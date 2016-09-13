أنواع الأخشاب و جودتها ، دليل المحترفين !

هل تجد صعوبه في التعرف على الخامات الجيده من الخشب ؟… . هل تصطحب خبيراً في كل مره تذهب فيها لشراء أثاث !؟ .. هل اشتريت قطعة أثاث و تفاجئت بتلفها السريع ! ..
إذا كانت إجابتك بـ نعم على هذه الأسئله ، فأنت بحاجه إلى هذا الدليل الذي يضم مجموعه من أجود أنواع الخشب و استخداماتها ، لتصبح خبيراً بالأخشاب كالمحترفين !…
أخشاب الزان تصنع من جذوع الأشجار الجيده ، و تتميز بالمتانه و المرونه في التشكيل . وهي أكثر الأخشاب شيوعاً و أناقه ، بفضل لونها الموحد و الفاتح الذي يمكن طلائه بأي لون بسهوله . و الزان ذو المنشأ الروماني هو أفخر أنواع الزان ، لأن رومانيا هي موطنه الأصلي ، وهي أنسب مناخ لزراعة أشجاره .
و أعلى جوده للخشب الزان ، تطلق على الأخشاب التى لا تحتوى على عقد تماماً ، أو على أقل عدد من العقد التى يمكن السماح بوجودها على أحد الجوانب فقط ، حتى لا تؤثر على النتيجه النهائيه للطلاء فيما بعد .
و يستخدم الزان في تصنيع الأثاث الكلاسيكي المزخرف و المكاتب و أبواب المنازل .
يشبه الماهوجني خشب الزان كثيراً لكن لونه مائل للأحمر ، وهو خشب صلب و متين يستخدم في الأثاث و النوافذ و الأبواب ،و أفضل أنواع خشب الماهوجني هو الماهوجني الإفريفي لأنه مقاوم لارتفاع درجات الحراره بصوره فائقه .
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الأرو يصنع منه أفخر و أغلى أنواع الأثاث ، نظراً لصلابته الشديده و صعوبة تشكيله . مما يجعل الأثاث المصنوع منه قطع فنيه نادره ، و قد اتجهت الأنظار إليه مؤخراً في محاوله لإستخدام ألواحه في تزيين الجدران لتعطي إطلاله مترفه دون عناء ، مثل هذا الحائط من تصميم u2 .
أخشاب الجوز لها درجات لونيه تتراوح بين البني الفاتح و الغامق ، و لها أنواع متعدده كالتركي و خشب الجوز الإيطالي و الأمريكي أيضاً . و في الغالب ما تستخدم لصناعه غرف النوم لأنها قوية التحمل .
خشب الصنوبر من الأخشاب التى لها أهميه كبيره في مجال الزيوت العطريه ، و به أيضاً ميزه نادره و هي مقاومته للجراثيم ، لذا فهو المفضل لتصنيع أثاث المطبخ . و تختلف متانة خشب الصنوبر حسب نوعه ، و لكنه يعتبر واحداً من أجود أنواع الخشب .