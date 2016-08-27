منزل ريفي من أجمل ما ستري في حياتك

جولاتنا مع Homify دائماً ما تجلب لنا العديد من الفنون المعمارية المختلفة وتصميمات منازل أكثر من رائعة، واليوم جولتنا في الهند وتحديداً نيودلهى مع منزل ريفي أكثر من رائع ستعشقه بمجرد النظر إليه، من تصميم المصممة Monica Khanna، جمعت الذوق الرفيع العصري مع الطراز الريفي معاً، دون أن تفقد المنزل وسائل الراحة العصرية، بمزيج من الخشب والزجاج معاً ليضفي على المنزل بعض التفاصيل التقليدية الهندية، دعونا نأخذ جولة بالقرب من المنزل لنراه على الطبيعة من الداخل.
من الوهلة الأولى للمنزل، الأناقة، البساطة والعصرية تحدثا عنه، فكما نري تصميم الواجهة الأنيق والفريد، تتميز هندسته المعمارية بالحداثة والتناغم مع الطبيعة والمواد الطبيعية في التصميم ذات جودة العالية كالحجر،الخشب والزجاج مع النباتات والزهور الزاهية التي تعطي ترحيباً حارااً للمقيمين والزوار معا.
كما كان تصميم المنزل من الخارج فريداً وأنيقاً، جاء التصميم من الداخل أيضاً، يمزج بين النمط الريفي والعصري معاً كما نري، جمعت غرفة المعيشة بيئة استوائية من التقاليد الهندية والبساطة العصرية، الخشب هو العنصر الأساسي في تصميم الغرفة مع اللون الأبيض الحيادي للجدران، ولمسة الألوان الزاهية للسجاد والمفروشات.
اذا كنت من محبي القراءة واالأسترخاء، فهذا المنزل ستنبهر بتلك الغرفة بداخله، فتلك نظرة من الخارج من الفناء على غرفة القراءة، والتي تبدو مريحة جدا وأنيقة في نفس الوقت،كلاًمن الخشب ،الأثاث الدافئ والاكسسوارات مختارة بعناية وعملية جداً، كما اضافت الأبواب الزجاجية المنزلقة الكبيرة لمسة مريحة ومطلة على الطبيعة في الهواء الطلق.
أما تصميم الحمام داخل المنزل لم يختلف كثيراً عن اناقة تصميم المنزل بالكامل، فيتميز الحمام في تصميمه بالمزج بين الفخامة الهندية والبساطة الريفية والفخامة المعاصرة، من خلال المزج بين الرخام، الخشب الدافئ والمساحات الزجاجية مع الزخارف ، كل هذا حقق تلك الروح الأنيقة والمعاصرة في تصميم الحمام، بالأضافة إلى لمسة النباتات تللك التي اكملت اللوحة الفنية في التصميم.
هذا المنزل بجانب كونه عنوان للأناقة والذوق الرفيع فهو أيضاً مصدر للهدوء والأسترخاء، فهذا المنزل مزود بغرفة مساج للمزيد من الراحة والهدوء، تعتبر منتجع صحي صغير وبسيط داخل المنزل، لم يأتي تصميم تلك الغرفة أقل من المنزل في أناقته، فقد اعتمدت على الخشب الطبيعي أيضاً مع وجود نوافذ زجاجية كبيرة تسمح للضوء الطبيعي بالمرور داخل الغرفة.
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