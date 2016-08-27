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5 أفكار مختلفة لفصل غرفة الطعام ستبهرك!

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa Alphaville | Cond. das Árvores, Maina Harboe Arquitetura Maina Harboe Arquitetura غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة وغرفة الطعام  داخل المنزل من المناطق المركزية جداً  بداخله، لأنها من أكثر الأماكن التي يجتمع بها كل أفراد العائلة معاً، وهما أيضاً من أكثر الأماكن داخل المنزل المتقاربة جداً من بعضها البعض وأحياناً لا يوجد فواصل بينهم واضحة في تصميم المنزل، لذلك اذا كنت تعاني من عدم وجود فواصل مناسبة بين غرفة الطعام وغرفة المعيشة نقدم لك اليوم من Homifyمجموعة أفكار متميزة جداً لفصل غرفة السفرة عن غرفة الطعام، فالفواصل ليست بالضرورة أن تكون باباً أو جداراً، هذة الأفكار ستجعلك تغير رأيك عن الفواصل.

الأقواس والمداخل الوهمية

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة السفرة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

من أجمل الأفكار لتقسيم غرفة المعيشة عن غرفة الطعام، هي فكرة الأقواس تلك، وتناسب جداً المساحات الصغيرة لأنها تفصل الغفتين كما نري ولا تأخذ من مساحات المكان على عكس بناء باب أو جدار، فتشعر وكأن مساحة الغرفتين مساحة واحدة لكن منفصلتان عن بعض، هذة الفكرة تناسب المنازل ذات الطرز العتيق والأنيق ومحبي الطراز الكلاسيكي، فهي تشبه إلى حدً كبير تصميم المعابد والأماكن التاريخية القديمة.

المدفأة ليست فقط للتدفئة

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos غرفة السفرة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

دعونا نتفق أن كل الأشياء يمكنها أن تستخدم بطريقة ابداعية مختلفة غير الطرق المعتادة والتقليدية، ففى عالم الديكور كل شئ ممكناً ويجوز استخدامه، فهنا على سبيل المثال تم استخدام المدفأة في التصميم بطريقة عبقرية جداً لفصل غرفة السفرة عن غرفة المعيشة، فقد تم تصميمه كما نري في منتصف الغرفة لتصبح بذلك فاصلاً عبقرياً، مميزة اليست كذلك؟؟!

الدرج احياناً فاصلاً

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo غرفة السفرة خشب نقي Brown
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

من الأفكار أيضاً في تقسيم وفصل غرفتي المعيشة والطعام، هي استخدام الأرتفاعات في التصميم، على سبيل المثال كما نري في تلك الصورة، تم استخدام الأرتفاعات في التصميم لتقسيم الغرفتين عن بعضهم البعض، فجاءت غرفة المعيشة على مستوى ارتفاع أقل من غرفة السفرة، وتم استخدام الدرج ليكون فاصلاً وفي نفس الةقت وسيلة للوصول والربط بين الغرفتين.

وللموسيقى دائماً دور

DEPARTAMENTO EN LOMAS, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة السفرة
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

اذا كنت من محبي الموسيقى والفنون، فتلك الفكرة ستكون هي الأجمل والأنسب بالنسبة اليك، فيمكنك على سبيل المثال استخدام الة موسيقية في التقسيم مثل هذا البيانو كما نري في تلك الصورة، فهذا البيانو قام بالربط والتقسيم بين غرفتي المعيشة والطعام، واستخدام شغفك بالموسيقي لصناعة ديكوراً مميزاً في منزلك.

الستائر الحل العملى

Casa Horizonte 9, Mayúscula Arquitectos Mayúscula Arquitectos غرفة السفرة
Mayúscula Arquitectos

Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos

الستائر دائماُ من الحلول العملية في التقسيم، خاصةً اذا كانت المساحة صغيرة، فهى تساعد على التقسيم وفي نفس الوقت لا تأخذ من مساحة المكان الصغيرة، لذلك هي تعتبر من الحلول العملية جداً.

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