6 مميزات للحياة فى منزل صغير

أصبحت المنازل الصغيرة من الحلول الشائعة مؤخرًا لمن يحبون العيش بمفردهم أو يبدأون حياة زوجية بدون اقتراض ليتمتعوا بنمط حياة بسيط وعملى وأقل تكلفة.
فالعيش فى منزل صغير يعيد من تفكيرك فى عاداتك الشرائية كما يجعلك تستمتع بإمتلاك أشياء أقل والحياة بعملية وأناقة فى نفس الوقت بجانب مميزات أخرى نقرأها معًا.
تسهل البيوت الصغيرة التواصل بين أفراد الأسرة مما يزيد من علاقة أفراد الأسرة ببعضها ويملًا المنزل بجو من الدفء العائلى، عكس ماتقوم به المنازل الكبيرة التى يستقل كل فرد فيها بغرفة منفصلة فيقل الوقت الإجتماعى الذى تلتقى فيه الأسرة.
ليس دائمًا شراء الأكبر هو الأفضل. فشراء منزل بناءً على مساحته فقط من الأخطاء الكبيرة فعند بداية حياة جديدة عند الزواج لا يفضل أن يبدأ الأزواج حياتهم بديون وقروض من أجل شراء منزل بمساحة كبيرة.
فبمجرد شراء المنزل ستحتاج إلى تأثيثه وتجهيزه وهذا يطلب ميزانية خاصة لابد من وضعها فى الإعتبار عند التخطيط لشراء منزل، ليس هذا فقط بل فكر أيضًا فى تكلفة التنظيف الدورى والصيانة فكلما زاد المساحة زادت الأعباء والتفاصيل.
مع المساحات الصغيرة لا يمكنك شراء أى شىء تراه أو تفكر فيه، فستحتاج للتفكير أكثر من مرة إن كان ضروريًا شراؤه أم لا ؟ أين ستضعه؟ هل سيضفى لمسة مميزة للمكان أم سيزحمه؟ هل يناسب نمط المنزل أم لا؟
وبتجنب شراء أى شىء غير ضرورى سيمكنك ذلك من إستثمار أموالك فى شراء أثاث عملى يؤدى أكثر من وظيفة ويناسب المساحات الصغيرة، فغالبًا مايكون ذلك الأثاث غالى نسبيًا عن الأثاث الآخر ولكن يوفر عليك شراء أكثر من قطعة لتأدية وظائف مختلفة مما يمكنك من شراء قطع أثاث أكل فلا يزدحم المنزل.
كما فى الصورة لمسات الديكور البسيطة المستخدمة معلقة بالحائط حتى لا تستهلك مساحات كبيرة وتضفى أناقة وبساطة على الغرفة.
المنازل الصغيرة تحدث بها الفوضى سريعًا إن لم يعود كل شىء إلى أدارجه بعد الإنتهاء من الإستخدام. فحتى تحصل على منزل أنيق ومرتب ستحتاج إلى ترتيب مستمر.
كما يسهل عليك التنظيم إيجاد أى شىء بسهولة بدون تضييع وقت فى البحث عن الأدوات المفقودة وهذا ماسيوفرله لك الأثاث المتعدد الوظائف لأنه يتميز بتصميمات وحدات تخزين مدمجه به حيث يوفر لك المزيد من المساحة.
حتى لو كان المنزل صغيرًا وبه شرفة يمكنك تحويلها إلى مكان جذاب وممتع للأنشطة الخارجية مع الأسرة حتى تحصل على بعض الإسترخاء والإستمتاع بهواء نقى ومنعش للصحة، كما يمكنكم القيام ببعض الأنشطة المشتركة بالخارج خاصة إن كان لديك أطفال فيمكنهم اللعب قليلًا فى الهواء الطلق أو الإشتراك معهم ببعض الأعمال اليدوية.
لن ننسى أن نختار قطع الديكور والأثاث الخاص بالشرفة ليتماشى مع التصميم الداخلى للمنزل. وتزيين االشرفة ببعض الأزهار والنباتات يصبح بديل جيدًا لوجود حديقة بالمنزل.
التنظيم.. هو الكلمة السحرية للحفاظ على منزلك مرتب وبسيط، فالمنزل الصغير سيجعل من التنظيم عادة لديكً بتخزين كل الأشياء يوم بيوم ليصبح كل شىء فى متناول يدك بمنتهى السهولة وننصح بإستخدام صناديق التخزين الشفافة حتى يسهل عليك رؤية مابداخلها.
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