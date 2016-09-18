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6 أفكار لتجعل بلكونتك رائعة

ريم عوض ريم عوض
Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
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الليل هو وقت التسامر والدردشة اللطيفة بين أفراد الأسرة بعد يوم شاق بين العمل خارج المنزل وداخله والدراسة وما إلى ذلك، في مصر يحب أفراد الأسرة التجمع في البلكونة لشرب كوب من الشاي بعد الغداء والتحدث في تفاصيل اليوم وربما لعب بعض الألعاب المسلية أو حتى التحدث مع الجيران تحت أنوار السماء الجميلة. الاستثمار في تصميم البلكونة بشكل جميل يمكن أن يجعلها المكان المفضل لجميع أفراد العائلة والضيوف أيضًا حتى في الشتاء. في هذا المقال سنقدم لكن بعض الأفكار السهلة والبسيطة لتجعل بلكونتك مساحة رائعة للتواصل والتي نأمل أن تنال إعجابك.

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1- أثاث بسيط ومتنقل

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria برجولا جانبية White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

أنظر لهذه الغرفة الخارجية المليئة بالدفئ والمرح. ألا تريد أن تجلس فيها وتقرأ كتابًا تحت ضوء الشمس المنبعث من ذلك السقف الأنيق بعيدًا عن الضوضاء؟ ‘ذا كانت اديك ميزانية محدودة أو لا ففي كل الأحوال إضافة بعض الأثاث البسيط والغير مكلف لن يكون صفقة خاسرة أبدًا! يمكنك أيضًا إضافة بعض النباتات لإدخال الطبيعة في التصميم وإراحة الأعصاب.

أثاث بسيط ومتنقل 2

Nikhil patel residence, Dipen Gada & Associates Dipen Gada & Associates بلكونة أو شرفة
Dipen Gada &amp; Associates

Nikhil patel residence

Dipen Gada & Associates
Dipen Gada &amp; Associates
Dipen Gada & Associates

2- برجولة

Nikhil patel residence, Dipen Gada & Associates Dipen Gada & Associates بلكونة أو شرفة
Dipen Gada &amp; Associates

Nikhil patel residence

Dipen Gada & Associates
Dipen Gada &amp; Associates
Dipen Gada & Associates

إنشاء برجولة في البلكونة يمكن أن يبدو لك وكأنها فكرة صعبة ومهمة ضهمة ولكنها من أفضل الحلول والأفكار لجعل البلكونة تبدو في غاية الجمال! عند إنشائك للبرجولة ستستطيع أن تجلي في البلكونة في النهار والليل وستكون غرفة معيشتك الثانية. يمكنك إضافة بعض العناصر الطبيعية الرائعة مثل الخشب والبامبو لإضفاء الشعور بالدفئ.

برجولة 2

VILLA PRIVATA MUSTIQUE 1, ANG42 ANG42 بلكونة أو شرفة
ANG42

ANG42
ANG42
ANG42

3- سفرة في الخارج

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

بالطبع لا يمكنك الاستغناء عن غرفة السفرة داخل منزلك ولكن بإمكانك إضافة امتداد لها في البلكونة للأيام التي تريد فيها أن تأكل بالخارج عندما يكون الجو مناسبًا. قم باختيار أثاث مناسب لهذا الغرض ولا تنسى الديكور حوله. هل ستقوم بتركيب إضاءات ونجف معين؟ هل ستضيف بعض العناصر للحائط مثل الأحجار أو الأخشاب؟ اطلق العنان لخيالك.

سفرة في الخارج 2

Loft a Modena, ZPZ PARTNERS ZPZ PARTNERS بلكونة أو شرفة
ZPZ PARTNERS

ZPZ PARTNERS
ZPZ PARTNERS
ZPZ PARTNERS

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4- حديقة صغيرة

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

عندما نتكلم عن الأماكن المفتوحة فمن الصعب علينا أن ننسى النباتات، فهم عنصر أساسي لمعظم البلكونات والشرفات؛ ليس فقط لأنهم يضيفوا جمالًا وحياة للتصميم ولكن لأنهم أيضًا مهمين لصحتك وللبيئة. قم بشراء بعض قصاري الزرع ووضعها في مكان محدد في البلطونة على مساند فيرفورجيه رائعة مثل هذه ولا تنس أن تعتني بها! أصبح الآن لديك حديقتك الصغيرة الخاصة.

5- حائط النبتات

Curb Appeal Ideas, Simran Kohli Simran Kohli بلكونة أو شرفة
Simran Kohli

Simran Kohli
Simran Kohli
Simran Kohli

إذا كنت غير مرتاحًا لفكرة زرع البلكونة بأكملها، يمكنك تعليق بعض قصاري الزرع على جزء من الحائط لإضافة لمسة فريدة لبلكونتك.

6- الديكور والأثاث

Bansal Residence, Studio Ezube Studio Ezube بلكونة أو شرفة
Studio Ezube

Studio Ezube
Studio Ezube
Studio Ezube

عند اختيارك لأثاث البلكونة ركز على جعلها مكان مناسب للتواصل والمرح. أضف بعض الكراسي ذات التصميم الجذاب والمختلف، كرسي متأرجح أو معلق ومراوح سقف. يمكنك القول أنك يفضل أن تصممها وكأنها غرفة المعيشة الخارجية في منزلك. لا تنس بعض اللمسات البسيطة كالزهريات والرسومات المعلفة والتحف. لمَ لا؟

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