10 طرق لإستخدام المرايات في منزلك

غالباً ما ننظر للمرايا كمجرد وسيلة نري بها كيف يبدو إنعكاسنا ولنتمكن من عمل المكياج وتصفيف الشعر ولكننا في Homify سنريكم اليوم الإضافة التي تستطيع أن تقدمها المرايا للغرفة بأكملها وكيفية قدرتها علي تغيير شكل وإحساس المساحات لتتعدي الدور المحدود الذي كثيرا ما تحصر فيه، فكما قال إيديث وارتون ذات مرة هناك طريقتان لنشر الضوء، الأولي هي أن تكون شمعة أما الثانية فهي أن تكون المرآة التي تعكسه ، فدعونا نستعرض معاً القدرات الكامنة للمرايا.