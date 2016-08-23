8 حيل لستايل صناعي جريء ! ..

في الآونه الأخيره ، لمع نجم الستايل الصناعي في سماء عالم التصميم ، و بدأنا نشاهده في المنازل و الفنادق الفاخره ، و الحقيقه أن هذا الستايل ليس وليد البارحه ، بل له تاريخ طويل . فهناك من يرجع ظهوره إلى حقبة الثوره الصناعيه ، و ظهور مشكله في توفير السكن للعمال مما اضطرهم إلى تحويل المخازن ، و المصانع المهجوره إلى منازل للمعيشه ! . و هناك من يقول أن بدايته في السبعينات عند ظهور شقق ال لوفت ذات الأسعار الزهيده .
و بفضل عفوية هذا النمط و جرأته الشديده ، انتشر بسرعه و اتجه الفنانون البوهيميون إلى اتباعه في منازلهم ، و أماكن تجمعهم . فهو لا يحتاج إلى قطع باهظة الثمن ، أو خامات نادرة الوجود . كل ما يحتاج إليه حس فني و قدرة على إعادة تدوير ما هو غير صالح و قديم ، لإستخدامه من جديد .
لذا جلبنا لك اليوم خطوات سهله تمكنك من تطبيق هذا الستايل الجريء في بعض أجزاء منزلك !…
استخدم المصابيح المعدنيه ذات الأسلاك المتدليه من السقف على إرتفاع منخفض ، أو مسارات الإضاءه و مواسير الكهرباء المكشوفه المتصله بلمبات تقليديه . و احرص دائما على تسليط الإضاءه على الكراسي و الجدران في غرفة المعيشه ، أو على طاولة الطعام في غرفة السفره .
يعتمد الستايل الصناعي على كل الخامات الصناعيه ، مثل الجلود الإصطناعيه و الصلب و الخرسانه و كل ماهو معدني . مع الكثير من المواسير السوداء والأسلاك الكهربيه المكشوفه . كما يمكن استخدام ألواح الخشب بمظهر طبيعي و ترابي.
استخدم الأرضيات البسيطه من :الخشب – الحجاره – الخرسانه و الأسمنت بدون تكسيه ، أما الحوائط فتكون من الخرسانه أيضاً أو بألواح الخشب ، و يمكن أن تكون من قوالب الطوب بدون طلاء ، و إذا تم طلاء قوالب الطوب ، استغنى عن البطانه قبل الطلاء حتى يظل الطوب ظاهراً .
بدأ النمط االصناعي في شقق و غرف صغيره فكان من الطبيعي اعتماده على الفراغ الداخلي المفتوح ، لذا صمم منزلك بأسلوب المساحات المفتوحه ، بمعني أن تكون غرفة المعيشه و المطبخ و السفره في مساحه واحده مفتوحه . أو إذا كان منزلك كبيراً و تريد فصل الغرف لعزل الضوضاء ، بإمكانك استخدام أبواب من الزجاج الشفاف بإطار معدني .
استخدم الصناديق الخشبيه أو المعدنيه القديمه في تخزين الأغراض ، كما يمكن إعادة تدوير البراميل الكبيره و استخدامها كدفايه أو في زراعة الأشجار . و تعتبر أيضاً الدواليب المصنوعه من المواسير المعدنيه خياراً جيداً للحصول على ستايل صناعي .
اعتمد ألواناً دافئه مثل البرتقالي و البني للأثاث ، لمعادلة برودة التجهيزات المعدنيه و الخرسانيه في المنزل . أو استخدم الجلد بلون أسود لستايل صناعي لا تخطئه العين .
كراسي النمط الصناعي تكون بلا ذراعين ، و بدون مساند أو تنجيد . كما تفضل الكراسي المصنوعه من خامات معدنيه كالصلب و النحاس ، مثل هذا الكرسي من تصميم lab-istanbul .
اعتمد اللوحات التجريديه لتعليقها في غرفة الإستقبال ، أو الرسومات و الجداريات الجريئه لتعبر عن طابع المنزل الغير تقليدي . و حافظ على عفوية المكان و بساطته قدر الإمكان ، ويمكنك تحقيق ذلك بوضع الكليم يدوي الصنع و الوسائد الأرضيه ذات الألوان المتنوعه.
احرص أيضاً على تزيين غرف المنزل بالكثير من النباتات و الورود الموضوعه في قصاري فخاريه أو صفائح معدنيه معاد تدويرها .