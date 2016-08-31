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5 أفكار ديكور لغرفة طعام مريحة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة السفرة
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غرفة السفرة تعتبر من أهم الغرف داخل المنزل، ومن أكثر الغرف التي تعبر وبقوة عن أناقة البيت وعن اسلوب الحياة الخاص بك، كما انها من أكثر الأماكن التي يجتمع بها أفراد العائلة فترات كبيرة معاً، وتستقبل بها ضيوفك أيضاً، لذلك يجب أن تكون تلك الغرفة متميزة بالراحة والأناقة معاً، لتستطيع أن تقضي أنت وعائلتك وكذلك الضيوف، الذين سيزورونك وقتاً لطيفاً ولحظات لا تنساها تترك انطباعاً رائعاً عن كرمك وذوقك الراقي الأنيق.

1- البداية في اختيار الأثاث

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

من الأساسيات في اختيار غرفة سفرة مريحة، هي الأختيار الصحيح لأثاث الغرفة، فأذا كانت أفراد العائلة كبيرة، يفضل اختيار مجموعات أثاث كبيراً لتكون الأختيار الأفضل لأفراد العائلة، خاصةً أذا كنت تستقبل ضيوفاً كثيرة باستمرار، ويجب مراعاة اذا كان هناك أطفالاً في العائلة أن يتم اختيار مقاعد منخفضة للأطفال.

2- فن اختيار الألوان

Casa con estructura de madera SCS, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. غرفة السفرة خشب
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

الألوان من أهم العناصر التي يجب الأعتناء بها في الديكور، وفي أي تصميم معماري لأى غرفة داخل المنزل، وخاصةً غرفة السفرة لأنها من أكثر الغرف التي تستخدم داخل المنزل ويجتمع بها أفراد العائلة والضيوف حول الطعام، ومن أكثر الألوان التي يفضل استخدامها في غرفة السفرة اللون الأبيض والألوان الترابية كالبني، البيج، البرتقالي الهادئ، فتلك الألوان تحافظ على الهدوء والسكينة اثناء تناول الطعام.

3- الأختيار المثالي لشكل الطاولة

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة السفرة
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

هناك العديد من أشكال طاولات الطعام المختلفة، على سبيل المثال: المستديرة، البيضاوية، المربعة والمستطيلة، ولكن اختيار ايهم للغرفة، هذا ما يعتمد على اختياره مساحة الغرفة، فأذا كانت الغرفة صغيرة في المساحة يفضل اختيار الطاولة البيضاوية أو المستديرة، فهما يناسبات مساحات الغرفة الصغيرة ولا يعيقان الحركة بداخلها، على عكس الطاولات المربعة والمستطيلة فهى تناسب أكثر المساحات الكبيرة للغرفة.

4- مفارش هادئة غير مزركشة

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects غرفة السفرة
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

يجب التركيز جيداً قبل اختيار مفرش للسفرة في غرفة الطعام، فيفضل اختيار مفارش بسيطة تبتعد عن الزركشة الكثيرة ويفضل أن تكون ألوانها مميزة وهادئة وبعيدة عن الألوان الباهتة ومناسبة لألوان المقاعد المحيطة بالسفرة.

5- اكسسورات غرفة السفرة الأنيقة

Modernes Architektenhaus, das Freude macht. , LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH غرفة السفرة
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

يفضل دائماً داخل غرفة السفرة الاستعانة بأكسسورات بسيطة وخاصةً لطاولة الطعام، مثل فازات الورود والتي يملؤها احياناً بعض الصدف الملون والرمال، لكن يجب أن تكون تلك اللمسات من الديكور في غاية البساطة.

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