فينج شوي لبيتك في 5 خطوات

اذا كنت تريد ان تحصل على المال والرزق والوفير وأن تنشر الطاقة الأيجابية والراحة داخل منزلك، كل ما عليم فعله بكل بساطة هو غلق مركز الطاقة السلبية في المنزل، وهو غلق باب الحمام، فالحمام هو مركز الطاقات السلبية داخل المنزل، لذلك احرص على بقاؤه مغلقاً دائماً ونظيفاً.

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