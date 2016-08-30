كيف تجعل منزلك مناسبًا لكبار السن

كلنا نحترم الكبار ونجلّهم ولكن المشكلة أننا في بعض الأحيان لا نفهم احتياجاتهم بشكل كامل ولا نستوعب الاختلاف بيننا وبينهم ونظرتهم للأمور وكيفية التعامل في الحياة اليومية العادية نظرًا لظروف السن وعلامات تقدمه. نتيجة لذلك فإن البيوت لا تكون دائمًا مكان مريح لهم ولا يشعرون أنهم قادرين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي كما كانوا من قبل. تصميم المنازل بطريقة تجعل ممارساتهم اليومية أسهل هو أفضل شيء يمكنك أن تقدمه لهم ليشعروا بالراحة في منزلهم. في هوميفاي جهزنا لك مجموعة من النصائح لتحقيق ذلك.
سواء كنت ستبني منزلًا أو ستشتريه من المهم جدًا أن يكون المنزل من طابق واحد ويستحسن أن يكون دور أرضي. صعود ونزول السلالم لكبار السن هو مهمة صعبة جدًا عليهم على عكس ما تظن سهولته عليك. في حالة عدم القدرة على شراء منزل في الطابق الأرضي أو كان متعدد الطوابق تأكد من وجود مصعد أو أي وسيلة لمساعدتهم على الانتقال من طابق لآخر.
تنسيق الأثاث بطريقة تعطي وسعًا لا يعني بالضرورة أنه يجب على منزلك أن يكون واسعًا. ضع في الحسبان أن ترتب كل شيء بطريقة تعطي فرصة لكبار السن بالمرور دون الاصطدام بالكراسي والطاولات منعًا للحوادث والإصابات لا قدّر الله.
عند اختيارك أثاث منزلك وخاصة الكراسي والكنب، تأكد من اختيار الكراسي ذات التصميم المناسب والمريح حيث يكون الكرسي ظهره معتدل وتنجيده جيد ومعه خدديات لزيادة الراحة. لا تفكر أبدًا في الكراسي المنخفضة والبفات والبين باج، كل هذا من شأنه أن يزيد من صعوبة الجلوس وقد يحدث مشاكل. إذا كنت تريد شراء كرسي للاسترخاء، تأكد من أن ميكانيكيته سهلة في تغيير وضعه من وضع الاسترخاء للجلوس لتقليل المعاناة عند القيام والجلوس.
الحمامات هي أكثر الأماكن خطورة بسبب الأرض الزلقة والأسطح المبللة التي تتسبب في كثير من الحوادث. تأكد من أخذك بجميع احتياطات الأمن والسلامة كوجود مسند عند البانيو وكرسي داخله ومن المهم أيضًا وضع قضيب حول جميع حوائط الحمام لتقوم بدعم الشخص كبير السن في جميع تحركاته داخل الحمّام. قم باختيار بلاط ضد الانزلاق لتجعل الحمام آمنًا قدر المستطاع.
مع ارتفاع درجة الحرارة الرهيب في مصر، تصبح الأبواب العادية أصعب في الفتح والغلق حيث أن الحرارة تجعل الأبواب تتمدد فيصبح إطارها أضيق مما يصعب الأمر. قم بتركيب أبواب جرّارة تسهل الدخول والخروج بدون الحاجة إلى نفس مجهود فتح الباب العادي.
الجراج يجب أن يكون مغطى ومحمي من أشعة الشمس والحرارة والأمطار، ويجب أيضًا أن يكون قريبًا من مدخل البيت بدون الحاجة إلى أخذ السلالم للدخول في المنزل. إذا كان الجراج تحت الأرض و مشترَك فمن الأفضل أن تختار مكانًا للسيارة بجانب المصعد مباشرة حتى لا يضطر أحد كبار السن لصعود الدرج. تأكد أيضًا من وجود مكان مخصص لصعود الكرسي المتحرك.
كبار السن يفضلون البيوت الصغيرة التي تسهّل عليهم الحركة والتنقل والصيانة، ففي حالة الاختيار ابتعد عن المنازل الكبيرة ذات الطوابق المتعددة واختر ما قل ودلّ.