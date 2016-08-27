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منزل ريفي من أجمل ما ستري في حياتك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs بلكونات وشرفاتإضاءة
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 جولاتنا مع Homify  دائماً ما تجلب لنا العديد من الفنون المعمارية المختلفة وتصميمات منازل أكثر من رائعة، واليوم جولتنا في الهند وتحديداً نيودلهى مع منزل ريفي أكثر من رائع ستعشقه بمجرد النظر إليه، من تصميم المصممة Monica Khanna، جمعت الذوق الرفيع العصري مع الطراز الريفي معاً، دون أن تفقد المنزل وسائل الراحة العصرية، بمزيج من الخشب والزجاج معاً ليضفي على المنزل بعض التفاصيل التقليدية الهندية، دعونا نأخذ جولة بالقرب من المنزل لنراه على الطبيعة من الداخل.

أناقة من الوهلة الأولى

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs حدائقديكورات واكسسوارات
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

من الوهلة الأولى للمنزل، الأناقة، البساطة والعصرية تحدثا عنه، فكما نري تصميم الواجهة الأنيق والفريد، تتميز هندسته المعمارية بالحداثة والتناغم مع الطبيعة والمواد الطبيعية  في التصميم ذات جودة العالية كالحجر،الخشب والزجاج مع النباتات والزهور الزاهية التي تعطي ترحيباً حارااً للمقيمين والزوار معا.

غرفة المعيشة وطراز فريد

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

كما كان تصميم المنزل من الخارج فريداً وأنيقاً، جاء التصميم من الداخل أيضاً، يمزج بين النمط الريفي والعصري معاً كما نري، جمعت غرفة المعيشة بيئة استوائية من التقاليد الهندية والبساطة العصرية، الخشب هو العنصر الأساسي في تصميم الغرفة مع اللون الأبيض الحيادي للجدران، ولمسة الألوان الزاهية للسجاد والمفروشات.

غرفة القراءة والراحة

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs شبابيك و أبوابشبابيك
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

اذا كنت من محبي القراءة واالأسترخاء، فهذا المنزل ستنبهر بتلك الغرفة بداخله، فتلك نظرة من الخارج من الفناء على غرفة القراءة، والتي تبدو مريحة جدا وأنيقة في نفس الوقت،كلاًمن الخشب ،الأثاث الدافئ والاكسسوارات مختارة بعناية وعملية جداً،  كما اضافت الأبواب الزجاجية المنزلقة الكبيرة لمسة مريحة ومطلة على الطبيعة في الهواء الطلق.

حمام على طراز هندي فخم

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs فن تشكيليقطع فنية آخرى
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

أما تصميم الحمام داخل المنزل لم يختلف كثيراً عن اناقة تصميم المنزل بالكامل، فيتميز الحمام في تصميمه بالمزج بين الفخامة الهندية والبساطة الريفية والفخامة المعاصرة، من خلال المزج بين الرخام، الخشب الدافئ والمساحات الزجاجية مع الزخارف ، كل هذا حقق تلك الروح الأنيقة والمعاصرة في تصميم الحمام، بالأضافة إلى لمسة النباتات تللك التي اكملت اللوحة الفنية في التصميم.

غرفة الاسترخاء

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs مننتجعأثاث
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

هذا المنزل بجانب كونه عنوان للأناقة والذوق الرفيع فهو أيضاً مصدر للهدوء والأسترخاء، فهذا المنزل مزود بغرفة مساج للمزيد من الراحة والهدوء، تعتبر منتجع صحي صغير وبسيط داخل المنزل، لم يأتي تصميم تلك الغرفة أقل من المنزل في أناقته، فقد اعتمدت على الخشب الطبيعي أيضاً مع وجود نوافذ زجاجية كبيرة تسمح للضوء الطبيعي بالمرور داخل الغرفة.

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