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بيت ريفى غير متوقع

هنادى موسى هنادى موسى
A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio مطبخ Wood effect
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سنصحبكم اليوم فى رحلة لمنزل فى ريف ليسبون، أعيد تجديده بتصميم مناسب لمساحة المنزل واستغلال جميع الفراغات بمواد طبيعية مثل الخشب. كما وزعت الإضاءة بدقة واحترافية لتضيف لمسات مميزة فى الغرف المختلفة بالمنزل.

بيت ريفى

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

أُعيد بناء المنزل على أنقاض حوائط حجرية لمبنى قديم كانت تستخدم كتراس فى السابق. يتبع المنزل من الخارج نمط البيوت الريفية التى تستخدام تصميمات ومواد بسيطة فى بنائها ولكن المفاجأة المذهلة فى التصميم الداخلى الإحترافى للمنزل الغير متوقع على الإطلاق.

الإنطباع الأول

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio مطبخ Wood effect
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

بمجرد الدخول إلى المنزل يصل إليك إنطباع مبهر من البداية للتصميم الداخلى المميز فى استغلا كل الأركان والمساحات وستلاحظ استخدام الخشب كمادة رئيسية فى مكونات المنزل مع طلاء البولي يوريثين عديم اللون الذى يشفى لمعان ويعكس الإضاءة على الخشب بطريقة ساحرة تعزز من جو الدفء فى المكان.

وقد تم تنفيذ الأعمدة والدعامات الأساسية بفتحات كبير، ووزعت الإضاءة فى المنزل بطريقة ساحرة  تميز المنزل من أول وهلة.

متعة لا تنتهى وقت الطهى

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio مطبخ Wood effect
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

صُمم المنزل بمواد طبيعية تعزز الجمال الطبيعى خاصة مع تصميم بسيط وسهل وبدون الحاجة إلى ديكورات، حيث يشكل التصميم نفسه ديكور، بجانب أرضية ناعمة بلون هادىء.

مساحة المطيخ الواسعة تجعل منه غرفه مميزة ومكان مريح أثناء الطهى، مع الرفوف العملية لترتيب الأدوات. وتنمازج مادة الخشب مع مادة المعدن للأجهزة الموجودة بالمطبخ تجمع بين العصرية والكلاسيكية فى آن واحد.

غرفة المعيشة

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio غرفة المعيشة Wood effect
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

لإستغلال كل المساحات الممكن صممت الرفوف بغرفة المعيشة بمنحنيات من الخشب، كذلك الأريكة اُختيرت بعناية لتناسب الخطوط المنحنية .

وزعت النباتات فى أركان الغرفة المختلفة لتملًا الغرفة بالراحة والإنتعاش، كذلك الإضاءة وُزعت فى أماكن مخفية لنحصل على إضاءة هادئة ودافئة بالغرفة، بجانب النافذة التى تطل على الطبيعة الخلافة مما يوفر مشهد طبيعى مريح أثناء الجلوس بالغرفة.

غرفة العشاء

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio غرفة السفرة Wood effect
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

صممت غرفة العشاء بمنتهى البساطة والعملية بطاولة  وعدد من الكراسى يناسب ستة أفراد، وتم طلاؤهم بدهان لامع ليكسر حدة الخشب السادة.

والديكور البسيط الذى أُدمج فى الغرفة عبارة عن فروع شجر جافة مع مرآة كبيرة على الحائط الأيمن محاطة بإطار خشبى بأشكال هندسية غير نمطية مما يوحد تصميم الغرفة بتناغم مميز.

التراس

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio بلكونة أو شرفة Wood effect
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

هذا الباب الزجاجى يفصل بين المنزل وبين التراس الخارجى الذى يستخدم كإمتداد لغرفة المعيشة ولكن فى الهواء الطلق، وصممت الأرضية من السيراميك ليسهل تنظيفه فى حالة وجود أمطار أو أى تغييرات فى الطقس. 

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الحمام

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio حمام Wood effect
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

يتميز المنزل بوجود حمام رئيسى مصمم بالخشب الدافىء المتميز بالأناقة والجودة، واُستخدم الموزيك فى تغطية مكان الإستحمام بألوان وأحجام مختلفة لنحصل على لمعان وبريق مذهل فى هذا الركن، كما تم تركيب زجاج فاصل بين مساحة الإستحمام والحمام فتحافظ على جفاف أرضية الحمام من الماء أثناء الإستحمام.

أيضًا لا يحتاج الحمام لقطع ديكور فاختيار قطع الحمام الأساسية بدقة وذوق خاص مثل المرآة الغير تقليدية والحوض كل ذلك يضفى أناقة وتميز لغرفة الحمام.

غرفة النوم

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio غرفة نوم Wood effect
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

تتميز غرفة النوم بمنتهى البساطة فلا تتكدس بقطع الأثاث والديكور فقط تحتوى على الأدوات الأساسية وخزائن قليلة وعملية، ويميز الغرفة أيضًا تنوع الإضاءة فى السقف والرفوف مما يملأ الغرفة بجو من الراحة والإسترخاء.

الروف الأفقى

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio بلكونة أو شرفة
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

فى أعلى المنزل توجد مساحة محدودة، جهزت للجلوس واستقبال الأصدقاء والإستمتاع مع العائلة بحفلات شواء فى هواء طلق وطبيعة خلابة.

لذلك جُهز المكان بالأدوات الأساسية التى تجعل المكان مناسب للإستخدام، كما اُستخدم السيراميك فى الأرضية مثل التراس ليسهل تنظيفة عند وجود أمطار.

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