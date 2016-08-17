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10 أخطاء شائعة عند تصميم حمامك

آية منير آية منير
Bad-Design, Vallone GmbH Vallone GmbH حمام
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تختلف تصاميم الحمامات وأحجامها من منزل لآخر، وقد يعتقد البعض بأن الحمام لا يحتاج إلى تصميم جميل أو مريح، وهذا اعتقاد خاطئ ..

إذ أن توفير الراحة في الحمام لا تقل أهمية عن باقي غرف المنزل، كما أن الإهتمام بالديكوريؤثر على فائدته الوظيفية، مع ذلك من الضروري الإهتمام بتصميم الحمام وجماله، والجمع بين الجانبين الوظيفي والجمالي، ولذلك عليك تجنب بعض الاخطاء الشائعة  للحصول على حمام ذو تصميم أنيق… .

1- لون غير مناسب ..

homify حمام سيراميك
homify

homify
homify
homify

سيبقى لون الجدران أهم القرارات التى تتخذ فى عملية تصميم الديكور لذلك لا تتعجل فى اختيار ألوانك التي تناسب تصميم حمامك، فليس من السهولة تغيير الدهان أو السيراميك فيما بعد ، وعلينا التأكد من اختيار المفروشات والملحقات الأخرى للحمام بشكل مناسب للون الأساسي في حمامك..

2 – مكان مرحاض مناسب ..

Recupero Sottotetto - Duplex 2, enzoferrara architetti enzoferrara architetti حمام
enzoferrara architetti

enzoferrara architetti
enzoferrara architetti
enzoferrara architetti

تجنب أن يكون المرحاض أول شيء تراه عند دخولك للحمام ، وحاول أن تضعه في مكان داخلي في الحمام. ويمكن بناء جدار صغير يفصل بين المرحاض وباقي أجزاء الحمام

3 – حمام مفتوح ..

Renovierung einer Villa am Stadtrand von Salzburg zu einem luxuriösen Wohn-Loft, Meissl Architects ZT GmbH Meissl Architects ZT GmbH حمام
Meissl Architects ZT GmbH

Meissl Architects ZT GmbH
Meissl Architects ZT GmbH
Meissl Architects ZT GmbH

أن يكون الحمام مفتوح على غرفة النوم بالبيت، فالحمام يحتاج إلى المزيد من الخصوصية والإنعزال ، ظهر مؤخرا استخدام الزجاج كفواصل للحمامات تفصلها عن غرفة النوم، وهذا أمر مزعج من الجانب الوظيفي..

4 – مساحات مهدرة..

Квартира в Воронеже, AFTER SPACE AFTER SPACE حمام
AFTER SPACE

AFTER SPACE
AFTER SPACE
AFTER SPACE

يعتقد البعض أن الحمام الأكبر مساحة هو الأفضل، ليس صحيحاً أبداً، وان كنا نتمنى ان نمتلك حمام أنيق، فإن كبر المساحة ليس ضرورة أبداً لتحصل على حمام مريح ومفيد، بل أن يكون ناجح وظيفيا ومصمماً بشكل لائق.

لذا نجد كثيرا إهدار مساحات داخل الحمام وعدم استغلالها بشكل صحيح،لذا يفضل تثبيت وحدة التخزين اسفل المغسل أوالحوض أو تثبت بأحد الأركان بشكل طولى لإستغلال المساحه المتاحه بشكل افضل واعطاء احساس بالإتساع..

5 -إضاءة غير مناسبة ..

Casa Bali, IE Arquitetura + Interiores IE Arquitetura + Interiores حمام
IE Arquitetura + Interiores

IE Arquitetura + Interiores
IE Arquitetura + Interiores
IE Arquitetura + Interiores

الكثير منا يختار إضاءة لا تناسب ألوان حمامه و لا فرشه، فقد يعتقد أن عند اختيار الإضاءة أنها أفضل ما يمكن أن يعطي لحمامه جمالا، ثم يفاجىء بإضاءة لا تناسب الفراغ تماماً و يرجع ذلك إما لعدم اختيار الأماكن التى توضع فيها الإضاءة أو اختيار إضاءة عالية أو إضاءة خافتة، لا تزال الإضاءة هي الصلة التي تربط بين ألوان الغرف و الأثاث أو الفرش عامة، هناك مجموعة كبيرة و متنوعة من تركيبات الإضاءة للإختيار من بينها..

 داخل الحمام يجب الإعتماد على إضاءة رئيسيه قويه، كما يمكن تثبيت اضاءة جانبيه خفيفه للمرآه وكذلك لخلق جو رومانسى مريح مع شموع فواحه ذات روائح جميله وزهور رائعة..

6 – أثاث غير مستخدم ..

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

قد نرى ازدحام الحمام  بالأثاث يجعل منه فراغ ضيق ، العديد من السلات و الكراسي وغيرهم، لذلك علينا التخفيف من هذه الفوضى ستنعكس أيضاً عليك و على حالتك المزاجية فابتعد عن فعل ذلك و اترك لنفسك بعض الأماكن الفارغة فى حمامك لتشعرك باسترخاء.

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7 – ألوان غير متناسقة ..

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES, Lineabeta Lineabeta حمام
Lineabeta

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES

Lineabeta
Lineabeta
Lineabeta

تأكد من اختيارألوان متناسقة،  و اعلم أن للألوان تأثير على المزاج فلا تكثر من الألوان الصاخبة فمثلا إذا أردت لون معين فى حمامك فلتطلي حائطا واحدا هذا اللون، ولا تجعل كامل الفراغ بهذا اللون  لتجعل فى حمامك أكثر من لون متناسق ..

8 – عدم استخدام المرايا ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

من أهم ما يميز أي حمام مرآة على جدرانه فهي تعطي اتساعاً وخاصةً للحمام التي لا يوجد بها إضاءةٌ كافيةٌ أو نوافذٌ، فاختار المرآة المناسبة لجدران حمامك كما تحب…

9 – تهوية جيدة ..

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

عدم وجود فتحات تهوية مناسبة ليس مريحا وخاصة إن كان صغير الحجم، لذا وجود نافذة للحمام مهم للغاية لتجديد الهواء داخل الحمام ودخول ضوء الشمس إليه مما يعطي شعورا بالراحة.

10- أرضية منزلقة ..

PATCHWORK E HIDRAULICOS, Gama Ceramica y Baño Gama Ceramica y Baño حمام
Gama Ceramica y Baño

Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño

عدم إستخدام الأسطح المناسبة للحركة على الأرضيات وأحواض الإستحمام، وهذا خطأ كبيرويجعل من الحمام مكان لكثير من حوادث الإنزلاق ، والتي تتسبب بحروج وإصابات بليغة قد تصل للموت!

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