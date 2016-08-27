5 أفكار مختلفة لفصل غرفة الطعام ستبهرك!

غرفة المعيشة وغرفة الطعام داخل المنزل من المناطق المركزية جداً بداخله، لأنها من أكثر الأماكن التي يجتمع بها كل أفراد العائلة معاً، وهما أيضاً من أكثر الأماكن داخل المنزل المتقاربة جداً من بعضها البعض وأحياناً لا يوجد فواصل بينهم واضحة في تصميم المنزل، لذلك اذا كنت تعاني من عدم وجود فواصل مناسبة بين غرفة الطعام وغرفة المعيشة نقدم لك اليوم من Homifyمجموعة أفكار متميزة جداً لفصل غرفة السفرة عن غرفة الطعام، فالفواصل ليست بالضرورة أن تكون باباً أو جداراً، هذة الأفكار ستجعلك تغير رأيك عن الفواصل.
من أجمل الأفكار لتقسيم غرفة المعيشة عن غرفة الطعام، هي فكرة الأقواس تلك، وتناسب جداً المساحات الصغيرة لأنها تفصل الغفتين كما نري ولا تأخذ من مساحات المكان على عكس بناء باب أو جدار، فتشعر وكأن مساحة الغرفتين مساحة واحدة لكن منفصلتان عن بعض، هذة الفكرة تناسب المنازل ذات الطرز العتيق والأنيق ومحبي الطراز الكلاسيكي، فهي تشبه إلى حدً كبير تصميم المعابد والأماكن التاريخية القديمة.
دعونا نتفق أن كل الأشياء يمكنها أن تستخدم بطريقة ابداعية مختلفة غير الطرق المعتادة والتقليدية، ففى عالم الديكور كل شئ ممكناً ويجوز استخدامه، فهنا على سبيل المثال تم استخدام المدفأة في التصميم بطريقة عبقرية جداً لفصل غرفة السفرة عن غرفة المعيشة، فقد تم تصميمه كما نري في منتصف الغرفة لتصبح بذلك فاصلاً عبقرياً، مميزة اليست كذلك؟؟!
من الأفكار أيضاً في تقسيم وفصل غرفتي المعيشة والطعام، هي استخدام الأرتفاعات في التصميم، على سبيل المثال كما نري في تلك الصورة، تم استخدام الأرتفاعات في التصميم لتقسيم الغرفتين عن بعضهم البعض، فجاءت غرفة المعيشة على مستوى ارتفاع أقل من غرفة السفرة، وتم استخدام الدرج ليكون فاصلاً وفي نفس الةقت وسيلة للوصول والربط بين الغرفتين.
اذا كنت من محبي الموسيقى والفنون، فتلك الفكرة ستكون هي الأجمل والأنسب بالنسبة اليك، فيمكنك على سبيل المثال استخدام الة موسيقية في التقسيم مثل هذا البيانو كما نري في تلك الصورة، فهذا البيانو قام بالربط والتقسيم بين غرفتي المعيشة والطعام، واستخدام شغفك بالموسيقي لصناعة ديكوراً مميزاً في منزلك.
الستائر دائماُ من الحلول العملية في التقسيم، خاصةً اذا كانت المساحة صغيرة، فهى تساعد على التقسيم وفي نفس الوقت لا تأخذ من مساحة المكان الصغيرة، لذلك هي تعتبر من الحلول العملية جداً.
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