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البراح عامل أساسي في غرف المعيشة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
La casa di E&C, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo غرفة المعيشة
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غرفة يتجمع فيها أفراد العائلة جميعًا دونًا عن بقية غرف المنزل لقضاء أوقات ممتعة وممارسة مجموعة من الأنشطة المتنوعة، قد يسميها البعض غرفة الاجتماعات والمقابلات -غير الرسمية- أي الودية والتي تتناسب فعليًا مع طبيعتها كثيرًا!

عامل المساحة يعتبر أحد أهم العوامل التي يجب أن تميز هذه الغرفة، حتى تناسب أكبر عدد من التجمعات والأفراد، لذا يحرص المصممون على أن يعطوها قدرًا كافيًا من مساحة المنزل ليكسبوها ما يسمى بـالبراح!، ومن خلال هذا المقال نعرض لكم اليوم مجموعة من غرف المعيشة التي تتحلى بهذا العامل الهام، لنشاهد معًا كيف تحقق هنا ..

1- البراح مع الخضرة

Casa Dalias, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة المعيشة
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

لعاشقي البراح والمساحات الواسعة، إليكم في هذا النموذج غرفة معيشة كبيرة بتنسيق مذهل ولمسات ساحرة، أهمها تلك الساحة الخضراء التي تفوق مساحتها بمراحل وباتت جزءًا أساسيًا منها فقط بذكاء المصمم وقدرته على حذف الفواصل بين الغرفة والحديقة من خلال استعانته بالزجاج كخامة أساسية لنوافذ الغرفة الضخمة!

ولا يمكن أن نغفل هنا دور مساحة الغرفة الكبيرة هي الأخرى والتي منحت المصمم القدرة على الإبداع، خصوصًا في اختيار ألوان الركنة بوسائدها الزاهية والتي عكست على الغرفة روح مبهجة بالنهاية ..

2- الراحة ورقة التصميم

La casa di E&C, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo غرفة المعيشة
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

عنصر الراحة هو أهم العوامل الواجب تحقيقها في غرفة المعيشة، فهي في الأساس الغرفة التي يتجمع بها أفراد العائلة أو الأصدقاء للتمتع بجلسة هادئة يقومون خلالها إما بمشاهدة التلفزيون أو ممارسة بعض الألعاب وربما القراءة! مما يتطلب أن تكون هذه الغرفة تحديدًا مريحة وواسعة تُشعِر كل من فيها بالبراح وكبر المساحة الذي يسمح لهم بالتأكيد من ممارسة كل ما يحلو لهم من أنشطة. 

كل هذه العناصر السابقة توفرت جيدًا في هذا النموذج الموضح بالصورة، فالغرفة مقسمة لثلاثة أجزاء رئيسية، جزء لأريكة كبيرة ومريحة بتصميم عصري رائع تشبه السرير وتحظى بوسائد مختلفة الألوان ما بين الأزرق الزهري والرمادي والأبيض.. وجزء ثانٍ مقابل للأريكة مخصص لطاولة بيضاء بطول الأريكة فوقها شاشة عرض كبيرة تناسب الأعداد المتوقع جلوسها في هذه الغرفة، ومساحة ثالثة مخصصة لمكتبة بأرفف عديدة ممتلئة بالكتب والقصص والتحف وكذلك الإكسسوارات التي ميزت الغرفة كثيرًا!

3- الاختلاف وعملية التطبيق

Casa T, MAT architettura e design MAT architettura e design غرفة المعيشة
MAT architettura e design

MAT architettura e design
MAT architettura e design
MAT architettura e design

تصميم هذه الغرفة المختلف لا يوحي مطلقًا أنها تنتمي لغرف المعيشة، قد تظن لأول وهلة أنها غرفة مكتب من عملية تصميمها، ولكنها بالفعل غرفة معيشة بمساحة واسعة تعمد مصممها على ترك مساحات كبيرة منها غير مستغلة بفرش أو أثاث ليمنح ساكنيها احساسًا بالبراح!

الغرفة مقسمة ما بين مساحة لكرسيين عصريين بفرش أحمر أنيق، بجانبهم وحدة أدراج بيضاء اللون للأغراض الأكثر خصوصية، فيما زُين الحائط الأساسي للغرفة بمجموعة لوحات مختلفة الأشكال أسفلها طاولة غريبة التصميم عليها نخبة من الكتب لتكن في متناول من يجلس على الكرسيين ..

أما عن باب هذه الغرفة، فقد استبدل بأرفف خشبية بتصميم مميز مثبتة على أرضية الغرفة لتفصلها عن بقية أجزاء المنزل مع اللاحتفاظ بمساحة اخرة بجانبها تمكن ساكنو المنزل من الدخول والخروج بسهولة. 

4- سحر الخيال!

Habitation Privée Vieux-Lille, mayelle architecture intérieur design mayelle architecture intérieur design غرفة المعيشة
mayelle architecture intérieur design

mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design

استحواذ اللون الأبيض على كل تفصيله بهذه الغرفة يُشعرك بأنها حزءًا من عالم آخر!، أو ربما غرفة مصممة في خيالك أنت وحدك!. الأبيض في كل مكان نشر السلام والسكينة.. بداية من السلم غريب التصميم، مرورًا بالحوائط والسقف والنوافذ، وصولًا بالأثاث المتمثل في تلك الأريكة المريحة والكرسي الهزاز. الهدوء والسكون يسكنان الغرفة، والأناقة تغلف أرجاء المكان، أما الفخامة فطغت بقوة على الأثاث والديكور!

5- الدفء

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos غرفة المعيشة
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

إن أردت إضفاء لمسة دافئة لغرفة المعيشة، فعليك باللجوء للباركيه بلونة البني أو درجات البني المتداخلة كما هو واضح هنا في هذا النموذج، مع توفير عنصر إضاءة كلاسيكي أو عصري، في الوقت الذي لا يمنع فيه الاستعانة بنخبة من الأحجار لتزيين إحدى الحوائط.

6- المناخ القطبي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

غرفة من وحي المناخ القطبي الواضح هنا في ذلك النموذج من خلال النافذة الزجاجية الضخمة بعرض الحائط، والمنعكس على الداخل في تصميم الغرفة، ويظهر ذلك جليًا في سجادة بعرض الغرفة باللونين الأبيض والكاكي والتي تشعرك أنها قطع ثلجية متساقطة على الأرض، يسير عليها مجموعة حيوانات نجح ببراعة مصمم الغرفة في تثبيتها على السجاد!، أما الركنة فهي بتصميم عصري مريح جمع بين اللونين السابق الإشارة لهما، واللذان ساهما في حالة الهدوء الساكنة بنواحي الغرفة المختلفة.  

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