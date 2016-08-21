10 أفكار لغرفة معيشة مذهلة

إذا أردت أن تضيف إلى غرفتك طابع من الحيوية فاللون البرتقالي يفعل ذلك بسهولة جدًا، ما عليك إلا وضع وسائد برتقالية على الأريكة او بتعليق لوحات برتقالية على الحائط، ستجد الحياة عادت لغرفتك من جديد.