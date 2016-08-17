حلول مبتكرة لغرف نوم صغيرة

ترتيب وتزيين غرفة نوم صغيرة يعد من اكبر التحديات، إليك 9 نصائح ملهمة لتساعدك في تصميم غرفة نومك. حتى مع عدم وجود مساحة كبيرة فالتصميم الجيد مع بعض الحيل لتزيين الغرف الصغيرة يمكن أن تحقق فراغ ناجح… .

المساحة المتاحة للغرفة يمكن التغلب عليها بطرق عديدة من خلال الإبداع والاختيار الدقيق للأثاث والاكسسوارات والألوان.لخلق مساحة مريحة وتساعد على الاسترخاء…