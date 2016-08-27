منزل ريفي من أجمل ما ستري في حياتك

هذا المنزل بجانب كونه عنوان للأناقة والذوق الرفيع فهو أيضاً مصدر للهدوء والأسترخاء، فهذا المنزل مزود بغرفة مساج للمزيد من الراحة والهدوء، تعتبر منتجع صحي صغير وبسيط داخل المنزل، لم يأتي تصميم تلك الغرفة أقل من المنزل في أناقته، فقد اعتمدت على الخشب الطبيعي أيضاً مع وجود نوافذ زجاجية كبيرة تسمح للضوء الطبيعي بالمرور داخل الغرفة.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 7 أفكار لتنسيق الستائر الداكنة مع الأثاث