5 مطابخ ريفية لعشاق الأجواء الدافئة

للوهلة الأولى يمكن أن تعتقد أن هذا المطبخ لم يحصل على حصته كاملة من التشطيب، وأن الخبراء الذين قاموا بتصميمه تركوه في منتصف عملهم، لكن في الحقيقة هو حصل على حصته كاملة من التشطيب والديكور.

كل شيء في منزلك يعكس شخصيتك، وهذا التصميم البسيط يخبر الناس بالكثير عنك، نعلم إنك تتسأل الآن عن ماذا يقول هذا المطبخ عنك؟.

اطمئن الحجر المكشوف سيخبر ضيوفك بأنك شخص على قدر عالي من الشفافية، والبساطة التي تميز بها الديكور ستخبرهم بأنك غير متكلف، أما عن أسلاك الإضاءة الظاهرة ستخبرهم بأنك شخص واضح ولا يخجل من أي شيء في شخصيته فيحاول إخفاءه، قبل أن تختار التصميم أعرف أي صورة تريد أن يراك بها الناس؟.