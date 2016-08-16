8 تصميمات لتنسيق المساحات المفتوحة

إن كنت تفكر بتجديد وتنسيق حديقتك الخاصة، فانضم إلينا فى هذه الجولة الممتعة لنعرضك عليك تصميمات مميزة ستلهمك بأفكار بسيطة يمكنك تنفيذها بدون الإستعانة بمتخصص حدائق يخطط لك ما تفعله.
ولن تتخيل كم تقوم تلك اللمسات البسيطة بتحويل مظهر حديقتك كليًا وتجدد من روحها.
يمكنك دائمًا توفير كل ماتحتاجه بغض النظر عن المساحة، فقط تحتاج لتخطيط دقيق للإستفادة من المساحات بمنزلك للتتمكن من تخصيص مكان مريح ويساعد على الإسترخاء فى وجود الهواء الطلق والإنارة الطبيعة المريحة مثل هذا التراس الذى تم تصميمه بعناية دقيقة فى اختيار التفاصيل وتناسقها مثل الأرضيات الخشبية المتناسقة مع سور التراس وتتماشى مع ألوان طاولة الطعام وكذلك ألوان المنزل.
تقسيم حديقتك الخاص ببعض السلالم البسيطة أو الفواصل يعطى انطباع بإتساع مساحة الحديقة كما يجعلها أكثر تنظيمًا ومتعة، فتخصيص مكان لطاولة الطعام ويحبط به مساحة كافية للتحرك بسهولة يجعل من الحديقة مكان عملى ومريح للجلوس به فترات طويلة، كما تزين النباتات المكان من جميع الزوايا لتملأ المكان بالهدوء والدفء والراحة.
كلما اهتميت بتفاصيل تجهيز حديقتك أو التراس، سهل ذلك عليك قضاء وقت أكبر بهما لما يتوفر بالمكان من راحة وإسترخاء.
فهنا كان تصميم الفناء ممتد للمنزل على نفس المستوى الأفقى، يفصل بينهما فقط باب متحرك من الزجاج لا يشغل أى مساحة فى الفصل بينهما مما يشعر ساكنى المنزل بأنهم فى نفس المكان سواء بالداخل أو الخارج ويستمتعون بالمشهد الطبيعى من كل مكان بالمنزل.
يتميز هذا التصميم العصرى بإستغلال المساحة بأفضل طريقة لتبدو أكبر مما هى عليه، فتم تقسيم الفناء لقسم خاص بالجلوس مزود بطاولة وكراسى ومظلات لتوفر جلسه هادئة منعشة فى الظل.
وخصص الجزء الآخر ليصبح مساحة خضراء مجهزة بالعشب والزرع مناسبة جدًا كمساحة لعب خضراء للأطفال.
هذا المنزل أقيم على مساحة 22 متر فقط! يحتوى على غرفة نوم ومطبخ وحمام وغرفة معيشة وتراس أيضًا، لا يهم كم تكون مساحة التراس ولكن مع تصميم محترف ودقيق يمكننا دائمًا توفير مميزات متكاملة لمنزل بأكمله على مساحة صغيرة تجعل المنزل بسيط وعملى ومريح.
ما رأيك بإنشاء كوخ صغير بحديقتك؟ يصبح مكانك المريح وسط صعوبات الحياة اليومية تهرب إليه لتستمتع بقراءة كتاب فى الهواء الطلق، كما يمكنك وضع أريكة بسيطة فتصميم سقف بالكوخ سيحميك من التقلبات الجوية لتسمتع بالجلوس فى كل الأوقات.
استخدام مواد مختلفة وتصميمات متنوعة فى نفس التراس يعطيك نتيجة مميزة وفريدة مثل هذا التصميم الحديث الأنيق.
إن كنت تحب روح المغامرة فبالتأكيد ستحب إنشاء حول الشجر وسيشاركك الإستمتاع به أطفالك الصغار فتكن لكم مغامراتكم المشتركة فى حديقة منزلكم.
لمزيد من الأفكار: 8 تِراسات مُختاره ، لكل تِراس قصه !