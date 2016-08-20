7 أفكار سهلة التطبيق تجعل حديقة منزلك جنة!

مع وجود حاجة ملحة لتوفير مكان هادئ للراحة والاسترخاء وسط الخضرة والأشجار يُبعدنا بدوره عن أية ضعوطات أو مشكلات، لم يعد هناك منزل مصمم بدون حديقة خارجية! وبات وجود ساحة خضراء حتى ولو بمساحة صغيرة جزء هام ورئيسي من أي منزل!
ولكن تبقى هناك مجموعة أسئلة كثيرة التردد على مالكي الحدائق نجيب عليها هنا في هذا المقال مثل: كيف أجعل حديقة منزلي خارجة عن المألوف بأبسط الطرق؟ كيف أنسق الحديقة تنسيق سليم يتناسب مع مساحتها؟ ما هي أكثر النباتات تميزًا التي يمكنني اللجوء إليها في تزيين حديقتي؟
إليكم هنا الإجابة ببساطة مع أفكار جديدة سهلة التطبيق تجعل حديقة منزلك جنة!
يرى البعض أن المدفئة شئ ليس من الضرورة اللجوء إليه عند تنسيق الحديقة، قد يكون ذلك صحيحًا، إلا أن هذا لا ينفي جمال هذه اللمسة وما تضيفه من سحر خاص بزوايا حديقتك الخاصة!
تصميم هذه المدفئة جمع بين الأناقة والبساطة، صممت على شكل دائري من الأعلى على هيئة لوح خرساني عريض، ومن الأسفل تزينه نخبة مميزة من الأحجار، في منتصف تلك الدائرة المفرغة شعلة نارية ليست فقط تساهم في ندفئة المكان، وإنما أيضًا تمده بإضاءة ساحرة وسط منظر جذاب تسوده الخضرة!
من يظن أن الصبار نبات غير ضروري في تنسيق الحديقة هو بالطبع مُخطئ!، لأنه على النقيض تمامًا، الصبار بأشكاله المختلفة والساحرة يعد إضافة مميزة لحديقة منزلك، خصوصًا إن وظفته بشكل صحيح واستطعت إبراز جماله ببراعة.
غالبًا ما يلجأ المصممون إلى الصبار في تزيين إحدى جوانب الحديقة بطول سورها كما هو موضح هنا، فقد اعتمد المصمم على الصبار وحده في هذه الحديقة إلى جانب مجموعة كبيرة من الأحجار الصغيرة المعتاد استخدامها لتزيين أرضيات الحديقة، مما منح الحديقة حس مختلف نابع من بساطة ذلك النبات حاد التكوين مبهر الشكل!
مهما اختلفت مساحة الحديقة، لا يمكن إغفال فكرة إقامة جلسة هادئة وسط الخضرة والأشجار!، فكيف تحذف نشاط هام من أحد أنشطة حياتك اليومية ألا وهو المتمثل في احتساء قهوتك المفضلة في الساعات الأولى من الصباح في أحضان الطبيعة؟ لذا لا تستهين مطلقًا بهذا الأمر حتى وإن أعاقتك المساحة، بل تغلب عليه باللجوء لتصميم جلسة صغيرة قد تكون مكونة من كرسيين وطاولة بسيطة كالموضحة بالصورة لتنعم بالاسترخاء!
يمكنك إضفاء لمسة مميزة لحديقتك من خلال مجموعة من ألواح الخشب، ربما تكون مطلية بلون بني زاهي، أو غير مطلية من الأساس، فكلاهما مناسب.
وكما نرى هنا اعتمد منسق الحديقة على عدد يتراوح بين خمسة وستة ألواح خشبية مثبتة بشكل رأسي على الأرض متراصين في ثلاث مجموعات يفصل بينهم بعض الأوراق، أمام كل مجموعة منهم باقة كبيرة من النباتات الاستوائية وبآخر واحدة قصرية زرع ضخمة تحمل أنوعًا فريدة بإطلالة خلابة!
للمياه دائمًا سحر خاص خصوصًا إن كانت جزءًا من جدار مُطَعّم بنخبة من الأحجار الكريمة وسط ساحة خضراء مفعمة بالحيوية.. هنا تجسد ذلك الوصف على أرض الواقع، وكان شلال المياه الصغير المصمم داخل ذلك السور الحجري واحدًا من اللمسات الفريدة التي قلما تستخدم في الحدائق رغم ما تكسبه لأي مكان من سحر لا يوصف بالكلمات ..
إن كنت ترغب في تمييز المساحة المخصصة للحديقة بلمسة مختلفة، يمكنك ببساطة اللجوء للحل الموضح في هذا النموذج، والذي يتمثل في الأرضية الخشبية، وما تكسبه للحديقة من أناقة ورقي، فضلًا عن إحاطتها بأزهار مختلفة الشكل واللون كالثلاث زهرات الملقى عليهم الضوء هنا، ولا يمكن أن ننسى دور الأحجار الصغيرة الكبير في إبراز جمال تلك الأزهار!
يمكنك استغلال هذه الساحة في أمرين، أولهما لجلسة هادئة تتكون من طاولة صغيرة مربعة أو مستطيلة تسع من 4 لـ 5 أفراد، وإلى جانبها كرسي أو كرسيين مريحين كالشزلونج للتمديد والاستمتاع بنسمات الهواء العليل ..
من ضمن اللمسات البسيطة التي يمكنك اللجوء إليها عند تصميمك لحديقة منزلك الخاصة، نموذج مزج بين من المواد الطبيعية والتي هي من صنع الإنسان وتتمثل بوضوح في سور خشبي أنيق تفاصيله متضافرة ومتلاحمة ببعضها البعض بشكل جمالي ملفت للإنتباه بسهولة بتأثير مذهل!
يغلف ذلك السور نخبة من النباتات والزهور بألوانها المبهجة ما بين الأحمر والأصفر المنسجمين كليًا مع النباتات الخضراء.
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