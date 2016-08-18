6 نصائح أساسية لبناء بيتك

اليوم نقدم لك بعض النصائح لمساعدتك في توفير بعض المال إذا ما قررت أن تبني منزلاً لك، والذي يوفر لك المزيد من الموارد لتوظيفها في الديكور فهنالك بعض الحيل التي إذا قمت بإتباعها فيمكنك أن تنجز مشروع المنزل الذي تحلم به بالذكاء اللازم للتعامل مع عالم البناء المعقد، فالكثيرين وقعوا ضحية إغراء تنفيذ مشروع دون دراسة التفاصيل بحرص أولاً. حيث يتوجب عليك أن تلجاً لنصيحة الأقرباء، الأصدقاء أو رأي خبير لتؤمن نفسك جيداً قبل الخوض في هذه المغامرة. قم بتنظيم أوراقك وإبحث عن البدائل المتاحة لتمنح نفسك المرونة اللازمة عند التنفيذ وتصفح معنا هذا الأفكار التي ستمهد لك الطريق.
من الطبيعي أن يكون أول ما يتبادر لذهنك هو أنه يتوجب عليك شراء الأرض اللازمة لبناء بيتك و لكن ما المانع في أن تتقاسم في شراء أرض مع شخص آخر؟ بالطبع يجب أن تختار بعناية ليكون شخصاً يعتمد عليه ولتقتسما الأرض بعد شراءها و بهذا يمكنك توفير الكثير من عناء الإجراءات و الجهد والأهم من ذلك توفير المال لتضع كل هذا في تنفيذ تصاميمك و التعامل مع الإجراءت القانونية المتعلقة فهي فكرة مطروحة تستحق منك الدراسة والتفكير في الشخص المناسب لمشاركته التنفيذ.
بعد شراء الأرض تبدأ رحلة البحث عن المتخصصين المهرة، سواء كان المعماري، المقاول أو عامل البناء و الإستشاري، فأهم شيء في هذه المرحلة هو التخطيط الجيد وإختيار الكفاءات و إلتزام الجميع بالخطة المرسومة لتحويل حلمك لحقيقة علي أرض الواقع. لا بأس من تكليف كل شخص بالقيام بدوره.
- المعماري: يصمم الفراغات وفقاً للقواعد و حسب التغيرات المفروضة، يراعي القوانين كما يراعي أيضاً توفير أقصى وسائل الراحة لقاطني المنزل في الغرف و التصميم بشكل عام و أخيراً يراعي العنصر الجمالي في التصميم.
- المهندس المدني: يصمم الأحمال بناءاً على التصميم المعماري ليضمن سلامة المبنى و مقاومته لكافة العوامل الخرجية من زلازل أو رياح أو أحمال زائدة.
- المقاول / عاملي البناء: هو الجهة المعنية بتنفيذ كل ما سبق و تم تصميمه و الإتفاق عليه.
- الإستشاري: هي الجهة التي تضمن صحة الأعمال المنفذة، مرتجعة حجم الأعمال المتفق عليها و التي تم تنفيذها لعمل تطابق، مراجعة كميات الخامات و أسعارها.
فمعرفة وظيفة كل جهة و العمل معها خطوة بخطوة يضمن لك تحقيق أكبر قدر ممكن من خفض للتكلفة مع الحرص علي توفر كافة الخامات المطلوبة لضمان إستمرارية العمل دون عوائق.
مهم أن يتم الإلتزام بالخطة الموضوعة مع مراعاة عامل الوقت فمع كثرة التفاصيل من السهل أن تفقد شعورك بالزمن من حولك و خاصة مع قيامك بالمراجعة علي ما تم تنفيذه و تعديل ما يحتاج تعديله والذي قد يؤخر من موعد إنتهاء المشروع وما يمثل ذلك من تكاليف إضافية تتراكم لتشكل عبئاً إضافياً علي ميزانيتك لذا فإن أهم ما يميز المشروع الجيد هو حسن التخطيط و الإلمام بالتفاصيل لتتمكن من وضع تصور واقعي للتكلفة ومعرفة ماذا تشتري ومتي تشتريه لتتمكن من إدارة وقتك بفاعلية وكفاءة.
سواء كنت تبني بيتك أو تقوم بتجديده فدائماً ما ننصح بالتشاور مع مهندس معماري ليخبرك بما تحتاج لتنفيذ ما بذهنك بكل تفاصيله فالمعماريين يعلمون جيداً أفضل الطرق لتوفير المال و تجنب إهدار المساحات والإستغلال الأمثل لكل شبر في أرضك ، ومن الناحية الجمالية يستطيع المهندس المعماري أيضاً أن يمنحك أفضل الأفكار لديكور منزلك والتي لا يمنحها إلا أهل الخبرة فلا يفوتك الإستعانة بأحدهم.
فلتتابع ما يتم إنجازه وتفحص تفاصيل البناء لتجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات التي ستفيدك في المستقبل إذا كان هناك حاجة لإجراء بعض الإصلاحات كما سيتيح لك هذا التحقق من العمل تبعاً للخطة الموضوعة وبالأخص في تركيبات الكهرياء والتركيبات الصحية لتكون علي علم بأماكن المواسير وتتكون لديك الخبرة الكافية فيما يتعلق ببناء منزل أحلامك لتمكنك من توفير المال فيما بعد من خلال قدرتك علي القيام بالإصلاحات بنفسك.
فلتحرص علي متابعة كافة الإجراءات الورقية والتراخيص بنفسك للتحقق من صحتها وتجنب الغرامات وتعطل البناء لأسباب قانونية كما ننصحك بمحاولة إيجاد التوازن، فلا تتجه لشراء أغلي الخامات و لا تقوم أيضاً بتقديم تنازلات كبيرة في جودتها والتي تؤدي إلي مشاكل وعبئاً أنت في غني عنه لاحقاً فالخامات ذات الجودة العالية كالطوب والأخشاب والأسمنت تمنحك بيتاً يصمد أمام إختبار الزمن.