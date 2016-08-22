كيف تصمم غرفة المعيشة؟

غرفة المعيشة هي مكان الراحة والمرح والاسترخاء. من منا لا يحلم بمكان يجتمع فيه مع أحبابه لتناول كوب من الشاي واستقبال الضيوف، أو مكان مريح لقراءةٍ هادئة أو حتى قيلولة على كنبة المعيشة؟ هي فعلًا غرفة متعددة الاستخدامات ولهذا سميت بالمعيشة، فهي أكثر الغرف التي نقضي فيها أوقاتنا ويجب الوضع في الحسبان أن تلبي الغرفة احتياجات جميع أفراد المنزل. ولكن ما هي التصميمات والتخطيطات المختلفة لتنسيق تلك الغرفة الحيوية بالمنزل. هل تريدها غرفة رسمية للاجتماع بضيوفك أم مكان مريح وعفوي؟ في هذا المقال سنعرض عليكم تنسيقات مختلفة لغرف المعيشة.
النقطة المحورية هذه يمكن أن تكون أي مكان تريد أن يركز الجالسون عليه، مثل التليفزيون أو المدفأة أو مكتبة أو حتى نافذة مطلة على منظر جميل. حدد نقطة التركيز هذه واضبط أثاثك على أساسها. يمكنك أيضًا تغيير ترتيب الأثاث في أي وقت لخلق مساحة للحوار عن طريق وضع الأثاث بشكل دائري.
إذا كان هدفك الرئيسي في غرفة المعيشة هو استخدامها للمحاورات العائلية واجتماعاتك مع ضيوفك، فالأثاث والكراسي يجب أن يوضع بطريقة تعطي فرصة للناس للتحاور مع بعضهما البعض. ضع في الحسبان أن ترتب الأثاث أيضًا بما يناسب دخول الناس وخروجهم بدون المرور في المنتصف وقطع الحوار.
في الأسر التي لديها أطفال تحتاج غرفة المعيشة إلى أن تصمم بطريقة تناسبهم أيضًا. هذا يمكن أن يحدث عن طريق خلق مساحات واسعة والتقليل من الأثاث الضخم. وأيضًا إضافة أماكن للتخزين تحت الكنبة أو في وحدة التلفزيون لوضع ألعاب الأطفال وأغراضهم الذي من شأنه أن يقلل من الفوضى.
ترتيب الأثاث بطريقة متناسقة مع بعضها البعض هي الطريقة المثالية لغرفة المعيشة الطبيعية. تناسق الأثاث ووضعه بترتيب يجعل المكان مريحًا أكثر للجالسين. يمكنك استخدام أزواج من الأثاث، كنبتين متماثلتين وكرسيين ، أو في الديكور مثل استخدام وحدات إضاءة متماثلة أو أباجورات على جانبي الأثاث لغرفة أكثر تناسقًا.
تباعد الأثاث حتى إن لم يكن مقدّر للأشخاص الجالسين في غرفة المعيشة أن يقوموا بالتمشية في أرجاء الغرفة ولكن هذا لا يعني عدم وضع مسافات بين الأثاث ليصبح المكان مختنقًا ويكاد يكون الأثاث فوق بعضه البعض من شدة التلاصق. حاول أن تضع مسافة بين الكنب والكاولات الجانبية، وبين الكراسي وطاولة القهوة بالمنتصف. المسافة بين طاولة القهوة والكرسي يجب أن تكون أبعد من المسافة بينه وبين الطاولة الجانبية. جرّب بنفسك أن تجلس على الكرسي وتحاول الوصول إلى ما فوق الطاولتين، أيهما مريح أكثر وتصل إليه أسرع؟
أحجام السجاد قاعدة مساحة السجادة أن من مسافة بين طرف السجادة والحائط لا يجب أن تكون بأي حال أقل من 15 سنتيمتر. إذا كانت غرفة المعيشة كبيرة أو مفتوحة على غرف أخرى فالمسافة المثالية هي 60 سنتيمتر بين طرف السجادة والحائط، أما إذا كانت الغرفة صغيرة فالمسافة المثالية هي ما بين الـ 30 والـ 45 سنتيمتر. في كل الأحوال يجب أن تكون السجادة كبيرة بما يكفي أن توضع عليه أرجل الكنبة الأمامية بسهولة.