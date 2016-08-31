5 أفكار ديكور لغرفة طعام مريحة

يفضل دائماً داخل غرفة السفرة الاستعانة بأكسسورات بسيطة وخاصةً لطاولة الطعام، مثل فازات الورود والتي يملؤها احياناً بعض الصدف الملون والرمال، لكن يجب أن تكون تلك اللمسات من الديكور في غاية البساطة.

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