع طراز البيت المودرن و البسيط.