كيف تجعل منزلك مناسبًا لكبار السن

الجراج يجب أن يكون مغطى ومحمي من أشعة الشمس والحرارة والأمطار، ويجب أيضًا أن يكون قريبًا من مدخل البيت بدون الحاجة إلى أخذ السلالم للدخول في المنزل. إذا كان الجراج تحت الأرض و مشترَك فمن الأفضل أن تختار مكانًا للسيارة بجانب المصعد مباشرة حتى لا يضطر أحد كبار السن لصعود الدرج. تأكد أيضًا من وجود مكان مخصص لصعود الكرسي المتحرك.

كبار السن يفضلون البيوت الصغيرة التي تسهّل عليهم الحركة والتنقل والصيانة، ففي حالة الاختيار ابتعد عن المنازل الكبيرة ذات الطوابق المتعددة واختر ما قل ودلّ.