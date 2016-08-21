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10 أفكار لغرفة معيشة مذهلة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة المعيشة
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إذا كنت تبحث عن أفكار لتزيين غرفة معيشتك نقدم لك، نحن نوفر عليك عناء البحث ونقدم لك 10 أفكار لغرفة المعيشة  بتصميمات خبراء  مختلقين، مناسبة لجميع الأذواق والأمكانيات، للمساحات الكبيرة والصغيرة، ماذا تتوقع أن ترى دعنا نصحبك في هذه الرحلة الجميلة .  

1- البرتقالي لسعادة أكثر

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos غرفة المعيشة بلاط White
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

إذا أردت أن تضيف إلى غرفتك طابع من الحيوية فاللون البرتقالي يفعل ذلك بسهولة جدًا، ما عليك إلا وضع وسائد برتقالية على الأريكة او بتعليق لوحات برتقالية على الحائط، ستجد الحياة عادت لغرفتك من جديد. 

2- مزيج الكلاسيكية والحداثة

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS غرفة المعيشة
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

هذه الغرفة مزيج بين الكلاسيكية والحديثة، كما نرى الأريكة لها ثلاث مقاعد على الرغم من بساطتها إلا أنها حديثة جدًا ومجموعة من الوسائد الملونة . 

3- غرفة بيضاء باردة

Cantagirone uno, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

الشرفة الكبيرة ساعدت على تمتع هذه الغرفة بكمية كبيرة من الضوء مما يجعلها مشرقة جدًا، بالإضافة إلى اللون الأبيض الأساسي في الغرفة والذي يتناقض مع لون الوسائد والنباتات . 

4- السقوف العالية لنضارة أكثر

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة المعيشة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

ميزة السقوف العالية أنها تضمن نظام تهوية جيد للغرف، كما أنها تحافظ على الأرضية باردة دائمًا حتى في الأيام الحارة. 

5- غرفة صغيرة ومريحة

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA غرفة المعيشة
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

هذه الغرفة تثبت لك أنه حتى وإن كانت المساحة محدودة يمكنها أن تكون مكان مريح إذا فصلت بطريقة صحيحة عن المساحة المفتوحة الموجودة فيها . 

6- النار لمقاومة البرودة

Sierra Grande - El Retiro Antioquia, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

هذه الغرفة ملائمة جدًا للمنازل التي توجد في المناطق الجبلية، فـالمدفأة والمقاعد الجلدية تقاوم البرودة و صديقة هذه المناطق في الليل . 

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7- الطريقة الفرنسية

The living room looking through to the kitchen, Mansfield Street Apartment, London Nash Baker Architects Ltd غرفة المعيشة White
Nash Baker Architects Ltd

The living room looking through to the kitchen, Mansfield Street Apartment, London

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

الألوان الواقعية المتناسقة مثل الأصفر والأزرق للأحساس بالنشاط من خلال هذا النمط الفرنسي جعلت هذه الغرفة أنيقة جدًا. 

8- الألوان الباردة

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT غرفة المعيشة
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

لمسة من اللون الأزرق على الأريكة، السقف الخشبي، والجدار الحجري جعل هذه الغرفة مثيرة جدًا . 

9- لمسة أرجوانية

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG منازل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

كل من الجدران والسقف والأرضية كل شيء فيهم يبدو جديد وواضح للغاية، وضوء الشمس يعكس سحر اللمسات الأرجوانية في الغرفة. 

10- المساحة المفتوحة

Cambio Sena por Mediterráneo, Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

في فضاء مفتوح نجد الأريكة الرمادية ترتكز في غرفة المعيشة، وعليها مجموعة من الوسائد الملونة جعلت هذه الغرفة مفعمة بالحياة. 

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