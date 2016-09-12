البراح عامل أساسي في غرف المعيشة

غرفة يتجمع فيها أفراد العائلة جميعًا دونًا عن بقية غرف المنزل لقضاء أوقات ممتعة وممارسة مجموعة من الأنشطة المتنوعة، قد يسميها البعض غرفة الاجتماعات والمقابلات -غير الرسمية- أي الودية والتي تتناسب فعليًا مع طبيعتها كثيرًا!

عامل المساحة يعتبر أحد أهم العوامل التي يجب أن تميز هذه الغرفة، حتى تناسب أكبر عدد من التجمعات والأفراد، لذا يحرص المصممون على أن يعطوها قدرًا كافيًا من مساحة المنزل ليكسبوها ما يسمى بـ البراح !، ومن خلال هذا المقال نعرض لكم اليوم مجموعة من غرف المعيشة التي تتحلى بهذا العامل الهام، لنشاهد معًا كيف تحقق هنا ..