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7 أفكار سهلة التطبيق تجعل حديقة منزلك جنة!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores حديقة
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مع وجود حاجة ملحة لتوفير مكان هادئ للراحة والاسترخاء وسط الخضرة والأشجار يُبعدنا بدوره عن أية ضعوطات أو مشكلات، لم يعد هناك منزل مصمم بدون حديقة خارجية! وبات وجود ساحة خضراء حتى ولو بمساحة صغيرة جزء هام ورئيسي من أي منزل!

ولكن تبقى هناك مجموعة أسئلة كثيرة التردد على مالكي الحدائق نجيب عليها هنا في هذا المقال مثل: كيف أجعل حديقة منزلي خارجة عن المألوف بأبسط الطرق؟ كيف أنسق الحديقة تنسيق سليم يتناسب مع مساحتها؟ ما هي أكثر النباتات تميزًا التي يمكنني اللجوء إليها في تزيين حديقتي؟

إليكم هنا الإجابة ببساطة مع أفكار جديدة سهلة التطبيق تجعل حديقة منزلك جنة!

1 – المدفئة إضافة خاصة لزوايا حديقتك

'Armonie', Barbara Negretti - Garden design - Barbara Negretti - Garden design - حديقة
Barbara Negretti – Garden design –

Barbara Negretti - Garden design -
Barbara Negretti – Garden design –
Barbara Negretti - Garden design -

يرى البعض أن المدفئة شئ ليس من الضرورة اللجوء إليه عند تنسيق الحديقة، قد يكون ذلك صحيحًا، إلا أن هذا لا ينفي جمال هذه اللمسة وما تضيفه من سحر خاص بزوايا حديقتك الخاصة!

تصميم هذه المدفئة جمع بين الأناقة والبساطة، صممت على شكل دائري من الأعلى على هيئة لوح خرساني عريض، ومن الأسفل تزينه نخبة مميزة من الأحجار، في منتصف تلك الدائرة المفرغة شعلة نارية ليست فقط تساهم في ندفئة المكان، وإنما أيضًا تمده بإضاءة ساحرة وسط منظر جذاب تسوده الخضرة!

2 – لن تندم على الاستعانة بالصبار!

Verde pungente, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio حديقة
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

من يظن أن الصبار نبات غير ضروري في تنسيق الحديقة هو بالطبع مُخطئ!، لأنه على النقيض تمامًا، الصبار بأشكاله المختلفة والساحرة يعد إضافة مميزة لحديقة منزلك، خصوصًا إن وظفته بشكل صحيح واستطعت إبراز جماله ببراعة.

غالبًا ما يلجأ المصممون إلى الصبار في تزيين إحدى جوانب الحديقة بطول سورها كما هو موضح هنا، فقد اعتمد المصمم على الصبار وحده في هذه الحديقة إلى جانب مجموعة كبيرة من الأحجار الصغيرة المعتاد استخدامها لتزيين أرضيات الحديقة، مما منح الحديقة حس مختلف نابع من بساطة ذلك النبات حاد التكوين مبهر الشكل!

3 – الجلسة أمر لا يمكن الاستغناء عنه

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores حديقة
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

مهما اختلفت مساحة الحديقة، لا يمكن إغفال فكرة إقامة جلسة هادئة وسط الخضرة والأشجار!، فكيف تحذف نشاط هام من أحد أنشطة حياتك اليومية ألا وهو المتمثل في احتساء قهوتك المفضلة في الساعات الأولى من الصباح في أحضان الطبيعة؟ لذا لا تستهين مطلقًا بهذا الأمر حتى وإن أعاقتك المساحة، بل تغلب عليه باللجوء لتصميم جلسة صغيرة قد تكون مكونة من كرسيين وطاولة بسيطة كالموضحة بالصورة لتنعم بالاسترخاء!

4 – ألواح الخشب مع لمسة استوائية دافئة

Zäune, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH حدائقأسوار وجدران حجر Black
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

يمكنك إضفاء لمسة مميزة لحديقتك من خلال مجموعة من ألواح الخشب، ربما تكون مطلية بلون بني زاهي، أو غير مطلية من الأساس، فكلاهما مناسب.

وكما نرى هنا اعتمد منسق الحديقة على عدد يتراوح بين خمسة وستة ألواح خشبية مثبتة بشكل رأسي على الأرض متراصين في ثلاث مجموعات يفصل بينهم بعض الأوراق، أمام كل مجموعة منهم باقة كبيرة من النباتات الاستوائية وبآخر واحدة قصرية زرع ضخمة تحمل أنوعًا فريدة بإطلالة خلابة! 

5 – ماذا لو أضفت شلال مياه صغير بإحدى جدارن الحديقة؟

Vivienda unifamiliar en Dénia, Alicante, Jorge Belloch interiorismo Jorge Belloch interiorismo حديقة
Jorge Belloch interiorismo

Jorge Belloch interiorismo
Jorge Belloch interiorismo
Jorge Belloch interiorismo

للمياه دائمًا سحر خاص خصوصًا إن كانت جزءًا من جدار مُطَعّم بنخبة من الأحجار الكريمة وسط ساحة خضراء مفعمة بالحيوية.. هنا تجسد ذلك الوصف على أرض الواقع، وكان شلال المياه الصغير المصمم داخل ذلك السور الحجري واحدًا من اللمسات الفريدة التي قلما تستخدم في الحدائق رغم ما تكسبه لأي مكان من سحر لا يوصف بالكلمات .. 

6 – الأرضية الخشبية وسحر الزهور والأحجار!

Palissade IdeAL bois composite aluminium, Deck-linéa Deck-linéa حديقة
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

إن كنت ترغب في تمييز المساحة المخصصة للحديقة بلمسة مختلفة، يمكنك ببساطة اللجوء للحل الموضح في هذا النموذج، والذي يتمثل في الأرضية الخشبية، وما تكسبه للحديقة من  أناقة ورقي، فضلًا عن إحاطتها بأزهار مختلفة الشكل واللون كالثلاث زهرات الملقى عليهم الضوء هنا، ولا يمكن أن ننسى دور الأحجار الصغيرة الكبير في إبراز جمال تلك الأزهار!

يمكنك استغلال هذه الساحة في أمرين، أولهما لجلسة هادئة تتكون من طاولة صغيرة مربعة أو مستطيلة تسع من 4 لـ 5 أفراد، وإلى جانبها كرسي أو كرسيين مريحين كالشزلونج للتمديد والاستمتاع بنسمات الهواء العليل ..

7 – سور خشبي يغلف نخبة من الزهور المبهجة!

raised beds border edging Quercus UK Ltd حديقة
Quercus UK Ltd

raised beds border edging

Quercus UK Ltd
Quercus UK Ltd
Quercus UK Ltd

من ضمن اللمسات البسيطة التي يمكنك اللجوء إليها عند تصميمك لحديقة منزلك الخاصة، نموذج مزج بين من المواد الطبيعية والتي هي من صنع الإنسان وتتمثل بوضوح في سور خشبي أنيق تفاصيله متضافرة ومتلاحمة ببعضها البعض بشكل جمالي ملفت للإنتباه بسهولة بتأثير مذهل!

يغلف ذلك السور نخبة من النباتات والزهور بألوانها المبهجة ما بين الأحمر والأصفر المنسجمين كليًا مع النباتات الخضراء. 

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