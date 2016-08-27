5 أفكار مختلفة لفصل غرفة الطعام ستبهرك!

الستائر دائماُ من الحلول العملية في التقسيم، خاصةً اذا كانت المساحة صغيرة، فهى تساعد على التقسيم وفي نفس الوقت لا تأخذ من مساحة المكان الصغيرة، لذلك هي تعتبر من الحلول العملية جداً.

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