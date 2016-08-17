12 تصميم لحديقة صغيرة خارج منزلك

هل لديك فناء خارجي للبيت ؟ هل تبحث عن مكان لتمضية الوقت مع العائلة أو الأصدقاء أو للقراءة أو فقط للراحة. هل أنت بحاجة للمتعة والاسترخاء معا؟!

يمكنك تحويل الفناء الخارجي لمنزلك إلى حديقة منزلية صغيرة والتمتع بالنظر إلي الطبيعة الخلابة والاستمتاع بأشعة الشمس… ومن أجل التكيف مع قواعد ومعايير الاسكان في قلب المدينة نلجأ إلى حلول مثل استغلال الفناء الخارجي للمنزل واستخدام عناصر متعددة لتحويله الى حديقة ونوفر جو من المتعة والاسترخاء لمنازلنا..