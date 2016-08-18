14 فكرة لسلالم مميزة

هناك قواعد لعمل السلالم، فالدرجات يجب أن يكون لها طول و عرض، القالبة يجب ألا تزيد عن عدد سلمات و طول معين، و لكن هنا فقد كسر المصمم كل القواعد ليحصل على قطعة فنية و هي عبارة عن خط غير متناهي من الخشب ليؤدي الوظيفة المطلوبة و لكن بشكل رائع بدون أن يأخذ الكثير من المساحة.