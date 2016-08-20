7 أفكار سهلة التطبيق تجعل حديقة منزلك جنة!

مع وجود حاجة ملحة لتوفير مكان هادئ للراحة والاسترخاء وسط الخضرة والأشجار يُبعدنا بدوره عن أية ضعوطات أو مشكلات، لم يعد هناك منزل مصمم بدون حديقة خارجية! وبات وجود ساحة خضراء حتى ولو بمساحة صغيرة جزء هام ورئيسي من أي منزل!

ولكن تبقى هناك مجموعة أسئلة كثيرة التردد على مالكي الحدائق نجيب عليها هنا في هذا المقال مثل: كيف أجعل حديقة منزلي خارجة عن المألوف بأبسط الطرق؟ كيف أنسق الحديقة تنسيق سليم يتناسب مع مساحتها؟ ما هي أكثر النباتات تميزًا التي يمكنني اللجوء إليها في تزيين حديقتي؟

إليكم هنا الإجابة ببساطة مع أفكار جديدة سهلة التطبيق تجعل حديقة منزلك جنة!