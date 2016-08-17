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12 تصميم لحديقة صغيرة خارج منزلك

آية منير آية منير
homify حديقة
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هل لديك فناء خارجي للبيت ؟ هل تبحث عن مكان لتمضية الوقت مع العائلة أو الأصدقاء أو للقراءة أو فقط للراحة. هل أنت بحاجة للمتعة والاسترخاء معا؟!

يمكنك تحويل الفناء الخارجي لمنزلك إلى حديقة منزلية صغيرة والتمتع بالنظر إلي الطبيعة الخلابة والاستمتاع بأشعة الشمس… ومن أجل التكيف مع قواعد ومعايير الاسكان في قلب المدينة نلجأ إلى حلول مثل استغلال الفناء الخارجي للمنزل واستخدام عناصر متعددة لتحويله الى حديقة ونوفر جو من المتعة والاسترخاء لمنازلنا..

1- حدائق جانبية

Casa O44, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS منازل
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

النباتات بجانب الممرات مهمة جداً لإعطاء أجواء نظيفة وانيقة.

2 – صناديق نباتات صغيرة

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo حديقة خشب
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

نلجأ لإضافة صناديق النباتات المعلقة المصنوعة من الخشب لنجعل الفناء أجمل و يضفي انتعاش النباتات إليه، وعند صغر مساحة الفناء هذا الحل يوفر كثير من المساحة ويضيفف لمسة جميلة للتصميم..

الاستفادة من الجدران أيضا من خلال هذه الفكرة أو إضاءة خاصة تصنع منها لوحة فنية محيطة بالفناء من كل الجوانب وفصله عن العالم الخارجي ، ويفضل اختيار خامات مختلفة كنوع من التجديد،والحرص على تناسق الانماط الديكورية في الفناء ككل..

3- مطبخ صغير ..

view of sink, BBQ and fridge wood-fired oven حديقة
wood-fired oven

view of sink, BBQ and fridge

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

بإمكاننا إضافة مكان للطهي في الفناء ! بالتأكيد باستطاعتنا كما نرى…

4- اللون الأخضر وتصميم مبتكر ..

Residência Contemporânea, Studio² Studio² حديقة
Studio²

Studio²
Studio²
Studio²

المدخل من أهم ما يميز أي منزل من الخارج لذا نحتاج إلى تصميمه بشكل أنيق وملفت للانظار، كما نري في هذا التصميم استخدام اللون الأخضر مع أعمدة خشبية .. أضافنا لواجهة المنزل لمسة جمالية رائعة وخلق ممر أنيق تمهيا للفناء الخارجي للمنزل ..

5 – تناسق النباتات ..

Apartamento da Rua Ponta Grossa, Studio Gorski Arquitetura Studio Gorski Arquitetura حديقة
Studio Gorski Arquitetura

Studio Gorski Arquitetura
Studio Gorski Arquitetura
Studio Gorski Arquitetura

حديقة جميلة متناسقة الألوان هو ما نبحث عنه ..لذاعليك بالتنوع ما بين العشب والزهور الجميلة والاشجار المثمرة والنباتات المتسلقة ونبات الظل ..ومراعاة أحجام النباتات المختلفة وتوظيفها بشكل مناسب ، يمكن إستخدام الأشجار الطويلة لتحقيق الخصوصية ، وإختيار النباتات ذو الرائحة الجميلة الفواحة والنباتات المتسلقة وزهور ذات الوان متناسقة ..

6 – أرضية مناسبة..

Stijlvolle tuin Raamsdonksveer, De Rooy Hoveniers De Rooy Hoveniers حديقة
De Rooy Hoveniers

De Rooy Hoveniers
De Rooy Hoveniers
De Rooy Hoveniers

- اختيار الأرضية بشكل دقيق يناسب مناخ بلدتك ومحاولة محاكاة الطبيعة في تصميمك، وحسب ميزانيتك الخاصة واختيار ارضية طويلة العمر ..

- يمكنك التحكم في بناء أكثر من جلسة بتغيير نوع الأرضية المستخدمة بها، فقط خصص لكل جلسة عدد متباين الألوان من البلاط أو الحصى أو مساحات من النجيلة لتفصل بينها.

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7 – جراج خاص ..

PROJETO ARQUITETÔNICO DA RESIDÊNCIA PRUNER, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO حديقة
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO

أحيانا نستخدم الفناء كجراج خاص للسيارة ولكن هذا لا يتعارض مع تصميم الفناء كحديقة صغيرة، تغطية مناسبة واختيار نباتات متناسقة يجعل افناء أكثر جمالا ..

8- أريكة خشبية ..

Slim & Subtle Rear Garden homify حديقة
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
homify

عند اختيار الاثاث المناسب في حديقتك يجب عليك اختياره عملي ومناسب لتصميمك ، مثلا يمكن أن نصنع من صندوق خشبي أريكة رائعة ومنضدة عملية وأنيقة.. مع الأخذ في الاعتبار التخطيط المناسب وتحديد أماكن قطع الأثاث بعناية شديدة ..

كما نري في هذا التصميم فضل المصمم ألأثاث بشكل بسيط وعملي مصنوع من صدنوق خشبي محاط بزهور جميلة ..

9 – منزل ريفي ..

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias حديقة
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

منزل ريفي بسيط قد يتحول بلمسات بسيطة إلى لوحة فنية جذابة ذات ألوان طبيعية ، أرضية بسيطة ممن النجيلة (صناعي أو طبيعي) وجلسة خشبية مظللة وأرجوحة بدائية للاسترخاء ..

10 – لمسة جريئة ..

Casa Marilola, Urban Landscape Urban Landscape حديقة
Urban Landscape

Urban Landscape
Urban Landscape
Urban Landscape

لا بأس من لمسة جريئة من حيث الالوان المختارة أو التصميم أو قطع الأثاث، ليصبح فناء منزلك متجدد ذو روح شبابية ..

حيث دهان الحوائط والأسوار بألوان جريئة كالأحمر والبرتقالي والأزرق في بعض الأحيان وهادئة كـالبيج والأبيض في أحيان أخري يشعرك بمزيد من التباين والتنوع.

11- فراغ ناجح..

GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ حديقة
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

وأخيرا حين نتحدث عن أي تصميم يجب أن ندرك أولا التخطيط المناسب هو من يصنع من أي فراغ تصميم ناجح وظيفيا وجماليا ، قليل من الوقت والمجهود يوفر كثير من الاموال ويحقق الرفاهية المطلوبة ويقدم جانب وظيفي ناجح .. خطوات بسيطة وأفكار سهلة تغير من شكل منزلك وتضيف إلى عالمك الكثير من المتعة والراحة والاستمتاع…

12- جلسة ثنائية ..

Jardim para lazer, Ésse Arquitetura e Interiores Ésse Arquitetura e Interiores حديقة
Ésse Arquitetura e Interiores

Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores

يمكنك تصميم جلسة ثنائية في الفناء الخلفي للمنزل , بوضع كرسيين وطاولة صغيرة ..من الأفضل أن تكون مظللة إما طبيعيا أو صناعيا .. 

واستبدل الفكر التقليدي لبناء برجولة ضخمة بـ كنبة خشبية مظللة بسقف من الخشب أو الخوص أو حتى القماش.

10 واجهات ذات تصميم حديث
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