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8 حيل لستايل صناعي جريء ! ..

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
부식된 철제 느낌의 원목 슬라이딩 도어, Gemma Art Company Gemma Art Company شبابيك و أبوابأبواب
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في الآونه الأخيره ، لمع نجم الستايل الصناعي في سماء عالم التصميم ، و بدأنا نشاهده في المنازل و الفنادق الفاخره ، و الحقيقه أن هذا الستايل ليس وليد البارحه ، بل له تاريخ طويل .  فهناك من يرجع ظهوره إلى حقبة الثوره الصناعيه ، و ظهور مشكله في توفير السكن للعمال مما اضطرهم إلى تحويل المخازن ، و المصانع المهجوره إلى منازل للمعيشه ! . و هناك من يقول أن بدايته في السبعينات عند ظهور شقق ال لوفت ذات الأسعار الزهيده .

و بفضل عفوية هذا النمط و جرأته الشديده ، انتشر بسرعه و اتجه الفنانون البوهيميون إلى اتباعه في منازلهم ، و أماكن تجمعهم . فهو لا يحتاج إلى قطع باهظة الثمن ، أو خامات نادرة الوجود . كل ما يحتاج إليه حس فني و قدرة على إعادة تدوير  ما هو غير صالح و قديم ، لإستخدامه من جديد .

لذا جلبنا لك اليوم خطوات سهله تمكنك من تطبيق هذا الستايل الجريء في بعض أجزاء منزلك !…

1- الإضاءه على الإسلوب الصناعي

homify غرفة السفرةإضاءة معدن Metallic/Silver
homify

homify
homify
homify

استخدم المصابيح المعدنيه ذات الأسلاك المتدليه من السقف على إرتفاع منخفض  ، أو مسارات الإضاءه و مواسير الكهرباء المكشوفه المتصله بلمبات تقليديه . و احرص دائما على تسليط الإضاءه على الكراسي و الجدران في غرفة المعيشه ، أو على طاولة الطعام في غرفة السفره .

2- الخامات المستخدمه

Flat K, KOPNA KOPNA غرفة المعيشة
KOPNA

KOPNA
KOPNA
KOPNA

 يعتمد الستايل الصناعي على كل الخامات الصناعيه ، مثل الجلود الإصطناعيه  و الصلب و الخرسانه و كل ماهو معدني . مع الكثير من المواسير السوداء والأسلاك الكهربيه المكشوفه . كما يمكن استخدام ألواح الخشب بمظهر طبيعي و ترابي.

3- الأرضيات و الحوائط

Living room homify غرفة المعيشة
homify

Living room

homify
homify
homify

استخدم الأرضيات البسيطه من  :الخشب – الحجاره – الخرسانه و الأسمنت بدون تكسيه  ، أما الحوائط فتكون من الخرسانه أيضاً أو بألواح الخشب ، و يمكن أن تكون من قوالب الطوب بدون طلاء ، و إذا تم طلاء قوالب الطوب ، استغنى عن البطانه قبل الطلاء حتى  يظل الطوب ظاهراً .

4- الفراغ الداخلي

Фантазия, he.d group he.d group غرفة المعيشة خشب Orange
he.d group

he.d group
he.d group
he.d group

بدأ النمط االصناعي في شقق و غرف صغيره فكان من الطبيعي اعتماده على الفراغ الداخلي المفتوح ، لذا صمم منزلك بأسلوب المساحات المفتوحه ، بمعني أن تكون غرفة المعيشه و المطبخ و السفره في مساحه واحده مفتوحه . أو إذا كان منزلك كبيراً و تريد فصل الغرف لعزل الضوضاء ، بإمكانك استخدام أبواب من الزجاج الشفاف بإطار معدني .

5- أساليب مبتكره للتخزين

Regał Boston, Metal Story Metal Story غرفة المعيشةرفوف
Metal Story

Metal Story
Metal Story
Metal Story

استخدم الصناديق الخشبيه أو المعدنيه القديمه في تخزين الأغراض ، كما يمكن إعادة تدوير البراميل الكبيره و استخدامها كدفايه أو في زراعة الأشجار . و تعتبر أيضاً الدواليب المصنوعه من المواسير المعدنيه خياراً جيداً للحصول على ستايل صناعي .

6- الألوان المستخدمه في الأثاث

Reforma de un despacho profesional para un actor, Pablo Echávarri Arquitectura Pablo Echávarri Arquitectura غرفة المعيشة
Pablo Echávarri Arquitectura

Pablo Echávarri Arquitectura
Pablo Echávarri Arquitectura
Pablo Echávarri Arquitectura

اعتمد ألواناً دافئه مثل البرتقالي و البني للأثاث ، لمعادلة برودة التجهيزات المعدنيه و الخرسانيه في المنزل . أو استخدم الجلد بلون أسود لستايل صناعي لا تخطئه العين .

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7- الكراسي

Droop Bar Taburesi, Lab::istanbul Lab::istanbul غرفة السفرةكراسي ومقاعد
Lab::istanbul

Lab::istanbul
Lab::istanbul
Lab::istanbul

 كراسي النمط الصناعي تكون بلا ذراعين ، و بدون مساند أو تنجيد . كما تفضل الكراسي المصنوعه من خامات معدنيه كالصلب و النحاس ، مثل هذا الكرسي من تصميم lab-istanbul .

8- الإكسسوار

Cuadros para salon, ESTUDIO DELIER ESTUDIO DELIER غرفة المعيشة
ESTUDIO DELIER

ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER

اعتمد اللوحات التجريديه لتعليقها في غرفة الإستقبال ، أو الرسومات و الجداريات الجريئه  لتعبر عن طابع المنزل الغير تقليدي . و حافظ على عفوية المكان و بساطته قدر الإمكان ، ويمكنك تحقيق ذلك بوضع الكليم يدوي الصنع و الوسائد الأرضيه ذات الألوان المتنوعه. 

احرص أيضاً على تزيين غرف المنزل بالكثير من النباتات و الورود الموضوعه في قصاري فخاريه أو صفائح معدنيه  معاد تدويرها .

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