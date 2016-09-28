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8 تصميمات مميزة للبرجولات

Marwa Hasan Marwa Hasan
Construcción de una terraza, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio بلكونة أو شرفة
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إذا كنت تبحث عن البديل الأمثل للمساحات الداخلية والخارجية و تريد إنشاء فراغ شبة مفتوح في منزلك، سواء كان في الجديقة، الفناء أو حتى الشرفة فالحل هو عمل برجولا. فالبرجولا هو حل رائع لحجب العوامل الجوية مثل الشمس، الرياح والأمطار ولكن تصاميمها والموجوده في السوق تكاد تكون محدودة. فإذا كنت تبحث عن تصميم فريد و مميز لبرجولة منزلك فقد جئنا لك اليوم بعدة أفكار لمساحات مظللة لعلها تكون ملهمة لك لتقتبسها في منزلك.

1.برجولا الممر

Casa Caracol , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS حدائقصيوان الحديقة الخارجية
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

مناسبة لتظيل الممرات أو لتحديد مسار في مساحة كبيرة من أجل حماية المارة من الشمس الحارقة، فتشكيل الخشب أعطاها شكلاً رائعاً و خاصة في ضوء الشمس و الذي يعمل على رمي ظلال ذات أشكال فنية وهندسية سارة للناظرين.

2.​جلسة حالمة

Exuberante, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo حديقة
Loro Arquitetura e Paisagismo

Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo

هذه الجلسة على مصدر المياة حقاً رائعة، فهي مسورة بسور زجاجي حتى لا يحجب المشهد الجميل، الأرضية من الخشب المدهون باللون الأبيض كما هو الحال مع البرجولا فقد تم دهانها باللون الأبيض ليعطي إشراق وإتساع للمكان، ثم تم إنهاء المشهد بستائر على الجوانب خفيفة لإعطائها إحساس حالم ومثير.

3.​برجولا مودرن

La PERGOLA ARLEQUIN par SOLISYSTEME, SOLISYSTEME SOLISYSTEME
SOLISYSTEME

SOLISYSTEME
SOLISYSTEME
SOLISYSTEME

الخامات المستخدمة للبرجولا مختلفة على عكس المنتشر، فالنوع المتعارف عليه هو الخشب. و لكن لعمل تصميم مختلف و مودرن للبرجولا يمكنك استخدام الحديد لعمل الهيكل و إضافة ألواح ملونة عاكسة للشمس و مانعة لدخول الحرارة. هذه البرجولا شبابية، ألوانها مبهجة، قوية و تتحمل عامل الزمن.

4.​الوضع المناسب

Showroom Reforma 615, Vieyra Arquitectos Vieyra Arquitectos حديقة
Vieyra Arquitectos

Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos

في هذا الفناء تم وضع البرجولا في المكان المناسب والذي يتوسط المساحة الداخلية والخارجية من المنزل، هذه المساحة مفروشة بأثاث منعش و مناسب لجلسات السمر و الاسترخاء.

5.تصميم فريد

Gazebo, Dotto Francesco consulting Green Dotto Francesco consulting Green حديقة
Dotto Francesco consulting Green

Dotto Francesco consulting Green
Dotto Francesco consulting Green
Dotto Francesco consulting Green

إذا كنت تبحث عن تصميم مميز مثل الذي في الحكايات الخيالية، فهذه البرجولا مناسبة جداً لحديقتك، حيث أن شكلها جميل مثل عربة السندريلا، كما ينمو على ظهرها النباتات المتسلقة، فهي أيضاً تخدم الحديقة شكلاً و موضوعاً.

6.برجولا من القش

Construcción de una terraza, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio بلكونة أو شرفة
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

يمكنك أيضاً بالاضافة إلى الخشب استخدام القش أو البامبو و الذي بدوره يحجز الحرارة و يعطي بيئة مثالية للاسترخاء في الأماكن الحارة.

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7.برجولا في الشرفة

Nikhil patel residence, Dipen Gada & Associates Dipen Gada & Associates بلكونة أو شرفة
Dipen Gada &amp; Associates

Nikhil patel residence

Dipen Gada & Associates
Dipen Gada &amp; Associates
Dipen Gada & Associates

تصميم الشرفة المظللة هنا مميز، فالبرجولا ندمج مع باقي عناصر التصميم في لوحة فنية دافئة و مريحة بصرياً و عملياً. فالمساحة المغطاة هي مساحة طولية لتأخذ كل الأثاث، المزروعات والأرجوحة الكائنة في نهاية الشرفة في طياتها ايضاً.

8.خلق مساحة خاصة

Pawilony ogrodowe, Ogrodowy Salon Ogrodowy Salon حدائقأثاث
Ogrodowy Salon

Ogrodowy Salon
Ogrodowy Salon
Ogrodowy Salon

تصميم أخر رائع لبرجولة بيضاء في حديقة كبيرة و التي تمثل ركناً خاصة للإجتماعات، ممهد له ممراً خاص من الحجر يؤدي إليه، المساحة المغطاة مفروشة ببكراسي و طاولة من البامبو لتتماشى مع الجو الكلاسيكي للتصميم.

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