10 أفكار لغرفة معيشة مذهلة

إذا كنت تبحث عن أفكار لتزيين غرفة معيشتك نقدم لك، نحن نوفر عليك عناء البحث ونقدم لك 10 أفكار لغرفة المعيشة بتصميمات خبراء مختلقين، مناسبة لجميع الأذواق والأمكانيات، للمساحات الكبيرة والصغيرة، ماذا تتوقع أن ترى دعنا نصحبك في هذه الرحلة الجميلة .
إذا أردت أن تضيف إلى غرفتك طابع من الحيوية فاللون البرتقالي يفعل ذلك بسهولة جدًا، ما عليك إلا وضع وسائد برتقالية على الأريكة او بتعليق لوحات برتقالية على الحائط، ستجد الحياة عادت لغرفتك من جديد.
هذه الغرفة مزيج بين الكلاسيكية والحديثة، كما نرى الأريكة لها ثلاث مقاعد على الرغم من بساطتها إلا أنها حديثة جدًا ومجموعة من الوسائد الملونة .
الشرفة الكبيرة ساعدت على تمتع هذه الغرفة بكمية كبيرة من الضوء مما يجعلها مشرقة جدًا، بالإضافة إلى اللون الأبيض الأساسي في الغرفة والذي يتناقض مع لون الوسائد والنباتات .
ميزة السقوف العالية أنها تضمن نظام تهوية جيد للغرف، كما أنها تحافظ على الأرضية باردة دائمًا حتى في الأيام الحارة.
هذه الغرفة تثبت لك أنه حتى وإن كانت المساحة محدودة يمكنها أن تكون مكان مريح إذا فصلت بطريقة صحيحة عن المساحة المفتوحة الموجودة فيها .
هذه الغرفة ملائمة جدًا للمنازل التي توجد في المناطق الجبلية، فـالمدفأة والمقاعد الجلدية تقاوم البرودة و صديقة هذه المناطق في الليل .
الألوان الواقعية المتناسقة مثل الأصفر والأزرق للأحساس بالنشاط من خلال هذا النمط الفرنسي جعلت هذه الغرفة أنيقة جدًا.
لمسة من اللون الأزرق على الأريكة، السقف الخشبي، والجدار الحجري جعل هذه الغرفة مثيرة جدًا .
كل من الجدران والسقف والأرضية كل شيء فيهم يبدو جديد وواضح للغاية، وضوء الشمس يعكس سحر اللمسات الأرجوانية في الغرفة.
في فضاء مفتوح نجد الأريكة الرمادية ترتكز في غرفة المعيشة، وعليها مجموعة من الوسائد الملونة جعلت هذه الغرفة مفعمة بالحياة.
لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 7 نصائح لغرفة نوم أكثر راحة