منزل عصرى صغير بحديقة مميزة

نعرض اليوم تصميم خاص بمشروع منزل عصرى فى كل تفاصيل المنزل من ديكور، ومواد، وأثاث اُختير بعناية لينفذ النمط المطلوب، كما يتضمن المشروع أحدث التكنولوجيا المستخدمة فى تركيب الإضاءات المناسبة لكل غرفة بالمنزل.

ويتميز هذا المنزل بجودة التخطيط والتنفيذ للإستفادة من كل المساحات الموجودة ليوفر بيئة مريحة وعملية. فبجانب الطابق الأولى يوجد طابق ثانى يحتوى على غرفة النوم كما تشمل المساحة ركن للاستجمام فى الخارج للاستمتاع بلحظات الإسترخاء فى الطبيعة.