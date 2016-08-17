حلول مبتكرة لغرف نوم صغيرة

ترتيب وتزيين غرفة نوم صغيرة يعد من اكبر التحديات، إليك 9 نصائح ملهمة لتساعدك في تصميم غرفة نومك. حتى مع عدم وجود مساحة كبيرة فالتصميم الجيد مع بعض الحيل لتزيين الغرف الصغيرة يمكن أن تحقق فراغ ناجح… .
المساحة المتاحة للغرفة يمكن التغلب عليها بطرق عديدة من خلال الإبداع والاختيار الدقيق للأثاث والاكسسوارات والألوان.لخلق مساحة مريحة وتساعد على الاسترخاء…
ننصح باللون الابيض لغرفة النوم الصغيرة و ذلك للاحساس براحه نفسيه و الشعور بالاتساع الى حد ما، و اللون الابيض يفيد ايضا فى الشعور بالهدوء و لكن يعاب على هذا اللون انه لا يعطى اى احساس بالتجدد و من المعروف ايضا ان الالوان الداكنه قد تعطى احساس بضيق المكان و لكن استخدام لمسة من لون داكن مع اللون الابيض هو سحر يمكن الاستفاده منه فى طلاء جدار واحد بغرفة النوم او استخدام درجات الوان فاتحة مثل الازرق النيلى او الاخضر الفاتح او الرمادى الفاتح او البنفسجي الفاتح ..
استخدام المرآه فى غرفة النوم الصغيره يساعد على الشعور باتساع الغرفة ويفضل استخدام مرآه كبيرة الحجم او حتى مرآه على الخزانه الموجوده فى غرفة النوم و من الممكن ان تكون المرآه بطول الخزانه لتعطي شعور الاتساع اكثر عن طريق الانعاكس للضوء و مضاعفة مساحة الغرفة .
اتجه لاختيار الأثاث متعدد الاستخدامات فهو عملي ومناسب أكثر للغرف صغيرة المساحة كما أنه يوفر لك مساحة أكبر لاضافة قطع اثاث اخرى التي تحتاجها الغرفة. يمكنك مثلا اختيار طاولة قهوة ذات رفوف سفلية لتخزين الكتب والمجلات أو سرير يحتوي على أدراج أو مساحة تخزين في غرفة النوم.
عند اختيار الإضاءة، عليك باختيار الاماكن المناسبة ويمكن توزيعها بشكل منظم في السقف واختيار التوزيع المخفي ، بحيث تكون الاضاءة منتشرة في كل جوانب الغرفة من الاعلى ، ومن الافضل ان تكون الاضاءة مُسلطة على المرايا التي في الغرفة ، لتعكس الضوء وتظهر الغرفة بشكل اوسع ..
يمكن اضافة بعض الخزائن المزخرفة لتضيف لمسة جمالية لغرفة النوم وهى ايضا تساعد فى اضافة الترتيب والتنظيم فى غرفة النوم كما يمكن الاستفادة ادراج كبيرة لتخزين الملابس الشتوية فى فصل الصيف ،بالاضافة الى تصميم بعض الرفوف التى يمكن تعليقها فى جدار الغرفة لوضع عليها الكتب والمجلات المفضل قراءتها قبل النوم .
عليك باستغلال كل ركن في الغرفة بشكل مميزويفضل اختيار الأثاث الخشبي، الذي يضفي لمسة قيمة على الغرفة ويمنحها طابعاً أنيقاً، ونلجأ لألوان الخشب الفاتحة نوعاً ما؛ لتمنحكِ مزيداً من الاتساع…
اختار ورق حائط ذو ألوان ناعمة أو جريئة ؛ لمنحك مزيداً من الاتساع ..
الستائر من العوامل المهمة جدا في غرف النوم الصغيرة لانها متعددة الاستخدامات ، توفر المزيد من الخصوصية وتسمح بمرور القدر الكافي من الاضاءة الطبيعية ، كما ان اشكال الستائر والوانها لها عامل مهم في اناقة غرفة النوم ، ويفضل في غرف النوم الصغيرة اختيار الوان ستائر ذات الوان مشرقة مثل الابيض ، الاصفر والاخضر .
مؤخرا تطور عالم الديكور بشكل كبير، ومن ضمن التطورات ظهور الأثاث الذكى الذي جمع خصائص كثيرة، فهو يوفر مساحات كبيرة مقارنة مع استخداماته المتعددة، بالإضافة إلى الدقة والأناقة في التصميم.
وأخيرا هذه النصائح ستساعدك بشكل كبير على تصميم غرفة نوم صغيرة الحجم بشكل ناجح ..