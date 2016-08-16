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8 تصميمات لتنسيق المساحات المفتوحة

هنادى موسى هنادى موسى
Restructuration Maison de Village, Lautrefabrique Lautrefabrique منازل
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إن كنت تفكر بتجديد وتنسيق حديقتك الخاصة، فانضم إلينا فى هذه الجولة الممتعة لنعرضك عليك تصميمات مميزة ستلهمك بأفكار بسيطة يمكنك تنفيذها بدون الإستعانة بمتخصص حدائق يخطط لك ما تفعله.

ولن تتخيل كم تقوم تلك اللمسات البسيطة بتحويل مظهر حديقتك كليًا وتجدد من روحها. 

1- تراس أنيق

Palissade IdeAL bois composite aluminium, Deck-linéa Deck-linéa حديقة
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

يمكنك دائمًا توفير كل ماتحتاجه بغض النظر عن المساحة، فقط تحتاج لتخطيط دقيق للإستفادة من المساحات بمنزلك للتتمكن من تخصيص مكان  مريح ويساعد على الإسترخاء فى وجود الهواء الطلق والإنارة الطبيعة المريحة مثل هذا التراس الذى تم تصميمه بعناية دقيقة فى اختيار التفاصيل وتناسقها مثل الأرضيات الخشبية المتناسقة مع سور التراس وتتماشى مع ألوان طاولة الطعام وكذلك ألوان المنزل.

2- حديقة ممتدة

Contemporary Garden Design by London Based Garden Designer Josh Ward Josh Ward Garden Design حديقة
Josh Ward Garden Design

Contemporary Garden Design by London Based Garden Designer Josh Ward

Josh Ward Garden Design
Josh Ward Garden Design
Josh Ward Garden Design

تقسيم حديقتك الخاص ببعض السلالم البسيطة أو الفواصل يعطى انطباع بإتساع مساحة الحديقة كما يجعلها أكثر تنظيمًا ومتعة، فتخصيص مكان لطاولة الطعام ويحبط به مساحة كافية للتحرك بسهولة يجعل من الحديقة مكان عملى ومريح للجلوس به فترات طويلة، كما تزين النباتات المكان من جميع الزوايا لتملأ المكان بالهدوء والدفء والراحة.

3- فناء مميز للإسترخاء

Restructuration Maison de Village, Lautrefabrique Lautrefabrique منازل
Lautrefabrique

Lautrefabrique
Lautrefabrique
Lautrefabrique

كلما اهتميت بتفاصيل تجهيز حديقتك أو التراس، سهل ذلك عليك قضاء وقت أكبر بهما لما يتوفر بالمكان من راحة وإسترخاء.

فهنا كان تصميم الفناء ممتد للمنزل على نفس المستوى الأفقى، يفصل بينهما فقط باب متحرك من الزجاج لا يشغل أى مساحة فى الفصل بينهما مما يشعر ساكنى المنزل بأنهم فى نفس المكان سواء بالداخل أو الخارج ويستمتعون بالمشهد الطبيعى من كل مكان بالمنزل.

4- تراس عصري ومنطقة لعب

Jardin de ville, Le Poitevin et Fils Paysage Le Poitevin et Fils Paysage حديقة
Le Poitevin et Fils Paysage

Le Poitevin et Fils Paysage
Le Poitevin et Fils Paysage
Le Poitevin et Fils Paysage

يتميز هذا التصميم العصرى بإستغلال المساحة بأفضل طريقة لتبدو أكبر مما هى عليه، فتم تقسيم الفناء لقسم خاص بالجلوس مزود بطاولة وكراسى ومظلات لتوفر جلسه هادئة منعشة فى الظل.

وخصص الجزء الآخر ليصبح مساحة خضراء مجهزة بالعشب والزرع مناسبة جدًا كمساحة لعب خضراء للأطفال. 

5- شرفة على النمط العصرى

Studio jardin, .oboo-outdoor .oboo-outdoor حديقة
.oboo-outdoor

.oboo-outdoor
.oboo-outdoor
.oboo-outdoor

هذا المنزل أقيم على مساحة 22 متر فقط! يحتوى على غرفة نوم ومطبخ وحمام وغرفة معيشة وتراس أيضًا، لا يهم كم تكون مساحة التراس ولكن مع تصميم محترف ودقيق يمكننا دائمًا توفير مميزات متكاملة لمنزل بأكمله على مساحة صغيرة تجعل المنزل بسيط وعملى ومريح.

6- كوخ صغير

homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية
homify

homify
homify
homify

ما رأيك بإنشاء كوخ صغير بحديقتك؟ يصبح مكانك المريح وسط صعوبات الحياة اليومية تهرب إليه لتستمتع بقراءة كتاب فى الهواء الطلق، كما يمكنك وضع أريكة بسيطة فتصميم سقف بالكوخ سيحميك من التقلبات الجوية لتسمتع بالجلوس فى كل الأوقات.

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7- تصميم فريد

Dallage Lyas Bradstone, BRADSTONE BRADSTONE حديقة
BRADSTONE

BRADSTONE
BRADSTONE
BRADSTONE

استخدام مواد مختلفة وتصميمات متنوعة فى نفس التراس يعطيك نتيجة مميزة وفريدة مثل هذا التصميم الحديث الأنيق.

8- كوخ المغامرة

Imaginative Tree House Charm, Squirrel Design Tree Houses Limited Squirrel Design Tree Houses Limited حديقة
Squirrel Design Tree Houses Limited

Imaginative Tree House Charm

Squirrel Design Tree Houses Limited
Squirrel Design Tree Houses Limited
Squirrel Design Tree Houses Limited

إن كنت تحب روح المغامرة فبالتأكيد ستحب إنشاء حول الشجر وسيشاركك الإستمتاع به أطفالك الصغار فتكن لكم مغامراتكم المشتركة فى حديقة منزلكم.

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