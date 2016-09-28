8 تصميمات مميزة للبرجولات

إذا كنت تبحث عن البديل الأمثل للمساحات الداخلية والخارجية و تريد إنشاء فراغ شبة مفتوح في منزلك، سواء كان في الجديقة، الفناء أو حتى الشرفة فالحل هو عمل برجولا. فالبرجولا هو حل رائع لحجب العوامل الجوية مثل الشمس، الرياح والأمطار ولكن تصاميمها والموجوده في السوق تكاد تكون محدودة. فإذا كنت تبحث عن تصميم فريد و مميز لبرجولة منزلك فقد جئنا لك اليوم بعدة أفكار لمساحات مظللة لعلها تكون ملهمة لك لتقتبسها في منزلك.
مناسبة لتظيل الممرات أو لتحديد مسار في مساحة كبيرة من أجل حماية المارة من الشمس الحارقة، فتشكيل الخشب أعطاها شكلاً رائعاً و خاصة في ضوء الشمس و الذي يعمل على رمي ظلال ذات أشكال فنية وهندسية سارة للناظرين.
هذه الجلسة على مصدر المياة حقاً رائعة، فهي مسورة بسور زجاجي حتى لا يحجب المشهد الجميل، الأرضية من الخشب المدهون باللون الأبيض كما هو الحال مع البرجولا فقد تم دهانها باللون الأبيض ليعطي إشراق وإتساع للمكان، ثم تم إنهاء المشهد بستائر على الجوانب خفيفة لإعطائها إحساس حالم ومثير.
الخامات المستخدمة للبرجولا مختلفة على عكس المنتشر، فالنوع المتعارف عليه هو الخشب. و لكن لعمل تصميم مختلف و مودرن للبرجولا يمكنك استخدام الحديد لعمل الهيكل و إضافة ألواح ملونة عاكسة للشمس و مانعة لدخول الحرارة. هذه البرجولا شبابية، ألوانها مبهجة، قوية و تتحمل عامل الزمن.
في هذا الفناء تم وضع البرجولا في المكان المناسب والذي يتوسط المساحة الداخلية والخارجية من المنزل، هذه المساحة مفروشة بأثاث منعش و مناسب لجلسات السمر و الاسترخاء.
إذا كنت تبحث عن تصميم مميز مثل الذي في الحكايات الخيالية، فهذه البرجولا مناسبة جداً لحديقتك، حيث أن شكلها جميل مثل عربة السندريلا، كما ينمو على ظهرها النباتات المتسلقة، فهي أيضاً تخدم الحديقة شكلاً و موضوعاً.
يمكنك أيضاً بالاضافة إلى الخشب استخدام القش أو البامبو و الذي بدوره يحجز الحرارة و يعطي بيئة مثالية للاسترخاء في الأماكن الحارة.
تصميم الشرفة المظللة هنا مميز، فالبرجولا ندمج مع باقي عناصر التصميم في لوحة فنية دافئة و مريحة بصرياً و عملياً. فالمساحة المغطاة هي مساحة طولية لتأخذ كل الأثاث، المزروعات والأرجوحة الكائنة في نهاية الشرفة في طياتها ايضاً.
تصميم أخر رائع لبرجولة بيضاء في حديقة كبيرة و التي تمثل ركناً خاصة للإجتماعات، ممهد له ممراً خاص من الحجر يؤدي إليه، المساحة المغطاة مفروشة ببكراسي و طاولة من البامبو لتتماشى مع الجو الكلاسيكي للتصميم.