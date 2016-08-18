10 طرق لإستخدام المرايات في منزلك

غالباً ما ننظر للمرايا كمجرد وسيلة نري بها كيف يبدو إنعكاسنا ولنتمكن من عمل المكياج وتصفيف الشعر ولكننا في Homify سنريكم اليوم الإضافة التي تستطيع أن تقدمها المرايا للغرفة بأكملها وكيفية قدرتها علي تغيير شكل وإحساس المساحات لتتعدي الدور المحدود الذي كثيرا ما تحصر فيه، فكما قال إيديث وارتون ذات مرة
هناك طريقتان لنشر الضوء، الأولي هي أن تكون شمعة أما الثانية فهي أن تكون المرآة التي تعكسه، فدعونا نستعرض معاً القدرات الكامنة للمرايا.
دائماً ما يشكل وجود المرآة في حجرة النوم إضافة كبيرة فهي تمكنك من مراجعة هندامك كل يوم من كل الزوايا قبل أن تتوجه إلي عملك كما تستخدم المرايا في واجهة الخزانة لتضفي روعتها علي التصميم وتشكل حاجباً أنيق وراقي للملابس والأحذية الموجودة بالداخل، ففي هذا التصميم من إبداع LAMCO DESIGN LTD تستطيع أن تري كيف يمكن لمرآة دولاب بعرض الحائط كتلك في الصورة أن تمنحك إحساساً أكبر بكثير بالمساحة.
لتضفي أناقة علي ركن مهدر بمرآة تعكس الضوء الطبيعي للغرفة وتضيء الركن المظلم، وعندما يتعلق الأمر بإختيار البرواز أو الإطار للمرآة فإننا ننصح بالأشكال المثيرة للإهتمام التي تضفي شخصية علي الغرفة
يمكنك أيضاً أن تدمج المرايا مع برواز فني يجمل من شكل حجرة النوم ، الحمام أو غرفة الطعام كما قام المصمم هنا بتجميل هذه الغرفة التي نراها في الصورة بإستخدام مرايات مثبتة في إطار فني بديع من البراويز الخشبية المنتقاة ذات الذوق الراقي، فهذا يعد مثالاً حياً علي روعة المزج بين الإبداع والعملية.
هذا المنزل المنفذ من قبل مكتب PETER PICHLER ARCHITECTURE هو أحد إختياراتنا المفضلة ويمكنك أن تري السبب بمجرد نظرك إلي الصورة، فقد أبدع المصمم في عمل مبنى ذو حوائط خارجية مغطاة بأكملها بالمرايات والتي تمنح إنعكاساً يخطف الأبصار للطبيعة الخلابة المحيطة بالبيت مما ينتج عنه بيتاً موردن ومينيمال ذو بريق لامع في الأفاق.
كما رأينا في الصورة الأولي كيفية إستخدام المرآة في غرفة النوم بشكل جيد ففي هذا التصميم يمكنك أن تري إستخدامها مع خزانة الأدوية في الحمام، فوجود المرآة في الحمام حيوي لعمل المكياج وغسل الوجه والأسنان كما تخدم الخزانة كمساحة تخزين أساسية تمكنك من جمع منتجات التجميل وأغراضك الشخصية في مكان واحد.
المرآة الطولية ضرورية لأي بيت ولكن لا مانع من بعض المرح في إختيارها، فلا تتردد في الإبتكار والإبداع في التصميم وإظهار شخصيتك ولمستك في المكان.
المرايات ذات الأرفف الصغيرة كتلك الظاهرة في الصورة تشكل إضافة متميزة لتزيين الحائط فهي تتيح لك أن تعرض أغراضك الزينية وتعظم من تأثير تلك التفاصيل الجميلة للديكور من خلال إنعكاسها.
بإمكانك شراء مرآة ذات إطار أنتيكي أو ربما إستطعت أن تجد كنزاً دفيناً في بيت والديك أو أجدادك يضفي اللمسة الكلاسيكية الجميلة لديكور بيتك ولتكتمل اللوحة عليك بإدخال بعض الكراسي الأنتيكية ليصبح لديك التصميم المثالي.
بإمكانك شراء قطع الأثاث المجلدة بالمرايات كالطاولات الجانبية أو الخزانات كما نري في الصورة مما يمنحك لمسة أنيقة تدخل السلام علي النفس بمظهرها الأثري الراقي والذي يستحق عناء المحافظة علي نظافتها لتبقي في أبهي حلة.
أخيراً وليس آخراً فلا يفوتنا ذكر المطبخ فالمرايات، فهي تعطي المطبخ مظهر أملس ومودرن بتكاملها مع إكسسوارات وأجهزة المطبخ.