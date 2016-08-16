بيت ريفى غير متوقع

سنصحبكم اليوم فى رحلة لمنزل فى ريف ليسبون، أعيد تجديده بتصميم مناسب لمساحة المنزل واستغلال جميع الفراغات بمواد طبيعية مثل الخشب. كما وزعت الإضاءة بدقة واحترافية لتضيف لمسات مميزة فى الغرف المختلفة بالمنزل.
أُعيد بناء المنزل على أنقاض حوائط حجرية لمبنى قديم كانت تستخدم كتراس فى السابق. يتبع المنزل من الخارج نمط البيوت الريفية التى تستخدام تصميمات ومواد بسيطة فى بنائها ولكن المفاجأة المذهلة فى التصميم الداخلى الإحترافى للمنزل الغير متوقع على الإطلاق.
بمجرد الدخول إلى المنزل يصل إليك إنطباع مبهر من البداية للتصميم الداخلى المميز فى استغلا كل الأركان والمساحات وستلاحظ استخدام الخشب كمادة رئيسية فى مكونات المنزل مع طلاء البولي يوريثين عديم اللون الذى يشفى لمعان ويعكس الإضاءة على الخشب بطريقة ساحرة تعزز من جو الدفء فى المكان.
وقد تم تنفيذ الأعمدة والدعامات الأساسية بفتحات كبير، ووزعت الإضاءة فى المنزل بطريقة ساحرة تميز المنزل من أول وهلة.
صُمم المنزل بمواد طبيعية تعزز الجمال الطبيعى خاصة مع تصميم بسيط وسهل وبدون الحاجة إلى ديكورات، حيث يشكل التصميم نفسه ديكور، بجانب أرضية ناعمة بلون هادىء.
مساحة المطيخ الواسعة تجعل منه غرفه مميزة ومكان مريح أثناء الطهى، مع الرفوف العملية لترتيب الأدوات. وتنمازج مادة الخشب مع مادة المعدن للأجهزة الموجودة بالمطبخ تجمع بين العصرية والكلاسيكية فى آن واحد.
لإستغلال كل المساحات الممكن صممت الرفوف بغرفة المعيشة بمنحنيات من الخشب، كذلك الأريكة اُختيرت بعناية لتناسب الخطوط المنحنية .
وزعت النباتات فى أركان الغرفة المختلفة لتملًا الغرفة بالراحة والإنتعاش، كذلك الإضاءة وُزعت فى أماكن مخفية لنحصل على إضاءة هادئة ودافئة بالغرفة، بجانب النافذة التى تطل على الطبيعة الخلافة مما يوفر مشهد طبيعى مريح أثناء الجلوس بالغرفة.
صممت غرفة العشاء بمنتهى البساطة والعملية بطاولة وعدد من الكراسى يناسب ستة أفراد، وتم طلاؤهم بدهان لامع ليكسر حدة الخشب السادة.
والديكور البسيط الذى أُدمج فى الغرفة عبارة عن فروع شجر جافة مع مرآة كبيرة على الحائط الأيمن محاطة بإطار خشبى بأشكال هندسية غير نمطية مما يوحد تصميم الغرفة بتناغم مميز.
هذا الباب الزجاجى يفصل بين المنزل وبين التراس الخارجى الذى يستخدم كإمتداد لغرفة المعيشة ولكن فى الهواء الطلق، وصممت الأرضية من السيراميك ليسهل تنظيفه فى حالة وجود أمطار أو أى تغييرات فى الطقس.
يتميز المنزل بوجود حمام رئيسى مصمم بالخشب الدافىء المتميز بالأناقة والجودة، واُستخدم الموزيك فى تغطية مكان الإستحمام بألوان وأحجام مختلفة لنحصل على لمعان وبريق مذهل فى هذا الركن، كما تم تركيب زجاج فاصل بين مساحة الإستحمام والحمام فتحافظ على جفاف أرضية الحمام من الماء أثناء الإستحمام.
أيضًا لا يحتاج الحمام لقطع ديكور فاختيار قطع الحمام الأساسية بدقة وذوق خاص مثل المرآة الغير تقليدية والحوض كل ذلك يضفى أناقة وتميز لغرفة الحمام.
تتميز غرفة النوم بمنتهى البساطة فلا تتكدس بقطع الأثاث والديكور فقط تحتوى على الأدوات الأساسية وخزائن قليلة وعملية، ويميز الغرفة أيضًا تنوع الإضاءة فى السقف والرفوف مما يملأ الغرفة بجو من الراحة والإسترخاء.
فى أعلى المنزل توجد مساحة محدودة، جهزت للجلوس واستقبال الأصدقاء والإستمتاع مع العائلة بحفلات شواء فى هواء طلق وطبيعة خلابة.
لذلك جُهز المكان بالأدوات الأساسية التى تجعل المكان مناسب للإستخدام، كما اُستخدم السيراميك فى الأرضية مثل التراس ليسهل تنظيفة عند وجود أمطار.
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