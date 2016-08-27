فينج شوي لبيتك في 5 خطوات

استخدم علم
الفينج شوي في تصميم المنازل أصبح من الأمور المعترف بها في الفترة
الأخيرة، فالفينج شوي يعتبر من الطرق القديمة التقليدية والمعروفة في توزيع طاقة
المكان وخلق التوازن في طاقة المنزل، لتغمر السعادة والراحة بداخله، فهى ثقافة
صينية قديمة، وتقوم على فكرة انتشار الطاقة الأيجابية وامتصاصها داخل المنزل، وتلك
الطاقة تولد من الأثاث في المنزل والعوامل المحيطة أيضاً بك داخل المنزل
التي تؤثر عليك سواء بالسلب أو بالأيجاب، لذلك هناك بعض الأساسيات التي يجب
الأعتماد عليها في الفينج شوي كوضع قطع أثاث على سبيل المثال أوبعض نباتات
في أماكن معينة داخل المنزل وابعادها عن بعض الأماكن الأخرى من أجل الحصول على
الطاقة الاجابية الجيدة، لذلك نقدم لك اليوم مجموعة نصائح من
Homify في الفينج شوي ستساعدك على توزيع طاقة المنزل
بطريقة صحيحة لجلب السعادة والمال داخل منزلك
تكمن الطاقة السلبية في الفوضى، فأينما وجدت الفوضى وجدت الطاقة السلبية في المكان، لذلك أولى
قواعد علم
الفينج شوى التخلص من الفوضى والأشياء القديمة التي لا
تستخدم، فازدحام العديد من الأغراض التي لا تستخدم ولسنا بحاجة اليها تتسبب في
تكدس وانتشار الطاقة السلبية داخل المكان، لهذا يجب التخلص منه كل الفوضي لكي
يتحرر المكان من تلك الطاقة السلبية المتكدسة بداخله، وترك مجالاً للطاقة
الأيجابية لتنساب داخل
من العوامل المهمة في فلسفة
الفينج شوي هي الأضاءة، ويفضل أن تكون معتمدة بشكل كبير على الأضاءة الطبيعية في غرفة المعيشة وغرفة
المكتب وأماكن العمل داخل المنزل، فضوء النهارالطبيعي يساعد على خلق طاقات إيجابية
فعالة جداً داخل المنزل تساعد على نشر النشاط والحيوية، على العكس غرف النوم داخل
المنزل يفضل الابتعاد فيها عن مصادر الضوء القوية والاعتماد
بدلاً عن ذلك على الإضاءة الهادئة التي تساعد على
استرخاء وهدوء الأعصاب.
المطبخ داخل المنزل هو قلبه وروحه، وفي الفينج شوي هوالمكان لطهى الطاقة واعدادها، لذلك يجب على المطبخ دائماً أن يكون نظيفاً ومرتباً وخالي من أى فوضي، لانك بذلك تضبط نغمة المنزل بالكامل وطاقته.
باب المنزل الرئيسي بكل بساطة هو مصدرخلق الطاقات داخل المنزل، فهو المصدر الأساسي للفصل بين العالم الخارجي المحيط بالمنزل والمنزل من الداخل، لذلك يجب توظيف الطاقة للمدخل بشكل جيد، فعلي سبيل المثال اجعل منطقة المدخل المحيطة من للباب من الخارج، منظمة ومليئة بالنباتات والألوان التي تجلب الطاقة داخل المنزل، كما يجب أيضاً الأعتماد على الأضاءة المناسبة في المدخل وعلى الباب لتجلب الطاقة والحيوية للداخل.
اذا كنت تريد ان تحصل على المال والرزق والوفير وأن تنشر الطاقة الأيجابية والراحة داخل منزلك، كل ما عليم فعله بكل بساطة هو غلق مركز الطاقة السلبية في المنزل، وهو غلق باب الحمام، فالحمام هو مركز الطاقات السلبية داخل المنزل، لذلك احرص على بقاؤه مغلقاً دائماً ونظيفاً.
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