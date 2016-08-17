6 مميزات للحياة فى منزل صغير

مع المساحات الصغيرة لا يمكنك شراء أى شىء تراه أو تفكر فيه، فستحتاج للتفكير أكثر من مرة إن كان ضروريًا شراؤه أم لا ؟ أين ستضعه؟ هل سيضفى لمسة مميزة للمكان أم سيزحمه؟ هل يناسب نمط المنزل أم لا؟

وبتجنب شراء أى شىء غير ضرورى سيمكنك ذلك من إستثمار أموالك فى شراء أثاث عملى يؤدى أكثر من وظيفة ويناسب المساحات الصغيرة، فغالبًا مايكون ذلك الأثاث غالى نسبيًا عن الأثاث الآخر ولكن يوفر عليك شراء أكثر من قطعة لتأدية وظائف مختلفة مما يمكنك من شراء قطع أثاث أكل فلا يزدحم المنزل.

كما فى الصورة لمسات الديكور البسيطة المستخدمة معلقة بالحائط حتى لا تستهلك مساحات كبيرة وتضفى أناقة وبساطة على الغرفة.