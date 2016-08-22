الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

كيف تصمم غرفة المعيشة؟

ريم عوض ريم عوض
The Bromptons: Chelsea, Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design غرفة المعيشة
Loading admin actions …

غرفة المعيشة هي مكان الراحة والمرح والاسترخاء. من منا لا يحلم بمكان يجتمع فيه مع أحبابه لتناول كوب من الشاي واستقبال الضيوف، أو مكان مريح لقراءةٍ هادئة أو حتى قيلولة على كنبة المعيشة؟ هي فعلًا غرفة متعددة الاستخدامات ولهذا سميت بالمعيشة، فهي أكثر الغرف التي نقضي فيها أوقاتنا ويجب الوضع في الحسبان أن تلبي الغرفة احتياجات جميع أفراد المنزل. ولكن ما هي التصميمات والتخطيطات المختلفة لتنسيق تلك الغرفة الحيوية بالمنزل. هل تريدها غرفة رسمية للاجتماع بضيوفك أم مكان مريح وعفوي؟ في هذا المقال سنعرض عليكم تنسيقات مختلفة لغرف المعيشة.

النقطة المحورية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

النقطة المحورية هذه يمكن أن تكون أي مكان تريد أن يركز الجالسون عليه، مثل التليفزيون أو المدفأة أو مكتبة أو حتى نافذة مطلة على منظر جميل. حدد نقطة التركيز هذه واضبط أثاثك على أساسها. يمكنك أيضًا تغيير ترتيب الأثاث في أي وقت لخلق مساحة للحوار عن طريق وضع الأثاث بشكل دائري.

التركيز على المحاورة

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership غرفة المعيشة
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

إذا كان هدفك الرئيسي في غرفة المعيشة هو استخدامها للمحاورات العائلية واجتماعاتك مع ضيوفك، فالأثاث والكراسي يجب أن يوضع بطريقة تعطي فرصة للناس للتحاور مع بعضهما البعض. ضع في الحسبان أن ترتب الأثاث أيضًا بما يناسب دخول الناس وخروجهم بدون المرور في المنتصف وقطع الحوار.

خذ أبنائك في الاعتبار

Living Room Coast2Coast Architects غرفة المعيشة
Coast2Coast Architects

Living Room

Coast2Coast Architects
Coast2Coast Architects
Coast2Coast Architects

في الأسر التي لديها أطفال تحتاج غرفة المعيشة إلى أن تصمم بطريقة تناسبهم أيضًا. هذا يمكن أن يحدث عن طريق خلق مساحات واسعة والتقليل من الأثاث الضخم. وأيضًا إضافة أماكن للتخزين تحت الكنبة أو في وحدة التلفزيون لوضع ألعاب الأطفال وأغراضهم الذي من شأنه أن يقلل من الفوضى.

ترتيب الأثاث

​Sitting room Bedford Gardens house. Nash Baker Architects Ltd غرفة المعيشة Grey
Nash Baker Architects Ltd

​Sitting room Bedford Gardens house.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

 ترتيب الأثاث بطريقة متناسقة مع بعضها البعض هي الطريقة المثالية لغرفة المعيشة الطبيعية. تناسق الأثاث ووضعه بترتيب يجعل المكان مريحًا أكثر للجالسين. يمكنك استخدام أزواج من الأثاث، كنبتين متماثلتين وكرسيين ، أو في الديكور مثل استخدام وحدات إضاءة متماثلة أو أباجورات على جانبي الأثاث لغرفة أكثر تناسقًا.

المساحة

Country Home Living Room Charlotte Crosland Interiors غرفة المعيشة
Charlotte Crosland Interiors

Country Home Living Room

Charlotte Crosland Interiors
Charlotte Crosland Interiors
Charlotte Crosland Interiors

تباعد الأثاث حتى إن لم يكن مقدّر للأشخاص الجالسين في غرفة المعيشة أن يقوموا بالتمشية في أرجاء الغرفة ولكن هذا لا يعني عدم وضع مسافات بين الأثاث ليصبح المكان مختنقًا ويكاد يكون الأثاث فوق بعضه البعض من شدة التلاصق. حاول أن تضع مسافة بين الكنب والكاولات الجانبية، وبين الكراسي وطاولة القهوة بالمنتصف. المسافة بين طاولة القهوة والكرسي يجب أن تكون أبعد من المسافة بينه وبين الطاولة الجانبية. جرّب بنفسك أن تجلس على الكرسي وتحاول الوصول إلى ما فوق الطاولتين، أيهما مريح أكثر وتصل إليه أسرع؟

الأرضيات والسجادة

Drawing Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة living,luxury livingroom,sofa,cushions,coffee table,wall art,lamps,wall lights
Roselind Wilson Design

Drawing Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

أحجام السجاد قاعدة مساحة السجادة أن من مسافة بين طرف السجادة والحائط لا يجب أن تكون بأي حال أقل من 15 سنتيمتر. إذا كانت غرفة المعيشة كبيرة أو مفتوحة على غرف أخرى فالمسافة المثالية هي 60 سنتيمتر بين طرف السجادة والحائط، أما إذا كانت الغرفة صغيرة فالمسافة المثالية هي ما بين الـ 30 والـ 45 سنتيمتر. في كل الأحوال يجب أن تكون السجادة كبيرة بما يكفي أن توضع عليه أرجل الكنبة الأمامية بسهولة.

شاهد أحدث 9 أشكال للمطابخ العالمية
هل لديك نصائح أخرى؟ شاركنا

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً