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كيف تجعل منزلك مناسبًا لكبار السن

ريم عوض ريم عوض
Weekend Home, Ashleys Ashleys منزل بنغالي
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كلنا نحترم الكبار ونجلّهم ولكن المشكلة أننا في بعض الأحيان لا نفهم احتياجاتهم بشكل كامل ولا نستوعب الاختلاف بيننا وبينهم ونظرتهم للأمور وكيفية التعامل في الحياة اليومية العادية نظرًا لظروف السن وعلامات تقدمه. نتيجة لذلك فإن البيوت لا تكون دائمًا مكان مريح لهم ولا يشعرون أنهم قادرين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي كما كانوا من قبل. تصميم المنازل بطريقة تجعل ممارساتهم اليومية أسهل هو أفضل شيء يمكنك أن تقدمه لهم ليشعروا بالراحة في منزلهم. في هوميفاي جهزنا لك مجموعة من النصائح لتحقيق ذلك. 

منزل دوره أرضي

Weekend Home, Ashleys Ashleys منزل بنغالي
Ashleys

Ashleys
Ashleys
Ashleys

سواء كنت ستبني منزلًا أو ستشتريه من المهم جدًا أن يكون المنزل من طابق واحد ويستحسن أن يكون دور أرضي. صعود ونزول السلالم لكبار السن هو مهمة صعبة جدًا عليهم على عكس ما تظن سهولته عليك. في حالة عدم القدرة على شراء منزل في الطابق الأرضي أو كان متعدد الطوابق تأكد من وجود مصعد أو أي وسيلة لمساعدتهم على الانتقال من طابق لآخر.

تنسيق واسع

Residential 3bhk, Madhapur, DeTekton DeTekton غرفة المعيشة
DeTekton

DeTekton
DeTekton
DeTekton

تنسيق الأثاث بطريقة تعطي وسعًا لا يعني بالضرورة أنه يجب على منزلك أن يكون واسعًا. ضع في الحسبان أن ترتب كل شيء بطريقة تعطي فرصة لكبار السن بالمرور دون الاصطدام بالكراسي والطاولات منعًا للحوادث والإصابات لا قدّر الله.

أثاث مناسب

RESIDENTIAL, QBOID DESIGN HOUSE QBOID DESIGN HOUSE غرفة المعيشة
QBOID DESIGN HOUSE

QBOID DESIGN HOUSE
QBOID DESIGN HOUSE
QBOID DESIGN HOUSE

عند اختيارك أثاث منزلك وخاصة الكراسي والكنب، تأكد من اختيار الكراسي ذات التصميم المناسب والمريح حيث يكون الكرسي ظهره معتدل وتنجيده جيد ومعه خدديات لزيادة الراحة. لا تفكر أبدًا في الكراسي المنخفضة والبفات والبين باج، كل هذا من شأنه أن يزيد من صعوبة الجلوس وقد يحدث مشاكل. إذا كنت تريد شراء كرسي للاسترخاء، تأكد من أن ميكانيكيته سهلة في تغيير وضعه من وضع الاسترخاء للجلوس لتقليل المعاناة عند القيام والجلوس.

حمام مخصوص

Residence 1, Dynamic Designss Dynamic Designss حمام
Dynamic Designss

Residence 1

Dynamic Designss
Dynamic Designss
Dynamic Designss

الحمامات هي أكثر الأماكن خطورة بسبب الأرض الزلقة والأسطح المبللة التي تتسبب في كثير من الحوادث. تأكد من أخذك بجميع احتياطات الأمن والسلامة كوجود مسند عند البانيو وكرسي داخله ومن المهم أيضًا وضع قضيب حول جميع حوائط الحمام لتقوم بدعم الشخص كبير السن في جميع تحركاته داخل الحمّام. قم باختيار بلاط ضد الانزلاق لتجعل الحمام آمنًا قدر المستطاع.

أبواب جرّارة

Butterfly House, ESSTEAM ESSTEAM بلكونة أو شرفة ألمنيوم/ زنك
ESSTEAM

ESSTEAM
ESSTEAM
ESSTEAM

مع ارتفاع درجة الحرارة الرهيب في مصر، تصبح الأبواب العادية أصعب في الفتح والغلق حيث أن الحرارة تجعل الأبواب تتمدد فيصبح إطارها أضيق مما يصعب الأمر. قم بتركيب أبواب جرّارة تسهل الدخول والخروج بدون الحاجة إلى نفس مجهود فتح الباب العادي.

الجراج

Interior design, Eternity Designers Eternity Designers مرآب~ كراج
Eternity Designers

Interior design

Eternity Designers
Eternity Designers
Eternity Designers

الجراج يجب أن يكون مغطى ومحمي من أشعة الشمس والحرارة والأمطار، ويجب أيضًا أن يكون قريبًا من مدخل البيت بدون الحاجة إلى أخذ السلالم للدخول في المنزل. إذا كان الجراج تحت الأرض و مشترَك فمن الأفضل أن تختار مكانًا للسيارة بجانب المصعد مباشرة حتى لا يضطر أحد كبار السن لصعود الدرج. تأكد أيضًا من وجود مكان مخصص لصعود الكرسي المتحرك. 

كبار السن يفضلون البيوت الصغيرة التي تسهّل عليهم الحركة والتنقل والصيانة، ففي حالة الاختيار ابتعد عن المنازل الكبيرة ذات الطوابق المتعددة واختر ما قل ودلّ.

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