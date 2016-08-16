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منزل عصرى صغير بحديقة مميزة

هنادى موسى هنادى موسى
Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados غرفة المعيشة
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نعرض اليوم تصميم خاص بمشروع منزل عصرى فى كل تفاصيل المنزل من ديكور، ومواد، وأثاث اُختير بعناية لينفذ النمط المطلوب، كما يتضمن المشروع أحدث التكنولوجيا المستخدمة فى تركيب الإضاءات المناسبة لكل غرفة بالمنزل.

ويتميز هذا المنزل بجودة التخطيط والتنفيذ للإستفادة من كل المساحات الموجودة ليوفر بيئة مريحة وعملية. فبجانب الطابق الأولى يوجد طابق ثانى يحتوى على غرفة النوم كما تشمل المساحة ركن للاستجمام فى الخارج للاستمتاع بلحظات الإسترخاء فى الطبيعة.

غرفة معيشة عصرية

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados غرفة المعيشة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

نبدأ بغرفة المعيشة  التى تتسم بديكور كلاسيكى أنيق وتتراوح الألوان المستخدمة فيها مابين الأبيض والرمادى، كما زُودت بإضاءة متفرقة على هيئة صفوف أفقية ومتعددة فى درجات الإضاءة يتماشى مع النمط العصرى الراقى فى الإضاءة. 

اُختيرت الأريكة الطويلة لتكون فاصل بين الغرف كما اخترنا سجادة بألوان دافئة تتماشى مع الأريكة وعلى نفس نمط ديكور الغرفة. والكرسى البنى يضفى لمسة عصرية بلونه المتباين عن ألوان الغرفة.

بيئة متكاملة

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados غرفة السفرة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

أدمجت غرفة العشاء بغرفة المعيشة وتم تجهيزها بقطع أثاث ذات جودة عالية وحديثة فطاولة الطعام مصممة بشكل مستطيل من الزجاج مع كراسى من خامات تتماشى مع الزجاج لتحقق وحدة متكاملة فى تصميم الغرفة.

ركن الراحة

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados الممر الحديث، المدخل و الدرج
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

دائمًا يمكننا توفير مكان بسيط صغير للراحة والإسترخاء بداخل المنزل أيضًا، للأوقات المتقطعة خلال اليوم فهنا تم استغلال المساحة الموجودة أسفل السلم بكرسى مريح بلون هادىء.

مطبخ بالتراس

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados بلكونة أو شرفة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

بجانب غرفة المعيشة تم استقطاع مساحة خارجية كتراس ومطبخ فى آن واحد لتسهل التواصل بين أفراد الأسرة أثناء وجودهم فى غرفة المعيشة أو بالخارج، كما تقوم النافذة الزجاجية  بتوفير الخصوصية عند الحاجة لذلك.

وتم تصميم المطبخ بنمط بسيط وديكور مينمال كلاسيكى كما تم تخصيص مكان للشواء ليصبح المكان ملائم للتجمعات العائلية والحفلات.

حديقة صغيرة مميزة

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados حديقة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

كجزء من التراس صممنا حديقة صغيرة مغطاة بالأعشاب من الأرضية إلى الجدران لتوفر بيئة طبيعية منعشة لك ولأسرتك داخل وخارج المنزل، مع بعض النباتات كديكور يزين الحديقة ويوفر جو ريفى بالمكان.

لمسات ديكور ساحرة

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados حديقة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

عن طريق هذه النافذة الزجاجية العريضة يمكننا الإستمتاع بالتفاصيل المميزة فى نهاية الحديقة من خلال غرفة المعيشة مما يوفر مشهد مميز وساحر يبهر زوارك.

فهنا كنبة خشبية وكرسى آخر طويل للإستجمام مع نباتات أخرى لتملأ جميع أركان الحديقة بجو من الدفء والراحة، بجانب ديكور الإضاءة الخافتة المدمجة بالجدران التى توفر جو هادىء على المكان بعد غياب الشمس فيصبح قضاء الوقت بالحديقة ممتع ليلًا ونهارًا.

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تحف كلاسيكية داخل هذا البيت
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