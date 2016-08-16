8 تصميمات لتنسيق المساحات المفتوحة

كلما اهتميت بتفاصيل تجهيز حديقتك أو التراس، سهل ذلك عليك قضاء وقت أكبر بهما لما يتوفر بالمكان من راحة وإسترخاء.

فهنا كان تصميم الفناء ممتد للمنزل على نفس المستوى الأفقى، يفصل بينهما فقط باب متحرك من الزجاج لا يشغل أى مساحة فى الفصل بينهما مما يشعر ساكنى المنزل بأنهم فى نفس المكان سواء بالداخل أو الخارج ويستمتعون بالمشهد الطبيعى من كل مكان بالمنزل.