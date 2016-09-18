6 أفكار لتجعل بلكونتك رائعة

الليل هو وقت التسامر والدردشة اللطيفة بين أفراد الأسرة بعد يوم شاق بين العمل خارج المنزل وداخله والدراسة وما إلى ذلك، في مصر يحب أفراد الأسرة التجمع في البلكونة لشرب كوب من الشاي بعد الغداء والتحدث في تفاصيل اليوم وربما لعب بعض الألعاب المسلية أو حتى التحدث مع الجيران تحت أنوار السماء الجميلة. الاستثمار في تصميم البلكونة بشكل جميل يمكن أن يجعلها المكان المفضل لجميع أفراد العائلة والضيوف أيضًا حتى في الشتاء. في هذا المقال سنقدم لكن بعض الأفكار السهلة والبسيطة لتجعل بلكونتك مساحة رائعة للتواصل والتي نأمل أن تنال إعجابك.

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