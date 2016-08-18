6 نصائح أساسية لبناء بيتك

بعد شراء الأرض تبدأ رحلة البحث عن المتخصصين المهرة، سواء كان المعماري، المقاول أو عامل البناء و الإستشاري، فأهم شيء في هذه المرحلة هو التخطيط الجيد وإختيار الكفاءات و إلتزام الجميع بالخطة المرسومة لتحويل حلمك لحقيقة علي أرض الواقع. لا بأس من تكليف كل شخص بالقيام بدوره.

- المعماري: يصمم الفراغات وفقاً للقواعد و حسب التغيرات المفروضة، يراعي القوانين كما يراعي أيضاً توفير أقصى وسائل الراحة لقاطني المنزل في الغرف و التصميم بشكل عام و أخيراً يراعي العنصر الجمالي في التصميم.

- المهندس المدني: يصمم الأحمال بناءاً على التصميم المعماري ليضمن سلامة المبنى و مقاومته لكافة العوامل الخرجية من زلازل أو رياح أو أحمال زائدة.

- المقاول / عاملي البناء: هو الجهة المعنية بتنفيذ كل ما سبق و تم تصميمه و الإتفاق عليه.

- الإستشاري: هي الجهة التي تضمن صحة الأعمال المنفذة، مرتجعة حجم الأعمال المتفق عليها و التي تم تنفيذها لعمل تطابق، مراجعة كميات الخامات و أسعارها.

فمعرفة وظيفة كل جهة و العمل معها خطوة بخطوة يضمن لك تحقيق أكبر قدر ممكن من خفض للتكلفة مع الحرص علي توفر كافة الخامات المطلوبة لضمان إستمرارية العمل دون عوائق.