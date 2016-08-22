كيف تصمم غرفة المعيشة؟

تباعد الأثاث حتى إن لم يكن مقدّر للأشخاص الجالسين في غرفة المعيشة أن يقوموا بالتمشية في أرجاء الغرفة ولكن هذا لا يعني عدم وضع مسافات بين الأثاث ليصبح المكان مختنقًا ويكاد يكون الأثاث فوق بعضه البعض من شدة التلاصق. حاول أن تضع مسافة بين الكنب والكاولات الجانبية، وبين الكراسي وطاولة القهوة بالمنتصف. المسافة بين طاولة القهوة والكرسي يجب أن تكون أبعد من المسافة بينه وبين الطاولة الجانبية. جرّب بنفسك أن تجلس على الكرسي وتحاول الوصول إلى ما فوق الطاولتين، أيهما مريح أكثر وتصل إليه أسرع؟