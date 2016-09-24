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8 خامات مميزه لصنع الأثاث

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Casa Amalasunta, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura غرفة المعيشة
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بعد اكتشاف النار، تعلم الإنسان قطع الأشجار في الغابات البريه من أجل الحصول على الحطب، ثم استخدم الخشب لصنع أدواته و وسائل راحته، بعدما كان ينحت من الأحجار مقاعد و أسرّه، وبعد ذلك بزمن تعلم صك المعادن، ولكنه اكتفى بصنع أدوات الحرب و الطعام منها فقط، و نفس الحال عندما صنع الزجاج و اكتفى  باستخدامه في صناعة الكؤوس و النوافذ، ولكن بعد الثورة الصناعيه و حتى عصرنا الحديث أصبحت الخامات التى يصنع منها الأثاث لا حصر لها، و سنتعرف سوياً اليوم على مجموعه من الخامات المميزه التى يصنع منها الأثاث في عصرنا الحديث.

1- الزجاج

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الزجاج أصبح منتشراً بقوه في عالم الأثاث، بفضل شفافيته العاليه التى تمنح شعوراً لا مثيل له بالنقاء. و عادة ما تكون قطع الأثاث المصنوعه من الزجاج مزوده بدعائم من المعدن اللامع لمنحه المتانه و المزيد من البريق، كما في هذه الكراسي الفريده من تصميم المبدع hakan .

2- الجلود

Casa Evans, A4estudio A4estudio غرفة المعيشة
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

الجلود بكافة ألوانها تشكل جزءاً لا يُستهان به في الأثاث، وهناك أنماط تعتمد عليه بوجه خاص مثل النمط الصناعي، و تعتبر هذه الخامه طريقاً مضموناً نحو طلة فاخره و أنيقه، وهي مناسبه أكثر لأماكن العمل و غرف الإستقبال بسبب قوة تحملها و مقاومتها للإتساخ.

3- الخشب

Mona Casa, Mona Casa Mona Casa غرفة المعيشة
Mona Casa

Mona Casa
Mona Casa
Mona Casa

الأخشاب أشهر خامات الأثاث، و أكثرها قدره على الإستمرار، و هي متغلغله في معظم قطع الأثاث بطريقه أو أخرى، فمثلا الأثاث المسيطر عليه الجلود أو القماش نجد أنه يرتكز على دعائم خشبيه حتى و إن لم تكن ظاهره للعيان.

ومظهر الخشب الطبيعي تتميز به عدة أنماط كالريفي و الإسكندينافي و البحر المتوسط، لما له من قدره على التكيف مع غيره من الخامات و الأساليب.

4- القماش

Casa Amalasunta, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura غرفة المعيشة
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

الأقمشه التى تستخدم في الأثاث لا تعد ، سنذكر منها أكثرها شهره على سبيل المثال لا الحصر: القطن الذي يتميز بسمكه و متانته ، و قماش المخمل الناعم الذي يتحمل الإتساخ و يعطي مظهراً مليء بالفخامه ، و الصوف الذي يقتصر في الغالب على صناعة السجاد ، و الحرير و الستان الذي يدخلون بصورة غير مباشره في الأثاث لأنهم يصنعون الوسائد و الأغطيه ، و أقمشة الشيفون للستائر الخفيفه ، و أخيراً الكتان الذي يصلح في صناعة الأرائك و المفارش و أحياناً في ستائر المطابخ.

4- فراء الحيوانات

Haus M, moser straller architekten moser straller architekten غرفة المعيشة
moser straller architekten

moser straller architekten
moser straller architekten
moser straller architekten

فراء و جلود الحيوانات توضع على قطع الأثاث ، أو تعلق على الحائط، أو على الأرض كسجادة لافته للنظر ، و هي تستخدم باعتدال في الغالب لأن كثرتها قد يؤدي إلى الشعور بالوحشيه و قسوة المكان، أو الرغبه الزائده في لفت الأنظار.

5- الرخام

Midlife Crisis Loft, Lev Lugovskoy Lev Lugovskoy غرفة المعيشة
Lev Lugovskoy

Lev Lugovskoy
Lev Lugovskoy
Lev Lugovskoy

الرخام عادة ما يستخدم كسطح لطاولة السفره أو طاولة القهوه في غرف المعيشه، كما يمكن استخدامه في أسطح العمل في المطابخ، لما يتميز به من متانه و قدرة على التحمل بالإضافه إلى مظهره الطبيعي الغني و اللامع.

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6- الخوص

Residencia RH, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

الأثاث المشغول بالخوص أو البامبو عادة ما يستخدم في تأثيث الحدائق و الشرفات، كما يصنع منه سلال رائعه لتخزين الكثير من الأغراض في أي غرفة من غرف المنزل، و يتميز بمظهر المليء بالحيويه و روح الطبيعه التى لا تتوفر في غيره من الخامات الإصطناعيه.

7- المعدن

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

المعادن سواء من الصلب أو النحاس أو الحديد المعالج ، تأتي بأشكال و ألوان كثيره، و تتميز بأشكالها المزخرفه المميزه التى لا يمكن تواجدها في الأثاث الخشبي، و عادة ما يستخدم المعدن اللامع كدعائم لبعض الأثاث الزجاجي أو لصنع عناصر الإضاءه الحديثه.

8- البلاستيك

homify غرفة السفرةطاولات
homify

homify
homify
homify

اللدائن سهلة التشكيل أو البلاستيك يصنع منه الكثير من الأدوات اليوميه و الأثاث، و في الغالب ما يقتصر البلاستيك على تصنيع كراسي الحدائق و الطاولات الصغيره لما يتميز به من قدرة على تحمل التغيرات الجويه و عوامل التعريه، كما أنه يتميز بقدر من المرونه تقاوم عملية كسره بسهوله .

و بهذا نكون قد انتهينا من أشهر 8 خامات للأثاث، إذا أردت المزيد من الخبره في عالم الأثاث يمكنك مشاهدة مقالنا عن أنواع الأخشاب و جودتها من هنا

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