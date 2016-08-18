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14 فكرة لسلالم مميزة

Marwa Hasan Marwa Hasan
B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
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السلالم ليست فقط تعمل كوسيلة للصعود و الهبوط و لكن في أغلب الأحوال تستغل كقطعة فنية يتباهى بها أصحاب البيوت الكبيرة، فالإهتمام بمظهر و طراز السلالم الخاصة بمنزلك لم يعد إختيار. هناك العديد من الأفكار التي يمكنها إلهامك بعمل سلالم الخاصة بمنزلك فتابعنا في مقال اليوم.

1.​السلالم العائمة

Dom w Gorzowie, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski الممر الحديث، المدخل و الدرج
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

العمارة الحديثة ليست لها أي حدود، فهذا التصميم البسيط من البلاطات العائمة و الذي يعتبر ضرب من السحر، فبواسطة التكتولوجيا الحديثة و التي تتيح لتثبيت حامل حديدي قوي في الحائط ليحمل كل درجة على حدة، و لكن إحذر فهذا التصميم غير أمن و خاص في وجود أطفال حيث لا يوجد درابزين.

2.​خط السلالم اللانهائي

Raumspartreppe Freiburg, lifestyle-treppen.de lifestyle-treppen.de سلالم وأروقة سلالم
lifestyle-treppen.de

lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de

هناك قواعد لعمل السلالم، فالدرجات يجب أن يكون لها طول و عرض، القالبة يجب ألا تزيد عن عدد سلمات و طول  معين، و لكن هنا فقد كسر المصمم كل القواعد ليحصل على قطعة فنية و هي عبارة عن خط غير متناهي من الخشب ليؤدي الوظيفة المطلوبة و لكن بشكل رائع بدون أن يأخذ الكثير من المساحة.

​3.حائط ملون

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

عن طريق عمل حائط من البلاطات الملونة في جانب السلم فقد خلق بؤرة بصرية، فعلى الرغم من بساطة الفكرة، فهي ليست مكلفة كما أن الألوان تعطي بهجة في المنزل.

4.​مساحة تخزينية

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

استغلال المساحة السفلية للسلالم لعمل مساحة تخزينية من أفضل و أكثر الأفكار عملية، و خاصة بتصميم ذكي مثل هذا الذي أمامنا في المثال، فلكل شئ مكان مناسب و يسهل الوصول إليه.

5.​مكتبة مدرجة

Apartamento de 40m2 en el Raval de Barcelona, Dolmen Serveis i Projectes SL Dolmen Serveis i Projectes SL الممر الحديث، المدخل و الدرج
Dolmen Serveis i Projectes SL

Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL

بذكاء شديد و عملية أكبر تم استغلال الدرجات لعمل مكتبة للكتب على شكل متدرج و أنيق.

6.​حديقة صغيرة

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

قام المصمم HC INTERIORES باستغلال المساحة ما تحت السلم لعمل حديقة صغيرة  بها شجيرات رائعة لتعطي نمط مختلف مع وجود الزلط الأبيض بدلاً عن التربة ليعطي مظهر نظيف للحديقة و يظهر الأشجار بشكل أفضل.

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7.​سلالم رخامية على الطراز المودرن

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

 السلالم الرخامية تعتبر في أغلب الأحوال عنصر من عناصر الطراز الكلاسيكي و لكن هنا و بلمسة الدرابزين الزجاجي الشفاف  فقد غير الشكل المعناد و أعطاه لمسة مميزة، خاصة مع الأشكال الهندسية على الحائط و الأثاث  الملون الجرئ.

8.​شجرة السلالم

CASTELLO CECONI - INTERNI, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

لصغر المساحة فقد تم عمل سلالم حلزونية على قائم خشبي أشبه بجذع الشجرة مع عمل الدرجات على شكل فروع لها. قطعة فنية طبيعية و حل مثالي للمساحات الضيقة.

9.​سلم قوي

Concrete Stairs D-Max Photography الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
D-Max Photography

Concrete Stairs

D-Max Photography
D-Max Photography
D-Max Photography

هذا السلم يمثل نقطة قوة في التصميم حيث أنه من خامة جافة و باردة مثل الخرسانة، كما أن بلاطاتة تبدو سميكة و ثقيلة، لكن تم إضافة ألواح من الزجاج لتعطي خفة و أناقة للتصميم.

10.​ركن الاسترخاء

Biblio-banquette, Blue Interior Design Blue Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب Beige
Blue Interior Design

Blue Interior Design
Blue Interior Design
Blue Interior Design

طريقة أخرى لاستغلال مساحة ما تحت السلم لعمل ركن للقراءة و الاسترخاء مزين بالوسائد الملونة، و الذي يجعل الركن مميز هو التصميم الفريد للسلالم.

11.​الجنون بذاته

Objet élevé, Studio Mieke Meijer Studio Mieke Meijer الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Studio Mieke Meijer

Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer

من غير العدل أن نطلق على هذه سلالم، و لكن هو عمل فني مميز، فهو عبارة عن هيكل من الحديد الأسود مع ألواح من الخشب لعمل النوائم و التي تستخدم أيضاً كرفوف لوضع الكتب و المقتنيات المختلفة، أما في الأسفل فالهيكل مكوناً لمكتب صغير مع وجود خزانات في ظهر السلم.

12.​روعة البساطة

長尾元町の家, 藤森大作建築設計事務所 藤森大作建築設計事務所 الممر الحديث، المدخل و الدرج
藤森大作建築設計事務所

藤森大作建築設計事務所
藤森大作建築設計事務所
藤森大作建築設計事務所

بعد كل هذه الأمثلة من القطع الفنية يسرنا أن نرى مثال بسيط وعملي مثل هذا الذي أمامنا. فهذا السلم الحلزوني ينساب ببراعة و سلاسة إلى الدور السفلي  و يحيط به النباتات الطبيعية لتخلق جو منعش و مفعم بالحيوية.

13.​سلم على الطراز الأسيوي

Sam Pedro - Guarujá - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces الممر الحديث، المدخل و الدرج
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

هذا السلم يعتبر تقليدي عن أي نوع أخر قد رأيناه  و لكن التقليدية لا تقل منه جمالاً، فهو عبارة عن بلاطات من الخشب متراصة فوق بعضها و يحدها في الناحيتين درابزين من الزجاج، لدمج الطبيعة مع الشفافية و خلق بيئة مودرن رائعة.

14.​تمثال حلزوني

Appartamento Milano, Padi Costruzioni Padi Costruzioni الممر الحديث، المدخل و الدرج
Padi Costruzioni

Padi Costruzioni
Padi Costruzioni
Padi Costruzioni

مرة أخرى مع السلالم الحلزونية و لكن هذه المرة فهو قطعة فنية فريدة من نوعها، بانسيابية تكسح كل عناصر البيت لتوجه أبصارنا إلى بؤرة بصرية واحدة، فهو خفيف، انسيابي ومتناسب مع طراز البيت المودرن و البسيط.

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