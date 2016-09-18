6 أفكار لتجعل بلكونتك رائعة

الليل هو وقت التسامر والدردشة اللطيفة بين أفراد الأسرة بعد يوم شاق بين العمل خارج المنزل وداخله والدراسة وما إلى ذلك، في مصر يحب أفراد الأسرة التجمع في البلكونة لشرب كوب من الشاي بعد الغداء والتحدث في تفاصيل اليوم وربما لعب بعض الألعاب المسلية أو حتى التحدث مع الجيران تحت أنوار السماء الجميلة. الاستثمار في تصميم البلكونة بشكل جميل يمكن أن يجعلها المكان المفضل لجميع أفراد العائلة والضيوف أيضًا حتى في الشتاء. في هذا المقال سنقدم لكن بعض الأفكار السهلة والبسيطة لتجعل بلكونتك مساحة رائعة للتواصل والتي نأمل أن تنال إعجابك.
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أنظر لهذه الغرفة الخارجية المليئة بالدفئ والمرح. ألا تريد أن تجلس فيها وتقرأ كتابًا تحت ضوء الشمس المنبعث من ذلك السقف الأنيق بعيدًا عن الضوضاء؟ ‘ذا كانت اديك ميزانية محدودة أو لا ففي كل الأحوال إضافة بعض الأثاث البسيط والغير مكلف لن يكون صفقة خاسرة أبدًا! يمكنك أيضًا إضافة بعض النباتات لإدخال الطبيعة في التصميم وإراحة الأعصاب.
إنشاء برجولة في البلكونة يمكن أن يبدو لك وكأنها فكرة صعبة ومهمة ضهمة ولكنها من أفضل الحلول والأفكار لجعل البلكونة تبدو في غاية الجمال! عند إنشائك للبرجولة ستستطيع أن تجلي في البلكونة في النهار والليل وستكون غرفة معيشتك الثانية. يمكنك إضافة بعض العناصر الطبيعية الرائعة مثل الخشب والبامبو لإضفاء الشعور بالدفئ.
بالطبع لا يمكنك الاستغناء عن غرفة السفرة داخل منزلك ولكن بإمكانك إضافة امتداد لها في البلكونة للأيام التي تريد فيها أن تأكل بالخارج عندما يكون الجو مناسبًا. قم باختيار أثاث مناسب لهذا الغرض ولا تنسى الديكور حوله. هل ستقوم بتركيب إضاءات ونجف معين؟ هل ستضيف بعض العناصر للحائط مثل الأحجار أو الأخشاب؟ اطلق العنان لخيالك.
عندما نتكلم عن الأماكن المفتوحة فمن الصعب علينا أن ننسى النباتات، فهم عنصر أساسي لمعظم البلكونات والشرفات؛ ليس فقط لأنهم يضيفوا جمالًا وحياة للتصميم ولكن لأنهم أيضًا مهمين لصحتك وللبيئة. قم بشراء بعض قصاري الزرع ووضعها في مكان محدد في البلطونة على مساند فيرفورجيه رائعة مثل هذه ولا تنس أن تعتني بها! أصبح الآن لديك حديقتك الصغيرة الخاصة.
إذا كنت غير مرتاحًا لفكرة زرع البلكونة بأكملها، يمكنك تعليق بعض قصاري الزرع على جزء من الحائط لإضافة لمسة فريدة لبلكونتك.
عند اختيارك لأثاث البلكونة ركز على جعلها مكان مناسب للتواصل والمرح. أضف بعض الكراسي ذات التصميم الجذاب والمختلف، كرسي متأرجح أو معلق ومراوح سقف. يمكنك القول أنك يفضل أن تصممها وكأنها غرفة المعيشة الخارجية في منزلك. لا تنس بعض اللمسات البسيطة كالزهريات والرسومات المعلفة والتحف. لمَ لا؟
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