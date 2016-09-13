أنواع الأخشاب و جودتها ، دليل المحترفين !

أخشاب الزان تصنع من جذوع الأشجار الجيده ، و تتميز بالمتانه و المرونه في التشكيل . وهي أكثر الأخشاب شيوعاً و أناقه ، بفضل لونها الموحد و الفاتح الذي يمكن طلائه بأي لون بسهوله . و الزان ذو المنشأ الروماني هو أفخر أنواع الزان ، لأن رومانيا هي موطنه الأصلي ، وهي أنسب مناخ لزراعة أشجاره .

و أعلى جوده للخشب الزان ، تطلق على الأخشاب التى لا تحتوى على عقد تماماً ، أو على أقل عدد من العقد التى يمكن السماح بوجودها على أحد الجوانب فقط ، حتى لا تؤثر على النتيجه النهائيه للطلاء فيما بعد .

و يستخدم الزان في تصنيع الأثاث الكلاسيكي المزخرف و المكاتب و أبواب المنازل .