6 نماذج مدهشة لألوان غرف الأطفال!

في وقتنا هذا، ومع الغلاء المستمر في أسعار الأثاث، بات كثيرون من المقبلين على الزواج يتنازلون عن شراء غرفة الأطفال في بداية زواجهم، مع مراعاة توفير غرفة فعلية للأطفال ولكن بدون أثاث أو فرش!، فقط غرفة مطلية بألوان زاهية تليق بحس الأطفال ولكنها مغلقة لحين يُرزقون بمولود.. ومن هذا المنطلق قررنا اليوم من خلال هذا المقال أن نكون دليلكم في اختيار أفضل وأنسب الألوان لغرف الأطفال بعرض مجموعة نماذج مدهشة قد تغنيكم من جمالها عن أي أثاث!
اللون الأحمر رمز الحيوية والمرح، طارد للخمول والكسل، ولذلك هو أحد الألوان المرشحة بقوة لـغرف الاطفال. هنا لم يعتمد المصمم على الأحمر وحده، ولكنه استخدم الأبيض معه أيضًا، الذي يعد رمزًا للهدوء والبساطة.. وما بين اللونين لجأ للنقوش والرسومات بالاحمر والأبيض ومزيج آخر من الألوان جعلت الغرفة في هيئة لوحة فنية كبيرة مبهرة بكل المقاييس.
الأصفر معروف دائمًا بما يضفيه على أي غرفة من دفء وحيوية، ربما هذا ما يجعله مناسبًا بشكل كبير لغرف الأطفال، نظرًا لتماشيه التام مع طبيعتهم وطفولتهم البريئة.
هذا النموذج لابد وأن يحفزك على اختيار الأصفر لغرفة أطفالك إن كنت من المقبلين على الزواج وتستعد من الآن لتجهز هذه الغرفة، هذا إذا ما تطرقنا للتصميم المدهش لتخت الاطفال الذي يشبه كثيرًا تصميمات غرف الأطفال في المنازل الأوروبية والذي غالبًا ما نتعرض له عند مشاهدة أحد الأفلام!
أما اللون الوردي.. فمعروف دائمًا أنه اللون المفضل لدى معظم الفتيات إن لم يكن جميعهن بدرجاته المختلفة، وغالبًا ما تجد جميع أغراضهن مهما كانت تفاصيلها بهذا اللون، لما لا وهو مناسب جدًا لرقتهن وعذوبتهن!، وبالتالي هو أيضًا يليق بغرفهن!
فكما نرى في هذا النموذج، اعتمد المصمم على مزيج من الألوان الهادئة والأنيقة في الوقت ذاته، بين رقة الوردي وأناقة الأبيض وهدوء الرمادي، ليس فقط في حوائط الغرفة كافة، وإنما أيضًا في فرشها وكل تفاصيلها الصغيرة.
ولمحبي استخدام الألوان المتنوعة، إليكم هذا النموذج بـ
ميكس الألوان والذي يتطلب بالتأكيد خلفية هادئة بلون محايد كالأبيض، تُمَكّن المصمم من اللعب بالألوان بعد ذلك في كافة أغراض الغرفة من سجاد وفرش وستائر كما حدث هنا تمامًا.
فالغرفة هنا مطلية باللون الأبيض الهادئ، وتحلت بمزيج من الألوان المبهجة ما بين الوردي والنيلي والأخضر الفاتح والموف الفاتح، الذين نجحوا جميعًا في إكسابها إطلالة فريدة من نوعها في الوقت الذي لا تكاد تشعر فيه بالصخب من كثرة الألوان!
اللمسة الخضراء أيً كان استخدامها تستطيع بجمالها إضفاء روح خاصة للمكان، فهنا في هذه الغرفة التي تسكنها روح الغابة بكل تفصيله من تفاصيلها، نجد الأخضر الفاتح مسيطر على جميع الحوائط، ولم يكتف بذلك، بل تلاحم بشدة مع الأشجار والنباتات التي تطل عليها الغرفة من خلال نافذة زجاجية كبيرة أكسبت الغرفة أحلى الإطلالات..
أما عن فرش الغرفة، فهو بلمسة طفولية، تمثلت في تلك السجادة المجسمة برأس ملك الغابة في قلب الغرفة مما يؤكد تماشي الأجواء مع بعضها البعض كما هو واضح هنا.
غرفة ملائكية ألوانها تناسب حديثي الولادة لما تتمتع به من هدوء وسكينة، اللون الكاكي الهادئ يغلف الحوائط كافة، أما الفرش من ستائر وسجاد فتألق باللون النيلي الصافي، فيما تميزت بعض التفاصيل الصغيرة باللون الأخضر الفاتح كأرفف المكتبة وفرش سرير المولود، وبعض اللوحات والإطارات المعلقة على الحوائط ..
ننصحكم بقراءة المقال التالي: 10 تصميمات لمداخل على النمط الفندقي