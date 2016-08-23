8 حيل لستايل صناعي جريء ! ..

في الآونه الأخيره ، لمع نجم الستايل الصناعي في سماء عالم التصميم ، و بدأنا نشاهده في المنازل و الفنادق الفاخره ، و الحقيقه أن هذا الستايل ليس وليد البارحه ، بل له تاريخ طويل . فهناك من يرجع ظهوره إلى حقبة الثوره الصناعيه ، و ظهور مشكله في توفير السكن للعمال مما اضطرهم إلى تحويل المخازن ، و المصانع المهجوره إلى منازل للمعيشه ! . و هناك من يقول أن بدايته في السبعينات عند ظهور شقق ال لوفت ذات الأسعار الزهيده .

و بفضل عفوية هذا النمط و جرأته الشديده ، انتشر بسرعه و اتجه الفنانون البوهيميون إلى اتباعه في منازلهم ، و أماكن تجمعهم . فهو لا يحتاج إلى قطع باهظة الثمن ، أو خامات نادرة الوجود . كل ما يحتاج إليه حس فني و قدرة على إعادة تدوير ما هو غير صالح و قديم ، لإستخدامه من جديد .

لذا جلبنا لك اليوم خطوات سهله تمكنك من تطبيق هذا الستايل الجريء في بعض أجزاء منزلك !…