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5 بارات لمطبخ صنع من الجمال

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS مطبخ
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المطبخ ليس مجرد مكان لطهي الطعام، فهو حياة أخري داخل المنزل، لأنه يعتبر من أكثر الأماكن التي تقضي بها أغلب الوقت بداخله، لذلك يجب الأخذ في الأعتبار تصميمه بطريقة مناسبة ومريحة وعصرية في ذات الوقت، لذلك أذا كنت تسعى إلى تصميم مطبخك بشكل مختلق وعصري وأضافة لمسة من الجمال تختلف عن المطابخ التقليدية، نقدم لكم اليوم من  Homify مجموعة من تصميمات البارات لمطبخ عصري وأنيث صنع من الجمال، تعرف عليها معنا الأن.

1- البار الذكي الأنيق

The Four Shades Concept, Mosaicnet srl Mosaicnet srl جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Mosaicnet srl

Mosaicnet srl
Mosaicnet srl
Mosaicnet srl

المساحات دائماً ما تشكل عائقاً كبيراً في أى تصميم داخل المنزل، خاصةً المساحات الصغيرة التي لم تستغل بطريقة ذكية ومناسبة، فكما نري في هذة الصورة هذا المطبخ مساحته صغيرة بعض الشئ، لكن تلك المساحة الصغيرة لم تقف عائقاً لوجود بار داخل المطبخ، فقد تم الأستعانة بهذا اللوح الخشبي ليصبح باراً بسيطاً وأنيقاً وفي نفس الوقت لم يأخذ مساحة كبيرة من مساحة المطبخ الصغيرة.

2- مطبخ وبار في آن واحد

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS مطبخ
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

من أفكار تصميمات البار أيضاً داحل المطبخ، أن تجعل من المطبخ والبار مكاناً واحد كما نري في هذا المطبخ تم تصميمه على شكل حرف L  في اللغة الأنجليزية، وتم تصميم البار بشكل موازي للمطبخ ليكمل حرف L في تصميمه، المطبخ بالكامل مصمم من الحجر الجيري الذي أضاف للمطبخ لمسة أنيقة ولون جذاب.

3- بار ديناميكي مبهج

RESIDENCIA 41BJ MM, r79 r79 مطبخ
r79

r79
r79
r79

للألوان دائماً لمستها الخاصة فهي حقاً تضفي بهجة على أى تصميم عند دمجها بطريقة صحيحة ومناسبة، فكما نري هذا المطبخ في تصميمه بمجرد رؤيته تشعر بالبهجة بسبب استخدام الألوان المناسبة ودمجها بطريقة ديناميكية كما نري ولامعة أعطت للمطبخ أطلالة مبهجة، تصميم البار داخل المطبخ مختلف بعض الشئ عن التصميمات السابقة، فهو مستقل في منتصف المطبخ كما نري.

4- بار جانبي صغير

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

نموذج أخر لأستغلال مساحات المطبخ الصغيرة، هذا البار بسيط وصغير ويناسب المطبخ ذو المساحات الصغيرة ، فهو مصمم بشكل جانبي كما نري بالأضافة إلى دمج الألوان الفاتحة والهادئة معاً كالأصفر والأبيض خلق للمطبخ بشكل عام أطلالة مختلفة وأنيقة.

5- للأبيض دائماً سحراً خاصاً

Projeto de arquitetura de casa junto ao mar, a3mais a3mais مطبخ
a3mais

a3mais
a3mais
a3mais

كما أن الألوان تصنع دائماً لمسة من الجمال مختلفة ومميزة، للون الأبيض أيضاً حضوراً مختلف، فبأماكنه أضافة مساحات وهمية للمكان، فهذا المطبخ على سبيل المثال صمم بالكامل من اللون الأبيض كما نري، بهذا التصميم المميز للبار البسيط والأنيق، البار ممتد من سطح المطبخ، ليشعرك بأنه جزء لا يتجزء من المطبخ من حوله.

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