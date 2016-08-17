الحجر في تصميمات الديكور.. جمال راقي

في الفن الحديث وجد خبراء الديكور أن الأحجار مصدراً للأناقة والجمال والتناغم والاندماج مع الطبيعة , وذلك إذا تم استخدامها وتوظيفها بشكل مثالي فى أغراض تجميلية داخل المنزل , وأصبحت فى عالمنا العصري من الخامات المفضلة لأصحاب الذوق الرفيع .وتتمتع خامة الحجر بصلابة عالية وأناقة كما أنها سهلة التنظيف وتدوم لسنين طويلة بنفس الرونق..

ومن أشهر أنواع الأحجار حجر السيلت وهو الذى يستخدم بكثرة فى المنازل من الداخل لما له من شكل جمالي أنيق وقدرة عالية على التقطيع والتجزئة وأيضا مرونة تشكيله فى أجزاء..

شاهد فيما يلي مجموعة من تصميمات الديكور التي تضيف إليها خامة الحجر لمسات من السحر والبهاء من روح الطبيعة…