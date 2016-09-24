8 خامات مميزه لصنع الأثاث

بعد اكتشاف النار، تعلم الإنسان قطع الأشجار في الغابات البريه من أجل الحصول على الحطب، ثم استخدم الخشب لصنع أدواته و وسائل راحته، بعدما كان ينحت من الأحجار مقاعد و أسرّه، وبعد ذلك بزمن تعلم صك المعادن، ولكنه اكتفى بصنع أدوات الحرب و الطعام منها فقط، و نفس الحال عندما صنع الزجاج و اكتفى باستخدامه في صناعة الكؤوس و النوافذ، ولكن بعد الثورة الصناعيه و حتى عصرنا الحديث أصبحت الخامات التى يصنع منها الأثاث لا حصر لها، و سنتعرف سوياً اليوم على مجموعه من الخامات المميزه التى يصنع منها الأثاث في عصرنا الحديث.
الزجاج أصبح منتشراً بقوه في عالم الأثاث، بفضل شفافيته العاليه التى تمنح شعوراً لا مثيل له بالنقاء. و عادة ما تكون قطع الأثاث المصنوعه من الزجاج مزوده بدعائم من المعدن اللامع لمنحه المتانه و المزيد من البريق، كما في هذه الكراسي الفريده من تصميم المبدع hakan .
الجلود بكافة ألوانها تشكل جزءاً لا يُستهان به في الأثاث، وهناك أنماط تعتمد عليه بوجه خاص مثل النمط الصناعي، و تعتبر هذه الخامه طريقاً مضموناً نحو طلة فاخره و أنيقه، وهي مناسبه أكثر لأماكن العمل و غرف الإستقبال بسبب قوة تحملها و مقاومتها للإتساخ.
الأخشاب أشهر خامات الأثاث، و أكثرها قدره على الإستمرار، و هي متغلغله في معظم قطع الأثاث بطريقه أو أخرى، فمثلا الأثاث المسيطر عليه الجلود أو القماش نجد أنه يرتكز على دعائم خشبيه حتى و إن لم تكن ظاهره للعيان.
ومظهر الخشب الطبيعي تتميز به عدة أنماط كالريفي و الإسكندينافي و البحر المتوسط، لما له من قدره على التكيف مع غيره من الخامات و الأساليب.
الأقمشه التى تستخدم في الأثاث لا تعد ، سنذكر منها أكثرها شهره على سبيل المثال لا الحصر: القطن الذي يتميز بسمكه و متانته ، و قماش المخمل الناعم الذي يتحمل الإتساخ و يعطي مظهراً مليء بالفخامه ، و الصوف الذي يقتصر في الغالب على صناعة السجاد ، و الحرير و الستان الذي يدخلون بصورة غير مباشره في الأثاث لأنهم يصنعون الوسائد و الأغطيه ، و أقمشة الشيفون للستائر الخفيفه ، و أخيراً الكتان الذي يصلح في صناعة الأرائك و المفارش و أحياناً في ستائر المطابخ.
فراء و جلود الحيوانات توضع على قطع الأثاث ، أو تعلق على الحائط، أو على الأرض كسجادة لافته للنظر ، و هي تستخدم باعتدال في الغالب لأن كثرتها قد يؤدي إلى الشعور بالوحشيه و قسوة المكان، أو الرغبه الزائده في لفت الأنظار.
الرخام عادة ما يستخدم كسطح لطاولة السفره أو طاولة القهوه في غرف المعيشه، كما يمكن استخدامه في أسطح العمل في المطابخ، لما يتميز به من متانه و قدرة على التحمل بالإضافه إلى مظهره الطبيعي الغني و اللامع.
الأثاث المشغول بالخوص أو البامبو عادة ما يستخدم في تأثيث الحدائق و الشرفات، كما يصنع منه سلال رائعه لتخزين الكثير من الأغراض في أي غرفة من غرف المنزل، و يتميز بمظهر المليء بالحيويه و روح الطبيعه التى لا تتوفر في غيره من الخامات الإصطناعيه.
المعادن سواء من الصلب أو النحاس أو الحديد المعالج ، تأتي بأشكال و ألوان كثيره، و تتميز بأشكالها المزخرفه المميزه التى لا يمكن تواجدها في الأثاث الخشبي، و عادة ما يستخدم المعدن اللامع كدعائم لبعض الأثاث الزجاجي أو لصنع عناصر الإضاءه الحديثه.
اللدائن سهلة التشكيل أو البلاستيك يصنع منه الكثير من الأدوات اليوميه و الأثاث، و في الغالب ما يقتصر البلاستيك على تصنيع كراسي الحدائق و الطاولات الصغيره لما يتميز به من قدرة على تحمل التغيرات الجويه و عوامل التعريه، كما أنه يتميز بقدر من المرونه تقاوم عملية كسره بسهوله .
و بهذا نكون قد انتهينا من أشهر 8 خامات للأثاث، إذا أردت المزيد من الخبره في عالم الأثاث يمكنك مشاهدة مقالنا عن أنواع الأخشاب و جودتها من هنا