منزل عصرى صغير بحديقة مميزة

نعرض اليوم تصميم خاص بمشروع منزل عصرى فى كل تفاصيل المنزل من ديكور، ومواد، وأثاث اُختير بعناية لينفذ النمط المطلوب، كما يتضمن المشروع أحدث التكنولوجيا المستخدمة فى تركيب الإضاءات المناسبة لكل غرفة بالمنزل.
ويتميز هذا المنزل بجودة التخطيط والتنفيذ للإستفادة من كل المساحات الموجودة ليوفر بيئة مريحة وعملية. فبجانب الطابق الأولى يوجد طابق ثانى يحتوى على غرفة النوم كما تشمل المساحة ركن للاستجمام فى الخارج للاستمتاع بلحظات الإسترخاء فى الطبيعة.
نبدأ بغرفة المعيشة التى تتسم بديكور كلاسيكى أنيق وتتراوح الألوان المستخدمة فيها مابين الأبيض والرمادى، كما زُودت بإضاءة متفرقة على هيئة صفوف أفقية ومتعددة فى درجات الإضاءة يتماشى مع النمط العصرى الراقى فى الإضاءة.
اُختيرت الأريكة الطويلة لتكون فاصل بين الغرف كما اخترنا سجادة بألوان دافئة تتماشى مع الأريكة وعلى نفس نمط ديكور الغرفة. والكرسى البنى يضفى لمسة عصرية بلونه المتباين عن ألوان الغرفة.
أدمجت غرفة العشاء بغرفة المعيشة وتم تجهيزها بقطع أثاث ذات جودة عالية وحديثة فطاولة الطعام مصممة بشكل مستطيل من الزجاج مع كراسى من خامات تتماشى مع الزجاج لتحقق وحدة متكاملة فى تصميم الغرفة.
دائمًا يمكننا توفير مكان بسيط صغير للراحة والإسترخاء بداخل المنزل أيضًا، للأوقات المتقطعة خلال اليوم فهنا تم استغلال المساحة الموجودة أسفل السلم بكرسى مريح بلون هادىء.
بجانب غرفة المعيشة تم استقطاع مساحة خارجية كتراس ومطبخ فى آن واحد لتسهل التواصل بين أفراد الأسرة أثناء وجودهم فى غرفة المعيشة أو بالخارج، كما تقوم النافذة الزجاجية بتوفير الخصوصية عند الحاجة لذلك.
وتم تصميم المطبخ بنمط بسيط وديكور مينمال كلاسيكى كما تم تخصيص مكان للشواء ليصبح المكان ملائم للتجمعات العائلية والحفلات.
كجزء من التراس صممنا حديقة صغيرة مغطاة بالأعشاب من الأرضية إلى الجدران لتوفر بيئة طبيعية منعشة لك ولأسرتك داخل وخارج المنزل، مع بعض النباتات كديكور يزين الحديقة ويوفر جو ريفى بالمكان.
عن طريق هذه النافذة الزجاجية العريضة يمكننا الإستمتاع بالتفاصيل المميزة فى نهاية الحديقة من خلال غرفة المعيشة مما يوفر مشهد مميز وساحر يبهر زوارك.
فهنا كنبة خشبية وكرسى آخر طويل للإستجمام مع نباتات أخرى لتملأ جميع أركان الحديقة بجو من الدفء والراحة، بجانب ديكور الإضاءة الخافتة المدمجة بالجدران التى توفر جو هادىء على المكان بعد غياب الشمس فيصبح قضاء الوقت بالحديقة ممتع ليلًا ونهارًا.
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