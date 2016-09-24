8 خامات مميزه لصنع الأثاث

الأخشاب أشهر خامات الأثاث، و أكثرها قدره على الإستمرار، و هي متغلغله في معظم قطع الأثاث بطريقه أو أخرى، فمثلا الأثاث المسيطر عليه الجلود أو القماش نجد أنه يرتكز على دعائم خشبيه حتى و إن لم تكن ظاهره للعيان.

ومظهر الخشب الطبيعي تتميز به عدة أنماط كالريفي و الإسكندينافي و البحر المتوسط، لما له من قدره على التكيف مع غيره من الخامات و الأساليب.