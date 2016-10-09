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5 مطابخ ريفية لعشاق الأجواء الدافئة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli مطبخ
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إذا كنت ممن يحتفظون بعاداتهم وتقاليدهم، تجذبك دائمًا الجذور مهما وصلت درجة تمدنك فأنت تجد راحتك في كل هو ما يتعلق بالريف، في هذا الموضوع جمعنا لك تصاميم مختلفة لغرف المطبخ على الطراز الريفي حتمًا ستجد فيها ما يناسب احتياجك وذوقك، ستجد فيها لمسات الريف الهادئة البسيطة والأحساس الدافيء، ستشعر بأنك في المكان المُصمم لك خصيصًا، دعنا نترك صور التصاميم تتحدث عن إمكانياتها .   

1- ماذا يقول مطبخك عنك؟

Casa do Arquiteto - Campos do Jordão 2007, Carlos Bratke Arquiteto Carlos Bratke Arquiteto مطبخ
Carlos Bratke Arquiteto

Carlos Bratke Arquiteto
Carlos Bratke Arquiteto
Carlos Bratke Arquiteto

للوهلة الأولى يمكن أن تعتقد أن هذا المطبخ لم يحصل على حصته كاملة من التشطيب، وأن الخبراء الذين قاموا بتصميمه تركوه في منتصف عملهم، لكن في الحقيقة هو حصل على حصته كاملة من التشطيب والديكور.

كل شيء في منزلك يعكس شخصيتك، وهذا التصميم البسيط يخبر الناس بالكثير عنك، نعلم إنك تتسأل الآن عن ماذا يقول هذا المطبخ عنك؟.

اطمئن الحجر المكشوف سيخبر ضيوفك بأنك شخص على قدر عالي من الشفافية، والبساطة التي تميز بها الديكور ستخبرهم بأنك غير متكلف، أما عن أسلاك الإضاءة الظاهرة ستخبرهم بأنك شخص واضح ولا يخجل من أي شيء في شخصيته فيحاول إخفاءه، قبل أن تختار التصميم أعرف أي صورة تريد أن يراك بها الناس؟.

2- مطبخ أم شرفة؟!

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura مطبخ
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

أن تطبخ وأنت متصل بالخارج أمر يشعرك بالحرية والانطلاق، وهذا ما حققه هذا التصميم  لا نعرف إذا ما كان هذا المكان المخصص للمطبخ فعلًا منذ بناء هذا المنزل أم أن صاحبه يحب الحرية فخصص شرفة زائدة عن حاجته لتكون مطبخ، على أي حال لا يمكن إنكار أن المطبخ مميز.

في الصباح يمكنك أن تجلس لتتناول قهوتك الصباحية على الطاولة الرخامية وأنت تستمع لتغاريد الطيور، لن تستغرق هذه الجلسة أكثر من عشر دقائق إلا أنها قادرة على تحفيزك لمواصلة يومك الطويل، وفي المساء يمكن أن تكافيء نفسك بخبز فطيرة التفاح وتناولها على ضوء القمر والإضاءة التي تتدلى من السقف الخشبي، باختصاريمكننا القول أن بداية يومك ونهايته يتحكم بها المطبخ .

3- مطبخ ريفي عصري

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli مطبخ
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

أما عن هذا التصميم فأنت أمام تصميم ريفي ولكنه غير مألوف به لمسة عصرية لا تفصلك عن الأجواء الريفية إلا أنها بصمة واضحة، كل شيء من السقف حتى الأرض غير تقليدي، السقف جمع بين لونين من الخشب الأبيض والبيج الغامق ألواح الخشب مصفوفة وكأنها سلم خشبي.

الطاولة الخشبية تعد بمثابة منطقة عمل وخزانة في آن واحد، مساحتها العريضة جعلتها مناسبة جدًا لتقطيع الطعام  وتجهيزه، اللون الأبيض المجاور للحوض على الجانبين يعمل بمثابة مؤشر لنظافة المساحة.  

4- مطبخ ريفي هاديء

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores مطبخ
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

الهدوء هو أكثر ما يميز هذا التصميم، كل شيء هاديء حتى الألوان فنجد هنا أن خشب الخزانات نفس درجة لون الطوب المكشوف فلا تشعر بأن هناك شيء شاذ كل شيء يسير على وتيرة واحدة.  

5- مطبخ الأحفاد بروح الأجداد

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores مطبخ
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

مزج هذا التصميم بين الجدران المطلية والحجر المكشوف صُمم على الطراز الريفي لكن بلمسة عصرية، الفرن الريفي هو بطل هذا التصميم يشعرك بأنك استطعت الحصول على روح منزل جدتك المحبب في منزلك.    

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