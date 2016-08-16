بيت ريفى غير متوقع

بمجرد الدخول إلى المنزل يصل إليك إنطباع مبهر من البداية للتصميم الداخلى المميز فى استغلا كل الأركان والمساحات وستلاحظ استخدام الخشب كمادة رئيسية فى مكونات المنزل مع طلاء البولي يوريثين عديم اللون الذى يشفى لمعان ويعكس الإضاءة على الخشب بطريقة ساحرة تعزز من جو الدفء فى المكان.

وقد تم تنفيذ الأعمدة والدعامات الأساسية بفتحات كبير، ووزعت الإضاءة فى المنزل بطريقة ساحرة تميز المنزل من أول وهلة.