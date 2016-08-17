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حلول مبتكرة لغرف نوم صغيرة

آية منير آية منير
homify غرفة نوم خشب White
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ترتيب وتزيين غرفة نوم صغيرة يعد من اكبر التحديات، إليك 9  نصائح ملهمة لتساعدك في تصميم غرفة نومك. حتى مع عدم وجود مساحة كبيرة فالتصميم الجيد مع بعض الحيل لتزيين الغرف الصغيرة يمكن أن تحقق فراغ ناجح… .

المساحة المتاحة للغرفة يمكن التغلب عليها بطرق عديدة من خلال الإبداع والاختيار الدقيق للأثاث والاكسسوارات والألوان.لخلق مساحة مريحة وتساعد على الاسترخاء…

1 – شعور بالاتساع..

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة نوم
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

ننصح باللون الابيض لغرفة النوم الصغيرة و ذلك للاحساس براحه نفسيه و الشعور بالاتساع الى حد ما، و اللون الابيض يفيد ايضا فى الشعور بالهدوء و لكن يعاب على هذا اللون انه لا يعطى اى احساس بالتجدد و من المعروف ايضا ان الالوان الداكنه قد تعطى احساس بضيق المكان و لكن استخدام لمسة من لون داكن مع اللون الابيض هو سحر يمكن الاستفاده منه فى طلاء جدار واحد بغرفة النوم او استخدام درجات الوان فاتحة مثل الازرق النيلى او الاخضر الفاتح او الرمادى الفاتح او البنفسجي الفاتح ..

2 – مرآة أنيقة ..

Appartement Caulaincourt Paris, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny غرفة نوم
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

Apartamento da Jovem Artista, Patrícia Hagobian Interiores Patrícia Hagobian Interiores غرفة نوم
Patrícia Hagobian Interiores

Patrícia Hagobian Interiores
Patrícia Hagobian Interiores
Patrícia Hagobian Interiores

استخدام المرآه فى غرفة النوم الصغيره يساعد على الشعور باتساع الغرفة ويفضل استخدام مرآه كبيرة الحجم او حتى مرآه على الخزانه الموجوده فى غرفة النوم و من الممكن ان تكون المرآه بطول الخزانه لتعطي شعور الاتساع اكثر عن طريق الانعاكس للضوء و مضاعفة مساحة الغرفة .

3- أثاث متعدد الاستخدامات ..

Schlafzimmer, BoConcept Germany GmbH BoConcept Germany GmbH غرفة نوم
BoConcept Germany GmbH

BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH

اتجه لاختيار الأثاث متعدد الاستخدامات فهو عملي ومناسب أكثر للغرف صغيرة المساحة كما أنه يوفر لك مساحة أكبر لاضافة قطع اثاث اخرى التي تحتاجها الغرفة. يمكنك مثلا اختيار طاولة قهوة ذات رفوف سفلية لتخزين الكتب والمجلات أو سرير يحتوي على أدراج أو مساحة تخزين في غرفة النوم.

4 – إضاءة مناسبة…

Obra Santo Andre, Silvana Borzi Design Silvana Borzi Design غرفة نوم
Silvana Borzi Design

Silvana Borzi Design
Silvana Borzi Design
Silvana Borzi Design

عند اختيار الإضاءة، عليك باختيار الاماكن المناسبة ويمكن توزيعها بشكل منظم في السقف واختيار التوزيع المخفي ، بحيث تكون الاضاءة منتشرة في كل جوانب الغرفة من الاعلى ، ومن الافضل ان تكون الاضاءة مُسلطة على المرايا التي في الغرفة ، لتعكس الضوء وتظهر الغرفة بشكل اوسع ..

5- مكتبة خاصة ..

CASA MONÉ, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA غرفة نوم
NIVEL TRES ARQUITECTURA

NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA

يمكن اضافة بعض الخزائن المزخرفة لتضيف لمسة جمالية لغرفة النوم وهى ايضا تساعد فى اضافة الترتيب والتنظيم فى غرفة النوم كما يمكن الاستفادة ادراج كبيرة لتخزين الملابس الشتوية فى فصل الصيف ،بالاضافة الى تصميم بعض الرفوف التى يمكن تعليقها فى جدار الغرفة لوضع عليها الكتب والمجلات المفضل قراءتها قبل النوم .

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6- استغلال أمثل ..

Apartament Praga , Devangari Design Devangari Design غرفة نوم
Devangari Design

Devangari Design
Devangari Design
Devangari Design

عليك باستغلال كل ركن في الغرفة بشكل مميزويفضل اختيار الأثاث الخشبي، الذي يضفي لمسة قيمة على الغرفة ويمنحها طابعاً أنيقاً، ونلجأ لألوان الخشب الفاتحة نوعاً ما؛ لتمنحكِ مزيداً من الاتساع…

7 – ورق حائط ..

COLLADO MEDIANO, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة نوم
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

اختار ورق حائط  ذو ألوان ناعمة أو جريئة ؛ لمنحك مزيداً من الاتساع ..

8 – ستائر رائعة ..

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко غرفة نوم
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

الستائر من العوامل المهمة جدا في غرف النوم الصغيرة لانها متعددة الاستخدامات ، توفر المزيد من الخصوصية وتسمح بمرور القدر الكافي من الاضاءة الطبيعية ، كما ان اشكال الستائر والوانها لها عامل مهم في اناقة غرفة النوم ، ويفضل في غرف النوم الصغيرة اختيار الوان ستائر ذات الوان مشرقة مثل الابيض ، الاصفر والاخضر .

9 – أثاث ذكي ..

MUEBLES JUVENILES ABATIBLES, Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles. Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles. غرفة نوم
Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles.

Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles.
Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles.
Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles.

مؤخرا تطور عالم الديكور بشكل كبير، ومن ضمن التطورات ظهور الأثاث الذكى الذي جمع خصائص كثيرة، فهو يوفر مساحات كبيرة مقارنة مع استخداماته المتعددة، بالإضافة إلى الدقة والأناقة في التصميم.

وأخيرا هذه النصائح ستساعدك بشكل كبير على تصميم غرفة نوم صغيرة الحجم بشكل ناجح ..

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