10 أخطاء شائعة عند تصميم حمامك

تختلف تصاميم الحمامات وأحجامها من منزل لآخر، وقد يعتقد البعض بأن الحمام لا يحتاج إلى تصميم جميل أو مريح، وهذا اعتقاد خاطئ ..

إذ أن توفير الراحة في الحمام لا تقل أهمية عن باقي غرف المنزل، كما أن الإهتمام بالديكوريؤثر على فائدته الوظيفية، مع ذلك من الضروري الإهتمام بتصميم الحمام وجماله، والجمع بين الجانبين الوظيفي والجمالي، ولذلك عليك تجنب بعض الاخطاء الشائعة للحصول على حمام ذو تصميم أنيق… .