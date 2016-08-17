الحجر في تصميمات الديكور.. جمال راقي

في الفن الحديث وجد خبراء الديكور أن الأحجار مصدراً للأناقة والجمال والتناغم والاندماج مع الطبيعة , وذلك إذا تم استخدامها وتوظيفها بشكل مثالي فى أغراض تجميلية داخل المنزل , وأصبحت فى عالمنا العصري من الخامات المفضلة لأصحاب الذوق الرفيع .وتتمتع خامة الحجر بصلابة عالية وأناقة كما أنها سهلة التنظيف وتدوم لسنين طويلة بنفس الرونق..
ومن أشهر أنواع الأحجار حجر
السيلت وهو الذى يستخدم بكثرة فى المنازل من الداخل لما
له من شكل جمالي أنيق وقدرة عالية على التقطيع والتجزئة وأيضا مرونة تشكيله فى
أجزاء..
شاهد فيما يلي مجموعة من تصميمات الديكور التي تضيف إليها خامة الحجر لمسات من السحر والبهاء من روح الطبيعة…
يعمل الجدار الحجري على كسر الروتين والملل في تصميم منزلك .ويتميز هذا الجدار الحجري بمرونته فيمكنك اختيار اللون الذي تريده وكذلك يمكنك اختيار حجم الحجارة وشكلها و اختيار موقع الجدار ويمكنك وضعه اينما تريد وكل هذه الامور تنسجم مع عناصر تصميمك بشكل جميل دون ان تؤثر على منزلك فيمكنك اختيار الوان الطلاء للجدران واختيار الوان الفرش والاضاءة وكل ذلك ينسجم مع ديكور الجدار الحجري الذي اخترته بشكل رائع وجميل ..
شاهد فيما يلي مجموعة من تصميمات الديكور التي تضيف إليها خامة الحجر لمسات من السحر والبهاء من روح الطبيعة..
جدار حجري مع مدفأة يزين ديكورغرفة المعيشة، ويتوافق مع الطبيعة مع الخشب في السقف والارضية بينما تمنحه الاضاءة لمسات السحر المطلوب في الليالي الدافئة ,,
استخدام الحجر في غرفة نومك على أحد جدرانها يكون اختيار مناسب جدا لأنه يعطي دفء خاصة في فصل الشتاء ويضيف حميمية للغرفة وأناقة لا حدود لها… .
تصميم المطبخ مع استخدام الحجر في الحوائط، ونلاحظ تلائم وتناغم ألوان الأرضيات الخشبية مع ألون الحائط الحجرى، وكذلك ملائمته مع الديكورات ليظهر لنا المطبخ بمظهر أنيق وراقي.
تعد اضافة جدار حجري في مطبخك شيئا مميزا فيضفي مزيجا من الحداثة في تصميمك فالجدار الحجري هو الذي يعطي مطبخك الهوية الخاصة به والاسلوب المميز الذي يميزه عن غيره .لذلك لمحبي اسلوب مطابخ الضواحي والارياف لا بد لك من اضافة ديكورات حجرية لجدران المطابخ الذي يضفي الجمال والحيوية والتالق الطبيعي لمطبخك.
تضيف ها الجدارعلى الفراغ الخاص بالسلم الداخلى منظرا جميلا ومختلفا عن غيره مما يجعلها تبدو جميلة وفريدة من نوعها ويضيف هذا الجدار الجمال والروعة والحداثة في التصميم والابداع..
يمتزج اللون الغامق للجدار الحجري مع اللون البني للفراغ فيضيف للغرفة الطعام منظرا راقيا ومتالقا يظهر في هذه الصورة قمة الانسجام بين الالوان الفاتحة والغامقة وما تضيفه من اثر جمالي للمكان.
يظهر في هذه الصورة الجدار الحجري ذو الالوان الفاتحة التي تضيف البهجة والجمال عند النظر اليها وتنسجم الوان الجدار الحجري مع المطبخ وعناصره.
قم بالترحيب بضيوفك باستخدام حائط حجري في المدخل لخلق شعور لطيف وإضافة لمسة أنيقة ومن ناحية أخرى فإن الجمع بين الارضيات الخشبية وحائط من الحجر يضيف حميمية لاي فراغ وهو المطلوب في المداخل ..