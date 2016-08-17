10 أخطاء شائعة عند تصميم حمامك

تختلف تصاميم الحمامات وأحجامها من منزل لآخر، وقد يعتقد البعض بأن الحمام لا يحتاج إلى تصميم جميل أو مريح، وهذا اعتقاد خاطئ ..
إذ أن توفير الراحة في الحمام لا تقل أهمية عن باقي غرف المنزل، كما أن الإهتمام بالديكوريؤثر على فائدته الوظيفية، مع ذلك من الضروري الإهتمام بتصميم الحمام وجماله، والجمع بين الجانبين الوظيفي والجمالي، ولذلك عليك تجنب بعض الاخطاء الشائعة للحصول على حمام ذو تصميم أنيق… .
أن يكون الحمام مفتوح على غرفة النوم بالبيت، فالحمام يحتاج إلى المزيد من الخصوصية والإنعزال ، ظهر مؤخرا استخدام الزجاج كفواصل للحمامات تفصلها عن غرفة النوم، وهذا أمر مزعج من الجانب الوظيفي..
يعتقد البعض أن الحمام الأكبر مساحة هو الأفضل، ليس صحيحاً أبداً، وان كنا نتمنى ان نمتلك حمام أنيق، فإن كبر المساحة ليس ضرورة أبداً لتحصل على حمام مريح ومفيد، بل أن يكون ناجح وظيفيا ومصمماً بشكل لائق.
لذا نجد كثيرا إهدار مساحات داخل الحمام وعدم استغلالها بشكل صحيح،لذا يفضل تثبيت وحدة التخزين اسفل المغسل أوالحوض أو تثبت بأحد الأركان بشكل طولى لإستغلال المساحه المتاحه بشكل افضل واعطاء احساس بالإتساع..
الكثير منا يختار إضاءة لا تناسب ألوان حمامه و لا فرشه، فقد يعتقد أن عند اختيار الإضاءة أنها أفضل ما يمكن أن يعطي لحمامه جمالا، ثم يفاجىء بإضاءة لا تناسب الفراغ تماماً و يرجع ذلك إما لعدم اختيار الأماكن التى توضع فيها الإضاءة أو اختيار إضاءة عالية أو إضاءة خافتة، لا تزال الإضاءة هي الصلة التي تربط بين ألوان الغرف و الأثاث أو الفرش عامة، هناك مجموعة كبيرة و متنوعة من تركيبات الإضاءة للإختيار من بينها..
داخل الحمام يجب الإعتماد على إضاءة رئيسيه قويه، كما يمكن تثبيت اضاءة جانبيه خفيفه للمرآه وكذلك لخلق جو رومانسى مريح مع شموع فواحه ذات روائح جميله وزهور رائعة..
قد نرى ازدحام الحمام بالأثاث يجعل منه فراغ ضيق ، العديد من السلات و الكراسي وغيرهم، لذلك علينا التخفيف من هذه الفوضى ستنعكس أيضاً عليك و على حالتك المزاجية فابتعد عن فعل ذلك و اترك لنفسك بعض الأماكن الفارغة فى حمامك لتشعرك باسترخاء.
تأكد من اختيارألوان متناسقة، و اعلم أن للألوان تأثير على المزاج فلا تكثر من الألوان الصاخبة فمثلا إذا أردت لون معين فى حمامك فلتطلي حائطا واحدا هذا اللون، ولا تجعل كامل الفراغ بهذا اللون لتجعل فى حمامك أكثر من لون متناسق ..
من أهم ما يميز أي حمام مرآة على جدرانه فهي تعطي اتساعاً وخاصةً للحمام التي لا يوجد بها إضاءةٌ كافيةٌ أو نوافذٌ، فاختار المرآة المناسبة لجدران حمامك كما تحب…
عدم وجود فتحات تهوية مناسبة ليس مريحا وخاصة إن كان صغير الحجم، لذا وجود نافذة للحمام مهم للغاية لتجديد الهواء داخل الحمام ودخول ضوء الشمس إليه مما يعطي شعورا بالراحة.
عدم إستخدام الأسطح المناسبة للحركة على الأرضيات وأحواض الإستحمام، وهذا خطأ كبيرويجعل من الحمام مكان لكثير من حوادث الإنزلاق ، والتي تتسبب بحروج وإصابات بليغة قد تصل للموت!