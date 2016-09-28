8 تصميمات مميزة للبرجولات

إذا كنت تبحث عن البديل الأمثل للمساحات الداخلية والخارجية و تريد إنشاء فراغ شبة مفتوح في منزلك، سواء كان في الجديقة، الفناء أو حتى الشرفة فالحل هو عمل برجولا. فالبرجولا هو حل رائع لحجب العوامل الجوية مثل الشمس، الرياح والأمطار ولكن تصاميمها والموجوده في السوق تكاد تكون محدودة. فإذا كنت تبحث عن تصميم فريد و مميز لبرجولة منزلك فقد جئنا لك اليوم بعدة أفكار لمساحات مظللة لعلها تكون ملهمة لك لتقتبسها في منزلك.