5 مطابخ تم تجديدها بصورة كاملة

مطبخك هو أهم ركن من أركان منزلك، ونظرًا لأنك تقضي وقتًا طويلًا به لصنع أشهى أنواع الأطعمة، لذلك فإنه يجب أن يكون منظم ومريح بقدر كافي، وربما لا تستطع تغيير المطبخ بأكمله لكن يمكنك أن تضيف إليه لمسات بسيطه تعطي له مظهر جمالي رائع وتعطي لك الراحة النفسيه أيضًا بداخله.
ولذلك نقدم لك في هذا المقال 5 مطابخ مُعدلة بلمسات بسيطة
يبدو هذا المطبخ تقليدي، خافت الإضاءة بالرغم من وجود نافذتين كبيرتين به، إلا إنه يسلك مسار الملل والكلاسيكية يلزمه الكثير من التجديد والإضاءة التي تعمل على إعطاء المطبخ فرصة لكي يكون أنيق، حيث الأثاث التقليدي القديم والستائر المعلقة دون أي حرافية وابتكار، إلى جانب الجدران المصنوعة من الرخام البني.
هذا إضافة إلى الأثاث الخشبي للمطبخ الذي لا يملك أي حداثة والأرضية السيراميكية البسيطة، فيما يظهر هكذا الشكل النهائي غير منظم تمامًا.
استخدم هذا التصميم نافذة كبيرة لملىء مساحة الحائط، وهي من الزجاج الشفاف الذي يسمح بمرور الضوء في الصباح.إضافة إلى ذلك فإن وحدات الإضاءة المرصعة في السقف تعطي شكل جمالي للمطبخ مع إضاءة خافتة وبسيطة ليلًا. ويظهر التصميم مدهش ورائع بعد التعديل الجزري الذي طرأ عليه من كل الجوانب، فيظهر مرتب ومنظم، وقد تم إزالة الستائر التقليدية واستبدالها بشبابيك النافذة الرائعة.
كل هذا يأتي في مطبخ أثاثه أبيض مع أسطح من الرخام الأسود، وأرضية من السراميك الأسود الغير منشقوش.
يعتبر المطبخ تقليدي غير جذاب، حيث النافذة التي تتيح دخول الكثير من الضوء للمكان وعلى الرغم من ذلك يظل هناك جزء مظلم في المكان، مع ضيق المساحة التي لا تسمح بوجود حركة به أو ربما دخول شخصين لا أكثر، كما أن أثاث المطبخ نفسه من الخشب التقليدي مع السطح الرخامي والموقد الموجود بين أثاث المطبخ.
هذا المطبخ الأمريكي الحديث البسيط، يأتي جماله وأناقته من طريقة ترتيبه، والأثاث الأبيض الذي يملىء المكان، حيث الجدران والأثاث بأكمله مطلي باللون الأبيض، مع استغلال المساحة الصغيرة في الامام لعمل سور خرساني بسطح رخامي مع كرسيين باللون الأحمر لكسر روتين وبرودة الألوان بالمكان.
وطلاء المكان باللون الأبيض يعطي اتساع للمساحة الصغيرة ويجعلها رائعة وعصرية.
يبدو هذا المطبخ مليء بالعشوائية وقلة التنظيم، حيث الأرضية من البلاط التقليدي والستائر العادية التي تملىء الجدران، والأثاث التقليدي الذي يضفي ملل على المكان، فيبدو المطبخ سيء جدًا وقديم.
بعد التعديل يبدو لمطبخ في غاية الروعة والتنظيم، بسيط للغاية وغير متكلف لكنه مشرق ومنير بشكل جيد ويسمح لأكثر من فرد بالتحرك داخله، حيث الأثاث الأسود اللون مع الأرضية السيراميكية البيضاء، سطح رخامي جميل وبسيط لتحضير الطعام، هذا إلى جانب السقف الخرساني الأبيض ونافذتين صغيرتين لتهوية المكان.
نقسم الصورة إلى نصفين يظهر فيها النصف الأول سيء ورديء وفوضوي، يفتقد الترتيب والتنيظم مع أرضية منقوشة لا تتناسب مع الديكو العالم لأثاث المطبخ، والجدران متكسرة من السيراميك الأخضر، والنافذة واحدة تقليدية ولا تحمل أي بهجة للمكان.
ويأتي الشكل الجديد ليجعل المكان أكثر إشراقة وجمال وتنظيم، ويتخلص من الفوضى التي كانت تنتشر في التصميم القديم، ويملئه بأثاث أبيض مع خلق نافذة جديدة ليضبح التصميم الجديد بنافذتين جميلتين يسمحان بإنتشار الهواء في المكان. ليبدو المطبخ الجديد رائع عصري وحديث.
هذا المطبخ المفتوح على الخارج بأثاثه الأبيض الذي يعطي شعور بالتقليدية، تأتي فيه شاشة التلفزيون لتكون وسيلة للتسلية بداخله، ذلك إضافة إلى السراميك الموحد مع المنزل بأكمله، يبدو ممل ولا يحمل أي فكرة جديدة، حيث أن الأثاث بأكمله من اللون الأبيض مع أسطح رخامية تقليدية. ينتشر فيه الملل والإضاءة الخافتة.
في هذا المطبخ عادت الحياة مرة أخرى له بعدما كان يفتقد كل الروح والحداثة، حيث تم تغيير وحدات الإضاءة بأكملها والتي ادت من النور في المكان، والأرضية السيراميكية البيضاء مع السقف والجدران االخرسانية البيضاء والأثاث المطبخي الأبيض الحديث.
تفضلوا لقراءة المقال التالي، 10 أفكار لحمامك ليصبح كالتي في الفنادق