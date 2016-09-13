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أنواع الأخشاب و جودتها ، دليل المحترفين !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
​nolastar®- individuell und multifunktional, Royal Family _ design labor Royal Family _ design labor مكاتب العمل والمحال التجارية
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هل تجد صعوبه في التعرف على الخامات الجيده من الخشب ؟… . هل تصطحب خبيراً في كل مره تذهب فيها لشراء أثاث !؟ .. هل اشتريت قطعة أثاث و تفاجئت بتلفها السريع ! .. 

إذا كانت إجابتك بـ نعم على هذه الأسئله ، فأنت بحاجه إلى هذا الدليل الذي يضم مجموعه من أجود أنواع الخشب و استخداماتها  ، لتصبح خبيراً بالأخشاب كالمحترفين !…

1- أخشاب الزان beech wood

RESIDENCIA, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

House Frame - Wallpaper Catalog 2, House Frame Wallpaper & Fabrics House Frame Wallpaper & Fabrics
House Frame Wallpaper &amp; Fabrics

House Frame Wallpaper & Fabrics
House Frame Wallpaper &amp; Fabrics
House Frame Wallpaper & Fabrics

Natural Taureen Beech homify غرفة نومديكورات واكسسوارات
homify

Natural Taureen Beech

homify
homify
homify

أخشاب الزان تصنع من جذوع الأشجار الجيده ، و تتميز بالمتانه و المرونه في التشكيل . وهي أكثر الأخشاب شيوعاً و أناقه ، بفضل لونها الموحد و الفاتح الذي يمكن طلائه بأي لون بسهوله . و الزان ذو المنشأ الروماني هو أفخر أنواع الزان ، لأن رومانيا هي موطنه الأصلي ، وهي أنسب مناخ لزراعة أشجاره .

و أعلى جوده للخشب الزان ، تطلق على الأخشاب التى لا تحتوى على عقد تماماً ، أو على أقل عدد من العقد التى يمكن السماح بوجودها على أحد الجوانب فقط ، حتى لا تؤثر على النتيجه النهائيه للطلاء فيما بعد .

و يستخدم الزان في تصنيع الأثاث الكلاسيكي المزخرف و المكاتب و أبواب المنازل .

2- أخشاب الماهوجني mahogany wood

Chelsea Mahogany Bathroom Dressing table designed and made by Tim Wood Tim Wood Limited حمام
Tim Wood Limited

Chelsea Mahogany Bathroom Dressing table designed and made by Tim Wood

Tim Wood Limited
Tim Wood Limited
Tim Wood Limited

Chelsea Mahogany Bathroom designed and made by Tim Wood Tim Wood Limited حمام
Tim Wood Limited

Chelsea Mahogany Bathroom designed and made by Tim Wood

Tim Wood Limited
Tim Wood Limited
Tim Wood Limited

يشبه الماهوجني خشب الزان كثيراً لكن لونه مائل للأحمر ، وهو خشب صلب و متين يستخدم في الأثاث و النوافذ و الأبواب ،و أفضل أنواع خشب الماهوجني هو الماهوجني الإفريفي لأنه مقاوم لارتفاع درجات الحراره بصوره فائقه .

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3- أخشاب الآرو أو البلوط oak wood

​nolastar®- individuell und multifunktional, Royal Family _ design labor Royal Family _ design labor مكاتب العمل والمحال التجارية
Royal Family _ design labor

Royal Family _ design labor
Royal Family _ design labor
Royal Family _ design labor

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Module wallpaper, U2 U2 جدران وأرضياتورق الحائط
U2

U2
U2
U2

الأرو يصنع منه أفخر و أغلى أنواع الأثاث ، نظراً لصلابته الشديده و صعوبة تشكيله  . مما يجعل الأثاث المصنوع منه قطع فنيه نادره ، و قد اتجهت الأنظار إليه مؤخراً في محاوله لإستخدام ألواحه في تزيين الجدران لتعطي إطلاله مترفه دون عناء ، مثل هذا الحائط من تصميم u2 .

4- أخشاب الجوز walnut wood

American Black Walnut Kitchen designed and made by Tim Wood Tim Wood Limited مطبخ
Tim Wood Limited

American Black Walnut Kitchen designed and made by Tim Wood

Tim Wood Limited
Tim Wood Limited
Tim Wood Limited

Natural Dijon Walnut homify غرفة نومديكورات واكسسوارات
homify

Natural Dijon Walnut

homify
homify
homify

أخشاب الجوز لها درجات لونيه تتراوح بين البني الفاتح و الغامق ، و لها أنواع متعدده كالتركي و خشب الجوز الإيطالي و الأمريكي  أيضاً . و في الغالب ما تستخدم لصناعه غرف النوم لأنها قوية التحمل .

5- أخشاب الصنوبر pine wood

Windsor Pine 6 Drawer Chest The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Windsor Pine 6 Drawer Chest

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

Bespoke Pine Console UKAA | UK Architectural Antiques سلالم وأروقة رفوف وأدراج خشب Brown
UKAA | UK Architectural Antiques

Bespoke Pine Console

UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques

خشب الصنوبر من الأخشاب التى لها أهميه كبيره في مجال الزيوت العطريه ، و به أيضاً ميزه نادره و هي مقاومته للجراثيم ، لذا فهو المفضل لتصنيع أثاث المطبخ . و تختلف متانة خشب الصنوبر حسب نوعه ، و لكنه يعتبر واحداً من أجود أنواع الخشب .

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