12 تصميم لحديقة صغيرة خارج منزلك

هل لديك فناء خارجي للبيت ؟ هل تبحث عن مكان لتمضية الوقت مع العائلة أو الأصدقاء أو للقراءة أو فقط للراحة. هل أنت بحاجة للمتعة والاسترخاء معا؟!
يمكنك تحويل الفناء الخارجي لمنزلك إلى حديقة منزلية صغيرة والتمتع بالنظر إلي الطبيعة الخلابة والاستمتاع بأشعة الشمس… ومن أجل التكيف مع قواعد ومعايير الاسكان في قلب المدينة نلجأ إلى حلول مثل استغلال الفناء الخارجي للمنزل واستخدام عناصر متعددة لتحويله الى حديقة ونوفر جو من المتعة والاسترخاء لمنازلنا..
النباتات بجانب الممرات مهمة جداً لإعطاء أجواء نظيفة وانيقة.
نلجأ لإضافة صناديق النباتات المعلقة المصنوعة من الخشب لنجعل الفناء أجمل و يضفي انتعاش النباتات إليه، وعند صغر مساحة الفناء هذا الحل يوفر كثير من المساحة ويضيفف لمسة جميلة للتصميم..
الاستفادة من الجدران أيضا من خلال هذه الفكرة أو إضاءة خاصة تصنع منها لوحة فنية محيطة بالفناء من كل الجوانب وفصله عن العالم الخارجي ، ويفضل اختيار خامات مختلفة كنوع من التجديد،والحرص على تناسق الانماط الديكورية في الفناء ككل..
بإمكاننا إضافة مكان للطهي في الفناء ! بالتأكيد باستطاعتنا كما نرى…
المدخل من أهم ما يميز أي منزل من الخارج لذا نحتاج إلى تصميمه بشكل أنيق وملفت للانظار، كما نري في هذا التصميم استخدام اللون الأخضر مع أعمدة خشبية .. أضافنا لواجهة المنزل لمسة جمالية رائعة وخلق ممر أنيق تمهيا للفناء الخارجي للمنزل ..
حديقة جميلة متناسقة الألوان هو ما نبحث عنه ..لذاعليك بالتنوع ما بين العشب والزهور الجميلة والاشجار المثمرة والنباتات المتسلقة ونبات الظل ..ومراعاة أحجام النباتات المختلفة وتوظيفها بشكل مناسب ، يمكن إستخدام الأشجار الطويلة لتحقيق الخصوصية ، وإختيار النباتات ذو الرائحة الجميلة الفواحة والنباتات المتسلقة وزهور ذات الوان متناسقة ..
- اختيار الأرضية بشكل دقيق يناسب مناخ بلدتك ومحاولة محاكاة الطبيعة في تصميمك، وحسب ميزانيتك الخاصة واختيار ارضية طويلة العمر ..
- يمكنك التحكم في بناء أكثر من جلسة بتغيير نوع الأرضية المستخدمة بها، فقط خصص لكل جلسة عدد متباين الألوان من البلاط أو الحصى أو مساحات من النجيلة لتفصل بينها.
أحيانا نستخدم الفناء كجراج خاص للسيارة ولكن هذا لا يتعارض مع تصميم الفناء كحديقة صغيرة، تغطية مناسبة واختيار نباتات متناسقة يجعل افناء أكثر جمالا ..
عند اختيار الاثاث المناسب في حديقتك يجب عليك اختياره عملي ومناسب لتصميمك ، مثلا يمكن أن نصنع من صندوق خشبي أريكة رائعة ومنضدة عملية وأنيقة.. مع الأخذ في الاعتبار التخطيط المناسب وتحديد أماكن قطع الأثاث بعناية شديدة ..
كما نري في هذا التصميم فضل المصمم ألأثاث بشكل بسيط وعملي مصنوع من صدنوق خشبي محاط بزهور جميلة ..
منزل ريفي بسيط قد يتحول بلمسات بسيطة إلى لوحة فنية جذابة ذات ألوان طبيعية ، أرضية بسيطة ممن النجيلة (صناعي أو طبيعي) وجلسة خشبية مظللة وأرجوحة بدائية للاسترخاء ..
لا بأس من لمسة جريئة من حيث الالوان المختارة أو التصميم أو قطع الأثاث، ليصبح فناء منزلك متجدد ذو روح شبابية ..
حيث دهان الحوائط والأسوار بألوان جريئة كالأحمر والبرتقالي والأزرق في بعض الأحيان وهادئة كـ
البيج والأبيض في أحيان أخري يشعرك بمزيد من التباين والتنوع.
وأخيرا حين نتحدث عن أي تصميم يجب أن ندرك أولا التخطيط المناسب هو من يصنع من أي فراغ تصميم ناجح وظيفيا وجماليا ، قليل من الوقت والمجهود يوفر كثير من الاموال ويحقق الرفاهية المطلوبة ويقدم جانب وظيفي ناجح .. خطوات بسيطة وأفكار سهلة تغير من شكل منزلك وتضيف إلى عالمك الكثير من المتعة والراحة والاستمتاع…
يمكنك تصميم جلسة ثنائية في الفناء الخلفي للمنزل , بوضع كرسيين وطاولة صغيرة ..من الأفضل أن تكون مظللة إما طبيعيا أو صناعيا ..
واستبدل الفكر التقليدي لبناء برجولة ضخمة بـ
كنبة خشبية مظللة بسقف من الخشب أو الخوص أو حتى القماش.