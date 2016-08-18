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10 طرق لإستخدام المرايات في منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify منازل
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غالباً ما ننظر للمرايا كمجرد وسيلة نري بها كيف يبدو إنعكاسنا ولنتمكن من عمل المكياج وتصفيف الشعر ولكننا في Homify سنريكم اليوم الإضافة التي تستطيع أن تقدمها المرايا للغرفة بأكملها وكيفية قدرتها علي تغيير شكل وإحساس المساحات لتتعدي الدور المحدود الذي كثيرا ما تحصر فيه، فكما قال إيديث وارتون ذات مرة هناك طريقتان لنشر الضوء، الأولي هي أن تكون شمعة أما الثانية فهي أن تكون المرآة التي تعكسه، فدعونا نستعرض معاً القدرات الكامنة للمرايا.

1. إحساساً بالمساحة

Segmenta wardrobe - Pictured here in natural / Silver mirror and frosted mirror Lamco Design LTD غرفة نومخزانة الملابس
Lamco Design LTD

Segmenta wardrobe – Pictured here in natural / Silver mirror and frosted mirror

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

دائماً ما يشكل وجود المرآة في حجرة النوم إضافة كبيرة فهي تمكنك من مراجعة هندامك كل يوم من كل الزوايا قبل أن تتوجه إلي عملك كما تستخدم المرايا في واجهة الخزانة لتضفي روعتها علي التصميم وتشكل حاجباً أنيق وراقي للملابس والأحذية الموجودة بالداخل، ففي هذا التصميم من إبداع LAMCO DESIGN LTD تستطيع أن تري كيف يمكن  لمرآة دولاب بعرض الحائط كتلك في الصورة أن تمنحك إحساساً أكبر بكثير بالمساحة.

2. ركن مضيء

Hula mirror Loaf غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات خشب
Loaf

Hula mirror

Loaf
Loaf
Loaf

لتضفي أناقة علي ركن مهدر بمرآة تعكس الضوء الطبيعي للغرفة وتضيء الركن المظلم، وعندما يتعلق الأمر بإختيار البرواز أو الإطار للمرآة فإننا ننصح بالأشكال المثيرة للإهتمام التي تضفي شخصية علي الغرفة

3​. مرآة فنية

Art Galery, Cenquizqui Cenquizqui حماممرايا
Cenquizqui

Cenquizqui
Cenquizqui
Cenquizqui

يمكنك أيضاً أن تدمج المرايا مع برواز فني يجمل من شكل حجرة النوم ، الحمام أو غرفة الطعام كما قام المصمم هنا بتجميل هذه الغرفة التي نراها في الصورة بإستخدام مرايات مثبتة في إطار فني بديع من البراويز الخشبية المنتقاة ذات الذوق الراقي، فهذا يعد مثالاً حياً علي روعة المزج بين الإبداع والعملية.

​4. نجم متلأليء في الأفق

homify منازل
homify

homify
homify
homify

هذا المنزل المنفذ من قبل مكتب PETER PICHLER ARCHITECTURE هو أحد إختياراتنا المفضلة ويمكنك أن تري السبب بمجرد نظرك إلي الصورة، فقد أبدع المصمم في عمل مبنى ذو حوائط خارجية مغطاة بأكملها بالمرايات والتي تمنح إنعكاساً يخطف الأبصار للطبيعة الخلابة المحيطة بالبيت مما ينتج عنه بيتاً موردن ومينيمال ذو بريق لامع في الأفاق.

​5. خزانة طبية

Keuco , Centro de Diseño Alemán Centro de Diseño Alemán حماممرايا
Centro de Diseño Alemán

Centro de Diseño Alemán
Centro de Diseño Alemán
Centro de Diseño Alemán

كما رأينا في الصورة الأولي كيفية إستخدام المرآة في غرفة النوم بشكل جيد ففي هذا التصميم يمكنك أن تري إستخدامها مع خزانة الأدوية في الحمام، فوجود المرآة في الحمام حيوي لعمل المكياج وغسل الوجه والأسنان كما تخدم الخزانة كمساحة تخزين أساسية تمكنك من جمع منتجات التجميل وأغراضك الشخصية في مكان واحد.

​6.مرآة طويلة مبتكرة

Contemporary glass , Arredi Grasso srl Arredi Grasso srl المنزلديكورات واكسسوارات
Arredi Grasso srl

Arredi Grasso srl
Arredi Grasso srl
Arredi Grasso srl

المرآة الطولية ضرورية لأي بيت ولكن لا مانع من بعض المرح في إختيارها، فلا تتردد في الإبتكار والإبداع في التصميم وإظهار شخصيتك ولمستك في المكان.

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​7. إنعكاس الزينة

Glass Mirror Boxes Loop the Loop
Loop the Loop

Glass Mirror Boxes

Loop the Loop
Loop the Loop
Loop the Loop

المرايات ذات الأرفف الصغيرة كتلك الظاهرة في الصورة تشكل إضافة متميزة لتزيين الحائط فهي تتيح لك أن تعرض أغراضك الزينية وتعظم من تأثير تلك التفاصيل الجميلة للديكور من خلال إنعكاسها.

​8. سحر الأنتيكا

How to make rooms seem bigger., Emma Jayne Sayers Emma Jayne Sayers جدران
Emma Jayne Sayers

Emma Jayne Sayers
Emma Jayne Sayers
Emma Jayne Sayers

بإمكانك شراء مرآة ذات إطار أنتيكي أو ربما إستطعت أن تجد كنزاً دفيناً في بيت والديك أو أجدادك يضفي اللمسة الكلاسيكية الجميلة لديكور بيتك ولتكتمل اللوحة عليك بإدخال بعض الكراسي الأنتيكية ليصبح لديك التصميم المثالي.

9. أثاث راقي

Leonore Bedside Table homify غرفة نوممنضدة جانبية mirrored,mirrored furniture,leonore,bedside table
homify

Leonore Bedside Table

homify
homify
homify

بإمكانك شراء قطع الأثاث المجلدة بالمرايات كالطاولات الجانبية أو الخزانات كما نري في الصورة مما يمنحك لمسة أنيقة تدخل السلام علي النفس بمظهرها الأثري الراقي والذي يستحق عناء المحافظة علي نظافتها لتبقي في أبهي حلة.

​10. مطبخ متكامل

MIRRORS, bilune studio bilune studio مطبخ زجاج Metallic/Silver
bilune studio

bilune studio
bilune studio
bilune studio

أخيراً وليس آخراً فلا يفوتنا ذكر المطبخ فالمرايات، فهي تعطي المطبخ مظهر أملس ومودرن بتكاملها مع إكسسوارات وأجهزة المطبخ.

14 فكرة لسلالم مميزة
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