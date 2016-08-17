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الحجر في تصميمات الديكور.. جمال راقي

آية منير آية منير
Parmigiana, Parmigiana Parmigiana جدران
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في الفن الحديث وجد خبراء الديكور أن الأحجار مصدراً للأناقة والجمال والتناغم والاندماج مع الطبيعة , وذلك إذا تم استخدامها وتوظيفها بشكل مثالي فى أغراض تجميلية داخل المنزل , وأصبحت فى عالمنا العصري من الخامات المفضلة لأصحاب الذوق الرفيع .وتتمتع خامة الحجر بصلابة عالية وأناقة كما أنها سهلة التنظيف وتدوم لسنين طويلة بنفس الرونق..

ومن أشهر أنواع الأحجار حجر السيلت وهو الذى يستخدم بكثرة فى المنازل من الداخل لما له من شكل جمالي أنيق وقدرة عالية على التقطيع والتجزئة وأيضا مرونة تشكيله فى أجزاء..

شاهد فيما يلي مجموعة من تصميمات الديكور التي تضيف إليها خامة الحجر لمسات من السحر والبهاء من روح الطبيعة…

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum الممر الحديث، المدخل و الدرج
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

يعمل الجدار الحجري على كسر الروتين والملل في تصميم منزلك .ويتميز هذا الجدار الحجري بمرونته فيمكنك اختيار اللون الذي تريده وكذلك يمكنك اختيار حجم الحجارة وشكلها و اختيار موقع الجدار ويمكنك وضعه اينما تريد وكل هذه الامور تنسجم مع عناصر تصميمك بشكل جميل دون ان تؤثر على منزلك فيمكنك اختيار الوان الطلاء للجدران واختيار الوان الفرش والاضاءة وكل ذلك ينسجم مع ديكور الجدار الحجري الذي اخترته بشكل رائع وجميل ..

شاهد فيما يلي مجموعة من تصميمات الديكور التي تضيف إليها خامة الحجر لمسات من السحر والبهاء من روح الطبيعة..

حائط من الحجر ومدفأة…

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto غرفة المعيشة
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

جدار حجري مع مدفأة يزين ديكورغرفة المعيشة، ويتوافق مع الطبيعة مع الخشب في السقف والارضية  بينما تمنحه الاضاءة لمسات السحر المطلوب في الليالي الدافئة ,,

غرفة نوم حميمية ..

Buddha_project, Projecto2 Projecto2 غرفة نوم
Projecto2

Projecto2
Projecto2
Projecto2

استخدام الحجر في غرفة نومك على أحد جدرانها يكون اختيار مناسب جدا لأنه يعطي دفء خاصة في فصل الشتاء ويضيف حميمية للغرفة وأناقة لا حدود لها… .

مطبخ انيق

Design & Render livingroom – arredamento S.Agata Militello (ME) , Santoro Design Render Santoro Design Render مطبخ
Santoro Design Render

Santoro Design Render
Santoro Design Render
Santoro Design Render

تصميم المطبخ مع استخدام الحجر في الحوائط، ونلاحظ تلائم وتناغم ألوان الأرضيات الخشبية مع ألون الحائط الحجرى، وكذلك ملائمته مع الديكورات ليظهر لنا المطبخ بمظهر أنيق وراقي.

تعد اضافة جدار حجري في مطبخك شيئا مميزا فيضفي مزيجا من الحداثة في تصميمك فالجدار الحجري هو الذي يعطي مطبخك الهوية الخاصة به والاسلوب المميز الذي يميزه عن غيره .لذلك لمحبي اسلوب مطابخ الضواحي والارياف لا بد لك من اضافة ديكورات حجرية لجدران المطابخ الذي يضفي الجمال والحيوية والتالق الطبيعي لمطبخك.

حمام راقي

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH حمام
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

يمنح الحجر الحمام لمسة جمالية أنيقة، فيمكنك إستخدامه في ركن محدد في الحمام أو جدار غرفة الدش، ومزجه مع أحواض زجاجية أو من الكروم المطلي باللون النحاسي أو البرونزي.

سلم داخلي…

Oficinas ECC, ARKOT arquitectura + construcción ARKOT arquitectura + construcción الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARKOT arquitectura + construcción

ARKOT arquitectura + construcción
ARKOT arquitectura + construcción
ARKOT arquitectura + construcción

تضيف ها الجدارعلى الفراغ الخاص بالسلم الداخلى منظرا جميلا ومختلفا عن غيره مما يجعلها تبدو جميلة وفريدة من نوعها ويضيف هذا الجدار الجمال والروعة والحداثة في التصميم والابداع..

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غرفة طعام أنيقة ..

homify غرفة السفرة حجر Beige
homify

homify
homify
homify

يمتزج اللون الغامق للجدار الحجري مع اللون البني  للفراغ فيضيف للغرفة الطعام منظرا راقيا ومتالقا يظهر في هذه الصورة قمة الانسجام بين الالوان الفاتحة والغامقة وما تضيفه من اثر جمالي للمكان.

هدوء وانسجام ..

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos غرفة المعيشة
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

يظهر في هذه الصورة الجدار الحجري ذو الالوان الفاتحة التي تضيف البهجة والجمال عند النظر اليها وتنسجم الوان الجدار الحجري مع المطبخ وعناصره.

مدخل ذو طابع خاص ..

Vivienda en Mugardos, AD+ arquitectura AD+ arquitectura أبواب رئيسية خشب Brown
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

قم بالترحيب بضيوفك باستخدام حائط حجري في المدخل لخلق شعور لطيف وإضافة لمسة أنيقة ومن ناحية أخرى فإن الجمع بين الارضيات الخشبية وحائط من الحجر يضيف حميمية لاي فراغ وهو المطلوب في المداخل ..

منزل ساحر التفاصيل

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